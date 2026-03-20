20.03.2026 | 13:49
Εντοπίστηκε αρχέγονο άστρο που αποκαλύπτει τα μυστικά του πρώιμου σύμπαντος (βίντεο)
Διάστημα 20 Μαρτίου 2026, 19:00

Εντοπίστηκε αρχέγονο άστρο που αποκαλύπτει τα μυστικά του πρώιμου σύμπαντος (βίντεο)

Ένα σπάνιο άστρο με ελάχιστο σίδηρο και άφθονο άνθρακα «μαρτυρά» πώς πέθαναν τα πρώτα άστρα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΕπιμέλειαΠαναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Οι επιστήμονες υιοθέτησαν τον ρόλο των «κοσμικών αρχαιολόγων» για να ανακαλύψουν ένα σπάνιο άστρο δεύτερης γενιάς, με τεράστια έλλειψη σιδήρου — ουσιαστικά ένα απολίθωμα που καταγράφει τη χημική εξέλιξη του σύμπαντός μας. Όπως ακριβώς η ανακάλυψη τεχνουργημάτων εδώ στη Γη μάς διδάσκει για χαμένες γενιές ανθρώπων, αυτή η παρατήρηση παρέχει απτές αποδείξεις για το πώς η πρώτη γενιά άστρων πέθανε για να εμπλουτίσει χημικά τους διαδόχους της.

Το άστρο δεύτερης γενιάς, ή αλλιώς πληθυσμού ΙΙ (POP II), ανακαλύφθηκε στον νάνο γαλαξία Οκρίβας ΙΙ (Pictor II), που βρίσκεται περίπου 150.000 έτη φωτός μακριά από τη Γη στον ομώνυμο αστερισμό, χρησιμοποιώντας την Κάμερα Σκοτεινής Ενέργειας (DECam) που είναι τοποθετημένη στο τηλεσκόπιο 4 μέτρων Víctor M. Blanco. Ονομαζόμενο PicII-503, το άστρο έχει μόλις το 1/40.000 του σιδήρου που περιέχεται στον Ήλιο, ο οποίος είναι ένα άστρο τρίτης γενιάς (ή, κάπως μπερδευτικά, POP I). Το γεγονός ότι το PicII-503 έχει τη χαμηλότερη συγκέντρωση σιδήρου που έχει παρατηρηθεί ποτέ πέρα από τον Γαλαξία μας, το καθιστά ένα από τα πιο αρχέγονα άστρα που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ.

Ωστόσο, αυτή η έλλειψη δεν είναι το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του PicII-503. Η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε επίσης ότι αυτό το άστρο POP II έχει μια τεράστια υπεραφθονία άνθρακα, με την αναλογία άνθρακα-σιδήρου να είναι πάνω από 1.500 φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αναλογία στον Ήλιο. Αυτή η υπεραφθονία αντικατοπτρίζει τη μοναδική υπογραφή άνθρακα των άστρων με χαμηλό σίδηρο που βρίσκονται στη νεφελώδη εξωτερική άλω του Γαλαξία μας.

«Ανακαλύψεις σαν αυτή αποτελούν κοσμική αρχαιολογία, αποκαλύπτοντας σπάνια αστρικά απολιθώματα που διατηρούν τα αποτυπώματα των πρώτων άστρων του σύμπαντος», δήλωσε ο Chris Davis, Διευθυντής Προγράμματος του Εθνικού Ιδρύματος Επιστημών για το NOIRLab.

Ένα είδος μαγείας

Τα πρώτα άστρα στο σύμπαν (POP III) γεννήθηκαν όταν η χημική αφθονία του σύμπαντος δεν εκτεινόταν πέρα από το υδρογόνο, το ήλιο και μια ελάχιστη ποσότητα βαρύτερων στοιχείων, τα οποία οι αστρονόμοι ονομάζουν συλλογικά «μέταλλα». Αυτό σήμαινε ότι και τα άστρα POP III κυριαρχούνταν από υδρογόνο με λίγο ήλιο και ελάχιστα μέταλλα. Τα άστρα αυτά σφυρηλάτησαν τον πρώτο άνθρακα και σίδηρο στους πυρήνες τους – υλικό που διασκορπίστηκε στο διαστρικό μέσο όταν έγιναν σουπερνόβα και εξερράγησαν στο τέλος της ζωής τους.

Τα διαστρικά νέφη αερίου και σκόνης, εμπλουτισμένα με αυτά τα μέταλλα, τελικά ψύχθηκαν και κατέρρευσαν για να γεννήσουν τη δεύτερη γενιά άστρων. Τα άστρα αυτά ήταν πιο πλούσια σε μέταλλα χάρη στη συνεισφορά των βαρέων στοιχείων από τους προκατόχους τους. Αυτό κάνει τα άστρα POP II να μοιάζουν με χρονοκάψουλες που καταγράφουν ένα σημαντικό στάδιο του χημικού εμπλουτισμού του σύμπαντος.

«Η ανακάλυψη ενός άστρου που διατηρεί αναμφίβολα τα βαρέα μέταλλα από τα πρώτα άστρα βρισκόταν στα όρια αυτού που θεωρούσαμε δυνατό, δεδομένης της εξαιρετικής σπανιότητας αυτών των αντικειμένων», ανέφερε ο επικεφαλής της ομάδας Anirudh Chiti από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. «Με τη χαμηλότερη αφθονία σιδήρου που έχει προκύψει ποτέ σε οποιονδήποτε εξαιρετικά αμυδρό νάνο γαλαξία, το PicII-503 προσφέρει ένα άνευ προηγουμένου παράθυρο στην αρχική παραγωγή στοιχείων μέσα σε ένα αρχέγονο σύστημα».

Όντας το πρώτο επιβεβαιωμένο παράδειγμα άστρου POP II που βρέθηκε σε έναν αμυδρό νάνο γαλαξία, το PicII-503 εντοπίστηκε ως ένα εξαιρετικά φτωχό σε μέταλλα άστρο μέσω των δεδομένων που συλλέχθηκαν από την έρευνα MAGIC (Mapping the Ancient Galaxy in CaHK) της DECam. Αυτή η παρατηρησιακή προσπάθεια 54 νυχτών σχεδιάστηκε με ρητό σκοπό τον εντοπισμό των παλαιότερων και πιο χημικά πρωτόγονων άστρων στον Γαλαξία μας και στους νάνους γαλαξίες συνοδούς του.

«Χωρίς τα δεδομένα από την MAGIC, θα ήταν αδύνατο να απομονωθεί αυτό το άστρο ανάμεσα στα εκατοντάδες άλλα στην περιοχή του εξαιρετικά αμυδρού νάνου γαλαξία Pictor II», σημείωσε ο Chiti.

Ο Chiti και οι συνεργάτες του συνδύασαν τα δεδομένα της MAGIC με παρατηρήσεις από το Πολύ Μεγάλο Τηλεσκόπιο (VLT) στην έρημο Ατακάμα της βόρειας Χιλής και το Τηλεσκόπιο Baade Magellan, για να ανακαλύψουν τις χαμηλές αφθονίες σιδήρου και ασβεστίου του PicII-503 — τις χαμηλότερες που έχουν παρατηρηθεί πέρα από τον δικό μας γαλαξία. Με τη σειρά του, αυτό αποκάλυψε ότι το PicII-503 αποτελεί την πρώτη καταγραφή χημικού εμπλουτισμού που βρέθηκε ποτέ σε νάνο γαλαξία.

Μια πιθανή εξήγηση για την εντυπωσιακά χαμηλή αναλογία σιδήρου προς άνθρακα του PicII-503 είναι ότι όταν τα άστρα POP III έγιναν σουπερνόβα, οι εκρήξεις αυτές ήταν σχετικά χαμηλής ενέργειας. Αυτό θα σήμαινε ότι ενώ ελαφρύτερα στοιχεία, όπως ο άνθρακας, εκτοξεύτηκαν στο διαστρικό μέσο, τα βαρέα στοιχεία, όπως ο σίδηρος, έπεσαν πίσω στα συντρίμμια του σουπερνόβα.

Το γεγονός ότι το PicII-503 βρίσκεται σε έναν από τους μικρότερους νάνους γαλαξίες που έχουν παρατηρηθεί ποτέ, με αντίστοιχα χαμηλή βαρυτική επιρροή, υποστηρίζει την ιδέα ότι τα άστρα POP III πέθαιναν σε εκρήξεις σουπερνόβα χαμηλής ενέργειας.

«Αυτό που με συναρπάζει περισσότερο είναι ότι παρατηρήσαμε ένα αποτέλεσμα της αρχικής παραγωγής στοιχείων σε έναν αρχέγονο γαλαξία, κάτι που αποτελεί μια θεμελιώδη παρατήρηση!» δήλωσε ο Chiti. «Συνδέεται επίσης άμεσα με την υπογραφή που έχουμε δει στα άστρα της άλω του Γαλαξία μας με τη χαμηλότερη μεταλλικότητα, συνδέοντας την προέλευσή τους και τη φύση τους που έχει εμπλουτιστεί από τα πρώτα άστρα».

Η έρευνα της ομάδας δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα (16 Μαρτίου) στο επιστημονικό περιοδικό Nature Astronomy.

ΤτΕ: Χτύπησαν τα πρώτα καμπανάκια – Κατεβάζει την ανάπτυξη στο 1,9%

ΤτΕ: Χτύπησαν τα πρώτα καμπανάκια – Κατεβάζει την ανάπτυξη στο 1,9%

Lâcher prise: Η τέχνη του να αφήνεις τα πράγματα να κυλούν

Lâcher prise: Η τέχνη του να αφήνεις τα πράγματα να κυλούν

Βρετανία: Παραχωρεί βάσεις της στις ΗΠΑ για επιθέσεις

Βρετανία: Παραχωρεί βάσεις της στις ΗΠΑ για επιθέσεις

2024 YR4: Καθησυχαστική η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία – «Η Σελήνη είναι ασφαλής»
Καθησυχαστική η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία - «Η Σελήνη είναι ασφαλής»

Ο αστεροειδής 2024 YR4 είχε μια μικρή πιθανότητα πρόσκρουσης στη Σελήνη διαταράσσοντας τη λειτουργία των δορυφόρων. Αυτή η μικρή πιθανότητα σχεδόν εκμηδενίστηκε σύμφωνα με νεότερες παρατηρήσεις.

Το James Webb αποκάλυψε έναν «γιγάντιο εγκέφαλο» στα βάθη του γαλαξία μας
Το James Webb αποκάλυψε έναν «γιγάντιο εγκέφαλο» στα βάθη του γαλαξία μας

Το James Webb κατέγραψε μια συγκλονιστική εικόνα: ένα ετοιμοθάνατο άστρο που δημιουργεί την απόκοσμη οπτική ψευδαίσθηση ενός τεράστιου ανθρώπινου εγκεφάλου αποβάλλοντας τα αέρια του.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Επιστήμονες φωτογράφισαν τον «αόρατο γίγαντα» του «ζει» στο κέντρο του γαλαξίας μας
Επιστήμονες φωτογράφισαν τον «αόρατο γίγαντα» του «ζει» στο κέντρο του γαλαξίας μας

Μια συγκλονιστική νέα εικόνα από την καρδιά του Γαλαξία αποκαλύπτει τον βίαιο χορό των άστρων γύρω από τον Τοξότη Α*, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στο σημείο όπου η φυσική συναντά το άπειρο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ρεβίθια καλλιεργήθηκαν με επιτυχία σε προσομοιωμένο σεληνιακό έδαφος
Μποστάνια στο φεγγάρι; Η NASA πειραματίζεται με σεληνιακά ρεβίθια

Επιστήμονες στις ΗΠΑ κατάφεραν να καλλιεργήσουν ρεβίθια σε συνθήκες που προσομοίαζαν με εκείνες της επιφάνειας της Σελήνης δείχνοντας τον δρόμο για τις μελλοντικές… εξωγήινες καλλιέργειες.

Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα του Σύμπαντος ίσως ετοιμάζεται να εκραγεί  – Έλληνες αστρονόμοι παρακολουθούν
Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα του Σύμπαντος ίσως ετοιμάζεται να εκραγεί  – Έλληνες αστρονόμοι παρακολουθούν

Το άστρο WOH G64, περίπου 1.600 φορές μεγαλύτερο από τον Ήλιο, προσφέρει νέα στοιχεία για το πώς εξελίσσονται και πεθαίνουν τα εξαιρετικά μεγάλα άστρα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Εξωγήινοι: Πιθανοί, αλλά άφαντοι
Πιθανοί, αλλά άφαντοι οι εξωγήινοι

Η δήλωση Ομπάμα ότι οι εξωγήινοι είναι αληθινοί αναζωπυρώνει τη συζήτηση για ζωή στο Σύμπαν - Στατιστική πιθανότητα δεν σημαίνει απόδειξη, λένε οι επιστήμονες

Βέροια: «Μου επιτέθηκε πρώτη», ομολόγησε ο 20χρονος – Η τηλεφωνική κλήση που τον πρόδωσε
Βέροια: «Μου επιτέθηκε πρώτη», ομολόγησε ο 20χρονος – Η τηλεφωνική κλήση που τον πρόδωσε

Το στοιχείο που «πρόδωσε» τον 20χρονο ήταν μια κλήση και συγκεκριμένα η τελευταία κλήση στο κινητό της 24χρονης που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια.

Η Βρετανία άναψε πράσινο φως στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για να προστατέψουν τα Στενά του Ορμούζ
Η Βρετανία άναψε πράσινο φως στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για να προστατέψουν τα Στενά του Ορμούζ

Ασφυξία στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα προκαλεί ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη επιβάλλει de facto αποκλεισμό και διόδια στα Στενά του Ορμούζ, πυροδοτώντας διεθνείς αντιδράσεις.

LIVE: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας
LIVE: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας

LIVE: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας για την 32η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλους πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή, πυροδοτώντας εκτιμήσεις για κατάληψη του νησιού Χαργκ
Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλους πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή, πυροδοτώντας εκτιμήσεις για κατάληψη του νησιού Χαργκ

Αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι το πολεμικό πλοίο Boxer, με 2.200 πεζοναύτες, απέπλευσε νωρίτερα για τη Μέση Ανατολή. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η αποστολή συνδέεται με την πρόθεση να καταληφθεί το νησί Χαργκ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Εναντίον του πολέμου στο Ιράν οι δυτικές κοινωνίες – Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη
Εναντίον του πολέμου στο Ιράν οι δυτικές κοινωνίες – Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Στις επτά μεγαλύτερες χώρες της Δύσης οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι κοινωνίες γυρίζουν την πλάτη στους ιθύνοντες του πολέμου σε Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χειρουργήθηκε για αφαίρεση όγκου ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου – Αισιοδοξία για την υγεία του
Χειρουργήθηκε για αφαίρεση όγκου ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου – Αισιοδοξία για την υγεία του

Ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου είχε συγκινήσει την κοινή γνώμη αφού μοιράστηκε δημόσια ότι νοσεί από καρκίνο, βρίσκεται στην Αθήνα τους τελευταίους μήνες προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες θεραπείες

Η στιγμή του ιρανικού πλήγματος στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ (βίντεο)
Η στιγμή του ιρανικού πλήγματος στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ

«Η ιρανική επίθεση σε ιερούς τόπους, ιερούς για τρεις θρησκείες, αποκαλύπτει την παραφροσύνη του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι θρησκευτικό», έγραψε στο X ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ.

Δουδωνής από Στύψη: Δεν μπορούν να αφήσουν την κτηνοτροφία να πεθάνει – Περιμένω απαντήσεις στις 6 προτάσεις για τον αφθώδη πυρετό
Δουδωνής από Στύψη: Δεν μπορούν να αφήσουν την κτηνοτροφία να πεθάνει – Περιμένω απαντήσεις στις 6 προτάσεις για τον αφθώδη πυρετό

Απαντήσεις από την κυβέρνηση στις προτάσεις που κατέθεσε για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού και τη λήψη άμεσων μέτρων για τη σωτηρία της κτηνοτροφίας του νησιού, ζητά ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, από τη Λέσβο.

Η ναυπήγηση του Εθνικού Πλοίου επί τάπητος στη συνάντηση Κικίλια – Δένδια
Η ναυπήγηση του Εθνικού Πλοίου επί τάπητος στη συνάντηση Κικίλια - Δένδια

Η εκπαίδευση στελεχών και συνεκπαιδεύσεις, οικονομικά θέματα αλλά και ζητήματα υγειονομικών υπηρεσιών συζητήθηκαν στην συνάντηση που είχαν ο Βασίλης Κικίλιας με τον Νίκος Δένδια

Στο μάτι της «Τερέζας» οι Κανάριες Νήσοι: Άνεμοι 140 χλμ/ώρα, γιγάντια κύματα, εκατοντάδες εγκλωβισμένοι
Στο μάτι της «Τερέζας» οι Κανάριες Νήσοι: Άνεμοι 140 χλμ/ώρα, γιγάντια κύματα, εκατοντάδες εγκλωβισμένοι

Η σφοδρή κακοκαιρία «Τερέζα» χτυπά ανελέητα τα Κανάρια Νησιά, φέρνοντας πρωτοφανή χιόνια, ανέμους 140 χλμ/ώρα και ακυρώσεις πτήσεων, βυθίζοντας τον τουριστικό παράδεισο σε απόλυτο χάος.

Αμερικανικό μπλόκο σε δύο ρωσικά τάνκερ που κατευθύνονται στην Κούβα
Αμερικανικό μπλόκο σε δύο ρωσικά τάνκερ που κατευθύνονται στην Κούβα

Σε μια απόφαση που απειλεί την Κούβα με ανθρωπιστική καταστροφή, οι ΗΠΑ απαγορεύουν την παραλαβή ρωσικού πετρελαίου. Καθώς δύο δεξαμενόπλοια πλησιάζουν στο νησί, ο κίνδυνος νέας σύγκρουσης υπερδυνάμεων κορυφώνεται.

Διπλός πονοκέφαλος της ΚΕΔ με το VAR
Διπλός πονοκέφαλος της ΚΕΔ με το VAR

Σα να μην έφτανε που οι παρεμβάσεις του VAR είναι πάνω από το μέσο όρο της UEFA οι διαιτητές περιμένουν την τεχνολογία να υποδείξει αποφάσεις σε κρίσιμες φάσεις επειδή φοβούνται

Η κυβέρνηση Τραμπ μήνυσε το Χάρβαρντ – «Δεν προστατεύει τους Εβραίους και Ισραηλινούς φοιτητές»
Η κυβέρνηση Τραμπ μήνυσε το Χάρβαρντ – «Δεν προστατεύει τους Εβραίους και Ισραηλινούς φοιτητές»

«Προσχηματική ενέργεια» χαρακτηρίζει το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ τη μήνυση που κατέθεσε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος του για τη μεταχείριση των Εβραίων και Ισραηλινών φοιτητών

Έρχεται ψηφιακός έλεγχος για τα επιδόματα – Οι αλλαγές του νέου συστήματος
Έρχεται ψηφιακός έλεγχος για τα επιδόματα – Οι αλλαγές του νέου συστήματος

Έρχεται μια ψηφιακή βάση δεδομένων όπου θα καταγράφεται το σύνολο των παροχών από διαφορετικούς φορείς του δημοσίου και για κάθε δικαιούχο θα δημιουργείται ένα «ψηφιακό προφίλ»

Η Σοφία Κόπολα μας δίνει μια κινηματογραφική δόση από Μαρκ Τζέικομπς
Η Σοφία Κόπολα μας δίνει μια κινηματογραφική δόση από Μαρκ Τζέικομπς

Η Σοφία Κόπολα υπογράφει το ντοκιμαντέρ «Marc by Sofia» που ακολουθεί τον Μαρκ Τζέικομπς κατά τη διάρκεια των 12 εβδομάδων που προηγήθηκαν της επίδειξης της κολεξιόν του για την άνοιξη του 2024.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Κούβα απορρίπτει αλλαγή του Σοσιαλισμού ή απομάκρυνση του προέδρου Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ
Η Κούβα απορρίπτει αλλαγή του Σοσιαλισμού ή απομάκρυνση του προέδρου Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ

«Μπορώ κατηγορηματικά να επιβεβαιώσω ότι (…) το πολιτικό σύστημα της Κούβας δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση», είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών Κάρλος Φερνάντες δε Κόσιο

Επιστολή Ανδρουλάκη στους προέδρους ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς για θεματικό τραπέζι διαλόγου στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
Επιστολή Ανδρουλάκη στους προέδρους ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς για θεματικό τραπέζι διαλόγου στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθύνει πρόσκληση στους προέδρους των ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και Νέας Αριστεράς για συμμετοχή στο θεματικό τραπέζι διαλόγου με θέμα «Σύνταγμα και Θεσμοί», στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Patriot στη Σαουδική Αραβία: Εμπλέκεται η Ελλάδα στον πόλεμο ή όχι;
Patriot στη Σαουδική Αραβία: Εμπλέκεται η Ελλάδα στον πόλεμο ή όχι;

Η συζήτηση περί εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο Ισραήλ - ΗΠΑ - Ιράν οξύνθηκε ιδιαίτερα μετά την είδηση κατάρριψης δύο βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν με στόχο την Σαουδική Αραβία από τους ελληνικούς Patriot.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

