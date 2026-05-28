Εξαφανίστηκε 17χρονη από χώρο φιλοξενίας στη Νέα Σμύρνη
Τι αναφέρει η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 17χρονης από δομή φιλοξενίας στη Νέα Σμύρνη.
Η εξαφάνιση της ανήλικης σημειώθηκε στις 4 Μαΐου 2026. Σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού, πρόκειται για 17χρονη με καταγωγή από την Ουκρανία, η οποία διέμενε σε χώρο φιλοξενίας στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.
Η Κίρα Π. έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανοκόκκινα μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο το τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.
Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού
Στις 04/05/2026 απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή της Νέας Σμύρνης Αθήνας, η Κίρα Π., 17 ετών, ουκρανικής καταγωγής.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης σήμερα 28/05/2026 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.
