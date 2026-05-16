Πειραιάς: Ελεύθερος ο σύντροφος της 24χρονης που έπεσε στο κενό – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο κενό από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας η 24χρονη στον Πειραιά, ερευνούν οι Αρχές.

Ο 50χρονος σύντροφος της 24χρονης αφού έδωσε πολύωρη κατάθεση αφέθηκε ελεύθερος , ενώ στην κατάθεσή του περιέγραψε όλα όσα έγιναν το βράδυ της Παρασκευής στο διαμέρισμά τους στον Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 50χρονος σύντροφος της κοπέλας που προσήχθη προκειμένου να δώσει κατάθεση είπε ότι όταν συνέβη το περιστατικό βρισκόταν στο μπάνιο.

Επίσης από την αστυνομική έρευνα δεν προέκυψαν στοιχεία για πιθανό καβγά του ζευγαριού, ενώ επίσης δεν έχουν βρεθεί ίχνη πάλης. Κάτοικοι της περιοχής φέρεται να ανέφεραν πως δεν άκουσαν φωνές, καβγά ή φασαρία πριν από την πτώση της νεαρής γυναίκας.

Οι γείτονες κάνουν λόγο για ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι που δεν έχει δημιουργήσει ποτέ προβλήματα στην περιοχή.

Οι αστυνομικοί αναμένεται να ελέγξουν τις συνομιλίες και τις επαφές που είχε τον τελευταίο καιρό η 24χρονη. Ήδη το κινητό τηλέφωνο της 24χρονης και οι ηλεκτρονικές συσκευές της, έχουν μεταφερθεί στα ειδικά εργαστήρια της αστυνομίας.

Το χρονικό

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 15 Μαΐου, όταν η 24χρονη έπεσε από μπαλκόνι 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη Πειραιά.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, η οποία παρέλαβε τη νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της.

Η 24χρονη μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι συνθήκες της υπόθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.