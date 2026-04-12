Κυριακή 12 Απριλίου 2026
12.04.2026 | 09:12
Πότε θα πατήσει το Artemis στη Σελήνη; Όλα εξαρτώνται από τον Μπέζος και τον Μασκ
Διάστημα 12 Απριλίου 2026, 14:34

Πότε θα πατήσει το Artemis στη Σελήνη; Όλα εξαρτώνται από τον Μπέζος και τον Μασκ

Η SpaceX του Έλον Μασκ και η Blue Origin του Τζεφ Μπέζος βρίσκονται σε κούρσα για να αναλάβουν την πρώτη προσσελήνωση.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Η αποστολή Artemis II επέστρεψε στη Γη έχοντας ολοκληρώσει την πρώτη πτήση γύρω από τη Σελήνη εδώ και μισό αιώνα. Για τα επόμενα βήματα, όμως, η NASA εξαρτάται από τις διαστημικές εταιρείες του Έλον Μασκ και του Τζεφ Μπέζος.

Ο λόγος είναι ότι η κάψουλα Orion που χρησιμοποιήθηκε στην τελευταία αποστολή δεν είναι σχεδιασμένη για προσσελήνωση.

Το πλάνο της NASA προβλέπει ότι οι αστροναύτες θα ταξιδεύουν με το Orion από τη Γη μέχρι τη Σελήνη και στη συνέχεια θα μετεπιβιβάζονται σε μια ξεχωριστή σεληνάκατο για την κάθοδο μέχρι την επιφάνεια.

Δύο εταιρείες έχουν εξασφαλίσει συμβόλαια για την ανάπτυξη σεληνακάτων, η SpaceX του Μασκ και η Blue Origin του Μπέζος.

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι στην επόμενη αποστολή, Artemis III, το σκάφος Starship της SpaceX θα μετέφερε τέσσερις αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης. Όμως η ανάπτυξη του Starship έχει καθυστερήσει σημαντικά και μέχρι σήμερα το σκάφος δεν έχει πραγματοποιήσει δοκιμαστική πτήση σε τροχιά.

Καλλιτεχνική απεικόνιση του Starship να ξεφορτώνει ένα σεληνιακό όχημα με αναβατόριο (SpaceX)

Ενοχλημένη από τις αναβολές, η NASA ανακοίνωσε τον Οκτώβριο ότι είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τη σεληνάκατο της Blue Origin αν είναι έτοιμη πρώτη.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η πρώτη προσσελήνωση δεν θα πραγματοποιηθεί με το Artemis III αλλά με το Artemis IV, το οποίο προγραμματίζεται τώρα για το 2028. Θα μεταφέρει στο έδαφος της Σελήνης τέσσερα άτομα, σε αντίθεση με τις αποστολές του προγράμματος Apollo που περιορίζονταν στα δύο.

To Artemis III, το οποίο σχεδιάζεται για τα μέσα του 2027, θα είναι μόνο μια δοκιμαστική αποστολή, στην οποία το Orion θα συνδεθεί στο Διάστημα με «τουλάχιστον μία» από τις δύο σεληνακάτους.

Τα σκάφη των δύο εταιρειών είναι εντελώς διαφορετικά. Το Starship, ένα μεγάλο, πλήρως επαναχρησιμοποιούμενο σκάφος, εκτοξεύεται με τον ισχυρότερο πύραυλο που έχει κατασκευαστεί ποτέ και κινείται με μείγμα μεθανίου και οξυγόνου. Θα προσσεληνώνεται κάθετα και οι αστροναύτες θα κατεβαίνουν στην επιφάνεια με έναν ασυνήθιστο ανελκυστήρα.

Αν και θα μεταφέρει μόνο τέσσερα άτομα στις αποστολές Artemis, μπορεί θεωρητικά να χωρέσει έως και 100 αστροναύτες για μελλοντικές πτήσεις στη Σελήνη και τον Άρη και ωφέλιμο φορτίο έως 200 τόνους.

Η σεληνάκατος Blue Moon της Blue Origin είναι πολύ μικρότερη και μοιάζει με μια πιο ψηλόλιγνη βερσιόν της σεληνακάτου των αποστολών Apollo. Θα κινείται με υγρό υδρογόνο και οξυγόνο και θα εκτοξεύεται με τον νέο πύραυλο New Glenn της Blue Origin. Θα μπορεί να μεταφέρει τέσσερις αστροναύτες και περίπου 30 τόνους φορτίου.

Η σεληνάκατος Blue Moon του Μπέζος προγραμματίζεται να πραγματοποιήσει φέτος την πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση (Blue Origin)

Ο νέος διοικητής της NASA Τζάρεντ Άιζακμαν έχει δηλώσει πως εντός του 2028 θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και μια δεύτερη προσσελήνωση με τη σεληνάκατο που δεν επιλέχθηκε για την πρώτη.

Την περασμένη εβδομάδα, η Βlue Origin ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία τις δοκιμές του Blue Moon «Endurance» σε έναν θάλαμο κενού. Εντός του έτους η εταιρεία σχεδιάζει μια αποστολή χωρίς πλήρωμα για να δοκιμάσει τους κινητήρες και τα συστήματα επικοινωνιών και υποστήριξης της ζωής.

Ο Μασκ, στο μεταξύ, ανακοίνωσε ότι η επόμενη δοκιμαστική εκτόξευση του Starship από το Μπόκα Τσίκα του Τέξας αναβάλλεται κατά ένα μήνα για τον Μάιο.

«Έχουμε τη σεληνάκατο της B;ue Origin που μόλις βγήκε από τον θάλαμο δοκιμών και μεταφέρεται τώρα στη Φλόριντα» δήλωσε ο αναπληρωτής διοικητής της NASA Άμιτ Κσατρίγια.

«Και γνωρίζω ότι οι συνεργάτες μας στο Μπόκα Τσίκα ετοιμάζουν το Starship block 3. Θα πραγματοποιήσουν στατικές δοκιμαστικές πυροδοτήσεις τον Απρίλιο και ελπίζουμε να είναι σύντομα έτοιμοι για εκτόξευση».

Μια τρίτη σεληνάκατος, με την ονομασία Argonaut, αναπτύσσεται στο μεταξύ από την ευρωπαϊκή διαστημική υπηρεσία ESA. Προγραμματίζεται να χρησιμοποιηθεί τη δεκαετία του 2030 για την κατασκευή της σεληνιακής βάσης που σχεδιάζει η NASA.

Το ευρωπαϊκό Argonaut αναμένεται να είναι έτομο την επόμενη δεκαετία (ESA)

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι ακυρώνει το σχέδιο για διαστημικό σταθμό σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη για να εστιαστεί στη δημιουργία της πρώτης σεληνιακής βάσης, η οποία θα τροφοδοτείται από έναν μικρό πυρηνικό αντιδραστήρα.

«Η NASA δεσμεύεται να πετύχει για ακόμα μια φορά το σχεδόν αδύνατο, να επιστρέψει στη Σελήνη πριν από το τέλος της θητείας του προέδρου Τραμπ, να χτίσει μια βάση στη Σελήνη, να εδραιώσει μόνιμη παρουσία και να κάνει όλα όσα απαιτούνται για την αμερικανική ηγεσία στο Διάστημα» δήλωνε τότε ο Άιζακμαν.

Παρόλα αυτά, το ενδεχόμενο νέων καθυστερήσεων δεν μπορεί να αποκλειστεί. Και αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ μπορεί να χάσουν την κούρσα.

Η Κίνα φιλοδοξεί να στείλει αστροναύτες στη Σελήνη το 2030 και στη συνέχεια να κατασκευάσει μόνιμο σεληνιακό σταθμό σε συνεργασία με τη Ρωσία.

Εξαγωγές: Το στοίχημα των ελληνικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή

Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Τραμπ: Θα μπλοκάρουμε τα πλοία που περνούν τα Στενά του Ορμούζ

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Artemis II: Η αποστολή που άλλαξε όσα ξέραμε για τη Σελήνη – Όσα έκρυβε η αθέατη πλευρά της
Έπειτα από σχεδόν 10 ημέρες στο Διάστημα, οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρώτο ταξίδι ανθρώπων στη Σελήνη εδώ και πάνω από μισόν αιώνα

Artemis II: Η ανθρωπότητα από την αθέατη πλευρά της Σελήνης – Εικόνες που κόβουν την ανάσα
Μοναδικές εικόνες κατέγραψε το πλήρωμα του Artemis II. Ορισμένα από τα εντυπωσιακά πλάνα θυμίζουν εικόνες που τραβήχτηκαν από τον αστροναύτη Bill Anders 58 χρόνια νωρίτερα, καθώς το πλήρωμα του «Apollo 8» πετούσε γύρω από τη Σελήνη.

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι
LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να προμηθεύσει φυσικό αέριο την ΕΕ, «εφόσον έχει πλεόνασμα»
Καθώς οι πηγές προμήθειας της Ευρώπης σε ενέργεια μειώνονται, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει να προμηθεύει με φυσικό αέριο την ΕΕ.

Ισοπαλία στο Σίτι Γκράουντ (1-1), στη ζώνη του υποβιβασμού η Τότεναμ (0-1)
Νότιγχαμ και Άστον Βίλα έμειναν στο 1-1, ενώ η Τότεναμ ηττήθηκε από την Σάντερλαντ (0-1) στο ντεμπούτο του Ντε Τσέρμπι και μπήκε στη ζώνη του υποβιβασμού – Νίκη για την Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην Νιουκάστλ (2-1).

Σοκαριστικό τροχαίο στην Αρτέμιδα: Αυτοκίνητο εκσφενδόνισε μοτοσικλετιστή και τον παράτησε αβοήθητο στο δρόμο
Περίοικοι ειδοποίησαν τις Αρχές και ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του.

Τρένο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο λίγο πριν την Ανάσταση – Ταλαιπωρία για του επιβάτες του «Λάρισα – Θεσσαλονίκη»
Η αμαξοστοιχία 2592 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) ακινητοποιήθηκε κοντά στον Σταθμό Κορινός, κατόπιν πρόσκρουσης με αγριογούρουνο που κινούνταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής.

Οικογενειακό Πάσχα για Ελένη Ράντου, Βασίλη Παπακωνσταντίνου και Νικολέττα
Η νύχτα της Ανάστασης αποτέλεσε την ιδανική αφορμή για μια σπάνια και τρυφερή δημόσια ματιά στην οικογενειακή ευτυχία της Ελένης Ράντου και του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Ο Τραμπ «κλείνει» τα Στενά του Ορμούζ – Κατηγορεί το Ιράν για «παγκόσμιο εκβιασμό»
Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν ευθύνεται, γιατί αρνείται να απαρνηθεί το πυρηνικό του πρόγραμμα. Και για να το τιμωρήσει, προχωρά σε αποκλεισμό των Στενών, ακόμη και για πλοία που περνούσαν.

LIVE: Πάρμα – Νάπολι
LIVE: Πάρμα – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πάρμα – Νάπολι για την 32η αγωνιστική της Serie A.

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νιουκάστλ
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Νιουκάστλ για την 32η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Σάντερλαντ – Τότεναμ
LIVE: Σάντερλαντ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σάντερλαντ – Τότεναμ για την 32η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Εργατικό δυστύχημα στον Βόλο: Κατέληξε ο 58χρονος χειριστή που καταπλακώθηκε από εκσκαφέα
Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε τη Μεγάλη Δευτέρα - Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Βόλου και άφησε σήμερα, Κυριακή του Πάσχα, την τελευταία του πνοή

Είναι τα αιολικά και ηλιακά πάρκα απειλή για τις μέλισσες; Τι λέει το υπουργείο Περιβάλλοντος
Η δημοσίευση από το ΥΠΕΝ του προσχέδιου του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την αναστροφή της μείωσης των πληθυσμών των επικονιαστών θέτει αιολικά και ηλιακά πάρκα στις δυνητικές απειλές για τις μέλισσες.

Ξηρασία, καταιγίδες, άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας – Οι προβλέψεις για «σούπερ» Ελ Νίνιο το καλοκαίρι
Το «σούπερ» Ελ Νίνιο» ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφική ξηρασία σε ορισμένες περιοχές και σοβαρές καταιγίδες σε άλλες, ενώ θα οδηγήσει και σε αύξηση της θερμοκρασίας της Γης

Κυριακή του Πάσχα με σούβλες και μαζικό ψήσιμο του οβελία σε κάθε γειτονιά και πόλη
Στην Αθήνα, την τιμητική του στο μαζικό ψήσιμο στην Κυριακή του Πάσχα είχε το Μοναστηράκι όπου αναμένεται να σουβλιστούν συνολικά περισσότερα από 150 αρνιά, σήμερα και αύριο

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

