Οκτώ σκάφη προσδέθηκαν για πρώτη φορά ταυτόχρονα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό
Δύο αμερικανικά. τέσσερα ρωσικά και ένα διαστημικό σκάφος στάθμευσαν ταυτόχρονα στον διαστημικό σταθμό, ο οποίος φιλοξενεί αυτές τις ημέρες 10 άτομα.
Συνωστισμός επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), καθώς όλες οι θυρίδες πρόσδεσης του τροχιακού συγκροτήματος είναι για πρώτη φορά κατειλημμένες ταυτόχρονα.
Οκτώ σκάφη βρίσκονται σταθμεύσει στον ISS μετά την άφιξη ενός ρωσικού Soyuz στις 27 Νοεμβρίου, ανέφερε η NASA. Το σκάφος μετέφερε δύο αμερικανούς αστροναύτες και έναν ρώσων κοσμοναύτη που θα παραμείνουν σε τροχιά για οκτώ μήνες.
Για την άφιξη της ρωσικής αποστολής χρειάστηκε να απελευθερωθεί χώρος. Το Κέντρο Ελέγχου Αποστολής στο Διαστημικό Τζόνσον «στο Χιούστον» χρησιμοποίησε τον τηλεχειριζόμενο ρομποτικό βραχίονα του σταθμού για να απομακρύνει προσωρινά ένα σταθμευμένο σκάφος ανεφοδιασμού Cygnus προκειμένου να «εξασφαλίσει ελευθερία χώρου» για το Soyuz.
Στη συνέχεια το Cygnus μεταφέρθηκε σε διαφορετική θυρίδα της υπομονάδας Unity, η οποία είναι στραμμένη προς την πλευρά της Γης.
Στις υπόλοιπες έξι θυρίδες βρίσκονται σταθμευμένα ένα ακόμα Soyuz, δύο ρωσικά σκάφη ανεφοδιασμού Progess, ένα ιαπωνικό HTX και δύο σκάφη Dragon της SpaceX.
Στο τροχιακό συγκρότημα φιλοξενούνται αυτή την περίοδο δέκα άτομα από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Ιαπωνία.
