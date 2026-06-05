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Τουλάχιστον 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα σε μια απομακρυσμένη περιοχή της ερήμου Σαχάρα στον βόρειο Νίγηρα, όταν το φορτηγό που τους μετέφερε έπαθε βλάβη, ανέφεραν οι αρχές.

Η ομάδα επέστρεφε από το Μάλι, όπου είχαν παρακολουθήσει μια μουσουλμανική γιορτή, όταν ξέμειναν από νερό, έχοντας εγκλωβιστεί περισσότερα από 80 χιλιόμετρα (50 μίλια) δυτικά της Ασαμάκα, ενός σημαντικού συνοριακού περάσματος μεταξύ του Νίγηρα και της Αλγερίας.

«Οι ταξιδιώτες βρέθηκαν παγιδευμένοι στην καρδιά ενός εχθρικού περιβάλλοντος, όπου οι ακραίες θερμοκρασίες και η έλλειψη σημείων ανεφοδιασμού καθιστούν την επιβίωση εξαιρετικά δύσκολη», ανέφερε μια ανακοίνωση του κυβερνήτη του Αγκαντέζ.

Μόνο δύο επέζησαν, διασχίζοντας με τα πόδια την έρημο μέχρι την Ασαμάκα, όπου ειδοποίησαν τις αρχές.

Το φορτηγό είχε αναχωρήσει από την πόλη Τελχαντέκ του Μάλι, αλλά παρέκκλινε από την προγραμματισμένη πορεία του, ανέφερε η ανακοίνωση του κυβερνήτη.

Για αρκετές ημέρες, ο οδηγός και οι επιβάτες έκαναν επανειλημμένες προσπάθειες να επισκευάσουν το όχημα, αλλά οι προσπάθειές τους τελικά αποδείχθηκαν ανεπιτυχείς.

«Στερημένοι από νερό και ανίκανοι να επισκευάσουν το όχημα, παρά τις προσπάθειες του οδηγού, του βοηθού του και των επιβατών, οι ταξιδιώτες βρέθηκαν παγιδευμένοι στην καρδιά ενός εχθρικού περιβάλλοντος», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

«Δεκάδες άψυχα σώματα βρέθηκαν κάτω από το ακινητοποιημένο φορτηγό και στον περιβάλλοντα χώρο του», ανέφερε.

Τα θύματα θάφτηκαν σε ομαδικούς τάφους από την ομάδα διάσωσης που εστάλη στην περιοχή από τις τοπικές αρχές.

Κατά την επιστροφή της από το σημείο, η ομάδα διάσωσης ανέφερε ότι συνάντησε άλλο ένα χαλασμένο φορτηγό που μετέφερε περισσότερους από 60 ανθρώπους, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί για τρεις ημέρες μετά από βλάβη στην μπαταρία.

Το φορτηγό είχε ξεκινήσει από την πόλη Χαρούμπα του Μάλι, περισσότερα από 300 χιλιόμετρα (186 μίλια) από τα σύνορα του Νίγηρα, δήλωσε ο κυβερνήτης σε νεότερη ανακοίνωσή του.

Η ομάδα διάσωσης, η οποία περιελάμβανε στρατιώτες από τον Νίγηρα, μοίρασε νερό στους «εξαντλημένους και απελπισμένους ταξιδιώτες» και βοήθησε στην επισκευή του οχήματος, επιτρέποντάς τους να συνεχίσουν με ασφάλεια το ταξίδι τους.

Η έρημος του Νίγηρα παραμένει ένας σημαντικός διάδρομος διέλευσης για μετανάστες από όλη τη Δυτική Αφρική που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη, αψηφώντας επανειλημμένα τους κινδύνους που συνδέονται με αυτό το ριψοκίνδυνο ταξίδι.

Ο κυβερνήτης δήλωσε ότι η τραγωδία υπογράμμισε την «ευαλωτότητα των νέων ανθρώπων που εμπλέκονται σε μεταναστευτικές και διασυνοριακές οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίοι συχνά αναγκάζονται να περάσουν μέσα από ασταθείς περιοχές προκειμένου να επιβιώσουν ή να αναζητήσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης».

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