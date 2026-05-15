Bloomberg: Νομοθετική πρωτοβουλία Ερντογάν για ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο
Διπλωματία 15 Μαΐου 2026, 19:29

Το κυβερνών κόμμα ΑΚP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει να του παραχωρήσει την εξουσία να κηρύξει μονομερώς ΑΟΖ ζώνη που θα εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια (370 χιλιόμετρα) από τις ακτές της Τουρκίας, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg

Μακροζωία: Γιατί οι άνθρωποι ζουν πιο πολύ στις «blue zones»;

Μετά τα – κατά την κυβέρνηση – «ήρεμα νερά» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η Τουρκία φέρεται να σχεδιάζει την υπέρτατη πρόκληση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, το κυβερνών κόμμα AKP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επεξεργάζεται νομοθετική πρωτοβουλία που θα δίνει στον Τούρκο πρόεδρο τη δυνατότητα να προχωρήσει μονομερώς σε ανακήρυξη Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) έως και 200 ναυτικά μίλια από τις τουρκικές ακτές.

Ειδικότερα, το υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο φέρεται να προβλέπει εξουσιοδότηση προς τον Ερντογάν, προκειμένου να διεκδικήσει τουρκικά δικαιώματα σε αλιεία, εξόρυξη υδρογονανθράκων και γεωτρήσεις, καθώς και να δημιουργήσει θαλάσσια πάρκα ακόμη και σε περιοχές με αμφισβητούμενο καθεστώς στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, η κίνηση αυτή της Άγκυρας συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια της Τουρκίας να απαντήσει στις ελληνικές και κυπριακές διεκδικήσεις στις ενεργειακά κρίσιμες θαλάσσιες ζώνες της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και να καταστήσει σαφές ότι δεν προτίθεται να μείνει εκτός των γεωπολιτικών και ενεργειακών εξελίξεων στην περιοχή.

Ο Ερντογάν βασίζεται σε σύμβαση που… δεν αναγνωρίζει

Να σημειωθεί ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας επιτρέπει στα παράκτια κράτη να δημιουργούν αποκλειστικές οικονομικές ζώνες έως και 200 ​​ναυτικών μιλίων. Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν επικαλυπτόμενες διεκδικήσεις – όπως στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο – απαιτούνται διμερείς συμφωνίες ή διεθνής διευθέτηση.

Η Τουρκία, όμως, δεν έχει επικυρώσει τη σύμβαση, κάτι που αναδεικνύει το παράδοξο στους εν λόγω σχεδιασμούς.

Η Τουρκία επίσης, υπενθυμίζει το δημοσίευμα, απορρίπτει τη θέση της Ελλάδας ότι τα θαλάσσια σύνορά της καθορίζονται από τα πολλά νησιά της, που έχουν πλήρη δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες. Μερικά νησιά βρίσκονται κοντά στις τουρκικές ακτές, με την Τουρκία να υποστηρίζει ότι η υφαλοκρηπίδα θα πρέπει να μετράται από τις ηπειρωτικές ακτές της χώρας.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Άγκυρα υποστηρίζει ότι κράτη με νησιωτικό χαρακτήρα, όπως η Κυπριακή Δημοκρατία, δεν δικαιούνται εκτεταμένες θαλάσσιες ζώνες πέραν των χωρικών τους υδάτων. Παράλληλα, το ψευδοκράτος στα κατεχόμενα προβάλλει αξιώσεις επί πιθανών ενεργειακών κοιτασμάτων ανοιχτά της Κύπρου, με την πλήρη στήριξη της Τουρκίας.

Οι ΗΠΑ έχουν προτρέψει Ελλάδα και Τουρκία να συνεχίσουν τον διάλογο για να αντιμετωπίσουν τις διαφορές τους σχετικά με την έρευνα για εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, αναφέρει το δημοσίευμα του Bloomberg και προσθέτει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στο παρελθόν απειλήσει με κυρώσεις την Τουρκία για δραστηριότητες γεώτρησης σε αμφισβητούμενα ύδατα, μετά από πιέσεις από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Ελληνική οικονομία: «Βλέπει» καθοδικούς κινδύνους για την Ελλάδα

Μακροζωία: Γιατί οι άνθρωποι ζουν πιο πολύ στις «blue zones»;

ΗΠΑ – Κίνα: Τι κρύβει η «επανεκκίνηση» των σχέσεων Τραμπ – Σι

