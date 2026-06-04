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Φιλοθέη: Βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει μελισσοκόμο να απομακρύνεται όταν οριοθετήθηκε η φωτιά – Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται
Ελλάδα 04 Ιουνίου 2026, 19:31

Φιλοθέη: Βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει μελισσοκόμο να απομακρύνεται όταν οριοθετήθηκε η φωτιά – Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται

Σε βίντεο-ντοκουμέντο διακρίνεται ένας από τους μελισσοκόμους που φέρονται να συνδέονται με το περιστατικό στην Φιλοθέη

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Άλσος Βεΐκου στην Φιλοθέη, καθώς ένα βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει έναν από τους μελισσοκόμους που φέρονταν να βρίσκονται στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά κατά τη διαδικασία καπνίσματος των κυψελών.

Όπως έγινε γνωστό, μάρτυρες ανέφεραν στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ότι δύο ή τρία άτομα κάπνιζαν τα μελίσσια τους στο σημείο, ο ένας εκ των οποίων, μάλιστα, φορούσε άσπρη στολή μελισσοκόμου, όταν κατά τη διάρκεια της εργασίας εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξερά χόρτα.

Βίντεο καταγράφει μελισσοκόμο στο σημείο

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που φέρνει στο φως το ΕΡΤnews διακρίνεται ένας από τους μελισσοκόμους που φέρονται να συνδέονται με το περιστατικό. Πρόκειται για 46χρονο άνδρα, ο οποίος καταγράφεται να απομακρύνεται από την περιοχή την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν ήδη θέσει υπό έλεγχο το μέτωπο της φωτιάς.

Την ίδια στιγμή, drone της Πυροσβεστικής κατέγραψε από αέρος τη στιγμή εκδήλωσης της πυρκαγιάς, μεταφέροντας ζωντανή εικόνα στο Επιχειρησιακό Κέντρο στο Μαρούσι. Η τεχνολογία έδωσε τη δυνατότητα άμεσης εκτίμησης της κατάστασης και ταχείας ανάπτυξης δυνάμεων πριν οι φλόγες λάβουν επικίνδυνες διαστάσεις.

Σημειώνεται ότι η πυρκαγιά, η οποία ήταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή, τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, καθώς η κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης ήταν πολύ γρήγορη.

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