Ολίβια Ροντρίγκο: Η περίεργη ερώτηση που κάνει στα πρώτο ραντεβού δίχασε τα social media

Τα πρώτα ραντεβού είναι ωραία αλλά και περίεργα, καθώς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα προσπαθείς να μάθεις όσο καλύτερα μπορείς τον άλλον/η – με μια σειρά από ερωτήσεις, λες και είσαι σε ανάκριση. Μια γνώση που θα σε οδηγήσει στην απόφαση αν θα τον/ην δεις ξανά. Και η Ολίβια Ροντρίγκο δεν διαφέρει από όλες τις υπόλοιπες γυναίκες.

Η 21χρονη, μπορεί να είναι ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της pop μουσικής βιομηχανίας, ωστόσο όσον αφορά τα πρώτα ραντεβού, είναι μια ακόμα… 21χρονη. Κάτι που έδειξε και κατά την διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξής της στο Netflix, καθώς όταν ρωτήθηκε για τα red flags της στο πρώτο ραντεβού, εκείνη δεν δίστασε να αποκαλύψει την ερώτηση που κάνει πάντα σε έναν άνδρα και ανάλογα την απάντηση που θα πάρει αποφασίζει αν θα το δεις ξανά ή όχι.

View this post on Instagram

«Πάντα τους ρωτάω αν έχουν ως όνειρο να πάνε στο διάστημα» είπε η Ολίβια Ροντρίγκο και συμπλήρωσε: «Κι αν πουν ‘ναι’, τότε δεν τους βλέπω ποτέ ξανά». Μάλιστα, όπως εξήγησε, «αν θέλεις να πας στο διάστημα, μάλλον την έχεις ‘δει’ με τον εαυτό σου».

Η απάντησή της, όπως ήταν αναμενόμενο, έγινε viral αλλά και δίχασε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρκετοί ήταν αυτοί που θεώρησαν λογική την κίνηση της Ροντρίγκο, ενώ άλλοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί την ενοχλεί τόσο το όνειρο του διαστήματος.

Olivia Rodrigo’s Bizarre First Date Question Has The Internet Divided https://t.co/3yjzHSmThh

— HuffPost (@HuffPost) November 5, 2024