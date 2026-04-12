Πότε θα πατήσει το Artemis στη Σελήνη; Όλα εξαρτώνται από τον Μπέζος και τον Μασκ

Η αποστολή Artemis II επέστρεψε στη Γη έχοντας ολοκληρώσει την πρώτη πτήση γύρω από τη Σελήνη εδώ και μισό αιώνα. Για τα επόμενα βήματα, όμως, η NASA εξαρτάται από τις διαστημικές εταιρείες του Έλον Μασκ και του Τζεφ Μπέζος.

Ο λόγος είναι ότι η κάψουλα Orion που χρησιμοποιήθηκε στην τελευταία αποστολή δεν είναι σχεδιασμένη για προσσελήνωση.

Το πλάνο της NASA προβλέπει ότι οι αστροναύτες θα ταξιδεύουν με το Orion από τη Γη μέχρι τη Σελήνη και στη συνέχεια θα μετεπιβιβάζονται σε μια ξεχωριστή σεληνάκατο για την κάθοδο μέχρι την επιφάνεια.

Δύο εταιρείες έχουν εξασφαλίσει συμβόλαια για την ανάπτυξη σεληνακάτων, η SpaceX του Μασκ και η Blue Origin του Μπέζος.

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι στην επόμενη αποστολή, Artemis III, το σκάφος Starship της SpaceX θα μετέφερε τέσσερις αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης. Όμως η ανάπτυξη του Starship έχει καθυστερήσει σημαντικά και μέχρι σήμερα το σκάφος δεν έχει πραγματοποιήσει δοκιμαστική πτήση σε τροχιά.

Ενοχλημένη από τις αναβολές, η NASA ανακοίνωσε τον Οκτώβριο ότι είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τη σεληνάκατο της Blue Origin αν είναι έτοιμη πρώτη.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η πρώτη προσσελήνωση δεν θα πραγματοποιηθεί με το Artemis III αλλά με το Artemis IV, το οποίο προγραμματίζεται τώρα για το 2028. Θα μεταφέρει στο έδαφος της Σελήνης τέσσερα άτομα, σε αντίθεση με τις αποστολές του προγράμματος Apollo που περιορίζονταν στα δύο.

To Artemis III, το οποίο σχεδιάζεται για τα μέσα του 2027, θα είναι μόνο μια δοκιμαστική αποστολή, στην οποία το Orion θα συνδεθεί στο Διάστημα με «τουλάχιστον μία» από τις δύο σεληνακάτους.

Τα σκάφη των δύο εταιρειών είναι εντελώς διαφορετικά. Το Starship, ένα μεγάλο, πλήρως επαναχρησιμοποιούμενο σκάφος, εκτοξεύεται με τον ισχυρότερο πύραυλο που έχει κατασκευαστεί ποτέ και κινείται με μείγμα μεθανίου και οξυγόνου. Θα προσσεληνώνεται κάθετα και οι αστροναύτες θα κατεβαίνουν στην επιφάνεια με έναν ασυνήθιστο ανελκυστήρα.

Αν και θα μεταφέρει μόνο τέσσερα άτομα στις αποστολές Artemis, μπορεί θεωρητικά να χωρέσει έως και 100 αστροναύτες για μελλοντικές πτήσεις στη Σελήνη και τον Άρη και ωφέλιμο φορτίο έως 200 τόνους.

Η σεληνάκατος Blue Moon της Blue Origin είναι πολύ μικρότερη και μοιάζει με μια πιο ψηλόλιγνη βερσιόν της σεληνακάτου των αποστολών Apollo. Θα κινείται με υγρό υδρογόνο και οξυγόνο και θα εκτοξεύεται με τον νέο πύραυλο New Glenn της Blue Origin. Θα μπορεί να μεταφέρει τέσσερις αστροναύτες και περίπου 30 τόνους φορτίου.

Ο νέος διοικητής της NASA Τζάρεντ Άιζακμαν έχει δηλώσει πως εντός του 2028 θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και μια δεύτερη προσσελήνωση με τη σεληνάκατο που δεν επιλέχθηκε για την πρώτη.

Την περασμένη εβδομάδα, η Βlue Origin ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία τις δοκιμές του Blue Moon «Endurance» σε έναν θάλαμο κενού. Εντός του έτους η εταιρεία σχεδιάζει μια αποστολή χωρίς πλήρωμα για να δοκιμάσει τους κινητήρες και τα συστήματα επικοινωνιών και υποστήριξης της ζωής.

Great work by the team, one step closer to the moon! https://t.co/LgSbtojc6y — Dave Limp (@davill) April 9, 2026

Ο Μασκ, στο μεταξύ, ανακοίνωσε ότι η επόμενη δοκιμαστική εκτόξευση του Starship από το Μπόκα Τσίκα του Τέξας αναβάλλεται κατά ένα μήνα για τον Μάιο.

«Έχουμε τη σεληνάκατο της B;ue Origin που μόλις βγήκε από τον θάλαμο δοκιμών και μεταφέρεται τώρα στη Φλόριντα» δήλωσε ο αναπληρωτής διοικητής της NASA Άμιτ Κσατρίγια.

«Και γνωρίζω ότι οι συνεργάτες μας στο Μπόκα Τσίκα ετοιμάζουν το Starship block 3. Θα πραγματοποιήσουν στατικές δοκιμαστικές πυροδοτήσεις τον Απρίλιο και ελπίζουμε να είναι σύντομα έτοιμοι για εκτόξευση».

Μια τρίτη σεληνάκατος, με την ονομασία Argonaut, αναπτύσσεται στο μεταξύ από την ευρωπαϊκή διαστημική υπηρεσία ESA. Προγραμματίζεται να χρησιμοποιηθεί τη δεκαετία του 2030 για την κατασκευή της σεληνιακής βάσης που σχεδιάζει η NASA.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι ακυρώνει το σχέδιο για διαστημικό σταθμό σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη για να εστιαστεί στη δημιουργία της πρώτης σεληνιακής βάσης, η οποία θα τροφοδοτείται από έναν μικρό πυρηνικό αντιδραστήρα.

«Η NASA δεσμεύεται να πετύχει για ακόμα μια φορά το σχεδόν αδύνατο, να επιστρέψει στη Σελήνη πριν από το τέλος της θητείας του προέδρου Τραμπ, να χτίσει μια βάση στη Σελήνη, να εδραιώσει μόνιμη παρουσία και να κάνει όλα όσα απαιτούνται για την αμερικανική ηγεσία στο Διάστημα» δήλωνε τότε ο Άιζακμαν.

Παρόλα αυτά, το ενδεχόμενο νέων καθυστερήσεων δεν μπορεί να αποκλειστεί. Και αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ μπορεί να χάσουν την κούρσα.

Η Κίνα φιλοδοξεί να στείλει αστροναύτες στη Σελήνη το 2030 και στη συνέχεια να κατασκευάσει μόνιμο σεληνιακό σταθμό σε συνεργασία με τη Ρωσία.