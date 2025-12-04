Ποιος θα είναι ο πρώτος Ευρωπαίος στη Σελήνη; Η ESA αποφάσισε

Ο πρώτος Ευρωπαίος που θα πετάξει μέχρι τη Σελήνη στο πλαίσιο του αμερικανικού προγράμματος Artemis θα είναι ένας αστροναύτης της Γερμανίας, ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή διαστημική υπηρεσία ESA.

Το σχέδιο ανακοίνωσε ο διευθυντής της υπηρεσίας Γιόζεφ Άσερμπαχ, ο οποίος ανέφερε στο Συμβούλιο Υπουργών της ESA που πραγματοποιήθηκε στη Βρέμη ότι η Ευρώπη έχει εξασφαλίσει δύο θέσεις στις αποστολές Artemis 3 και 4.

H NASA εκτόξευσε το 2022 τη αποστολή Artemis 1, η οποία πέταξε τον γύρο της Σελήνης χωρίς. Ήταν μια πρόβα για το Artemis 2, μια επανάληψη της ίδιας πτήσης με αστροναύτες.

Η πρώτη προσσελήνωση προγραμματίζεται με την αποστολή Artemis 3 το 2027, για την οποία έχουν επιλεχθεί τρεις αμερικανοί και ένας καναδός αστροναύτης. Το εγχείρημα είναι πάντως πιθανό να αναβληθεί για τουλάχιστον έναν χρόνο.

Η επιλογή ενός γερμανού αστροναύτη είναι λογική, δεδομένου ότι η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της ESA, η οποία συνεργάζεται με τη NASA στο πρόγραμμα Artemis.

Εργοστάσιο της Airbus στη Βρέμη κατασκευάζει την Ευρωπαϊκή Μονάδα Υποστήριξης, το σύστημα που θα προσφέρει προωστική ισχύ και ηλεκτρική ενέργεια στο σκάφος Orion της NASA με το οποίο θα αναχωρούν οι αστροναύτες του Artemis.

Η Ευρώπη έχει επίσης αναλάβει την ανάπτυξη συστημάτων για το Lunar Gateway, έναν μικρό διαστημικό σταθμό που σχεδιάζει να θέσει η NASA σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη το 2027.

Ως αντάλλαγμα, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία θα επιτρέψει σε ευρωπαίους αστροναύτες να ταξιδέψουν για πρώτη φορά τόσο μακριά από τη Γη.

«Θα είναι μια τεράστια πηγή έμπνευσης και υπερηφάνειας για τη χώρα [της Γερμανίας] και την Ευρώπη ως σύνολο» δήλωσε ο Άσερμπαχ.

Σύμφωνα με το Space.com, επικρατέστεροι υποψήφιοι είναι οι δύο πιο έμπειροι γερμανοί αστροναύτες που έχουν περάσει μήνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), ο 55χρονος Ματίας Μάουερ και ο 49χρονος Αλεξάντερ Γκεστ.

Σύμφωνα πάντως με την ίδια πηγή, ο γερμανός που θα πετάξει με το Artemis 4 δεν θα πατήσει στη Σελήνη αλλά θα παραμείνει στο σκάφος Orion που θα περιμένει σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη.

Ο πρώτος ευρωπαίος αστροναύτης που θα φτάσει στην επιφάνεια με το Αrtemis 5 θα είναι πιθανότατα Γάλλος.

Η Ευρώπη αναπτύσσει στο μεταξύ τη σεληνάκατο Argonaut για τη μεταφορά φορτίων.

Αντιμέτωπη με σημαντικές καθυστερήσεις στο πρόγραμμα Artemis, η NASA βρίσκεται σε αγώνα δρόμου με την Κίνα, η οποία έχει ανακοινώσει πως θα στείλει ανθρώπους στο φεγγάρι μέχρι το 2030.