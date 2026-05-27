Θέμα αποστρατικοποίησης νησιών βάζει ο Τούρκος ΥΠΑΜ – «Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις» απαντά η Αθήνα

Την ρητορική της έντασης επιχειρεί να ανασύρει ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Γιασάρ, Γκιουλέρ, ο οποίος σε ομιλία του σε στρατόπεδο στην Ανδριανούπολη, όπως δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, έθεσε για μία ακόμα φορά θέμα αποστρατικοποίησης των νησιών, προσπάθειας «τετελεσμένων» από την ελληνική πλευρά σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ενώ την ίδια στιγμή προειδοποίησε ότι η Τουρκία δεν υποχωρεί από τα «δικαιώματά της».

Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας απάντησαν σε αυστηρό τόνο, διαμηνύοντας ότι «η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα».

«Σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών εστιών αστάθειας, δηλώσεις που αναπαράγουν αβάσιμες και έωλες νομικά θέσεις δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια, ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο», τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Και διαμηνύουν ότι «οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια».

Ο Γκιουλέρ στις δηλώσεις του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο κρίσιμο γεωπολιτικό περιβάλλον σημειώνοντας ότι η Άγκυρα παρακολουθεί τις εξελίξεις και υπερασπίζεται «με μεγάλη αποφασιστικότητα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας».

Στα ευαίσθητα ζητήματα η Γαλάζια Πατρίδα λέει ο Γκιουλέρ

Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε μεταξύ των πιο ευαίσθητων ζητημάτων των πολιτικών ασφαλείας για την Τουρκία «συγκαταλέγονται και τα ζητήματα που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων μας, ιδιαίτερα στη «Γαλάζια» και την «Ουράνια Πατρίδα» μας».

Διαμηνύοντας ότι η Τουρκία δεν θα παραμείνει αδιάφορη «σε καμία πρωτοβουλία που στοχοποιεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας» ο Γκιουλέρ υποστήριξε ότι η Άγκυρα «σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την περιοχή μας, πρωτίστως το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο, ενεργεί με μια αντίληψη προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο, υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας, η οποία προτάσσει την επίλυση των προβλημάτων μέσω του διαλόγου».

Δεν θα κάνουμε συμβιβασμούς

Σημειώνοντας ωστόσο «ότι αυτή η προσέγγιση δεν σημαίνει με κανέναν τρόπο ότι θα κάνουμε συμβιβασμούς στα εθνικά μας δικαιώματα και συμφέροντα. Τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο Πέλαγος, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο βασίζονται σε ιστορικούς, νομικούς και νόμιμους λόγους. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά ότι δεν δεχόμαστε μαξιμαλιστικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων και που αντιβαίνουν στο πνεύμα των διεθνών συμφωνιών».

Θέτει θέμα αποστρατικοποίησης των νησιών

Ο Γκιουλέρ αναφέρθηκε ειδικά σε δραστηριότητες «ως προς την στρατιωτικοποίηση των νησιών», επιμένοντας στους πάγιους ισχυρισμούς της Τουρκίας ότι αυτά «θα έπρεπε να τελούν υπό αποστρατικοποιημένο καθεστώς, δεν συνάδουν με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο».

Και συνέχισε λέγοντας ότι «θα πρέπει να είναι απολύτως σαφές ότι δεν θα παραμείνουμε αδιάφοροι σε καμία προσπάθεια που θίγει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, την ασφάλειά μας και τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας στις θάλασσές μας».

Ο Γκιουλέρ έστειλε μήνυμα ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις «με την υψηλή επιχειρησιακή ικανότητα, τα σύγχρονα οπλικά συστήματα, την ισχυρή δομή του προσωπικού τους και την εμπειρία τους στο πεδίο, διαθέτουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξουδετερώσουν κάθε είδους απειλή που στρέφεται κατά της χώρας μας».

Ενώ αναφερόμενος στην Κύπρο επέμεινε στις πάγιες θέσεις της Τουρκίας ότι ως εγγυήτρια χώρα, θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των «αδελφών της», Τουρκοκυπρίων «και να προστατεύει την ασφάλεια και τα δικαιώματά τους».

Διανύουμε ευαίσθητη περίοδο

Ο Γκιουλέρ τόνισε την ίδια στιγμή ότι η περίοδος που διανύουμε στην περιοχή είναι ευαίσθητη καθώς «οι κίνδυνοι ασφαλείας, οι εντάσεις και οι συγκρούσεις αυξάνονται σταθερά».

Όπως είπε «οι υψηλές εντάσεις που προκύπτουν από τις πρόσφατες εξελίξεις στον άξονα ΗΠΑ-Ιράν-Ισραήλ στα νότια σύνορα μας επιδεινώνουν περαιτέρω το εύθραυστο περιβάλλον ασφαλείας στη Μέση Ανατολή».

Χαρακτήρισε το Ισραήλ, ως «μια σημαντική πηγή αστάθειας», η οποία όπως ανέφερε «θέτει επίσης σοβαρούς κινδύνους για την περιφερειακή ασφάλεια με τις επιθέσεις και τις παραβιάσεις του που στοχεύουν την περιοχή, ιδίως τη Γάζα και τον Λίβανο».

Ενώ αναφερόμενος στα βόρεια σύνορα της Τουρκίας σημείωσε ότι «οι πολύπλευρες επιπτώσεις στην ασφάλεια του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας παραμένουν πηγή έντασης σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή, ιδίως στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας».