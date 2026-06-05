Σώοι οι αστροναύτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού – Λήξη συναγερμού για τη διαρροή αέρα

«Μετά τον εντοπισμό νέων διαρροών, η Roscosmos αποφάσισε να προχωρήσει την Παρασκευή σε μια πιο εκτεταμένη επιχείρηση επισκευής» ανέφερε στο Χ η εκπρόσωπος της NASA Μπέθανι Στίβενς.

Με νέα της ανάρτηση η Στίβενς ανακοίνωσε λήξη του συναγερμού:

«Η Roscosmos ανέστειλε τις εργασίες δομικής επισκευής που είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή στη σήραγγα μεταφοράς της μονάδας υπηρεσίας Zvezda, γνωστή ως PrK, καθώς αξιολογούνται περαιτέρω μετρήσεις και δεδομένα» ανέφερε.

«Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, η NASA έδωσε οδηγία στα μέλη του πληρώματος που βρίσκονταν στο σκάφος Dragon να τερματίσουν τις διαδικασίες ασφαλούς καταφυγίου και να επιστρέψουν στις προγραμματισμένες δραστηριότητές τους στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό».

«Προσβλέπουμε στη συνεργασία με τη Roscosmos για την υιοθέτηση μιας συντονισμένης προσέγγισης με στόχο την αντιμετώπιση των διαρροών» πρόσθεσε η εκπρόσωπος της NASA.

Κόλλα και πριόνι

Όπως αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο TASS, δύο διαρροές έγιναν αντιληπτές την ώρα που οι ρώσοι κοσμοναύτες ανέβαζαν την πίεση στη μονάδα Zvezda.

Έκλεισαν τη μία με βιομηχανική κόλλα δύο συστατικών και προετοιμάζονται να κλείσουν αργότερα τη δεύτερη ρωγμή.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της NASA που μίλησε ανώνυμα στο Reuters, οι δύο κοσμοναύτες χρησιμοποίησαν πριόνι για να αποκτήσουν πρόσβαση στο σημείο όπου πίστευαν ότι βρίσκονται οι ρωγμές.

Η NASA διαφώνησε με αυτή την πρακτική και αποφάσισε να σημάνει συναγερμό.

Η Roscosmos, από την πλευρά της, διαβεβαίωσε ότι «η κατάσταση δεν απειλεί την ασφάλεια του πληρώματος και των συστημάτων επί του σκάφους — η πίεση εντός του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού είναι σταθερή και διατηρείται στο υπολογισμένο επίπεδο».

Σχέδιο ετοιμότητας για τους αστροναύτες

Ήδη από τον Οκτώβριο του 2024, η NASA είχε αρχίσει να καταρτίζει σχέδιο ετοιμότητας για την απομάκρυνση των αστροναυτών της σε περίπτωση μεγάλης διαρροής.

Μέχρι τότε η Roscοsmos είχε καταγράψει τέσσερις σοβαρές ρωγμές και ακόμα 5ο «ζητήματα ανησυχίας».

Πέρυσι τον Ιούνιο, τέσσερις ιδιώτες αστροναύτες που θα ταξίδευαν στον ISS με μισθωμένο σκάφος της SpaceX αναγκάστηκαν να αναβάλουν το ταξίδι λόγω διαρροής.

Σε τροχιά εδώ και 25 χρόνια, ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, μια κοινοπραξία των ΗΠΑ, της Ρωσίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας και της ευρωπαϊκής διαστημικής υπηρεσίας ESA, έχει ξεπεράσει κατά πάνω από δέκα χρόνια την ονομαστική διάρκεια ζωής του.

Στην έκθεσή του το 2024, ο Γενικός Επιθεωρητής της NASA αναγνώρισε 588 εξαρτήματα που λειτουργούν πέρα από την ονομαστική διάρκεια ζωής. Η εύρεση ανταλλακτικών γίνεται δύσκολη καθώς οι προμηθευτές σταματούν την πραγωγή.

Ο ISS προγραμματίζεται να καταστραφεί το 2031 πέφτοντας στην ατμόσφαιρα. Τον Ιούνιο του 2024, η SpaceX εξασφάλισε συμβόλαιο 843 εκατ. δολαρίων για την ανάπτυξη του σκάφους που θα δώσει στον σταθμό το τελευταίο σπρώξιμο.

Για μετά το 2030 η NASA συγχρηματοδοτεί την ανάπτυξη ιδιωτικών διαστημικών σταθμών, μεταξύ άλλων της Airbus και της Blue Origin του Τζεφ Μπέζος.

Αν και παραμένει ασαφές αν η αγορά ιδιωτικών σταθμών είναι βιώσιμη, αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι μια εμπορική υποδομή στη θέση του ISS είναι απαραίτητη προκειμένου να ανταγωνιστούν οι ΗΠΑ τον διαστημικό σταθμό της Κίνας.