ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η αίτησή σας απορρίφθηκε λανθασμένα ή εντοπίσατε κάποιο σφάλμα στη μοριοδότηση, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση.
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Εκδόθηκαν από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης των αιτήσεων για το φετινό πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις.
Οι αναρτημένοι κατάλογοι περιλαμβάνουν τους προσωρινούς δικαιούχους, τους ωφελούμενους, καθώς και όσους αποκλείστηκαν από τη διαδικασία.
Πού και πώς θα δείτε τα αποτελέσματα
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους ηλεκτρονικά (ΕΔΩ). Η διαδικασία είναι απλή:
- Είσοδος στην ψηφιακή πύλη gov.gr ή απευθείας στις e-υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.
- Αυθεντικοποίηση με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet.
- Έλεγχος των σχετικών πινάκων (Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Αποκλειομένων).
Σημαντικό: Στους πίνακες αποκλειομένων αναφέρεται συγκεκριμένα ο λόγος για τον οποίο η αίτηση δεν έγινε δεκτή, ώστε ο πολίτης να γνωρίζει την αιτιολογία.
Διαδικασία και προθεσμία ενστάσεων
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η αίτησή σας απορρίφθηκε λανθασμένα ή εντοπίσατε κάποιο σφάλμα στη μοριοδότηση, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση.
Τρόπος υποβολής: Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΔΥΠΑ.
Δικαιολογητικά: Οι αντιρρήσεις πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένες, συνυποβάλλοντας ψηφιακά τα απαραίτητα έγγραφα ή πιστοποιητικά που αποδεικνύουν το δίκαιο του αιτήματος.
Χρονικό περιθώριο: Οι ενστάσεις ξεκινούν αμέσως μετά την ανάρτηση και ολοκληρώνονται εντός της προβλεπόμενης ολιγοήμερης προθεσμίας.
Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, η ΔΥΠΑ θα προχωρήσει στην έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων και στην απονομή των επιταγών (vouchers) στους τελικούς δικαιούχους.
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