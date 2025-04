Η κόρη του Τομ Χανκς αποκαλύπτει ότι τα δύσκολα παιδικά χρόνια ήταν γεμάτα «βία, στέρηση και ληγμένο φαγητό»

Η E.A. Χανκς, κόρη του ηθοποιού Τομ Χανκς και της πρώτης του συζύγου, Σούζαν Ντίλινγχαμ, αποκάλυψε συγκλονιστικές λεπτομέρειες για την παιδική της ηλικία, η οποία, όπως λέει, ήταν γεμάτη «βία και στέρηση».

Η E.A., συντομογραφία του Ελίζαμπεθ Αν, μίλησε για τα ταραχώδη πρώτα χρόνια της στο νέο βιβλίο της, «The 10: A Memoir of Family and the Open Road».

Πρόκειται για μια περιγραφή του εξάμηνου οδικού ταξιδιού που έκανε το 2019 στον Αυτοκινητόδρομο 10, από το Λος Άντζελες στην Παλάτκα της Φλόριντα, όπου ζούσε η μητέρα της. Το «The 10» ακολουθεί την E.A. καθώς προσπαθεί να μάθει περισσότερα για την περίπλοκη και ταραγμένη ζωή της αείμνηστης μητέρας της.

Παιδί μη διάσημου γάμου

Η Σούζαν Ντίλινγχαμ, ηθοποιός με το καλλιτεχνικό όνομα Samantha Lewes στην αρχή της καριέρας της, πέθανε το 2002 από καρκίνο του πνεύμονα σε ηλικία 49 ετών. Όπως ισχυρίζεται η 42χρονη σήμερα κόρη της στο «The 10», η Σούζαν Ντίλινγχαμ κακοποιούσε σωματικά την E.A. και παραμελούσε την ίδια και τον αδελφό της, Κόλιν Χανκς.

«Είμαι ένα παιδί από τον πρώτο (μη διάσημο) γάμο. Οι μόνες αναμνήσεις μου από τους γονείς μου στο ίδιο μέρος την ίδια στιγμή είναι η αποφοίτηση του Κόλιν από το λύκειο και μετά η δική μου αποφοίτηση» έγραψε η Χανκς σε απόσπασμα που δημοσίευσε το People.

«Έχω μια φωτογραφία μου που στέκομαι ανάμεσα στους γονείς μου. Σε αυτήν, η καλύτερη περούκα της μητέρας μου είναι ελαφρώς στραβή».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Page Six (@pagesix)

Επισκέψεις τα Σαββατοκύριακα και τα καλοκαίρια

Μετά τον χωρισμό της Ντίλινγχαμ και του Χανκς το 1985, η μητέρα πήρε την Ε.Α. και τον Κόλιν για να ζήσουν στο Σακραμέντο.

«Έχω λίγες αναμνήσεις από τα πρώτα χρόνια στο Λος Άντζελες» συνέχισε η Ε.Α., σημειώνοντας ότι μετά το επίσημο διαζύγιο της Ντίλινγχαμ και του Χανκς το 1987, εκείνη και ο Κόλιν επισκέπτονταν τον πατέρα της, τη μητριά της (Ρίτα Γουίλσον) και τα μικρότερα ετεροθαλή αδέλφια της (Τσετ και Τρούμαν) «τα Σαββατοκύριακα και τα καλοκαίρια».

Από τα 5 της μέχρι τα 14 της, η Ε.Α. ήταν ένα «κορίτσι-Σακραμέντο» βιώνοντας «χρόνια γεμάτα σύγχυση, βία, στέρηση αλλά και αγάπη» όπως γράφει στο βιβλίο.

Σκύλοι, καπνός και άδειο ψυγείο

«Ζούσα σε ένα λευκό σπίτι με κολώνες, μια αυλή με πισίνα και ένα υπνοδωμάτιο με φωτογραφίες αλόγων κολλημένες σε κάθε τοίχο» θυμάται η Χανκς. Ωστόσο, η ζωή της Ε.Α. γινόταν όλο και πιο σκοτεινή «όσο περνούσαν τα χρόνια».

Η πίσω αυλή της οικογένειας «γέμισε με τόσους πολλούς σκύλους που δεν μπορούσες να περπατήσεις γύρω της και το σπίτι βρωμούσε καπνό» θυμάται.

«Το ψυγείο ήταν άδειο ή γεμάτο ληγμένα τρόφιμα τις περισσότερες φορές, και η μητέρα μου περνούσε όλο και περισσότερο χρόνο στο μεγάλο κρεβάτι της με τον ουρανό, μελετώντας τη Βίβλο» πρόσθεσε η απόφοιτος του Vassar College.

Η πίσω αυλή της οικογένειας «γέμισε με τόσους πολλούς σκύλους που δεν μπορούσες να περπατήσεις γύρω της και το σπίτι βρωμούσε καπνό» θυμάται η Χανκς

在 Instagram 查看这篇帖子 New York Post (@nypost) 分享的帖子

Όταν άλλαξαν τα πράγματα

«Μια νύχτα, η συναισθηματική βία έγινε σωματική βία και στη συνέχεια μετακόμισα στο Λος Άντζελες, ακριβώς στη μέση της έβδομης τάξης» γράφει η Χανκς. Μετά από αυτό «η ρύθμιση της επιμέλειάς της ουσιαστικά άλλαξε».

Η E.A. και ο Κόλιν μετακόμισαν στο Λος Άντζελες «και επισκέπτονταν το Σακραμέντο τα Σαββατοκύριακα και το καλοκαίρι».

Το διηπειρωτικό ταξίδι που θα πραγματοποιούσε το 2019 εμπνεύστηκε από ένα παλαιότερο ταξίδι με τη μητέρα της κατά μήκος της ίδιας διαδρομής. «Όταν ήμουν 14 ετών, η μητέρα μου και εγώ διασχίσαμε την Αμερική κατά μήκος του Αυτοκινητόδρομου 10 με προορισμό τη Φλόριντα, με ένα Winnebago που κατρακυλούσε στην άσφαλτο σαν μεθυσμένος ναυτικός» έγραψε.

Ήταν κατά τη διάρκεια της τελευταίας τάξης του λυκείου της Ε.Α., όταν η Ντίλινγχαμ «τηλεφώνησε για να πει ότι πέθαινε».

Η Ντίλινγχαμ και ο Χανκς παντρεύτηκαν το 1978, ένα χρόνο μετά τη γέννηση του Κόλιν, και χώρισαν το 1985. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 1987. Ενώ η μητέρα δεν ξαναπαντρεύτηκε ποτέ, ο Χανκς παντρεύτηκε την 68χρονη σήμερα, Γουίλσον, τον επόμενο χρόνο.

*Το βιβλίο «The 10: A Memoir of Family and the Open Road» της E.A. Χανκς κυκλοφορεί στις 8 Απριλίου.

*Με στοιχεία από nypost.com | Αρχική Φωτό: Τομ Χανκς, Κόλιν Χανκς, Σούζαν Ντίλινγχαμ, E.A. Χανκς και Ρίτα Ουίλσον, το 2001 / Courtesy E.A. Hanks