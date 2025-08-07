Πρώτες δοκιμές για το σκάφος που θα μεταφέρει τους Κινέζους στη Σελήνη

Η σεληνάκατος που θα μεταφέρει τους πρώτους κινέζους αστροναύτες στη Σελήνη ολοκλήρωσε με επιτυχία τις πρώτες δοκιμές, ανακοίνωσε η κινεζική υπηρεσία ανθρώπινων διαστημικών αποστολών, η οποία ελπίζει σε μια πρώτη προσσελήνωση πριν από το 2030.

Τα συστήματα ανόδου και καθόδου του σκάφους υποβλήθηκαν σε δοκιμές πιστοποίησης σε εγκατάσταση της επαρχίας Χεμπέι που προσομοιώνει τη σεληνιακή επιφάνεια. Στο χώρο προστέθηκαν μεγάλοι βράχοι, κρατήρες και σκόνη που μιμείται την ανακλαστικότητα του σεληνιακού εδάφους.

«Η δοκιμή περιλάμβανε πολλαπλές επιχειρησιακές συνθήκες, παρατεταμένη περίοδο δοκιμών και υψηλή τεχνική πολυπλοκότητα, καθιστώντας την ένα κρίσιμο ορόσημο στην ανάπτυξη του κινεζικού προγράμματος επανδρωμένης εξερεύνησης της Σελήνη» ανέφερε η Υπηρεσία Επανδρωμένων Διαστημικών Αποστολών (CMS).

Ελάχιστα έχουν γίνει ως σήμερα γνωστά για τη σεληνάκατο Lanyue, όνομα που στα μανδαρινικά σημαίνει «σεληνιακή αγκαλιά».

Το όχημα που θα μεταφέρει τους αστροναύτες στην επιφάνεια του φεγγαριού και θα λειτουργήσει ως χώρος διαμονής και κέντρο δεδομένων μετά την προσσελήνωση, ανέφερε CMS.

Η Κίνα ανταγωνίζεται το πρόγραμμα Artemis της NASA, το οποίο προβλέπει την επιστροφή των Αμερικανών στην επιφάνεια της Σελήνης το 2027 το νωρίτερο.

Και οι δύο χώρες σχεδιάζουν να εξερευνήσουν τον νότιο πόλο της Σελήνης, μετά την ανακάλυψη κρατήρων που δεν βλέπουν ποτέ το φως του Ήλιου και εκτιμάται ότι περιέχουν μεγάλες ποσότητες νερού σε μορφή πάγου.

Η Κίνα έχει πραγματοποιήσει μια σειρά ρομποτικών αποστολών στη Σελήνη και έγινε το 2024 η πρώτη χώρα που φέρνει στη Γη δείγματα από την αθέατη πλευρά του φεγγαριού.

Μια ανθρώπινη αποστολή πριν από το 2030 είχε κρίσιμη σημασία για τα σχέδια της Κίνας να δημιουργήσει μόνιμη βάση στη Σελήνη έως το 2035.

Η βάση σχεδιάζεται σε συνεργασία με τη Ρωσία και θα λειτουργεί με πυρηνική ενέργεια.

Θέλοντας να προλάβει την Κίνα και τη Ρωσία, ο προσωρινός διοικητής της NASA Σον Ντάφι ζήτησε από την υπηρεσία να επιταχύνει την ανάπτυξη πυρηνικού αντιδραστήρα για τις μελλοντικές βάσεις στη Σελήνη