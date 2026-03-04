science
04.03.2026
Άγιος Παντελεήμονας: Στο νοσοκομείο ανήλικος με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο
H ζωή ίσως πηδά από πλανήτη σε πλανήτη ως λαθρεπιβάτης μετεωριτών
Πείραμα επιβεβαιώνει ότι κάποια βακτήρια μπορεί να επιζούν όταν εκτινάσσονται στο Διάστημα από προσκρούσεις αστεροειδών.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Γνωστική εξασθένηση: Ποια είναι η καλύτερη διατροφή για μείωση του κινδύνου;

Γνωστική εξασθένηση: Ποια είναι η καλύτερη διατροφή για μείωση του κινδύνου;

Spotlight

Μικρόβια που εκτοξεύονται στο διάστημα έπειτα από προσκρούσεις μετεωριτών μπορούν δυνητικά να επιζούν πάνω θραύσματα και να μεταφέρονται άθικτα σε άλλους κόσμους, υποδεικνύει ένα ασυνήθιστο πείραμα με προσκρούσεις.

Τα ευρήματα προσφέρουν νέα στήριξη στη θεωρία της πανσπερμίας, σύμφωνα με την οποία η ζωή δεν εξελίχθηκε στη Γη αλλά έφτασε στον πλανήτη με την πτώση μετεωριτών, κομητών και κοσμικής σκόνης.

«Η ζωή ίσως μπορεί να επιβιώνει όταν εκτοξεύεται από έναν πλανήτη και μετακινείται σε έναν άλλον» δήλωσε ο κύριος συγγραφέας Κ.Τ. Ράμες του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς, τελευταίος συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύεται στο PNAS Nexus.

Η εκτόξευση βράχων από πλανήτη σε πλανήτη είναι ένα σπάνιο αλλά υπαρκτό φαινόμενο –στγ Γη έχουν βρεθεί αρκετοί μετεωρίτες που προέρχονται από τον Άρη, από τους οποίους ο μεγαλύτερος πουλήθηκε πρόσφατα σε δημοπρασία.

Οι ερευνητές πειραματίστηκαν με τοDeinococcus radiodurans, ένα βακτήριο που ζει ψηλά στις Άνδεις και είναι γνωστό για την ακραία αντοχή του στην αφυδάτωση, τις χαμηλές θερμοκρασίες και, το κυριότερο, την αξιοθαύμαστη αντοχή του στην θανάσιμη ακτινοβολία του Διαστήματος.

Βομβαρδισμός

Για να προσομοιώσει μια πρόσκρουση μετεωρίτη, η ερευνητική ομάδα τοποθέτησε μικρόβια ανάμεσα σε μεταλλικές πλάκες και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν ένα κανόνι αερίου για να εκτοξεύσουν ένα βλήμα πάνω στο δείγμα με ταχύτητα 480 χιλιομέτρων ανά ώρα.

Τα μικρόβια δέχτηκαν πίεση έως 3 Gigapascal, περίπου 30 φορές μεγαλύτερη από την πίεση στην Τάφρο των Μαριανών, το βαθύτερο σημείο των ωκεανών.

YouTube thumbnail

Σε πιέσεις 1,4 GPa, σχεδόν όλα τα μικρόβια επέζησαν στη μετωπική σύγκρουση. Στα 2,4 GPa, το ποσοστό επιβίωσης έπεσε στο 60%, ποσοστό που οι ερευνητές θεωρούν εξαιρετικά υψηλκό.

Γενετικές αναλύσεις έδειξαν ότι τα βακτήρια αύξησαν τη δραστηριότητα γονιδίων που επιδιορθώνουν την εξωτερική μεμβράνη των κυττάρων και τις βλάβες του DNA.

«Πιστεύαμε ότι θα πέθαιναν ακόμα και στη χαμηλότερη πίεση» δήλωσε η Λίλι Τσάο του Τζονς Χόπκινς, πρώτη συγγραφέας της μελέτης. «Αρχίσαμε να το πυροβολούμε όλο και πιο γρήγορα. Προσπαθούσαμε να το σκοτώσουμε, όμως αυτό αποδείχθηκε δύσκολο».

Στο τέλος, αντί να πεθάνει το βακτήριο πέθανε ο πειραματικός εξοπλισμός, καθώς το μεταλλικό πλαίσιο που συγκρατούσε τις πλάκες διαλύθηκε.

«Δείξαμε ότι είναι εφικτό να επιζήσει η ζωή μεγάλες προσκρούσεις και εκτοξεύσεις» είπε η Τσάο. «Αυτό σημαίνει ότι η ζωή μπορεί δυνητικά να μετακινείται ανάμεσα σε πλανήτες.

Αν η θεωρία ευσταθεί, μικρόβια από τη Γη μπορεί να ταξίδεψαν μέχρι τον Άρη πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, όταν ο γειτονικός πλανήτης διέθετε υγρό νερό και ήταν φιλόξενος.

Από την άλλη, μικρόβια που πρωτοεμφανίστηκαν στον Άρη μπορεί θεωρητικά να έφτασαν με τον ίδιο τρόπο στη Γη.

«Ίσως είμαστε Αρειανοί» δήλωσε η Τσάο.

Σε κάθε περίπτωση, τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η NASA πρέπει να είναι άκρως προσεκτική με την αποστείρωση των σκαφών που στέλνει σε άλλους πλανήτες. Και όταν παραλαμβάνει δείγματα από άλλα σώματα του Ηλιακού Συστήματος, θα πρέπει να επαγρυπνεί για λαθρεπιβάτες που δυνητικά θα μπορούσαν να επιβιώσουν στον πλανήτη μας.

Επόμενος στόχος της ερευνητικής ομάδας είναι να επαναλάβει τη δοκιμή με ανθεκτικούς μύκητες.

Vita.gr
Γνωστική εξασθένηση: Ποια είναι η καλύτερη διατροφή για μείωση του κινδύνου;

Γνωστική εξασθένηση: Ποια είναι η καλύτερη διατροφή για μείωση του κινδύνου;

Κόσμος
Η Αμερική κερδίζει, λέει ο υπουργός Άμυνας

Η Αμερική κερδίζει, λέει ο υπουργός Άμυνας

inWellness
inTown
Πηγές αναφέρουν ότι η CIA προετοιμάζεται να εξοπλίσει τις κουρδικές δυνάμεις για να πυροδοτήσει εξέγερση στο Ιράν
Κόσμος 04.03.26

Πηγές αναφέρουν ότι η CIA προετοιμάζεται να εξοπλίσει τις κουρδικές δυνάμεις για να πυροδοτήσει εξέγερση στο Ιράν

Η CIA έχει μια μακρά και περίπλοκη ιστορία συνεργασίας με τις κουρδικές φατρίες που χρονολογείται από δεκαετίες, στο πλαίσιο του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράκ.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πιερρακάκης: Η εποχή της γεωπολιτικής αθωότητας έχει τελειώσει – Η ευρωπαϊκή κυριαρχία, προϋπόθεση για την οικονομική επιβίωση
Λουξεμβούργο 04.03.26

Πιερρακάκης: Η εποχή της γεωπολιτικής αθωότητας έχει τελειώσει – Η ευρωπαϊκή κυριαρχία, προϋπόθεση για την οικονομική επιβίωση

«Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί γρήγορα απέναντι σε μια ανησυχητική και βαθιά κρίση», τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Σύνταξη
#SendBarron: Ιστοσελίδα καλεί τον Μπάρον Τραμπ σε επιστράτευση – Το Βιετνάμ, οι αναβολές και η άκανθα πτέρνας
Παρέμβαση 04.03.26

#SendBarron: Ιστοσελίδα καλεί τον Μπάρον Τραμπ σε επιστράτευση – Το Βιετνάμ, οι αναβολές και η άκανθα πτέρνας

Ο πολύ ψηλός για να πάει στο μέτωπο Μπάρον Τραμπ είναι στο μάτι του κυκλώνα με πολλούς να θυμούνται πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πήγε ποτέ στον πόλεμο του Βιετνάμ. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στάρμερ: Η Βρετανία πρέπει να παραμείνει ψύχραιμη σχετικά με τη Μέση Ανατολή – Τι απαντά στον Τραμπ
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

Στάρμερ: Η Βρετανία πρέπει να παραμείνει ψύχραιμη σχετικά με τη Μέση Ανατολή – Τι απαντά στον Τραμπ

«Ξέρω ότι όλη η χώρα ανησυχεί για την πιθανότητα κλιμάκωσης. Πρέπει να ενεργήσουμε, ως εκ τούτου, με σαφήνεια, με αποφασιστικότητα και με ψυχραιμία», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ στο βρετανικό κοινοβούλιο

Σύνταξη
Βατικανό: Αν αναγνωριστεί το δικαίωμα στον προληπτικό πόλεμο, όλος ο πλανήτης θα κινδυνεύσει με ανάφλεξη
Μέση Ανατολή 04.03.26

Βατικανό: Αν αναγνωριστεί το δικαίωμα στον προληπτικό πόλεμο, όλος ο πλανήτης θα κινδυνεύσει με ανάφλεξη

«Αυτή η διάβρωση του διεθνούς δικαίου είναι πραγματικά ανησυχητική: η δικαιοσύνη έχει υποχωρήσει μπροστά στη βία· η δύναμη του νόμου έχει αντικατασταθεί από το νόμο της βίας», σημειώνει το Βατικανό

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» είναι νίκη της Δημοκρατίας, ήττα της ακροδεξιάς
«Ιστορική μέρα» 04.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» είναι νίκη της Δημοκρατίας, ήττα της ακροδεξιάς

Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» και σε δεύτερο βαθμό «είναι ένα μεγάλο χαστούκι σε όσους αποπειράθηκαν να δικαιολογήσουν τη δράση των νεοναζί, σε όσους προσδοκούσαν μια 'πολιτισμένη Χρυσή Αυγή' για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα ζωή για τον οικισμό Μεσοχωρίου
Τοπόσημο 04.03.26

Νέα ζωή για τον οικισμό Μεσοχωρίου

Η παραχώρηση για 25+10 χρόνια στο Δήμο Παρανεστίου Δράμας του οικισμού Μεσοχωρίου ανοίγει τον δρόμο για ανάπλαση, εκπαίδευση και εναλλακτικό τουρισμό.

Σύνταξη
Η Βρετανία γιορτάζει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls με την κυκλοφορία μιας νέας σειράς νομισμάτων
Girl Power 04.03.26

Η Βρετανία γιορτάζει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls με την κυκλοφορία μιας νέας σειράς νομισμάτων

Τρεις δεκαετίες έχουν περάσει από την κυκλοφορία του Spice, του πρώτου δίσκου των Spice Girls με τον οποίο κατέκτησαν τον πλανήτη και η Βρετανία το γιορτάζει με την έκδοση μιας νέας σειράς νομισμάτων της συλλογής «Music Legends».

Σύνταξη
Βουλή: Αλλαγές λίγο πριν την ψήφιση στο νομοσχέδιο για τη ψήφο των αποδήμων – Την ανάγκη φιλοτιμία κάνει η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Βουλή: Αλλαγές λίγο πριν την ψήφιση στο νομοσχέδιο για τη ψήφο των αποδήμων – Την ανάγκη φιλοτιμία κάνει η κυβέρνηση

Μετατρέποντας την ανάγκη σε φιλοτιμία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής πως η έναρξης ισχύος της διάταξης για την τριεδρική περιφέρεια αποδήμων δεν θα γίνει άμεσα αλλά μετά την παρέλευση 18μηνου.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Εντολή εκκένωσης από το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο – Δεκάδες νεκροί από ισραηλινά πλήγματα
Μέση Ανατολή 04.03.26

Εντολή εκκένωσης από το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο – Δεκάδες νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους στον νότιο Λίβανο να μετακινηθούν βορείως του ποταμού Λιτάνι, που απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από τα ισραηλινά σύνορα, καθώς αναμένονται «στρατιωτικές επιχειρήσεις» κατά της Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Τσουκαλάς για σκάνδαλο υποκλοπών: Η δημόσια τοποθέτηση Γεραπετρίτη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Τσουκαλάς για σκάνδαλο υποκλοπών: Η δημόσια τοποθέτηση Γεραπετρίτη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα

»Οι υπουργοί και τα πολιτικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα ήταν στόχοι του Predator, οφείλουν να εξηγήσουν γιατί δεν αντέδρασαν» αναφέρει εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με φόντο τη συνέντευξη Γεραπετρίτη στο in

Σύνταξη
