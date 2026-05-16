Κοζάνη: Μυστήριο η εξαφάνιση 78χρονου – «Είναι σαν να άνοιξε η γη και να τον κατάπιε»
Ελλάδα 16 Μαΐου 2026, 08:57

Κοζάνη: Μυστήριο η εξαφάνιση 78χρονου – «Είναι σαν να άνοιξε η γη και να τον κατάπιε»

Ο Στέργιος Βλάχος, γνωστός έμπορος από την Κοζάνη, βγήκε από το σπίτι του το πρωί της 6ης Μαΐου για έναν περίπατο και από τότε τα ίχνη του χάθηκαν μυστηριωδώς.

Ένα πέπλο μυστηρίου καλύπτει την εξαφάνιση του 78χρονου Στέργιου Βλάχου από το Πλατανόρρευμα Σερβίων στην Κοζάνη, το πρωί της Τετάρτης 6 Μαΐου.

Οι μέρες περνούν, η αγωνία κορυφώνεται και οι δικοί του άνθρωποι ζουν έναν ατελείωτο εφιάλτη, αναζητώντας έστω ένα σημάδι ζωής.

Κοζάνη: «Είχαμε ελπίδες ότι…»

Μέσα από το «Φως στο Τούνελ», απευθύνουν δραματική έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να βοηθήσει προκειμένου να βρεθεί ένα ίχνος του 78χρονου.

«Τον είδα να στέκεται όρθιος έξω από την εκκλησία, αλλά δεν του μίλησα γιατί περνούσα με το αυτοκίνητο από τον περιφερειακό δρόμο»

«Ξυπνήσαμε εκείνο το πρωί όπως κάθε μέρα. Ήπιαμε μαζί τον καφέ μας και βγήκαμε στην αυλή. Εγώ άπλωνα τα ρούχα και ο σύζυγός μου καθόταν εδώ. Μπήκα για λίγο μέσα να μαγειρέψω και όταν ξαναβγήκα, είχε εξαφανιστεί. Από εκείνη την στιγμή τρελαθήκαμε από την αγωνία μας. Όλο το χωριό βγήκε να τον ψάξει. Μικρά παιδιά φώναζαν στους δρόμους ‘Στέργιο, πού είσαι;’. Είχαμε ελπίδες ότι θα βρεθεί κάποιο ίχνος, αλλά τίποτα. Την επόμενη μέρα έφεραν και ειδικά σκυλιά, όμως ούτε τότε βρέθηκε κάτι. Είμαστε παντρεμένοι από το 1969. Κάθομαι και κοιτάζω γύρω μου νομίζοντας πως θα τον δω να επιστρέφει. Είναι σαν να άνοιξε η γη και να τον κατάπιε. Αχ Θεέ μου», λέει σπαρακτικά η σύζυγός του, κυρία Σταματία, από την αυλή του σπιτιού τους.

Η εγγονή τους, Σταματία Δανηλοπούλου, πίστευε ότι ο παππούς της θα είχε εντοπιστεί από τις πρώτες κιόλας ώρες.

«Έχουμε ένα χωράφι στα Σέρβια, όπου παλαιότερα πήγαινε συχνά και θεωρήσαμε πιθανό να κινήθηκε προς τα εκεί. Ψάξαμε όλους τους δρόμους που θα μπορούσε να ακολουθήσει, αλλά δεν βρέθηκε κανένα ίχνος του. Ενημερώσαμε αμέσως τους συγχωριανούς μέσω ομάδας στο Viber, κινητοποιήθηκε όλο το χωριό, ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και η γιαγιά μου έδωσε κατάθεση. Από τότε ψάχνουμε ασταμάτητα, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Από την στιγμή που δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Δεν ξέρουμε τι να σκεφτούμε. Μήπως τον παρέσυρε κάποιο αυτοκίνητο;», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Η πρώτη μου σκέψη ήταν…»

Στην κάμερα της εκπομπής μίλησε η κόρη του, Ιωάννα Βλάχου, η οποία παρά το ατύχημά της, συμμετέχει με αγωνία στις έρευνες για τον εντοπισμό του.

«Ο πατέρας μου συνήθιζε να βγαίνει βόλτες. Κάποιες φορές πήγαινε μέχρι το σταυροδρόμι και επέστρεφε. Παλαιότερα, όταν ήταν καλύτερα στην υγεία του, περπατούσε ακόμη και μέχρι τα Σέρβια όπου έχει ένα κτήμα, σε απόσταση περίπου 3 χιλιομέτρων από το χωριό. Η πρώτη μου σκέψη ήταν μήπως εγκλωβίστηκε κάπου, σε κάποιο σπίτι ή γκαράζ, κι έτσι ζήτησα από τους χωριανούς να ελέγξουν προσεκτικά ακόμη και κλειστούς χώρους. Καμιά φορά στις διαδρομές του μπορεί να έχανε τον προσανατολισμό του, όμως λόγω της δουλειάς του τον γνώριζαν όλοι και τον βοηθούσαν να επιστρέψει σπίτι. Γι’ αυτό σκέφτομαι μήπως μπήκε σε κάποιο αυτοκίνητο και βρέθηκε σε άλλη περιοχή. Από την στιγμή όμως που εκδόθηκε Silver Alert, δεν γίνεται να μην είδε ή να άκουσε κάποιος κάτι», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ίδια παραδέχεται πως το μυαλό της έχει περάσει ακόμη και από το ενδεχόμενο τροχαίου δυστυχήματος.

«Σκέφτηκα μήπως τον χτύπησε κάποιος και στη συνέχεια προσπάθησε να εξαφανίσει κάθε ίχνος. Όλα αυτά, βέβαια, τα εξετάζει η Αστυνομία. Ο πατέρας μου τον τελευταίο καιρό ήταν αρκετά καταβεβλημένος και κινούνταν μόνο σε δρόμους ασφαλείς, είτε ασφαλτοστρωμένους είτε χωμάτινους. Η πρώτη μάρτυρας που τον είδε εκείνο το πρωινό τον ρώτησε πού πηγαίνει στη ζέστη και εκείνος της απάντησε ‘όπου με βγάλει ο δρόμος’. Ήταν όμως μία φράση που συνήθιζε να λέει και δεν πρέπει να παρερμηνευτεί».

Η εκπομπή εντόπισε τη μάρτυρα που ήταν από τους τελευταίους ανθρώπους που είδαν τον αγνοούμενο.

«Γύριζα από τον φούρνο όταν τον συνάντησα. Του είπα ‘πού πηγαίνεις μέσα σε τέτοια ζέστη χωρίς καπέλο;’. Μου απάντησε πως δεν είχε ανάγκη και συνέχισε τον δρόμο του», λέει χαρακτηριστικά.

«Τον αναζητούμε παντού»

Το «Φως στο Τούνελ» βρέθηκε στο χωριό του αγνοούμενου και συνομίλησε με στενό φίλο του, κοντά στον δρόμο που οδηγεί προς το Βελβεντό Κοζάνης. Είναι το σημείο όπου, σύμφωνα με μαρτυρία οδηγού διερχόμενου φορτηγού, ενδέχεται να βρέθηκε ο Στέργιος το βράδυ της εξαφάνισής του.

«Η πρώτη μου σκέψη ήταν μήπως εγκλωβίστηκε κάπου, σε κάποιο σπίτι ή γκαράζ, κι έτσι ζήτησα από τους χωριανούς να ελέγξουν προσεκτικά ακόμη και κλειστούς χώρους»

«Ο Στέργιος είναι ιδιαίτερα κοινωνικός, άνθρωπος της αγοράς, που τα τελευταία χρόνια δούλευε σε παζάρια και λαϊκές αγορές. Ήταν σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, χόρευε καταπληκτικά και όλοι τον καμαρώναμε. Μέχρι πρόσφατα συμμετείχε ενεργά και στις δραστηριότητες του ΚΑΠΗ. Μας πονάει πολύ που σήμερα αγνοείται και τον αναζητούμε παντού. Εξετάσαμε προσεκτικά υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και, παρότι δεν φάνηκε κάποιος πεζός, μας έκανε εντύπωση κάτι πολύ συγκεκριμένο. Περίπου στις 21:50 το βράδυ, ένα αυτοκίνητο που κινούνταν κανονικά στον δρόμο, ξαφνικά φρενάρει απότομα, χωρίς εμφανή λόγο, στο σημείο κοντά στην κολώνα της ΔΕΗ που βλέπετε. Η κίνηση αυτή αποτυπώνεται έμμεσα από τα φώτα του οχήματος, μέσα από τις συστάδες των δέντρων και έτσι το αντιληφθήκαμε κι εμείς», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στην εκπομπή δόθηκε το επίμαχο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, στο οποίο διακρίνεται η ύποπτη αυτή κίνηση που επισημαίνει ο μάρτυρας.

Όπως προσθέτει, ακριβώς 30 δευτερόλεπτα αργότερα, από το ίδιο σημείο πέρασε φορτηγό, ο οδηγός του οποίου ανέφερε πως είδε έναν άνδρα που τα χαρακτηριστικά και τα ρούχα του έμοιαζαν με εκείνα του αγνοούμενου. «Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο κάποιο όχημα να τον χτύπησε. Εύχομαι να βρεθεί ο άνθρωπος και να τελειώσει αυτή η αγωνία για όλους μας. Πρώτα για την οικογένειά του και έπειτα για όλους εμάς που τον γνωρίζουμε και τον αγαπάμε», λέει.

Τι λέει ο οδηγός του φορτηγού

Στην εκπομπή μίλησε και ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος φέρεται να είδε έναν άνδρα που έμοιαζε στον Στέργιο Βλάχο, λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή του.

«Εκείνο το βράδυ επέστρεφα από τη δουλειά μου. Ασχολούμαι με μεταφορές και εμπόριο και ερχόμουν από εργοστάσιο στο Βελβεντό. Λίγο πριν βγω στη διασταύρωση με τον κεντρικό δρόμο, μου φάνηκε πως είδα έναν ηλικιωμένο άνδρα να κάθεται ανάμεσα σε ένα εργοστάσιο και ένα κέντρο που λέγεται ‘Νεράιδα’. Καθόταν ακίνητος και μου έκανε εντύπωση, γιατί ήταν περίπου 10 το βράδυ. Σκέφτηκα τι μπορεί να έκανε μόνος του τέτοια ώρα εκεί. Ήταν στη δεξιά πλευρά του δρόμου και έδειχνε φοβισμένος. Λίγο πιο κάτω, περίπου 500 μέτρα μετά, είδα σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου ένα μικρό μαύρο αυτοκίνητο. Υπέθεσα ότι ίσως κάποιος είχε σταματήσει εκεί και δεν έδωσα περισσότερη σημασία», αναφέρει.

«Τον είδα από την πίσω πλευρά του σπιτιού μου. Πέρασε μέσα από την αυλή, μπήκε από την είσοδο και κατευθύνθηκε προς τα πίσω. Υπέθεσα πως έκανε την πρωινή του βόλτα, όπως συνήθιζε τις τελευταίες 10 ημέρες»

Ο ίδιος εξηγεί πως η απόσταση από το Πλατανόρρευμα, το χωριό του αγνοούμενου, μέχρι το σημείο όπου τον είδε, είναι περίπου 10 λεπτά με το αυτοκίνητο.

«Όταν γύρισα σπίτι και άνοιξα το κινητό μου, είδα ανάρτηση για την εξαφάνισή του από μία κοπέλα που γνωρίζω από τα Σέρβια. Της έστειλα αμέσως μήνυμα. Την επόμενη ημέρα επικοινώνησα τόσο με τη σύζυγό του όσο και με τον διοικητή της Αστυνομίας. Ο άνθρωπος που είδα έδειχνε χαμένος. Δεν ξέρω τι άλλο να πω», καταλήγει.

«Ψάξαμε κυριολεκτικά τα πάντα»

«Έχω ετοιμάσει ένα σχεδιάγραμμα του χωριού. Τα ‘Χ’ που βλέπετε αντιστοιχούν στις μαρτυρίες, ενώ οι αριθμοί δείχνουν τις κάμερες που έχουν ήδη ελεγχθεί και αποκλείουν συγκεκριμένες διαδρομές απ’ όπου θα μπορούσε να έχει περάσει. Ακολούθησε τη διαδρομή που συνήθιζε να κάνει καθημερινά. Τον είδαν και υπάρχει και βίντεο από κάμερα που τον κατέγραψε. Στη συνέχεια έστριψε αριστερά και κινήθηκε προς την Παναγία και το κιόσκι», αναφέρει στην κάμερα της εκπομπής ο εγγονός του αγνοούμενου, Γιώργος Δανηλόπουλος, που συμμετέχει ενεργά στις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Το «Τούνελ» βρέθηκε και στο επόμενο σημείο της διαδρομής που φέρεται να ακολούθησε εκείνο το πρωινό ο αγνοούμενος.

«Πρόκειται για τη διαδρομή προς τον ‘Ορεινό Λάκο’, ένα σημείο όπου συχνάζουν περιπατητές, όχι όμως ο παππούς μου. Δεν συνήθιζε να απομακρύνεται από τον δρόμο ή να κινείται μέσα σε ρεματιές. Μαζί με εθελοντές ψάξαμε κυριολεκτικά τα πάντα. Δεν υπάρχει χώρος που να μην ερευνήσαμε. Πιστεύω πως κάτι συνέβη στο σημείο όπου συγκεντρώνονται οι περισσότερες μαρτυρίες. Εκεί, κοντά στην Παναγία».

Η εκπομπή εντόπισε και μάρτυρα η οποία τον είδε έξω από την εκκλησία της Παναγίας. «Τον είδα να στέκεται όρθιος έξω από την εκκλησία, αλλά δεν του μίλησα γιατί περνούσα με το αυτοκίνητο από τον περιφερειακό δρόμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Άλλος μάρτυρας, που τον είδε περίπου στις 10:20 εκείνο το πρωινό, περιέγραψε πως ο αγνοούμενος έδειχνε χαμένος, σαν να αναζητούσε κάτι μέσα στην αυλή ενός σπιτιού.

«Τον είδα από την πίσω πλευρά του σπιτιού μου. Πέρασε μέσα από την αυλή, μπήκε από την είσοδο και κατευθύνθηκε προς τα πίσω. Υπέθεσα πως έκανε την πρωινή του βόλτα, όπως συνήθιζε τις τελευταίες 10 ημέρες. Από το παράθυρο τον παρακολουθούσα και μου φάνηκε όπως πάντα. Δεν πρόσεξα κάτι διαφορετικό», λέει η ιδιοκτήτρια του σπιτιού.

ΔΕΗ: Τι περιμένουν αναλυτές και αγορά από την ΑΜΚ

ΔΕΗ: Τι περιμένουν αναλυτές και αγορά από την ΑΜΚ

