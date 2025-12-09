science
Προς αναβολή η επιστροφή των Αμερικανών στη Σελήνη – O Μασκ καθυστερεί
Διάστημα 09 Δεκεμβρίου 2025 | 16:06

Προς αναβολή η επιστροφή των Αμερικανών στη Σελήνη – O Μασκ καθυστερεί

Το σκάφος Starship της SpaceΧ δεν θα είναι έτοιμο εγκαίρως για μια αποστολή στη Σελήνη το 2027. Η αμερικανική κυβέρνηση δεν κρύβει την οργή της.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Spotlight

Παρά τις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ για επίσπευση του μεγάλου εγχειρήματος, η NASA φαίνεται ότι θα αναγκαστεί να αναβάλει για τουλάχιστον ένα έτος την πρώτη αποστολή αστροναυτών στην επιφάνεια της Σελήνης εδώ και μισό αιώνα.

Η SpaceX, η διαστημική εταιρεία του Έλον Μασκ που συνεργάζεται με τη NASΑ στο πρόγραμμα Artemis, δεν θα είναι έτοιμη για αναχώρηση πριν από το 2028 το νωρίτερο, αποκαλύπτει εσωτερικό έγγραφο της εταιρείας περιήλθε στην κατοχή του Politico.

Και αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να μην προλάβουν την Κίνα, η οποία σχεδιάζει την να στείλει ανθρώπους στο φεγγάρι το αργότερο έως το 2030.

Το 2021, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία επέλεξε τη SpaceX ως βασικό συνεργάτη για τις δύο πρώτες αποστολές προσσελήνωσης του προγράμματος Artemis, ενώ οι επόμενες αποστολές ανατέθηκαν στην Blue Origin του Τζεφ Μπέζος.

To σχέδιο προβλέπει ότι οι αστροναύτες θα αναχωρούν από τη Γη με το σκάφος Orion της NASA. Όταν όμως φτάσουν στη Σελήνη και τεθούν σε τροχιά θα μετεπιβιβάζονται στο Starship της SpaceX για την τελική κάθοδο στην επιφάνεια του φεγγαριού.

H εταιρεία εκτιμά ότι το σκάφος της θα πρέπει να ανεφοδιαστεί στο Διάστημα έως και 12 φορές για να συγκεντρώσει αρκετά καύσιμα ώστε να φτάσει στη Σελήνη.

Σύμφωνα με το εσωτερικό έγγραφο της SpaceX, η πρώτη πρόβα για την επιχείρηση ανεφοδιασμού σε τροχιά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν από τον Ιούνιο του 2026. Αν όλα πάνε καλά, μια αποστολή προσσελήνωσης χωρίς πλήρωμα θα είναι εφικτή το 2027, πριν επιχειρηθεί μια αποστολή με αστροναύτες το 2028.

Σύμφωνα με το Politico, η SpaceX δεν έχει ακόμα ενημερώσει την κυβέρνηση για το νέο χρονοδιάγραμμά.

Τον Οκτώβριο, ο προσωρινός διοικητής της NASA Σον Ντάφι (ο οποίος είναι επίσης υπουργός Μεταφορών και είχε συγκρουστεί με τον Μασκ την περίοδο που ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος συνεργαζόταν με το επιτελείο Τραμπ) προειδοποίησε ότι, λόγω της καθυστέρησης, η υπηρεσία εξετάζει το ενδεχόμενο να αναθέσει το συμβόλαιο της SpaceX σε άλλη εταιρεία, όπως η Blue Origin του Μπέζος.

Λίγο αργότερα, η SpaceX ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να υποβάλλει ένα «απλοποιημένο» σχέδιο για να επιταχύνει την επιστροφή στη Σελήνη.

Παραμένει ασαφές αν το νέο χρονοδιάγραμμα της εταιρείας θα γίνει δεκτό από τον Τραμπ, ο οποίος βιάζεται για προσσελήνωση πριν λήξει η θητεία του.

