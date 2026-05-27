Θέμα αποστρατικοποίησης νησιών βάζει ο Τούρκος ΥΠΑΜ – «Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις» απαντά η Αθήνα
Πολιτική 27 Μαΐου 2026, 19:38

Θέμα αποστρατικοποίησης νησιών βάζει ο Τούρκος ΥΠΑΜ – «Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις» απαντά η Αθήνα

Ο Τούρκος ΥΠΑΜ, Γιασάρ Γκιουλέρ ανεβάζει τους τόνους και κάνει λόγο για προσπάθεια τετελεσμένων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ενώ επιμένει στο θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Την ρητορική της έντασης επιχειρεί να ανασύρει ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Γιασάρ, Γκιουλέρ, ο οποίος σε ομιλία του σε στρατόπεδο στην Ανδριανούπολη, όπως δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, έθεσε για μία ακόμα φορά θέμα αποστρατικοποίησης των νησιών, προσπάθειας «τετελεσμένων» από την ελληνική πλευρά σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ενώ την ίδια στιγμή προειδοποίησε ότι η Τουρκία δεν υποχωρεί από τα «δικαιώματά της».

Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας απάντησαν σε αυστηρό τόνο, διαμηνύοντας ότι «η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα».

«Σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών εστιών αστάθειας, δηλώσεις που αναπαράγουν αβάσιμες και έωλες νομικά θέσεις δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια, ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο», τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Και διαμηνύουν ότι «οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια».

Ο Γκιουλέρ στις δηλώσεις του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο κρίσιμο γεωπολιτικό περιβάλλον σημειώνοντας ότι η Άγκυρα παρακολουθεί τις εξελίξεις και υπερασπίζεται «με μεγάλη αποφασιστικότητα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας».

Στα ευαίσθητα ζητήματα η Γαλάζια Πατρίδα λέει ο Γκιουλέρ

Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε μεταξύ των πιο ευαίσθητων ζητημάτων των πολιτικών ασφαλείας για την Τουρκία «συγκαταλέγονται και τα ζητήματα που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων μας, ιδιαίτερα στη «Γαλάζια» και την «Ουράνια Πατρίδα» μας».

Διαμηνύοντας ότι η Τουρκία δεν θα παραμείνει αδιάφορη «σε καμία πρωτοβουλία που στοχοποιεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας» ο Γκιουλέρ υποστήριξε ότι η Άγκυρα «σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την περιοχή μας, πρωτίστως το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο, ενεργεί με μια αντίληψη προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο, υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας, η οποία προτάσσει την επίλυση των προβλημάτων μέσω του διαλόγου».

Δεν θα κάνουμε συμβιβασμούς

Σημειώνοντας ωστόσο «ότι αυτή η προσέγγιση δεν σημαίνει με κανέναν τρόπο ότι θα κάνουμε συμβιβασμούς στα εθνικά μας δικαιώματα και συμφέροντα. Τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο Πέλαγος, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο βασίζονται σε ιστορικούς, νομικούς και νόμιμους λόγους. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά ότι δεν δεχόμαστε μαξιμαλιστικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων και που αντιβαίνουν στο πνεύμα των διεθνών συμφωνιών».

Θέτει θέμα αποστρατικοποίησης των νησιών

Ο Γκιουλέρ αναφέρθηκε ειδικά σε δραστηριότητες «ως προς την στρατιωτικοποίηση των νησιών», επιμένοντας στους πάγιους ισχυρισμούς της Τουρκίας ότι αυτά «θα έπρεπε να τελούν υπό αποστρατικοποιημένο καθεστώς, δεν συνάδουν με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο».

Και συνέχισε λέγοντας ότι «θα πρέπει να είναι απολύτως σαφές ότι δεν θα παραμείνουμε αδιάφοροι σε καμία προσπάθεια που θίγει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, την ασφάλειά μας και τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας στις θάλασσές μας».

Ο Γκιουλέρ έστειλε μήνυμα ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις «με την υψηλή επιχειρησιακή ικανότητα, τα σύγχρονα οπλικά συστήματα, την ισχυρή δομή του προσωπικού τους και την εμπειρία τους στο πεδίο, διαθέτουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξουδετερώσουν κάθε είδους απειλή που στρέφεται κατά της χώρας μας».

Ενώ αναφερόμενος στην Κύπρο επέμεινε στις πάγιες θέσεις της Τουρκίας ότι ως εγγυήτρια χώρα, θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των «αδελφών της», Τουρκοκυπρίων «και να προστατεύει την ασφάλεια και τα δικαιώματά τους».

Διανύουμε ευαίσθητη περίοδο

Ο Γκιουλέρ τόνισε την ίδια στιγμή ότι η περίοδος που διανύουμε στην περιοχή είναι ευαίσθητη καθώς «οι κίνδυνοι ασφαλείας, οι εντάσεις και οι συγκρούσεις αυξάνονται σταθερά».

Όπως είπε «οι υψηλές εντάσεις που προκύπτουν από τις πρόσφατες εξελίξεις στον άξονα ΗΠΑ-Ιράν-Ισραήλ στα νότια σύνορα μας επιδεινώνουν περαιτέρω το εύθραυστο περιβάλλον ασφαλείας στη Μέση Ανατολή».

Χαρακτήρισε το Ισραήλ, ως «μια σημαντική πηγή αστάθειας», η οποία όπως ανέφερε «θέτει επίσης σοβαρούς κινδύνους για την περιφερειακή ασφάλεια με τις επιθέσεις και τις παραβιάσεις του που στοχεύουν την περιοχή, ιδίως τη Γάζα και τον Λίβανο».

Ενώ αναφερόμενος στα βόρεια σύνορα της Τουρκίας σημείωσε ότι «οι πολύπλευρες επιπτώσεις στην ασφάλεια του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας παραμένουν πηγή έντασης σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή, ιδίως στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας».

Ιράν: Ο πόλεμος χωρίζει τις παγκόσμιες αγορές σε νικητές και ηττημένους

Χωρισμός: Γίνεται να πονάει & σωματικά; Πώς πάμε παρακάτω…;

Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Γεραπετρίτης: Ιδιαίτερα σημαντική η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας – Τι είπε για «σκιώδη στόλο» και Στενά του Ορμούζ
Γεραπετρίτης: Ιδιαίτερα σημαντική η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας – Τι είπε για «σκιώδη στόλο» και Στενά του Ορμούζ

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνάντηση με την Φινλανδή ομόλογό του αναφέρθηκε στις υβριδικές απειλές, το «σκιώδη στόλο», την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τα Στενά του Ορμούζ.

Υπουργείο Εξωτερικών: Διάβημα διαμαρτυρίας στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά υπουργού στους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla
Υπουργείο Εξωτερικών: Διάβημα διαμαρτυρίας στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά υπουργού στους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla

«Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών», τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών

Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ: Το καθεστώς σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο είναι ξεκάθαρο – Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει διάχυση του πολέμου στη Μεσόγειο διαμηνύει η Αθήνα
ΥΠΕΞ: Το καθεστώς σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο είναι ξεκάθαρο – «Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει διάχυση του πολέμου στη Μεσόγειο»

Το τελικό νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα περιμένει η Αθήνα προκειμένου να τοποθετηθεί, ενώ στο θέμα του ουκρανικού drone, σημειώνεται πως όταν υπάρξει πόρισμα θα γίνουν και τα απαραίτητα διαβήματα

Οι Patriot εγκαταλείπουν Διδυμότειχο και Κάρπαθο και η «Γαλάζια Πατρίδα» φτιάχνει νέα σενάρια
Οι Patriot εγκαταλείπουν Διδυμότειχο και Κάρπαθο και η «Γαλάζια Πατρίδα» φτιάχνει νέα σενάρια

Η ολοκλήρωση της αποστολής των Patriot σε βόρεια Ελλάδα και Κάρπαθο περνά από τη σκιά της Γαλάζιας Πατρίδας, με σενάρια περί ισορροπιών και τουρκικών απαιτήσεων.

Στρέφει το ΝΑΤΟ το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ και τι ρόλο μπορεί να παίξουν οι «ΑΣΠΙΔΕΣ»;
Στρέφει το ΝΑΤΟ το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ και τι ρόλο μπορεί να παίξουν οι «ΑΣΠΙΔΕΣ»;

Διευρύνονται οι συζητήσεις για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, το ΝΑΤΟ εξετάζει αποστολή σύμφωνα με το Bloomberg, ενώ πληροφορίες θέλουν και συζητήσεις για επέκταση των «ΑΣΠΙΔΩΝ»

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Αρνείται την Γενοκτονία των Ποντίων και καταγγέλλει την Ελλάδα για φρικαλεότητες
Τουρκικό ΥΠΕΞ: Αρνείται την Γενοκτονία των Ποντίων και καταγγέλλει την Ελλάδα για φρικαλεότητες

Αρνείται τη Γενοκτονία των Ποντίων κατηγορώντας παράλληλα την Ελλάδα για εγκλήματα πολέμου στο πλαίσιο της «Μεγάλης Ιδέας», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη «σφαγή της Τρίπολης το 1821», το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωση του. «Η 19η Μαΐου 1919, η ημερομηνία κατά την οποία ο Μεγάλος Ηγέτης Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο ιδρυτής της Τουρκικής Δημοκρατίας, αποβιβάστηκε στη […]

ΥΠΕΞ: Διάβημα προς το Ισραήλ για τη λήψη μέτρων προστασίας των Ελλήνων που συμμετέχουν στο «Global Sumud Flotilla»
Διάβημα του ΥΠΕΞ προς το Ισραήλ για τη λήψη μέτρων προστασίας των Ελλήνων που συμμετέχουν στο «Global Sumud Flotilla»

Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: Όχι σε αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος για την Τουρκία
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: Όχι σε αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος για την Τουρκία

Για ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας στην ΕΕ, η υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι προϋποθέτει αποδοχή κοινών κανόνων, ισορροπιών και συμβιβασμών και όχι μια αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος

ΚΥΣΕΑ: Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν στην ατζέντα – «Πράσινο φως» για τις φρεγάτες Bergamini
Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν στην ατζέντα του ΚΥΣΕΑ - «Πράσινο φως» για τις φρεγάτες Bergamini

Στο πλαίσιο των εξοπλιστικών αποφασίστηκε επίσης η αγορά νέων κρυπτοσυσκευών, για την προστασία των επικοινωνιακών συστημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου – Τι συζήτησαν
Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου – Τι συζήτησαν

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν, μεταξύ άλλων, διμερή ζητήματα και περιφερειακές εξελίξεις λόγω της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου.

Διπλωματία και πολιτική σκοπιμότητα – Η «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν και το casus belli
Διπλωματία και πολιτική σκοπιμότητα – Η «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν και το casus belli

Οι διαρροές από την Τουρκία συνεχίζονται για το νομοσχέδιο της «Γαλάζια Πατρίδας», ενώ οι ψυχραιμότεροι προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπίες σε προεκλογική περίοδο.

Γκίλφοϊλ από τη Σούδα: Βαθιά εμπιστοσύνη και συνεργασία που ενισχύει τη συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας
Γκίλφοϊλ από τη Σούδα: Βαθιά εμπιστοσύνη και συνεργασία που ενισχύει τη συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας

Τη βάση της Σούδας επισκέφθηκε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Επισήμανε τον ρόλο της βάσης στην Κρήτη για την περιφερειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Bloomberg: Νομοθετική πρωτοβουλία Ερντογάν για ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο
Bloomberg: Νομοθετική πρωτοβουλία Ερντογάν για ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο

Το κυβερνών κόμμα ΑΚP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει να του παραχωρήσει την εξουσία να κηρύξει μονομερώς ΑΟΖ ζώνη που θα εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια (370 χιλιόμετρα) από τις ακτές της Τουρκίας, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg

«Αν δεν κάνει και ο Τσίπρας τίποτα, τότε να σηκωθούμε να φύγουμε» – Πολίτες μιλούν στο in, στα γενέθλια της ΕΛΑΣ
«Αν δεν κάνει και ο Τσίπρας τίποτα, τότε να σηκωθούμε να φύγουμε» – Πολίτες μιλούν στο in, στα γενέθλια της ΕΛΑΣ

Ο Αλέξης Τσίπρας μάζεψε ξανά χιλιάδες κόσμου και ανακοίνωσε την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, στη σκιά της Ακρόπολης. Ποιες ήταν οι «φυλές» που τον ακολούθησαν, τι περιμένουν για το μέλλον τους και τι είπαν στο in.

Κρήτη: Το Σάββατο η απολογία της 25χρονης μητέρας και του 27χρονου συντρόφου της για την κακοποίηση της 3χρονης
Κρήτη: Το Σάββατο η απολογία της 25χρονης μητέρας και του 27χρονου συντρόφου της για την κακοποίηση της 3χρονης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ιατροδικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των τραυμάτων της 3χρονης

Ο Λανουά αποδοκιμάστηκε από όλες τις ομάδες και αυτό δεν αλλάζει
Ο Λανουά αποδοκιμάστηκε από όλες τις ομάδες και αυτό δεν αλλάζει

Η τύχη του Γάλλου προέδρου της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και των συνεργατών του κρίνεται στις 2 Ιουνίου, όμως η αποτυχία του στη διαιτησία είναι δεδομένη. Ερωτηματικά για τα κριτήρια του Γκαγκάτση

Το άγνωστο γράμμα της Νταϊάνα δύο μήνες μετά τον γάμο της το 1981
Ο Κάρολος, ο έγγαμος βίος και το Λονδίνο - Το άγνωστο γράμμα της Νταϊάνα δύο μήνες μετά τον γάμο της το 1981

Ένα γράμμα της Νταϊάνα, δύο μήνες μετά τον γάμο της με τον Κάρολο, βγαίνει σε δημοπρασία και μας βάζει στο μυαλό της τότε νεαρής πριγκίπισσας

Τα sold out στο Καραϊσκάκη θα είναι… αμέτρητα
Τα sold out στο Καραϊσκάκη θα είναι… αμέτρητα

Ο κόσμος του Ολυμπιακού δείχνει την τεράστια αγάπη του για την ομάδα του λιμανιού και τα sold out στο Καραϊσκάκη θα είναι… αμέτρητα και τη νέα σεζόν

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Πατησίων – Τρεις συλλήψεις μετά από καταδίωξη στον Κηφισό
Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Πατησίων – Τρεις συλλήψεις μετά από καταδίωξη στον Κηφισό

Ένας από τους δράστες πυροβόλησε στα πόδια ιδιοκτήτη καταστήματος με κινητά τηλέφωνα στα Πατήσια και τράπηκε σε φυγή με όχημα που τον περίμεναν συνεργοί του στην οδό Πατησίων

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα στη Βόρεια Ελλάδα με τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από 300 άτομα οι κατηγορούμενοι
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα στη Βόρεια Ελλάδα με τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από 300 άτομα οι κατηγορούμενοι

Σύμφωνα με την Αστυνομία η εκτιμώμενη ζημία σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ υπερβαίνει τα 4,5 εκατ. ευρώ - Κατά τις έρευνες σε σπίτια και γραφεία κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 302.825 ευρώ, 18 χρυσές λίρες και 12 αυτοκίνητα

Βικτόρια Μπέκαμ: Γιατί αποκαλεί τον Ντέιβιντ «μικρό, κόκκινο, θυμωμένο ανθρωπάκι» 
Βικτόρια Μπέκαμ: Γιατί αποκαλεί τον Ντέιβιντ «μικρό, κόκκινο, θυμωμένο ανθρωπάκι» 

Σε μια απολαυστική συνέντευξή της στους The Times η Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε για τις ανασφάλειες, το μύθο της αντιγήρανσης και το χιούμορ μιας δυναστείας εκατομμυρίων

Τραμπ: Δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων στο Ιράν ακόμη κι αν παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο
Τραμπ: Δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων στο Ιράν ακόμη κι αν παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε νέα συνέντευξη. «Θα παραδώσουν το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού τους, όχι για κυρώσεις, ούτε για ανακούφιση. Όχι, όχι, καθόλου», είπε.

Ουγκάντα: Κλείνει προσωρινά τα σύνορά της με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό λόγω Έμπολα
Η Ουγκάντα κλείνει προσωρινά τα σύνορά της με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό λόγω Έμπολα

Η Ουγκάντα έχει καταγράψει επτά κρούσματα Έμπολα και έναν θάνατο κατά τη διάρκειας της επιδημίας, επίκεντρο της οποίας είναι η επαρχία Ιτούρι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό

Πρωτοφανές: Η ΕΠΟ της διοίκησης Γκαγκάτση καταστρατηγεί τους κανονισμούς
Πρωτοφανές: Η ΕΠΟ της διοίκησης Γκαγκάτση καταστρατηγεί τους κανονισμούς

Ούτε τα προσχήματα η ΕΠΟ που έχει την παγκόσμια πρωτοτυπία να πάει κόντρα στο ίδιο το ποδόσφαιρο. Κατώτερος των περιστάσεων ο Γκαγκάτσης καθώς προηγήθηκε η γκάφα που είχε επιπτώσεις στα πλέι οφ 5-8

Μάιλς Ντέιβις και Ζυλιέτ Γκρεκό – «Με αγαπούσε πάρα πολύ για να με παντρευτεί και να με κάνει δυστυχισμένη»
Μάιλς Ντέιβις και Ζυλιέτ Γκρεκό - «Με αγαπούσε πάρα πολύ για να με παντρευτεί και να με κάνει δυστυχισμένη»

Ο Μάιλς Ντέιβις ήταν μόλις 22 ετών όταν γνώρισε την ηθοποιό, και αργότερα τραγουδίστρια, Ζυλιέτ Γκρέκο. Στις 26 Μαΐου του 2026, εκείνος θα γινόταν 100 ετών.

Άρης: Τα επιχειρήματα των «κίτρινων» για να πείσουν τον Βασίλη Σπανούλη
Τα «όπλα» του Άρη για να πείσει τον Βασίλη Σπανούλη

Ο Άρης εντείνει τις προσπάθειές του ώστε να αποσπάσει το πολυπόθητο «ναι» του Βασίλη Σπανούλη και να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Πού ποντάρουν οι «κιτρινόμαυροι» για να τον πείσουν.

Σέρρες: Πώς έγινε η τραγωδία με το παιδί που βρέθηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι – Το ενδεχόμενο της ηλεκτροπληξίας
Σέρρες: Πώς έγινε η τραγωδία με το παιδί που βρέθηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι – Το ενδεχόμενο της ηλεκτροπληξίας

Τραγικό θάνατο βρήκε 10χρονος στις Σέρρες, όταν διέφυγε της προσοχής των γονιών του και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε αρδευτικό κανάλι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Καύσωνας τον Μάιο στην Ευρώπη: το νέο πρόσωπο της κλιματικής κρίσης
Καύσωνας τον Μάιο στην Ευρώπη: το νέο πρόσωπο της κλιματικής κρίσης

Γιατί είναι ανήσυχοι οι επιστήμονες με τον καύσωνα στη Γηραιά Ηπειρο- Για πρώτη φορά τροπική νύχτα στην Αγγλία - Μιλούν στο in ο επικεφαλής του ΜΕΤΕΟ Κώστας Λαγουβάρδος και τα μέλη της ομάδας Σταύρος Ντάφης και Γιώργος Κύρος- Προδημοσίευση χαρτών του Climatebook- Τι θα συμβεί τις επόμενες 4 μέρες

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

