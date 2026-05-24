science
Κυριακή 24 Μαϊου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
science

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Διάστημα: «Πλανητικός περίπατος» για τυφλούς
Διάστημα 24 Μαΐου 2026, 08:00

Διάστημα: «Πλανητικός περίπατος» για τυφλούς

Η πρωτοβουλία του Σωματείου «Αρωγή» και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τον «περίπατο στο Διάστημα» είναι ειδικά προσαρμοσμένη για άτομα με οπτική αναπηρία - Η συμμετοχή είναι ελεύθερη

Κατερίνα Ροββά
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
ERIS: Το «καλό» άγχος που χαρίζει χρόνια ζωής

ERIS: Το «καλό» άγχος που χαρίζει χρόνια ζωής

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Λίγο πριν ο ήλιος χαθεί πίσω από τον ορίζοντα της Σύρου, αύριο το απόγευμα, οι δρόμοι της Ερμούπολης θα φιλοξενήσουν ένα διαφορετικό ταξίδι στο Σύμπαν. Εναν βιωματικό «πλανητικό περίπατο», όπου οι αποστάσεις και τα μεγέθη των πλανητών δεν θα μετριούνται μόνο με αριθμούς, αλλά με βήματα, αφή, ήχους και εμπειρίες. Μια ξενάγηση στα άστρα, ειδικά προσαρμοσμένη για άτομα με οπτική αναπηρία, όμως με ελεύθερη συμμετοχή και ανοικτή σε όλους.

Η δράση περιλαμβάνει και παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού με τηλεσκόπια για τους μη έχοντες οπτική αναπηρία

Την ενδιαφέρουσα δράση διοργανώνει το Σωματείο Ατόμων με Προβλήματα Ορασης του Νομού Κυκλάδων «Αρωγή» σε συνεργασία με το Κέντρο Επισκεπτών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και θα καταλήξει σε παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού με τηλεσκόπια για τους μη έχοντες οπτική αναπηρία.

Αφετηρία της διαδρομής θα είναι η Πλατεία Κανάρη, όπου θα «τοποθετηθεί» ο Ηλιος. Από εκεί, οι συμμετέχοντες θα ξεκινήσουν ένα συμβολικό ταξίδι στο ηλιακό σύστημα, περπατώντας τις αναλογικές αποστάσεις ανάμεσα στους πλανήτες. Πόσα μέτρα χρειάζονται για να φτάσει κάποιος από τη Γη στην Αφροδίτη; Πόσο μακριά βρίσκεται ο Δίας; Και πόσο μακρινός μοιάζει ο δρόμος μέχρι τον Ποσειδώνα ή ακόμη περισσότερο τον Πλούτωνα;

Το παιχνίδι

«Πρόκειται για ένα βιωματικό παιχνίδι μέσα από το οποίο μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να αντιληφθούν τη δομή και την κλίμακα του Σύμπαντος. Σε διάφορα σημεία της διαδρομής θα τοποθετήσουμε τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος σε αναλογία μεγεθών και αποστάσεων. Αν για παράδειγμα ο Ηλιος είναι ένα μπαλόνι με διάμετρο μισού μέτρου, οι εσωτερικοί πλανήτες θα ήταν πολύ μικροί, ο Δίας θα ήταν μερικά εκατοστά, ο Ερμής σαν ένα χαλικάκι, ενώ ο Πλούτωνας θα είχε το μέγεθος μιας κεφαλής καρφίτσας. Και η απόστασή μας από τους αέριους γίγαντες – τον Δία, τον Κρόνο, τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα – θα μας φαινόταν πολύ μεγάλη», λέει στα «ΝΕΑ» η Φιόρη Αναστασία Μεταλληνού, αστροφυσικός και υπεύθυνη στο Κέντρο Επισκεπτών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Θησείο, η οποία θα καθοδηγήσει τον περίπατο.

«Σε κάθε στάση θα παρουσιάζουμε στοιχεία για τους πλανήτες, με αναφορά στα φυσικά και αστρονομικά χαρακτηριστικά τους, και θα αφηγούμαστε ιστορίες από τη μυθολογία που τους συνοδεύει εδώ και αιώνες. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αγγίζουν τα ομοιώματα, να ακούνε περιγραφές και να “νιώθουν” με το σώμα τους τις αποστάσεις του Διαστήματος». Η βραδιά θα ολοκληρωθεί σε σημείο παρατήρησης με φορητά τηλεσκόπια, όπου το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει αστερισμούς και ουράνια αντικείμενα του καλοκαιρινού ουρανού υπό την καθοδήγηση των ερευνητών.

«Για το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η ισότιμη πρόσβαση όλων στην επιστήμη είναι πολύ σημαντική. Γι’ αυτό προσπαθούμε να καταργούμε τους περιορισμούς και να κάνουμε κοινωνούς της αστρονομίας όλους χωρίς διακρίσεις», λέει η Φ.Α. Μεταλληνού.

Ο ρόλος της «Αρωγής»

Το Σωματείο «Αρωγή» έχει αναλάβει μια πολύ σημαντική προσπάθεια: μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων επιχειρεί να εντοπίσει τα άτομα με οπτική αναπηρία που ζουν στις Κυκλάδες και να τους παράσχει στήριξη. Παρά τα υπαρκτά εμπόδια και το κοινωνικό στίγμα που ακόμη και σήμερα αποτρέπουν την αποδοχή της αναπηρίας στις κλειστές κοινωνίες, διαθέτει 45 μέλη στη Σύρο, στην Πάρο, στη Νάξο και στη Μήλο. Παράλληλα, το Σωματείο επιδιώκει να εξοικειώσει τις τοπικές κοινωνίες με την αναπηρία μέσα από επισκέψεις σε σχολεία και άλλες εκπαιδευτικές δράσεις.

Οπως εξηγεί η πρόεδρος της «Αρωγής» Αννα Μαρία Φωσκόλου, η οποία απέκτησε οπτική αναπηρία σε ηλικία 18 ετών, «προσπαθούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, ώστε να δώσουμε την ευκαιρία σε άτομα χωρίς όραση να βγουν από τα όρια της αναπηρίας τους. Σκεφτείτε κάποιον που δεν έχει δει ποτέ του έναν αστερισμό να τον μάθει από τις περιγραφές που θα ακούσει. Θεωρώ ότι ο κόσμος θα αγκαλιάσει πολύ αυτή την προσπάθεια. Το 2021 είχαμε κάνει στη Σύρο ακόμη μία δράση σε συνεργασία με το Αστεροσκοπείο, τους ‘Ηχους του Διαστήματος’, που μετουσίωνε την κίνηση των αστεριών σε ήχο. Αυτή τη φορά, κινούμενοι στους δρόμους της Ερμούπολης, θα έρθουμε πιο κοντά στο Σύμπαν». Ενα Σύμπαν που γίνεται πραγματικά προσβάσιμο μόνο όταν χωράει όλους τους ανθρώπους.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τρόφιμα – ποτά
Σούπερ μάρκετ: Μήνα με το μήνα η μάχη με τα κόστη – Πάνω από χρόνο «βλέπει» η αγορά το πλαφόν

Σούπερ μάρκετ: Μήνα με το μήνα η μάχη με τα κόστη – Πάνω από χρόνο «βλέπει» η αγορά το πλαφόν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
ERIS: Το «καλό» άγχος που χαρίζει χρόνια ζωής

ERIS: Το «καλό» άγχος που χαρίζει χρόνια ζωής

Economy
Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα – Έργο win-win ο GSI

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα – Έργο win-win ο GSI

inWellness
inTown
Stream science
Με Μπλε Σελήνη θα αποχαιρετήσουμε τον Μάιο – Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο
«Μικροσελήνη» 21.05.26

Με Μπλε Σελήνη θα αποχαιρετήσουμε τον Μάιο - Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο

Το φαινόμενο εμφανίζεται κάθε δύο ή τρία χρόνια, με δύο πανσελήνους μέσα σε 28 ημέρες - Παρά την ονομασία της, η Σελήνη δεν θα γίνει στην πραγματικότητα μπλε αλλά πορτοκαλί

Σύνταξη
Νέος επεξεργαστής της NASA θα εκτοξεύσει την ΑΙ στο Διάστημα
Ώρα για αναβάθμιση 15.05.26

Νέος επεξεργαστής της NASA θα εκτοξεύσει την ΑΙ στο Διάστημα

To νέο τσιπ, ανθεκτικό στην ακτινοβολία και σε ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, θα επιτρέψει στις διαστημικές αποστολές να αντιδρούν σε πραγματικό χρόνο αντί να περιμένουν βοήθεια από τη Γη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πανελλαδικές 2026: Σε εφαρμογή δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους – Τι περιλαμβάνει
Γραμμή 1550 24.05.26

Σε εφαρμογή δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης για όσους δίνουν Πανελλαδικές - Τι περιλαμβάνει

Το δίκτυο παρεμβάσεων έχει ενεργοποιηθεί στο σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας, με σκοπό τη δημιουργία ενός ασφαλούς και ενθαρρυντικού πλαισίου για όλους τους υποψηφίους στις Πανελλαδικές 2026

Σύνταξη
Ασφάλεια εναντίον ελευθερίας – Είναι το Λονδίνο η πόλη του Μεγάλου Αδελφού;
Αναγνώριση προσώπων 24.05.26

Ασφάλεια εναντίον ελευθερίας – Είναι το Λονδίνο η πόλη του Μεγάλου Αδελφού;

H αστυνομία στήνει κάμερες που σκανάρουν τα πρόσωπα των περαστικών. Λέει ότι η τεχνολογία βοηθά στη σύλληψη επικίνδυνων κακοποιών, άλλοι όμως ανησυχούν ότι οι πάντες θεωρούνται πλέον ύποπτοι.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το φαβορί με την «γλώσσα» της στατιστικής (stats)
Μπάσκετ 24.05.26

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το φαβορί με την «γλώσσα» της στατιστικής (stats)

Ολα όσα πρέπει να ξέρετε για τον τελικό. Διαβάστε για τη σύγκριση των δύο ομάδων σε άμυνα κι επίθεση, για τους κορυφαίους τους και για τις 10 τελευταίες «μονομαχίες τους».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ουκρανία: Καταστροφές στο στούντιο του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD από ρωσικούς βομβαρδισμούς
ARD 24.05.26

Καταστροφές στο στούντιο του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου στο Κίεβο από ρωσικούς βομβαρδισμούς

Η μαζική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία είχε σαν αποτέλεσμα και τη μερική καταστροφή του κτιρίου του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD

Σύνταξη
Ένας 39χρονος νεκρός στην Αυστραλία από επίθεση καρχαρία
Κόσμος 24.05.26

Ένας 39χρονος νεκρός στην Αυστραλία από επίθεση καρχαρία

Ο άνδρας, ηλικίας 39 ετών, με καταγωγή από το Κερνς, υπέκυψε έχοντας τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, αφού ανασύρθηκε από το νερό όπου του επιτέθηκε ο καρχαρίας, ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στο Kennedy Shoal, έναν διάσημο αλιευτικό ύφαλο με βαθιά νερά

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν θα μπορέσει να συγκαλύψει τον κόσμο που υποφέρει και το κεφάλαιο που υπηρετεί
Αντιπολίτευση 24.05.26

ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν θα μπορέσει να συγκαλύψει τον κόσμο που υποφέρει και το κεφάλαιο που υπηρετεί

«Από τη μια ο κόσμος των εργαζομένων που υποφέρει κι από την άλλη ο κόσμος του κεφαλαίου που η κυβέρνηση του υπηρετεί», τόνισε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το ΚΚΕ

Σύνταξη
Δύο συλλήψεις στην Καστοριά για τηλεφωνικές απάτες – Απέσπασαν πάνω από 120.000 ευρώ
Ελλάδα 24.05.26

Δύο συλλήψεις στην Καστοριά για τηλεφωνικές απάτες – Απέσπασαν πάνω από 120.000 ευρώ

Οι δράστες προσποιούνταν λογιστές και με το πρόσχημα της δήθεν αναγκαστικής καταγραφής χρημάτων και τιμαλφών, προκειμένου να «διασφαλιστούν», έπειθαν τα θύματα να παραδώσουν μετρητά και κοσμήματα

Σύνταξη
Ο στρατός έστησε νέα πεζογέφυρα στον Κηφισό μήκους 15 μέτρων σε μία νύχτα – Πώς έγινε η εγκατάσταση
Νέα Φιλαδέλφεια 24.05.26

Ο στρατός έστησε νέα πεζογέφυρα στον Κηφισό μήκους 15 μέτρων σε μία νύχτα – Πώς έγινε η εγκατάσταση

Η προηγούμενη πεζογέφυρα είχε καταστραφεί από πλημμύρες και για το λόγο αυτό ο δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας έκανε αίτημα μέσω της σχετικής πλατφόρμας κοινωνικών δραστηριοτήτων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Σύνταξη
Euroleague: Πόση είναι η αμοιβή που θα πάρουν οι διαιτητές του τελικού Ολυμπιακός-Ρεάλ
Μπάσκετ 24.05.26

Euroleague: Πόση είναι η αμοιβή που θα πάρουν οι διαιτητές του τελικού Ολυμπιακός-Ρεάλ

Πρόκειται για τους Σρέτεν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λότερμοζερ και Όλεγκς Λάτισεβς. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώτος είχε διαιτητεύσει τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε

Σύνταξη
«Τα παιδιά μας πηγαίνουν σε ακατάλληλα σχολεία» – Κινητοποίηση συλλόγων ΑμεΑ για την Ειδική Αγωγή
Στο Σύνταγμα 24.05.26

«Τα παιδιά μας πηγαίνουν σε ακατάλληλα σχολεία» - Κινητοποίηση συλλόγων ΑμεΑ για την Ειδική Αγωγή

Με παλμό και συμμετοχή, παρά την ισχυρή βροχή, πραγματοποιήθηκε χθες η κινητοποίηση στο Σύνταγμα για την πανελλαδική μέρα δράσης για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Σύνταξη
Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο
Όλα τα λεφτά για την ΑΙ 24.05.26

Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο

Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021.

Σύνταξη
Νέα ρότα συγχωνεύσεων και εξαγορών στις ΗΠΑ λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης
AI 24.05.26

Νέα ρότα συγχωνεύσεων και εξαγορών στις ΗΠΑ λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης

Στο φόντο βρίσκεται η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αναδιαμορφώνει την κλίμακα σύναψης ανάλογων συμφωνιών σε πολλούς τομείς, όπως στην ενέργεια και στην τεχνολογία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν την Ιαπωνία ότι θα καθυστερήσουν να παραδώσουν τους Tomahawk – Ελλείψεις λόγω του πολέμου στο Ιράν
Financial Times 24.05.26

Οι ΗΠΑ καθυστερούν την παράδοση Tomahawk στην Ιαπωνία, λόγω ελλείψεων μετά τον πόλεμο στο Ιράν

Η επιχείρηση Epic Fury των ΗΠΑ στο Ιράν έχει προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις σε αμερικανικά οπλικά συστήματα με την Ουάσιγκτον να ενημερώνει τους συμμάχους της ότι θα καθυστερήσει τις παραδόσεις

Σύνταξη
Ολες οι λεπτομέρειες για την ώρα συγκέντρωσης των οπαδών του Ολυμπιακού και οι δύο τρόποι μετακίνησης στο ΟΑΚΑ
Μπάσκετ 24.05.26

Ολες οι λεπτομέρειες για την ώρα συγκέντρωσης των οπαδών του Ολυμπιακού και οι δύο τρόποι μετακίνησης στο ΟΑΚΑ

Οι οπαδοί των Πειραιωτών θα αποτελούν ξανά τη συντριπτική πλειοψηφία μεταξύ των φιλάθλων που θα βρεθούν στο γήπεδο στον τελικό με την Ρεάλ Μαδρίτης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης δεν ζητά ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλέα σκάνδαλα, τα οποία πασχίζει να συγκαλύψει
Αντιπολίτευση 24.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης δεν ζητά ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλέα σκάνδαλα, τα οποία πασχίζει να συγκαλύψει

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ απαριθμεί τις «αφωνίες» για σειρά φλεγόντων ζητημάτων του πρωθυπουργού στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. «Δεν είπε λέξη για την ακρίβεια που σπάει ρεκόρ στην Ελλάδα», τονίζει

Σύνταξη
Κάλας: Απερίσκεπτος πυρηνικός ακροβατισμός από τη Ρωσία η εκτόξευση πυραύλου Ορέσνικ
Πυρηνικές κεφαλές 24.05.26

Κάλας: Απερίσκεπτος πυρηνικός ακροβατισμός από τη Ρωσία η εκτόξευση πυραύλου Ορέσνικ

Την επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο Ορέσνικ κατήγγειλε η Κάγια Κάλας που υποστήριξε ότι η Ρωσία χάνει τον πόλεμο και για αυτό τρομοκρατεί τις ουκρανικές πόλεις

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα Μητσοτάκης και η παρέα του Μαξίμου – Τον τελικό λόγο θα τον έχει η κοινωνία
ΠΑΣΟΚ 24.05.26

Ανδρουλάκης: Εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα Μητσοτάκης και η παρέα του Μαξίμου – Τον τελικό λόγο θα τον έχει η κοινωνία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ένα εκτενές κείμενο θέτει το διακύβευμα των εκλογών, εξαπολύοντας πυρά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. «Είναι μια μάχη για τη ζωή μας», τονίζει

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 24 Μαϊου 2026
Cookies