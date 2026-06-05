Σώοι οι αστροναύτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού – Λήξη συναγερμού για τη διαρροή αέρα
Οι πέντε αστροναύτες που περίμεναν στο σκάφος τους έτοιμοι για αναχώρηση επέστρεψαν στις θέσεις τους. O γερασμένος Διαστημικός Σταθμός εμφανίζει διαρροές εδώ και χρόνια.
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Πίσω στις θέσεις τους έλαβαν εντολή να επιστρέψουν πέντε αστροναύτες που είχαν προετοιμαστεί για εκκένωση του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS) λόγω διαρροής αέρα.
Για περίπου δύο ώρες, οι αστροναύτες παρέμεναν στο σκάφος Crew Dragon που βρίσκεται σταθμευμένο στο τροχιακό εργαστήριο και ήταν έτοιμοι για αναχώρηση σε περίπτωση σοβαρής αποσυμπίεσης.
Την ίδια ώρα, τρεις ρώσοι συνάδελφοί τους προσπαθούσαν να σταματήσουν τη διαρροή στη ρωσική υπομονάδα Zvezda του ISS.
Μικρές διαρροές συνεχίζονται εδώ και πέντε χρόνια στη γερασμένη ρωσική υπομονάδα Zvezda του σταθμού, ωστόσο η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos δεν έχει καταφέρει να προσδιορίσει την αιτία και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
Ελλείψει καλύτερης λύσης, το πλήρωμα του ISS κλείνει τις τρύπες με κόλλα, μονωτική ταινία και άλλα πρόχειρα μέσα.
Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της NASA που μίλησε ανώνυμα στο Reuters, η διαρροή ήταν σχετικά περιορισμένη μέχρι τη Δευτέρα, οπότε διπλασιάστηκε από τη μία λίβρα αέρα (453 γραμμάρια) την ημέρα στις δύο.
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