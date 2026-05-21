science
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
science

Συμβαίνει τώρα:
21.05.2026 | 11:38
Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Με το βλέμμα στη Σελήνη, ο Μασκ εκτοξεύει το αναβαθμισμένο Starship V3
Διάστημα 21 Μαΐου 2026, 16:41

Με το βλέμμα στη Σελήνη, ο Μασκ εκτοξεύει το αναβαθμισμένο Starship V3

To Starship θα πρέπει να είναι έτοιμο για την πρώτη αποστολή προσσελήνωσης το 2028.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚείμενοΒαγγέλης Πρατικάκης
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το «ταπεινό» σνακ που κρύβει περισσότερη πρωτεΐνη απ’ όση νομίζετε

Το «ταπεινό» σνακ που κρύβει περισσότερη πρωτεΐνη απ’ όση νομίζετε

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Για τα ξημερώματα της Παρασκευής ώρα Ελλάδας προγραμματίζεται η 12η δοκιμαστική εκτόξευση του σκάφους Starship της SpaceX, μια αναβαθμισμένη έκδοση που προορίζεται να μεταφέρει στην επιφάνεια της Σελήνης τους πρώτους αμερικανούς αστροναύτες από τη δεκαετία του 1970.

Η εκτόξευση του Starship V3 θα είναι μια κρίσιμη δοκιμή όχι μόνο για το σκάφος αλλά και για την εμπιστοσύνη των επενδυτών, καθώς η διαστημική εταιρεία του Έλον Μασκ ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά όλων των εποχών, με αποτίμηση γύρω στα 1,75 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Εκτός από τον ρόλο του στο πρόγραμμα Artemis της NASA για επιστροφή στη Σελήνη, το Starship παίζει κεντρικό ρόλο στα σχέδια του Μασκ να εκτοξεύσει data center σε τροχιά και να δημιουργήσει την πρώτη βάση στον Άρη.

Το χρονικό παράθυρο της εκτόξευσης, διάρκειας 90 λεπτών, ανοίγει στις 01.30 ώρα Ελλάδας την Παρασκευή. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά εδώ ή στον δικτυακό τόπο της SpaceX.

YouTube thumbnail

Θα είναι η πρώτη φορά που η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει μια νέα εξέδρα εκτόξευσης στο Τέξας, στις ακτές του Κόλπου του Μεξικού, η οποία κατασκευάστηκε για  τη νέα, ισχυρότερη βερσιόν του πυραύλου.

Τοποθετημένο στην κορυφή του πυραύλου Super Heavy, του ισχυρότερου πυραύλου που έχει σχεδιαστεί ποτέ, το Starship φτάνει σε ύψος τα 121 μέτρα και μπορεί να ωφέλιμο φορτίο άνω των 100 τόνων.

H νέα έκδοση του Starship έχει αναβαθμιστεί για αποστολές μεγάλης διάρκειας και έχει τροποποιηθεί ώστε να μπορεί να ανεφοδιάζεται με καύσιμα σε τροχιά από άλλα, ειδικά διαμορφωμένα σκάφη του ίδιου τύπου.

Τόσο το Starship όσο και ο Super Heavy σχεδιάστηκαν να επιστρέφουν στη Γη μετά την ολοκλήρωση της αποστολής.

Στη δοκιμαστική πτήση της Παρασκευής, πάντως, η SpaceX δεν σκοπεύει να ανακτήσει κανένα από τα δύο. Ο πύραυλος Super Heavy αναμένεται να πέσει στον Κόλπο του Μεξικού περίπου επτά λεπτά μετά την πυροδότηση, ενώ το ίδιο το σκάφος θα καταλήξει στον Ινδικό Ωκεανό περίπου μια ώρα αργότερα.

Στη διάρκεια της υποτροχιακής πτήσης, το Starship θα απελευθερώσει 20 ομοιώματα δορυφόρων Starlink, καθώς και δύο πραγματικούς δορυφόρους που θα φωτογραφίσουν τη θερμική ασπίδα του σκάφους για να εξεταστεί η κατάστασή της.

Το 2021, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία επέλεξε τη SpaceX ως βασικό συνεργάτη για τις δύο πρώτες αποστολές προσσελήνωσης του προγράμματος Artemis, ενώ οι επόμενες αποστολές ανατέθηκαν στην Blue Origin του Τζεφ Μπέζος.

Το σχέδιο για τις πρώτες αποστολές προβλέπει ότι οι αστροναύτες θα αναχωρούν από τη Γη με το σκάφος Orion της NASA. Όταν όμως φτάνουν σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη θα μετεπιβιβάζονται στο Starship για την τελική κάθοδο στην επιφάνεια του φεγγαριού. Για να γίνει όμως αυτό το Starship θα πρέπει να ανεφοδιαστεί με καύσιμα, κάτι που θα απαιτήσει πολλαπλές εκτοξεύσεις άλλων Starship που θα παίζουν το ρόλο δεξαμενόπλοιου.

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι στην επόμενη αποστολή, Artemis III, το Starship θα μετέφερε τέσσερις αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης. Όμως η ανάπτυξή του έχει καθυστερήσει σημαντικά και μέχρι σήμερα το σκάφος δεν έχει πραγματοποιήσει δοκιμαστική πτήση σε τροχιά.

Ενοχλημένη από τις αναβολές, η NASA ανακοίνωσε τον Οκτώβριο ότι είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τη σεληνάκατο της Blue Origin αν είναι έτοιμη πρώτη.

To Artemis III, το οποίο προγραμματίζεται τώρα για τα μέσα του 2027, θα είναι μόνο μια δοκιμαστική αποστολή, στην οποία το Orion θα συνδεθεί στο Διάστημα με «τουλάχιστον μία» από τις δύο σεληνακάτους.

Η πρώτη προσσελήνωση θα έρθει με Artemis IV, το οποίο προγραμματίζεται τώρα για το 2028.

Η NASA βιάζεται να τηρήσει το νέο χρονοδιάγραμμα, καθώς η Κίνα σχεδιάζει να στείλει ανθρώπους στην επιφάνεια του φεγγαριού το 2030.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Μυτιληναίος: Τα assets που θα απογειώσουν τη Metlen – Από το γάλλιο έως την άμυνα

Μυτιληναίος: Τα assets που θα απογειώσουν τη Metlen – Από το γάλλιο έως την άμυνα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το «ταπεινό» σνακ που κρύβει περισσότερη πρωτεΐνη απ’ όση νομίζετε

Το «ταπεινό» σνακ που κρύβει περισσότερη πρωτεΐνη απ’ όση νομίζετε

Economy
Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός

Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός

inWellness
inTown
Stream science
Με Μπλε Σελήνη θα αποχαιρετήσουμε τον Μάιο – Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο
«Μικροσελήνη» 21.05.26

Με Μπλε Σελήνη θα αποχαιρετήσουμε τον Μάιο - Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο

Το φαινόμενο εμφανίζεται κάθε δύο ή τρία χρόνια, με δύο πανσελήνους μέσα σε 28 ημέρες - Παρά την ονομασία της, η Σελήνη δεν θα γίνει στην πραγματικότητα μπλε αλλά πορτοκαλί

Σύνταξη
Νέος επεξεργαστής της NASA θα εκτοξεύσει την ΑΙ στο Διάστημα
Ώρα για αναβάθμιση 15.05.26

Νέος επεξεργαστής της NASA θα εκτοξεύσει την ΑΙ στο Διάστημα

To νέο τσιπ, ανθεκτικό στην ακτινοβολία και σε ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, θα επιτρέψει στις διαστημικές αποστολές να αντιδρούν σε πραγματικό χρόνο αντί να περιμένουν βοήθεια από τη Γη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στη Θεσσαλίκη 21.05.26

Μειώθηκε η ποινή του 44χρονου για τον θάνατο του 82χρονου θετού του πατέρα - Επέστρεψε στη φυλακή

Η ποινή που του επιβλήθηκε στο Εφετείο μειώθηκε κατά 3 χρόνια σε σχέση με το πρωτόδικο δικαστήριο, το οποίο του είχε αναγνωρίσει το ελαφρυντικό τού πρότερου έντιμου βίου (συνολική κάθειρξη τότε 15,5 ετών)

Σύνταξη
Νίκος Ανδρουλάκης: Μετωπική με την κυβέρνηση – «Σε θεσμική και παραγωγική παρακμή η χώρα»
Λάβρος στη Βουλή 21.05.26

Μετωπική Ανδρουλάκη με την κυβέρνηση - «Σε θεσμική και παραγωγική παρακμή η χώρα»

«Δεν θα σιωπήσω» λέει από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπολύοντας βολές κατά της κυβέρνησης και υπογραμμίζοντας πως «ο λαός θέλει διαφάνεια, αξιοκρατία, δικαιοσύνη και προοπτική, για αυτό η πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική ανάγκη και δημοκρατικό καθήκον».

Σύνταξη
Πώς η φυγή των παραγωγών από το Χόλιγουντ χτυπά την τσέπη των εργαζομένων
Κρίση 21.05.26

Πώς η φυγή των παραγωγών από το Χόλιγουντ χτυπά την τσέπη των εργαζομένων

Η έξοδος κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών από την Καλιφόρνια δεν απειλεί μόνο τα στούντιο, αλλά χιλιάδες θέσεις εργασίας και τοπικές οικονομίες, μετατρέποντας το μέλλον του Χόλιγουντ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο αθλητικός νόμος, οι κανονισμοί που γίνονται «λάστιχο» και ο κοινός παρανομαστής της ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 21.05.26

Ο αθλητικός νόμος, οι κανονισμοί που γίνονται «λάστιχο» και ο κοινός παρανομαστής της ΑΕΚ

Η ΔΕΑΒ δεν τιμώρησε την ΑΕΚ με ποινή έδρας για ρίψη μπουκαλιού, όμως την κάλεσε (= πρόστιμο) για «τραυματισμό δυο αστυνομικών» που σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα της ΕΠΟ προβλέπεται ποινής έδρας αλλά…

Βάιος Μπαλάφας
Παν. Δουδωνής: Στη Βουλή η έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο
ΠΑΣΟΚ 21.05.26

Στη Βουλή από τον Δουδωνή η έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο

Στη Βουλή φέρνει ο Παναγιώτης Δουδωνής την έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο από το Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής & Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ και την Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία.

Σύνταξη
«Run, Forest, run» – Η πολύτιμη συμβουλή του Μπρους Ντερν στον Τομ Χανκς
Χωρίς ανάσα 21.05.26

«Run, Forest, run» - Η πολύτιμη συμβουλή που έδωσε ο Μπρους Ντερν στον Τομ Χανκς

Σε ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, ο Μπρους Ντερν ανέτρεξε στα γυρίσματα της ταινίας «The ‘Burbs» στην οποία πρωταγωνίστησε ο Τομ Χανκς, ενόσω προετοιμαζόταν για τον ρόλο του στο «Forrest Gump».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Eνοχες για ανθρωποκτονία από αμέλεια Air France και Airbus για το αεροπορικό δυστύχημα του 2009
Κόσμος 21.05.26

Eνοχες για ανθρωποκτονία από αμέλεια Air France και Airbus για το αεροπορικό δυστύχημα του 2009

Η υπόθεση αφορά τη μοιραία πτήση AF447 της Air France, η οποία χάθηκε κατά τη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας πάνω από τον Ατλαντικό, προκαλώντας τον θάνατο και των 228 επιβαινόντων.

Σύνταξη
AI: Η Ευρωπαϊκή Ένωση απλοποίησε τον αυστηρότερο νόμο – Τι άλλαξε και γιατί έχει σημασία
Μπρα-ντε-φερ 21.05.26

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απλοποίησε τον αυστηρότερο νόμο για την AI - Τι άλλαξε και γιατί έχει σημασία

Ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) υπέστη τροποποιήσεις - Η αμφιλεγόμενη κίνηση για τον τομέα των μηχανημάτων - Τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις - Η βασική πρόκληση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΔΕΗ – PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
Τα Νέα της Αγοράς 21.05.26

ΔΕΗ – PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Χρηματοδότηση έως και 3,42 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη ΔΕΗ και την PPC blue Ρουμανίας , στο πλαίσιο του προγράμματος CEF – Alternative Fuels Infrastructure Facility

Σύνταξη
Ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι»: Αναισθησιολόγος ζητά φακελάκι – Το βίντεο ντοκουμέντο
Σάλος 21.05.26

Αναισθησιολόγος στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι» ζητά φακελάκι - Το βίντεο ντοκουμέντο

Το βίντεο τράβηξε ο γιος ασθενή στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι» - Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να διεξαχθεί και ΕΔΕ για την υπόθεση με το φακελάκι

Σύνταξη
Αταμάν για τις φήμες «διαζυγίου» με τον Παναθηναϊκό: «Κατασκευασμένα όσα γράφονται στον Τύπο, στόχος το πρωτάθλημα»
Αθλητισμός & Σπορ 21.05.26

Αταμάν για τις φήμες «διαζυγίου» με τον Παναθηναϊκό: «Κατασκευασμένα όσα γράφονται στον Τύπο, στόχος το πρωτάθλημα»

Ο Εργκίν Αταμάν διέψευσε πως υπάρχει οποιοδήποτε θέμα άμεσης αποχώρησής του από τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως στόχος της ομάδας του είναι το πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Ρωσία: Η Κίνα είναι έτοιμη να βοηθήσει στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στον πόλεμο με την Ουκρανία
Δηλώσεις Πεσκόφ 21.05.26

Ρωσία: Η Κίνα είναι έτοιμη να βοηθήσει στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στον πόλεμο με την Ουκρανία

Η Ρωσία προχώρησε στη συγκεκριμένη ανακοίνωση μετά την επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα - Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι «πολλή fake ενημέρωση δημοσιεύεται στα δυτικά μέσα»

Σύνταξη
Τοντ Μπλανς: Δεν θα εισηγηθώ προεδρική χάρη για την Γκισλέιν Μάξγουελ
«Μπορώ να δεσμευτώ» 21.05.26

Τοντ Μπλανς: Δεν θα εισηγηθώ προεδρική χάρη για την Γκισλέιν Μάξγουελ

Ο Τοντ Μπλανς έβαλε φρένο στα σενάρια πως θα δοθεί προεδρική χάρη στη Γκισλέιν Μάξγουελ, ενώ επιζήσασες του Έπσταϊν ζητούν απαντήσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
Cookies