Κρήτη: «Ζούσαμε με τον φόβο» λένε οι συγγενείς του 20χρονου – Οι απειλές και οι απόπειρες κατά του Νικήτα

Τουλάχιστον δύο απόπειρες και αμέτρητες απειλές καταγγέλλουν οι συγγενείς του 20χρονου που έπεσε νεκρός από το όπλο του 54χρονου πατέρα του φίλου του στην Κρήτη.

«Ζούσαμε με τον φόβο. (…) Περνούσε από το σπίτι μας, περνούσε από τη δουλειά του αδερφού μου που είναι στον κεντρικό. Περνούσαν συνεχώς. Πήγαιναν στο πάρκινγκ που έβαζε τα αυτοκίνητα», είπε η αδερφή του μιλώντας στο MEGA.

Οι απόπειρες

Έβαζε δικούς του να μας παρακολουθούν, έκοβε βόλτες με το αμάξι γύρω από το σπίτι μας και έψαχνε να πετύχει τον Νικήτα μόνο του, είπε μεταξύ άλλων η αδελφή του νεκρού.

Ο 54χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος είχε γίνει η σκιά του αδικοχαμένου Νικήτα κυνηγώντας τον σε κάθε πιθανό και απίθανο σημείο. Από το σπίτι και τη δουλειά του, μέχρι τους κάδους που πετούσε τα σκουπίδια.

Ο φόβος ξεκίνησε όταν τα Χριστούγεννα του 2024 ο 54χρονος είχε κρυφτεί πίσω από καλαμιές έξω από το σπίτι του 2οχρονου και του επιτέθηκε πισώπλατα, αρχικά με ένα καδρόνι.

«Τον περίμενε κρυμμένος στα χόρτα και του επιτέθηκε πισώπλατα. Επειδή όμως ο μικρός είχε τον νου του γενικά, γιατί ήξερε ότι κινδυνεύει, άκουσε το τσαρχάλισμα και γύρισε πίσω, οπότε πρόλαβε και έβαλε τα χέρια του».

Ο Νικήτας αρχίζει και τρέχει φωνάζοντας. Για καλή του τύχη, ο πατέρας του που κοιμόταν άκουσε τον θόρυβο και βγήκε έξω να δει τι συμβαίνει.

«Έγινε μεγάλη φασαρία και στο σημείο ήρθε ο πατέρας και η αδερφή μου κι άρχισαν να φωνάζουν. Ο δράστης έφυγε μόλις τους άκουσε. Βρήκα ένα κοντάρι και άρχισα να τον κυνηγάω. Τον πρόλαβα και τον χτύπησα και εγώ στα πλευρά και στα πόδια. Τον έριξα κάτω και μπήκα από πάνω του. Τότε, έφτασε κοντά μου και η αδερφή μου, η οποία με τράβηξε και με απομάκρυνε από τον δράστη, που βρήκε ευκαιρία να σηκωθεί και να αρχίσει και πάλι να τρέχει. Συνέχισα να τον κυνηγάω, αλλά εκείνος έβγαλε ένα πιστόλι που ήταν κρυμμένο κάτω από τα ρούχα του, στην περιοχή της κοιλιάς, και πυροβόλησε εναντίον μας μία φορά σε ευθεία βολή».

Την τελευταία στιγμή ο Νικήτας ρίχνει κάτω την αδελφή του και πέφτει πάνω της να την προστατεύσει. Ο πυροβολισμός δεν βρίσκει στόχο, ο δράστης εξαφανίζεται αλλά πλέον όλοι συνειδητοποιούν πως ο 54χρονος είναι ικανός για όλα.

«Έβγαινα μέσα στη νύχτα να ψάχνω καλαμιές και χόρτα», λέει ο πατέρας του 2οχρονου.

«Ούτε η Αστυνομία προστάτευσε το παιδί μου ούτε η Δικαιοσύνη. Κανένας», ξεσπά. «Συνέχεια ζούσαμε ένα bullying, έναν φόβο. Περίμενα ότι θα γίνει αυτό».

Από την πλευρά του, ο δράστης έλεγε τότε στις Αρχές:

«Δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες. Εγώ ήμουν στο σπίτι μου εκείνη την ώρα. Δεν ξέρω πώς βρέθηκα κατηγορούμενος. Εγώ το μόνο περιστατικό που ξέρω είναι πριν από λίγους μήνες που μας είχαν καλέσει για συστάσεις στο ΑΤ Αμουδάρας. Είπαν (από την οικογένεια του Νικήτα) ότι απειλήθηκε ένας αδελφός του που παίζει μπάλα στα Ζωνιανά, που είναι το χωριό του πατέρα μου. Ρώτησα τους συγγενείς μου και μου είπαν ότι δεν ήξεραν καθόλου το παιδί. Με σέρνουν στο ΑΤ χωρίς να γνωρίζω τίποτα. Εγώ δεν ξέρω πού μένει ο Νικήτας. Δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα, δεν τους έχουμε ενοχλήσει ποτέ. Νομίζω ότι λένε ψέματα».

«Φταίει αυτός που οδηγούσε το αμάξι. Από το δυστύχημα και μετά τον είδα την ημέρα της κηδείας του παιδιού μου. Ζήτησαν μέσω ενός κουμπάρου να έρθουν στην κηδεία και είπα να τους πει να έρθουν. Πέρασαν και με συλλυπήθηκαν δια χειραψίας, ούτε που σήκωσα το κεφάλι μου να τους κοιτάξω στα μάτια. Όλοι όσοι πέρασαν και με συλλυπήθηκαν, δεν κοίταξα στα μάτια κανέναν. Άμα τον δω τον Νικήτα στον δρόμο, δεν ξέρω πως μοιάζει. Εδά να τον δω στον δρόμο, δεν τον ξέρω. Την υγειά του να έχει όπου και να είναι και να με αφήσουν ήσυχο να πενθήσω το κοπέλι μου. Εδώ και έναν χρόνο, πάω στη δουλειά, παίρνω τη γυναίκα μου, πάμε θυμιάζουμε, επιστρέφουμε στο σπίτι μας. Αυτή είναι η ζωή μας, τίποτε άλλο. Εγώ είμαι οικοδόμος. Όπλο δεν έχω, μία καραμπίνα κυνηγετική που είχα, την πήρε η Αστυνομία. Πιστόλι δεν έχω. Εγώ τον Νικήτα δεν τον γνωρίζω καν, δεν έχω όμως και κάτι να του πω, θα έφευγα αν τον έβλεπα».

«Ακούω φωνές, ουρλιαχτά…»

Έβαλαν φώτα, εγκατέστησαν κάμερες, όμως ο φόβος είχε φωλιάσει μέσα τους.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Νικήτας συνήθιζε να πετάει τα σκουπίδια από τη δουλειά του όχι στους κάδους που ήταν μπροστά ή δίπλα στο πάρκινγκ, γιατί είχε καλαμιές και φοβόταν. Ούτε αυτό όμως ήταν αρκετό. Ο 54χρονος βρήκε τον τρόπο να του στήσει κι εκεί ενέδρα πριν από περίπου δύο μήνες.

«Ακούω φωνές. Ουρλιαχτά δηλαδή. ‘Βοήθεια, βοήθεια, με κυνηγάνε’. Αυτό. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν τίποτα παιδιά που κάνουν πλάκα. Μετά που έγιναν πια έντονα τα ουρλιαχτά, κοιτάζω στον δρόμο κάτω. Είμαι ακριβώς κάτω από τη πλατεία Σκαλλονδών και βλέπω δύο μορφές να τρέχουν, με τον Νικήτα μπροστά και τον άλλο πίσω. Έτρεχε πάρα πολύ γρήγορα. Μου έκανε εντύπωση. Είδα έναν μεγάλο ενήλικα να τρέχει πίσω από ένα παιδί. Αυτό είδα ουσιαστικά», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας.

Για καλή του τύχη η γυναίκα άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της και τον έβαλε μέσα.

Την τρίτη φορά ωστόσο, ο 2οχρονος δεν στάθηκε το ίδιο τυχερός. Το απόγευμα της 5ης Μαΐου ο 54χρονος θα του δώσει τη χαριστική βολή, αφού πρώτα τον τράκαρε με το αυτοκίνητο σε κεντρικό δρόμο στην Αμμουδάρα για να του κόψει την διέξοδο. Ο 2οχρονος θα προσπαθήσει να γλιτώσει αλλά μία από τις 6 σφαίρες από το 38αρι όπλο του δολοφόνου θα αποβεί μοιραία και θα τον ρίξει νεκρό.

«Το χτύπησε πισώπλατα. Οι άντρες εδώ στην Κρήτη δεν χτυπάνε πισώπλατα. Δεν πυροβολούμε πισώπλατα. Δεν τα βάζουμε με ένα παιδί. Αυτό που με τρώει και που τρώει και την αδερφή μου είναι γιατί το κλωτσούσε. Και ξέρω ότι όταν περνάει ένας νεκρός μπροστά μας, κάνουμε τον σταυρό μας και σκύβουμε το κεφάλι. Εγώ αυτό έχω μάθει από τους γονείς μου. Αυτός ο άνθρωπος το πυροβόλησε και το κλωτσούσε. (…) Και αυτό που με τρώει, αυτό που είχε πει στον πατέρα μου μετά την πρώτη απόπειρα, του λέει ’παππού, αν ερχόταν μπροστά μου να με πυροβολούσε, θα κατέβαζα τα χέρια’. Θα το έκανε, γιατί τελικά αυτό το παιδί ήταν πιο άντρας από τον δολοφόνο», λέει θεία του δολοφονημένου νεαρού.