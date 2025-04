H κόρη του Τομ Χανκς θέλησε να μάθει αν ο παππούς της ήταν δολοφόνος. Έμαθε πολλά περισσότερα

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατο της μητέρας της, Σούζαν Ντίλινγχαμ, η Ε.Α. Χανκς, η κόρη του Τομ Χανκς από τον πρώτο του γάμο, άρχισε να τακτοποιεί τα αντικείμενα της σε μια αποθήκη.

Ανάμεσα σε όσα κράτησε ήταν ένα φθαρμένο πάπλωμα από το κρεβάτι της παιδικής της ηλικίας, ένας πολτοποιητής πατάτας, ένας φάκελος με ποιήματα και ένας θησαυρός από «διάφορα έγγραφα».

Μέσα σε αυτά τα έγγραφα, η Ε.Α. (συντομογραφία του Ελίζαμπεθ Άνν) βρήκε ένα κόκκινο ημερολόγιο που ανήκε στη μητέρα της.

«Δεν ήταν ένα ημερολόγιο με ημερομηνίες» λέει η 42χρονη συγγραφέας και αθρογράφος των Vanity Fair και The New York Times στο PEOPLE.

«Ήταν περισσότερο σκέψεις γραμμένες σε χαρτί, ακατάστατες, σκέψεις που της ερχόντουσαν στο κεφάλι. Και τότε διάβασα όσα έγραφε για τον πατέρα της που έκανε αυτό το φρικτό έγκλημα».

Οι λέξεις ήταν σοκαριστικές, δεν μπορούσε να πιστέψει όσα διάβαζε λέει η Ε.Α.

«Το έγκλημα που περιγράφει είναι σοκαριστικό. Η μητέρα μου εξιστορεί με λεπτομέρειες ότι ήταν μάρτυρας όταν ο πατέρας της -ο παππούς μου- βίασε, σκότωσε και έφαγε τη σάρκα ενός μικρού κοριτσιού».

Το 2019, 17 χρόνια μετά τον θάνατο της μητέρας της από καρκίνο του πνεύμονα το 2002 σε ηλικία 49 ετών, η Ε.Α. αποφάσισε να μάθει περισσότερα για τη γυναίκα που πάλευε με ψυχικές ασθένειες και εθισμούς και να ανακαλύψει αν υπήρχε «έστω ένας ψήγμα αλήθειας» σε όσα είχε γράψει για τον παππού της, Τζον Ρέιμοντ Ντίλινγχαμ, ο οποίος πέθανε το 1981.

Αναζητώντας απαντήσεις, ταξίδεψε για έξι μήνες με ένα φορτηγάκι που δανείστηκε από τον πατέρα της, Τομ Χανκς, και οδήγησε κατά μήκος του Διακρατικός 10, του νοτιότερου διηπειρωτικού αυτοκινητόδρομου στις ΗΠΑ.

Η Ε.Α. ταξίδεψε από το Λος Άντζελες μέχρι το Παλάτκα, στη Φλόριντα, όπου είχε ζήσει κάποτε η οικογένεια της μητέρας της.

Η συγγραφέας έγραψε την οδύσσειά της στο νέο της βιβλίο, The 10: A Memoir of Family and the Open Road.

«Αν οποιοδήποτε απόσπασμα του κόκκινου ημερολογίου είναι αληθινό» λέει, «αν αυτά που διαβάζω για τον παππού μου να βιάζει και να σκοτώνει, τότε η μητέρα μου ήταν καταδικασμένη από πάντα».

Στο οδοιπορικό της η Ε.Α. ελπίζει να μάθει περισσότερα για τη γυναίκα που ερωτεύτηκε ο πατέρας της όταν ήταν και οι δύο φοιτητές υποκριτικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σακραμέντο.

«Ο μπαμπάς μου είχε τραυματιστεί από την παιδική του ηλικία και το διαζύγιο της οικογένειάς του, από τις θετές οικογένειας και τα αδέλφια» λέει για τον Τομ Χανκς, 68.

«Η αγάπη που υπήρχε μεταξύ των γονιών μου ήταν αυτή που δημιούργησαν δύο πληγωμένα παιδιά που προσπαθούν να βγουν μαζί από ένα σκοτεινό πηγάδι».

Μετά από πέντε χρόνια γάμου και δύο παιδιά (ο μεγαλύτερος αδελφός της Ε.Α., Κόλιν, είναι 47), ο Τόμ και η Σούζαν, που έπαιξε σε μικρούς ρόλους με το όνομα Σαμάνθα Λιούις, χώρισαν το 1985.

Η Σούζαν είχε αρχικά την κύρια επιμέλεια των παιδιών. Ο Τομ τα έβλεπε κάποια Σαββατοκύριακα και τα καλοκαίρια. Αλλά με την πάροδο του χρόνου, η σχέση των γονιών της έγινε εκρηκτική, ειδικά μετά την απόφαση της Σούζαν να μετακομίσει με τα παιδιά στο Σακραμέντο χωρίς να ενημερώσει τον Τομν Χανκς.

«Η αγάπη που υπήρχε μεταξύ των γονιών μου ήταν αυτή που δημιούργησαν δύο πληγωμένα παιδιά που προσπαθούν να βγουν μαζί από ένα σκοτεινό πηγάδι»

Εκεί, η ψυχική υγεία της Σούζαν επιδεινώθηκε. Αν και η μητέρα της δεν είχε ποτέ διαγνωστεί, η Ε.Α. πιστεύει ότι ήταν διπολική με επεισόδια ακραίας παράνοιας και ψευδαισθήσεων.

Γύρω στην ηλικία των 10 ή 11, κατάλαβε ότι τα πράγματα ήταν διαφορετικά στο σπίτι. Ήταν μια πορεία προς το χειρότερο.

«Οι φωνές ήταν πιο τρομακτικές. Η διατροφή μας χειροτέρευε, η φροντίδα μας μειωνόταν. Προσευχόταν συνεχώς περισσότερο, μιλούσε στον Θεό φωναχτά — παλιότερα μπορούσε να είναι προσεκτική με τη συμπεριφορά της μπροστά σε άλλους. Αυτό άλλαξε πολύ γρήγορα» λέει.

Μέχρι τότε, η Ε.Α. ήταν διστακτική να πει οτιδήποτε σε οποιονδήποτε, ακόμα και στον πατέρα της, ο οποίος είχε παντρευτεί τη Ρίτα Γουίλσον, με την οποία είχε αποκτήσει δύο γιους, τον Τσέτ και τον Τρούμαν.

«Επειδή ήμουν τόσο μικρή, η αλήθεια είναι ότι δεν θα έλεγα κάτι για τη μητέρα μου σε άλλους» εξομολογείται. «Ήμουν προστάτης της, ο φύλακας των μυστικών της».

Όμως στα 14 της, τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο σκοτεινά. Η κακοποίηση έγινε σωματική. Η Σούζαν την χτύπησε στο πρόσωπο, γεγονός που έφερε στον Τομ την κύρια επιμέλεια των παιδιών.

Παρ’ όλα αυτά, η Ε.Α. συνέχισε να βλέπει τη μητέρα της. Το καλοκαίρι του 1996 η Σούζαν πήγε την κόρη της στο Παλάτκα, στη Φλόριντα, για να επισκεφτούν συγγενείς τους.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Ε.Α. είδε μια φωτογραφία του παππού της, Τζον Ρέιμοντ Ντίλινγχαμ. Όταν ρώτησε τη μητέρα της «Είναι αυτός ο πατέρας σου;» εκείνη είπε «Ναι» και μετά έφυγε από το δωμάτιο.

«Ο πατέρας μου με δίδαξε να λέω την αλήθεια και να προχωρώ»

Αυτή ήταν η τελευταία φορά που η Ε.Α. άκουσε για τον παππού της μέχρι τη στιγμή που ανακάλυψε το κόκκινο ημερολόγιο και όσα σοκαριστικά έγραφε η μητέρα της για αυτόν.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της το 2019, επικοινώνησε με έναν από τους θείους της για να μάθει περισσότερα για την παιδική ηλικία της μητέρας της. Οι απαντήσεις του ήταν ενδιαφέρουσες αλλά ασαφείς.

Όπως θυμάται η Ε.Α., «Περιέγραψε μια παιδική ηλικία όπου κάποιος θα μπορούσε πολύ εύκολα να έχει τραυματιστεί, να έχει χάσει τον εαυτό του» λέει. «Μου είπε ότι η μητέρα μου ήταν αποκομμένη, σαν να είχε κλειδώσει τον εαυτό της απέναντι σε κάτι που δεν έβρισκε τις λέξεις να εκφράσει».

Η Ε.Α. αναρωτήθηκε αν η Σούζαν τελικά έγραφε στο ημερολόγιο για τον εαυτό της. «Είναι πιθανό όσα περιγράφει να είναι η δολοφονία της δικής της παιδικής ηλικίας» λέει η Ε.Α.

«Είναι πιθανό οι σημειώσεις της να είναι το δικό της τραύμα. Να ένιωθε σαν να τη σκοτώνουν, να τη βιάζουν, να την καταβροχθίζουν. Ίσως, αυτό που πραγματικά περιγράφει, να είναι η κακοποίηση από τον πατέρα της».

«Είναι πιθανό ότι αυτό που περιγράφει πραγματικά είναι αυτό που βίωσε η ίδια στο πατρικό της. Ότι ένιωθε σαν να τη σκοτώνουν, να τη βιάζουν, να την καταβροχθίζουν. Αυτό που πραγματικά περιγράφει είναι η κακοποίηση από τον πατέρα της»

Η Ε.Α. δεν κατάφερε ποτέ να λύσει το μυστήριο για τον του παππού της. «Ακόμα κι αν μπορούσα να αποδείξω κατηγορηματικά τι έκανε ή δεν έκανε, αυτό δεν θα έκανε τη μητέρα μου να είναι περισσότερο λογική».

«Το κύριο μήνυμα του βιβλίου είναι ότι η κατανόηση του τι έκανε δεν με βοηθά να κατανοήσω τη μητέρα μου. Αυτό που λέω στο βιβλίο είναι να τον αφήσουμε να παραμείνει στις σκιές» εξηγεί.

Όταν η Ε.Α. επέστρεψε σπίτι της, 5.000 μίλια αργότερα, ένιωσε ευγνωμοσύνη. «Χάρισα στον εαυτό μου αυτό το τεράστιο δώρο. Μου έδωσα χρόνο για να σκεφτώ τη μητέρα μου» λέει.

Η Ε.Α. ένιωσε ευγνωμοσύνη και για τον πατέρα της, για την αδιάλειπτη υποστήριξη του πατέρα της.

«Αυτός είναι που με δίδαξε να λέω την αλήθεια και να προχωρώ».

Το The 10: A Memoir of Family and the Open Road κυκλοφορεί την Τρίτη, 8 Απριλίου από τις εκδόσεις Gallery Books.