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Η Ολίβια Ροντρίγκο είναι εξοργισμένη με τον Λευκό Οίκο – «Αυτό που κάνουν είναι βάρβαρο»
Music 04 Ιουνίου 2026, 23:12

Η Ολίβια Ροντρίγκο είναι εξοργισμένη με τον Λευκό Οίκο – «Αυτό που κάνουν είναι βάρβαρο»

Η Ολίβια Ροντρίγκο σχολίασε σε πρόσφατη συνέντευξή της το γεγονός ότι το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ χρησιμοποιούσε τραγούδι της για τη «διαφήμιση» των απελάσεων της ICE.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
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Η Ολίβια Ροντρίγκο δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της, ότι «εξοργίστηκε» όταν, καθώς έβλεπε ειδήσεις στο κινητό της, ανακάλυψε ότι το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ χρησιμοποιούσε το τραγούδι της «All-American Bitch» για τη διαφήμιση των απελάσεων της ICE (ναι, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο ως ανθρωπότητα).

«Σοκαρίστηκα όταν είδα αυτό το προπαγανδιστικό βίντεο και το γεγονός ότι χρησιμοποίησαν δικό μου τραγούδι με έκανε να νιώσω ακόμα πιο εξοργισμένη», είπε η Ροντρίγκο στο περιοδικό Dazed. «Αυτό που κάνουν είναι τόσο απαίσιο, βάρβαρο και σκληρό. Είμαι πραγματικά λυπημένη που ζω σε μια χώρα που θεωρεί ότι αυτό είναι εντάξει».

Το κυνικό βίντεο και η απάντηση

Η Ολίβια Ροντρίγκο απάντησε δημοσίως στο Υπουργείο, αφήνοντας ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση: «Μην χρησιμοποιείτε τα τραγούδια μου για να προωθήσετε τη ρατσιστική και μισαλλόδοξη προπαγάνδα σας».

Το βίντεο δημοσιεύτηκε πέρυσι, στις 4 Νοεμβρίου, και ακουγόταν το «All-American Bitch» με φόντο εικόνες από πράκτορες της ICE και μετανάστες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Variety (@variety)

Το Υπουργείο έγραψε στη λεζάντα του βίντεο: «Φύγετε τώρα χρησιμοποιώντας την εφαρμογή CBP Home. Αν δεν το κάνετε, θα αντιμετωπίσετε τις συνέπειες».

«Πρέπει να βρούμε νέους τρόπους να ενωθούμε»

Η Ολίβια Ροντρίγκο δεν είναι η μόνη καλλιτέχνιδα που κατήγγειλε δημοσίως τον Λευκό Οίκο για τη χρήση μουσικής χωρίς συγκατάθεση με σκοπό την προώθηση της ατζέντας της ICE.

Το Υπουργείο χρησιμοποίησε το «Juno» της Σαμπρίνα Κάρπεντερ σε ένα βίντεο της ICE τον περασμένο Δεκέμβριο, με την τραγουδίστρια να γράφει σε ανάρτηση της στα κοινωνικά δίκτυα: «Αυτό το βίντεο είναι σατανικό και αηδιαστικό. Μην εμπλέκετε εμένα ή τη μουσική μου στην απάνθρωπη ατζέντα σας».

Από την πλευρά του, ο Κένι Λόγκινς επέκρινε τη χρήση του επιτυχούς τραγουδιού του «Danger Zone» από τον Λευκό Οίκο σε ένα βίντεο που έδειχνε τον Ντόναλντ Τραμπ να πετάει πάνω από διαδηλωτές του κινήματος «No Kings» και να ρίχνει περιττώματα πάνω τους.

«Πρόκειται για μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ερμηνείας μου στο Danger Zone. Κανείς δεν μου ζήτησε την άδεια, την οποία θα είχα αρνηθεί, και ζητώ να αφαιρεθεί αμέσως η ηχογράφηση μου από αυτό το βίντεο», δήλωσε ο Λόγκινς σε μια δήλωση που μοιράστηκε με το Variety.

«Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί κάποιος θα ήθελε η μουσική του να χρησιμοποιηθεί ή να συσχετιστεί με κάτι που δημιουργήθηκε με μοναδικό σκοπό να μας διχάσει. Πάρα πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να μας χωρίσουν, και πρέπει να βρούμε νέους τρόπους να ενωθούμε».

*Με πληροφορίες από: Variety & Dazed

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