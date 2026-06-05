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Ανατροπή στην υπόθεση της φωτιάς που ξέσπασε την Πέμπτη (4/6) στο Άλσος Βεΐκου και της σύλληψης ενός 45χρονου μελισσοκόμου φέρνει βίντεο ντοκουμέντο.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που καταγράφηκε λίγα λεπτά μετά την έναρξη της πυρκαγιάς, διακρίνεται ο μελισσοκόμος να προσπαθεί να σβήσει τις φλόγες με έναν κουβά νερό. Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης σε ξερά χόρτα, την ώρα που ο ιδιοκτήτης του μελισσιού και ακόμη ένα άτομο ράντιζαν με το καπνιστήρι τις μέλισσες.

Η πυρκαγιά, η οποία ήταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή, τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, καθώς η κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης ήταν πολύ γρήγορη.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ταυτοποίησε σε άλλο βίντεο τον 45χρονο να απομακρύνεται από το σημείο μετά την κατάσβεση της φωτιάς και σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του για πρόκληση πυρκαγιάς. Ο μελισσοκόμος παρουσιάστηκε αυτοβούλως χθες το βράδυ, συνελήφθη και παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557,81 ευρώ.

Το βίντεο ντοκουμέντο της EΡΤnews

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 4 Ιουνίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 393 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 367.695,645 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 69 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Η ΔΑΕΕ και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.