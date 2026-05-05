science
Τρίτη 05 Μαϊου 2026
weather-icon 14o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
04.05.2026 | 23:20
Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ιαπωνία: Αστρονόμοι ανακάλυψαν ατμόσφαιρα σε έναν παγωμένο «διαστημικό βράχο» στην περιοχή του Πλούτωνα
Διάστημα 05 Μαΐου 2026, 02:30

Ιαπωνία: Αστρονόμοι ανακάλυψαν ατμόσφαιρα σε έναν παγωμένο «διαστημικό βράχο» στην περιοχή του Πλούτωνα

Αστρονόμοι ισχυρίζονται ότι ανακάλυψαν ατμόσφαιρα σε έναν παγωμένο «διαστημικό βράχο» που βρίσκεται σε απόσταση 40 φορές μεγαλύτερη από την απόσταση Ηλιου - Γης.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Tai Chi Walking: Μειώστε το άγχος, βελτιώστε την ισορροπία σας

Tai Chi Walking: Μειώστε το άγχος, βελτιώστε την ισορροπία σας

Spotlight

Ιάπωνες αστρονόμοι εντόπισαν ενδείξεις ατμόσφαιρας σε ένα μικροσκοπικό παγωμένο σώμα πέρα από τον Πλούτωνα, κάτι που οι επιστήμονες θεωρούσαν μέχρι τώρα αδύνατο για αντικείμενα που βρίσκονται εκτός των ορίων του ηλιακού συστήματος, σύμφωνα με μια μελέτη που δόθηκε χθες Δευτέρα στη δημοσιότητα (καλλιτεχνική απεικόνιση από NAOJ/Ko Arimatsu via Reuters, επάνω, του «διαστημικού βράχου» ενώ περνά μπροστά από ένα αστέρι στο μακρινό φόντο, όπως φαίνεται από τη Γη).

Εφόσον επιβεβαιωθεί η ανακάλυψη, αυτός ο διαστημικός βράχος, με διάμετρο περίπου 500 χιλιόμετρα, θα είναι μόλις το δεύτερο αστρικό αντικείμενο μετά τον πλανήτη Ποσειδώνα – τον όγδοο και τελευταίο πλανήτη του ηλιακού συστήματός μας– που διαθέτει ατμόσφαιρα.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η ανακάλυψη, αυτός ο διαστημικός βράχος θα είναι μόλις το δεύτερο αστρικό αντικείμενο που διαθέτει ατμόσφαιρα

Προς το παρόν, το μόνο γνωστό σώμα αυτού του είδους είναι ο Πλούτωνας. Αν και ταξινομήθηκε ως πλανήτης όταν ανακαλύφθηκε, το 1930, υποβιβάστηκε στην κατηγορία του πλανήτη νάνου το 2006, εν μέρει επειδή οι επιστήμονες ανακάλυψαν πολλά παρόμοια αντικείμενα στην περιοχή του, την αποκαλούμενη Ζώνη του Κάιπερ.

Επί προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, η NASA είχε αναφερθεί στην ιδέα να «αναβαθμιστεί» εκ νέου ο Πλούτωνας σε πλανήτη.

Ομως η ανακάλυψη ενός άλλου σώματος με ατμόσφαιρα στην ίδια περιοχή αφαιρεί ένα από τα βασικά επιχειρήματα των υποστηρικτών αυτής της ιδέας.

Ο εν λόγω παγωμένος βράχος, που αποκαλείται (612533) 2002 XV93, βρίσκεται σε απόσταση 40 φορές μεγαλύτερη από την απόσταση Ηλιου – Γης, δηλαδή περίπου 6 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τον Ηλιο.

Είναι κατά πολύ μικρότερος από τα δύο μεγαλύτερα μεταποσειδώνια αντικείμενα, τον Πλούτωνα (διάμετρος 2.370 χλμ.) και την Εριδα (2.326 χλμ.), που θεωρείται επίσης νάνος πλανήτης.

Πριν από 4,5 δισ. χρόνια

Πιθανότατα ανάγεται στην «αυγή» του ηλιακού συστήματός μας, πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια.

Διαγράφει μια ελλειπτική τροχιά γύρω από τον ήλιο και χρειάζεται 247 χρόνια για μια πλήρη περιστροφή.

Τέτοιου είδους «σκοτεινά» αντικείμενα παρατηρούνται μόνο όταν η τροχιά τους τα φέρνει μπροστά από ένα μακρινό αστέρι.

Σε ένα τέτοιο πέρασμα, τον Ιανουάριο του 2024, οι ιάπωνες αστρονόμοι, με τη συνδρομή και ενός ερασιτέχνη, διαπίστωσαν ότι το φως του αστεριού δεν επανεμφανίστηκε αμέσως, κάτι που υποδηλώνει ότι ένα λεπτό στρώμα ατμόσφαιρας φιλτράριζε ένα μέρος της ακτινοβολίας του.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους που δημοσιεύθηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση Nature Astronomy, το σώμα (612533) 2002 XV93 φαίνεται να έχει μια ατμόσφαιρα πέντε έως δέκα εκατομμύρια φορές πιο αραιή από εκείνη της Γης.

Πολύ αραιή

Στην ατμόσφαιρά του πιθανότατα κυριαρχούν το μεθάνιο, το άζωτο και το μονοξείδιο του άνθρακα.

«Είναι σημαντικό διότι, μέχρι τώρα, ο Πλούτωνας ήταν το μόνο μεταποσειδώνιο αντικείμενο για το οποίο είχε επιβεβαιωθεί η παρουσία ατμόσφαιρας», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο βασικός συγγραφέας της μελέτης, Κο Αριμάτσου, από το Αστρονομικό Παρατηρητήριο της Ιαπωνίας.

Μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι τόσο μικρά αντικείμενα δεν θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν ατμόσφαιρα.

«Αυτή η ανακάλυψη θέτει υπό αμφισβήτηση τη γενικά αποδεκτή ιδέα ότι οι μικροί παγωμένοι κόσμοι του εξωτερικού Ηλιακού Συστήματος είναι, στην πλειονότητά τους, ανενεργοί και στατικοί», συνέχισε.

Οι ερευνητές δεν είναι βέβαιοι τι ήταν αυτό που δημιούργησε την ατμόσφαιρα, η οποία πάντως είναι πολύ αραιή για να επιτρέψει την εμφάνιση ζωής.

Μια υπόθεση είναι ότι ίσως να προέρχεται από τα αέρια που εκλύονται από το εσωτερικό του αντικειμένου, από παγωμένα ηφαίστεια που εκρήγνυνται.

Μια άλλη πιθανότητα είναι να πρόκειται για το «υπόλειμμα» της πρόσκρουσης ενός κομήτη στην επιφάνειά του, κάτι που σημαίνει ότι σταδιακά θα εξαφανιστεί.

Επιφυλάξεις

Ο Χοσέ Λουίς Ορτίθ, ισπανός αστρονόμος που ειδικεύεται στους νάνους πλανήτες πέραν του Ποσειδώνα – αλλά δεν συμμετείχε σε αυτήν τη μελέτη – χαρακτήρισε ενδιαφέροντα τα ευρήματα, όμως εμφανίστηκε επιφυλακτικός.

«Εξακολουθώ να αμφιβάλω ότι υπήρχε ατμόσφαιρα. Χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Κατά τον Ορτίθ, μια άλλη εξήγηση θα μπορούσε να είναι η παρουσία ενός δακτυλίου γύρω από το παγωμένο σώμα.

Ο Κο Αριμάτσου παραδέχτηκε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει «εξωτικές εναλλακτικές» υποθέσεις, ωστόσο ένας δακτύλιος δεν είναι συμβατός με τις παρατηρήσεις της ομάδας του.

Οι αστρονόμοι ζήτησαν να συνεχιστούν οι παρατηρήσεις, ιδίως με το διαστημικό τηλεσκόπιο Τζέιμς Γουέμπ, ώστε να μάθουν περισσότερα για αυτόν τον «παράξενο κόσμο».

Ονομα: Αμαμικίου

Αντιλαμβάνονται επίσης και ένα δεύτερο πρόβλημα: ότι η ονομασία του δεν χαράσσεται εύκολα στη μνήμη.

«Στην ομάδα μας συνήθως το αποκαλούμε απλώς XV93, που είναι βολικό αλλά όχι και πολύ συναρπαστικό.

»Προσωπικά, επειδή εργάζομαι στο Αστρονομικό Παρατηρητήριο Ισιγκακιτζίμα της Οκινάουα, θα χαιρόμουν πολύ αν κάποια ημέρα το συνδέαμε με ένα όνομα από τη μυθολογία της Οκινάουα, όπως τον Αμαμικίου, τον θεό δημιουργό, κατά την τοπική παράδοση», είπε ο Αριμάτσου.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Fitch: Μπαίνει στο «μικροσκόπιό» της η ελληνική οικονομία

Fitch: Μπαίνει στο «μικροσκόπιό» της η ελληνική οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη ως προτεινόμενη πηγή στη Google
Vita.gr
Tai Chi Walking: Μειώστε το άγχος, βελτιώστε την ισορροπία σας

Tai Chi Walking: Μειώστε το άγχος, βελτιώστε την ισορροπία σας

Τεχνολογία
Τεχνητή νοημοσύνη: Επικρίσεις στην ΕΕ για σπατάλη 20 δισ. σε τεράστια κέντρα υπολογιστικής ισχύος

Τεχνητή νοημοσύνη: Επικρίσεις στην ΕΕ για σπατάλη 20 δισ. σε τεράστια κέντρα υπολογιστικής ισχύος

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Εντείνεται η κούρσα Μπέζος – Μασκ για το διάστημα
Διάστημα 16.04.26

Εντείνεται η κούρσα Μπέζος – Μασκ για το διάστημα

Οι εταιρείες που ιδρύθηκαν από τον Μπέζος προχωρούν στις δορυφορικές συνδέσεις και τις εκτοξεύσεις πυραύλων στο διάστημα – H SpaceX του Μασκ κυριαρχεί και στις δύο αυτές επιχειρήσεις

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Διάστημα: ο νέος «σκουπιδότοπος» της ανθρωπότητας
Απόβλητα παντού 15.04.26

Διάστημα: ο νέος «σκουπιδότοπος» της ανθρωπότητας

Η εκρηκτική αύξηση των δορυφόρων και τα διαστημικά απόβλητα φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη για διεθνή ρύθμιση, την ώρα που η τεχνολογία αναζητά λύσεις βιωσιμότητας εκτός Γης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το συγκλονιστικό βίντεο λίγα λεπτά μετά την προσθαλάσσωση της αποστολής Artemis II
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 14.04.26

«Καλώς ήρθατε σπίτι» - Το συγκλονιστικό βίντεο λίγα λεπτά μετά την προσθαλάσσωση της αποστολής Artemis II

Κάτι περισσότερο μετά από έναν αιώνα, ο άνθρωπος έφτασε ξανά κοντά στη Σελήνη, με την αποστολή του Artemis II να γράφει ιστορία

Σύνταξη
Artemis II: Η αποστολή που άλλαξε όσα ξέραμε για τη Σελήνη – Όσα έκρυβε η αθέατη πλευρά της
NASA 11.04.26

Artemis II, η αποστολή που άλλαξε όσα ξέραμε για τη Σελήνη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την προσθαλάσσωση

Έπειτα από σχεδόν 10 ημέρες στο Διάστημα, οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρώτο ταξίδι ανθρώπων στη Σελήνη εδώ και πάνω από μισόν αιώνα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παραγουάη: 13 χρόνια κάθειρξη σε γερουσιαστή για ξέπλυμα χρήματος από διακίνηση ναρκωτικών
Διακίνηση ναρκωτικών 05.05.26

13 χρόνια κάθειρξη σε γερουσιαστή μπουμπούκι

Σε 13 χρόνια κάθειρξης για ξέπλυμα χρήματος που προήλθε από διακίνηση ναρκωτικών καταδικάστηκε γερουσιαστής στην Παραγουάη, ο οποίος σχετιζόταν με έναν από τους πλέον καταζητούμενους κακοποιούς.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, ανακοινώνει ο Ζελένσκι
Ουκρανία 05.05.26

Αλλη... κατάπαυση του πυρός ανακοινώνει ο Ζελένσκι

Κατάπαυση του πυρός ανακοίνωσε και ο Ζελένσκι, αλλά από τα μεσάνυχτα της Τρίτης 5 Μαΐου, υπογραμμίζοντας πως «η ανθρώπινη ζωή είναι ασυγκρίτως πολυτιμότερη από τον "εορτασμό" οποιασδήποτε επετείου».

Σύνταξη
Βραζιλία: Μονοκινητήριο αεροσκάφος συντρίβεται σε πολυκατοικία στο Μπέλο Οριζόντε
Τουλάχιστον 2 νεκροί 05.05.26

Συντριβή αεροσκάφους σε πολυκατοικία

Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η στιγμή που ένα Embraer EMB-721C χάνει ύψος, αποφεύγει με δυσκολία πολυώροφα κτίρια και εντέλει συντρίβεται σε μια πολυκατοικία στο Μπέλο Οριζόντε της Βραζιλίας.

Σύνταξη
Eurogroup: Για «στασιμοπληθωριστική τάση», μιλά ο Πιερρακάκης, για «σοκ στασιμοπληθωρισμού» ο Ντομπρόβσκις
Πιερρακάκης - Ντομπρόβσκις 05.05.26

«Στασιμοπληθωριστική τάση» ή «σοκ στασιμοπληθωρισμού»

«Βρισκόμαστε σε μια στασιμοπληθωριστική τάση», δηλώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αυτό που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη είναι ένα «σοκ στασιμοπληθωρισμού», παραδέχεται ο Ντομπρόβσκις.

Σύνταξη
Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι 3-3: Δεν κέρδισε, αλλά έφυγε χαρούμενη σε απίθανο ματς
Ποδόσφαιρο 05.05.26

Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι 3-3: Δεν κέρδισε, αλλά έφυγε χαρούμενη σε απίθανο ματς

Αν και έχανε 0-1, η Έβερτον έκανε μυθική ανατροπή κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι (3-1), αλλά στο φινάλε οι «πολίτες» βρήκαν δύο γκολ και… τσίμπησαν τον βαθμό (3-3) – Προβάδισμα τίτλου για την Άρσεναλ

Σύνταξη
Το συγκινητικό αντίο του Πολονάρα στο μπάσκετ: «Να με θυμάστε γι’ αυτό που ήμουν»
Μπάσκετ 04.05.26

Το συγκινητικό αντίο του Πολονάρα στο μπάσκετ: «Να με θυμάστε γι’ αυτό που ήμουν»

Συνεχίζοντας τη μάχη με τη λευχαιμία, ο Ακίλε Πολονάρα ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του και μέσα από ένα συγκινητικό μήνυμα ζήτησε από τους φιλάθλους του μπασκετ να τον θυμούνται όπως ήταν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Social media: Η «τρέλα» στη Βόρεια Ευρώπη – Ο χάρτης των χρηστών και οι μεγάλες διαφορές ανά χώρα
Τεχνολογία 04.05.26

Η «τρέλα» των social media στη Βόρεια Ευρώπη - Ο χάρτης των χρηστών και οι μεγάλες διαφορές ανά χώρα

Η χρήση των social media στην Ευρώπη παρουσιάζει μια εικόνα «δύο ταχυτήτων», με τον Βορρά να πρωταγωνιστεί και τον Νότο (μαζί με τη Γερμανία) να εμφανίζεται πιο συγκρατημένος.

Σύνταξη
Σκάνδαλα στο Met Gala: Γυμνός εισβολέας, επικός τσακωμός, καπνισμένες τουαλέτες και μια ασεβής Καρντάσιαν
Χρονικό 04.05.26

Σκάνδαλα στο Met Gala: Γυμνός εισβολέας, επικός τσακωμός, καπνισμένες τουαλέτες και μια ασεβής Καρντάσιαν

Από τσακωμούς σε απαγορεύσεις και από την ασέβεια προς τη Μέριλιν Μονρόε στον γυμνό εισβολέα, το Μet Gala είναι ένα γαϊτανάκι σκανδάλων με φτερά και πούπουλα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Από το σημείο είχε περάσει η αυτοκινητοπομπή του Βανς
ΗΠΑ 04.05.26 Upd: 01:35

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Από το σημείο είχε περάσει η αυτοκινητοπομπή του Βανς

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο. Δημοσιογράφοι και πολίτες κλήθηκαν να πάνε σε ασφαλές σημείο, ενώ ο Τραμπ απομακρύνθηκε από εκδήλωση. Πληροφορίες ότι οι αρχές έχουν πυροβολήσει ένα άτομο.

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά πρόγραμμα βοήθειας προς Παλαιστινίους που έπεσαν θύματα βίας Ισραηλινών εποίκων
Στη Δ. Όχθη 04.05.26

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά πρόγραμμα βοήθειας προς Παλαιστινίους που έπεσαν θύματα βίας Ισραηλινών εποίκων

Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μουστάφα δήλωσε σήμερα ότι η ΕΕ, σε συντονισμό με την κυβέρνηση, θα ξεκινήσει «ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη των θυμάτων της τρομοκρατίας των εποίκων»

Σύνταξη
Spirit: Τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση πτώχευσης μιας αεροπορικής εταιρείας
Οικονομία 04.05.26

Τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση πτώχευσης μιας αεροπορικής εταιρείας

Με την Spirit Airlines να διακόπτει τις πτήσεις της το Σαββατοκύριακο και τον επικεφαλής της Ryanair, Michael O’Leary, να προειδοποιεί ότι δύο ή τρεις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται να χρεοκοπήσουν μέχρι το τέλος του έτους, πολλοί ταξιδιώτες ανησυχούν, όπως είναι φυσικό…

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-2: Μια «ανάσα» από το πρωτάθλημα οι «πράσινοι» με ανατροπή (vid)
Βόλεϊ 04.05.26

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-2: Μια «ανάσα» από το πρωτάθλημα οι «πράσινοι» με ανατροπή (vid)

Με κορυφαίο τον Γιάντσουκ, ο Παναθηναϊκός «λύγισε» τον ΠΑΟΚ με 3-2 σετ στον 3ο τελικό της Volley League ανδρών, έκανε το 2-1 στη σειρά και χρειάζεται μία νίκη για να σηκώσει το 22ο πρωτάθλημά του.

Σύνταξη
Σαν σήμερα η Σφαγή του Kεντ – Ο Νιλ Γιάνγκ, το Ohio και μια προδομένη, ματωμένη επανάσταση
Ιστορία 04.05.26

Σαν σήμερα η Σφαγή του Kεντ – Ο Νιλ Γιάνγκ, το Ohio και μια προδομένη, ματωμένη επανάσταση

Στις 4 Μαΐου 1970, η Αμερική συγκλονίστηκε από τη Σφαγή του Κεντ. Η δολοφονία των φοιτητών έγινε αφορμή για το πιο οργισμένο ροκ κομμάτι διαμαρτυρίας στην ιστορία της μουσικής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανδρουλάκης: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των εκτροπών»
Επικαιρότητα 04.05.26

Ανδρουλάκης: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των εκτροπών»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός προχωρά σε «θεσμικούς ακροβατισμούς», καθώς «τον εκβιάζει» ο Ισραηλινός απόστρατος, Ταλ Ντίλιαν για το Predator.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πόσο ακραία ήταν η ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου – Τι δείχνουν τα στοιχεία του Meteo
Ελλάδα 04.05.26

Πόσο ακραία ήταν η ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου – Τι δείχνουν τα στοιχεία του Meteo

Αν και η εκδήλωση χιονοπτώσεων στις αρχές Μαΐου δεν αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο για τον ελλαδικό χώρο, η συγκεκριμένη περίπτωση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της έντασης και της γεωγραφικής της έκτασης

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 04.05.26

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 05 Μαϊου 2026
Cookies