Επιστήμονες φωτογράφισαν τον «αόρατο γίγαντα» του «ζει» στο κέντρο του γαλαξίας μας

Υπάρχει ένα σημείο στον νυχτερινό ουρανό, βαθιά μέσα στον αστερισμό του Τοξότη, όπου οι νόμοι της φυσικής δοκιμάζονται στα άκρα τους. Εκεί, κρυμμένος πίσω από πυκνά πέπλα κοσμικής σκόνης και αερίων, κατοικεί ένας «αόρατος γίγαντας». Δεν εκπέμπει φως, δεν έχει επιφάνεια, και η παρουσία του γίνεται αντιληπτή μόνο από τον βίαιο τρόπο με τον οποίο αναγκάζει ολόκληρα ηλιακά συστήματα να χορεύουν γύρω του. Πρόκειται για τον Τοξότη Α* (Sagittarius A*), την υπερμεγέθη μαύρη τρύπα στην καρδιά του γαλαξία μας.

Σήμερα (11/3) το Space.com φέρνει στο φως μια νέα, αποκαλυπτική εικόνα που μας υπενθυμίζει γιατί αυτό το αντικείμενο αποτελεί το μεγαλύτερο εργαστήριο της σύγχρονης αστροφυσικής.

Ο χορός των άστρων στο μάτι της καταιγίδας

Η εικόνα που δημοσιεύτηκε αποτυπώνει την τρομακτική κινητικότητα που επικρατεί στο κεντρικό πυρηνικό σμήνος του Γαλαξία. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι η ίδια η μαύρη τρύπα –καθώς το φως δεν μπορεί να δραπετεύσει από αυτήν– αλλά τα «θύματά» της: άστρα τεράστιας μάζας που περιφέρονται γύρω από το κενό με ταχύτητες που αγγίζουν το 3% της ταχύτητας του φωτός.

Το πιο διάσημο από αυτά, το άστρο S2, ολοκληρώνει μια πλήρη περιφορά γύρω από τη μαύρη τρύπα κάθε 16 χρόνια. Καθώς πλησιάζει στο «περίκεντρο», δηλαδή στο κοντινότερο σημείο προς την άβυσσο, η βαρυτική έλξη είναι τόσο ισχυρή που το φως του άστρου «τεντώνεται», επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την πρόβλεψη του Άλμπερτ Αϊνστάιν για τη βαρυτική ερυθρή μετατόπιση.

Η ανατομία ενός τέρατος

Ο Τοξότης Α* έχει μάζα περίπου 4,3 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από αυτήν του Ήλιου μας, στριμωγμένη όμως σε έναν χώρο που δεν ξεπερνά τη διάμετρο της τροχιάς του Ερμή. Αυτή η ακραία πυκνότητα είναι που τον καθιστά έναν «αόρατο γίγαντα». Αν μπορούσαμε να σταθούμε κοντά του, θα βλέπαμε τον ίδιο τον χωροχρόνο να καμπυλώνεται σαν φακός, παραμορφώνοντας τις εικόνες των μακρινών γαλαξιών που βρίσκονται πίσω του.

Η σημερινή επιστημονική επικαιρότητα εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο αυτή η μαύρη τρύπα τροφοδοτείται. Αντίθετα με άλλους γαλαξίες που φιλοξενούν «ενεργούς γαλαξιακούς πυρήνες» (κβάζαρ) και εκτοξεύουν τεράστιους πίδακες ενέργειας, ο δικός μας Τοξότης Α* είναι σχετικά «ήσυχος». Είναι ένας «ευγενικός γίγαντας» που καταναλώνει ύλη με αργούς ρυθμούς. Ωστόσο, η νέα εικόνα δείχνει ίχνη από το νέφος αερίων G2, το οποίο εδώ και μια δεκαετία πλησιάζει επικίνδυνα τη μαύρη τρύπα, προσφέροντας στους αστρονόμους την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα κοσμικό «γεύμα» σε πραγματικό χρόνο.

Η τεχνολογία που «τρύπησε» το σκοτάδι

Η λήψη τέτοιων εικόνων είναι ένας άθλος της ανθρώπινης μηχανικής. Το κέντρο του Γαλαξία είναι γεμάτο σκόνη που απορροφά το ορατό φως. Για να δούμε τι συμβαίνει εκεί, οι επιστήμονες χρησιμοποιούν το Πολύ Μεγάλο Τηλεσκόπιο (VLT) της Ευρώπης στη Χιλή, το οποίο λειτουργεί στο υπέρυθρο φάσμα.

Μέσω μιας τεχνικής που ονομάζεται «συμβολομετρία», οι αστρονόμοι συνδυάζουν το φως από τέσσερα διαφορετικά τηλεσκόπια, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα εικονικό τηλεσκόπιο με διάμετρο 130 μέτρων. Αυτή η μέθοδος έχει τόσο υψηλή ανάλυση που θα μπορούσε να διακρίνει ένα νόμισμα πάνω στην επιφάνεια της Σελήνης. Χάρη σε αυτή την ακρίβεια, μπορούμε σήμερα να βλέπουμε την τροχιά των άστρων γύρω από τη μαύρη τρύπα με ακρίβεια λίγων εκατομμυριοστών του δευτερολέπτου του τόξου.

Γιατί μας αφορά;

Μπορεί ο Τοξότης Α* να βρίσκεται 250 τετράκις εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά, αλλά η ύπαρξή του είναι καθοριστική για τη ζωή μας. Οι μαύρες τρύπες δεν είναι απλώς «κοσμικές σκούπες». Είναι οι κινητήρες της γαλαξιακής εξέλιξης. Ρυθμίζουν τον ρυθμό με τον οποίο γεννιούνται τα νέα άστρα και κρατούν τη δομή του Γαλαξία ενωμένη.

Χωρίς αυτόν τον «αόρατο γίγαντα» στο κέντρο, ο γαλαξίας μας θα ήταν ένας εντελώς διαφορετικός τόπος. Μελετώντας τον, δεν μαθαίνουμε μόνο για το τέλος του χρόνου και τον θάνατο των άστρων, αλλά και για τις δυνάμεις που επέτρεψαν στον Ήλιο μας και στη Γη να δημιουργηθούν σε μια σταθερή τροχιά πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.

Το αιώνιο μυστήριο

Καθώς κοιτάμε τη σημερινή «Φωτογραφία της Ημέρας», ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη δική μας μικρότητα. Ο Τοξότης Α* θα συνεχίσει να υπάρχει πολύ μετά την εξαφάνιση του δικού μας ήλιου, ένας σιωπηλός μάρτυρας της ιστορίας του σύμπαντος. Κάθε νέα εικόνα, όπως αυτή που δημοσιεύτηκε σήμερα, είναι ένα ακόμα βήμα προς την κατανόηση του απόλυτου μυστηρίου: τι συμβαίνει στο σημείο όπου η ύλη εξαφανίζεται και ο χρόνος σταματά;

Προς το παρόν, αρκούμαστε στον «χορό» των άστρων γύρω από το κενό, μια υπενθύμιση ότι ακόμα και στο πιο απόλυτο σκοτάδι, υπάρχει μια εκθαμβωτική ομορφιά που περιμένει να ανακαλυφθεί.