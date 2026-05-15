newspaper
Παρασκευή 15 Μαϊου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.05.2026 | 19:55
Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρή 24χρονη - Έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Περιστέρι: Νέες αποκαλύψεις για τα 6 αδερφάκια που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες – Εικόνες μέσα από το σπίτι
Ελλάδα 15 Μαΐου 2026, 20:27

Περιστέρι: Νέες αποκαλύψεις για τα 6 αδερφάκια που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες – Εικόνες μέσα από το σπίτι

Οι γονείς των παιδιών καταδικάστηκαν χθες για παραμέληση και έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο - Αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη, ενώ όπως έγινε γνωστό, η μητέρα είναι έγκυος στο 7ο παιδί της.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: Γιατί οι άνθρωποι ζουν πιο πολύ στις «blue zones»;

Μακροζωία: Γιατί οι άνθρωποι ζουν πιο πολύ στις «blue zones»;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Τις αποκαλύψεις για τις τραγικές συνθήκες διαβίωσης της πολυμελούς οικογένειας σε ταράτσα πολυκατοικίας στο Περιστέρι, σε ένα δώμα 27 τετραγωνικών γεμάτο σκουπίδια και ακαθαρσίες, διαδέχονται μια σειρά από νέα στοιχεία και μαρτυρίες, για τον Γολγοθά των παιδιών τα τελευταία χρόνια.

Μια διαρκής εγκατάλειψη που τα οδήγησε μακριά από το σχολείο και τη φυσιολογική ζωή, με τους κινδύνους για την υγεία και την ίδια τη ζωή τους να πολλαπλασιάζονται στο πέρασμα του χρόνου.

Τι λέει η ιδιοκτήτρια

Η πρώην ιδιοκτήτρια του σπιτιού που έμενε η οικογένεια στο Περιστέρι περιγράφει στο Live News εικόνες που είχε δει με τα μάτια της. Η ατμόσφαιρα στο διαμέρισμα που τους είχε νοικιάσει, ήταν όπως μας λέει, αποπνικτική.

«Δεν αφήσανε τίποτα όρθιο. Τίποτα όρθιο. Το μάρμαρο κάτω, γιατί έχω μάρμαρα, ήτανε μαύρα από τη βρώμα. Μαύρα. Σαν να ήταν ένα συνεργείο αυτοκινήτων, ας πούμε. Εγώ το είχα νοικιάσει, γιατί είχα νοικιάσει σπίτι σε ανθρώπους με πέντε παιδιά και όταν το αφήσανε αυτοί οι άνθρωποι, εγώ ντρεπόμουν να πατήσω μέσα απ’ την καθαριότητα. Με πέντε παιδιά. Δε μιλάμε για δεκαπέντε ή για εικοσιπέντε χρονών. Μιλάμε για μωρά».

Η οικογένεια έμεινε στο διαμέρισμα από το 2020 μέχρι το 2023. Τα αδερφάκια έδειχναν διαρκώς ταλαιπωρημένα και κατά διαστήματα εξαθλιωμένα, όπως θυμούνται γείτονές τους.

«Ερχόταν δυσοσμία»

«Ερχόταν δυσοσμία, να το πω; Γιατί το σπίτι μου το είχανε τρία χρόνια κλειστό. Που σημαίνει ότι μέναμε μέσα με κλειστά τζάμια και παντζούρια. Με είχανε στην πόρτα έξω και από την πόρτα καταλάβαινα ότι το σπίτι μύριζε. Μύριζε κλεισούρα. Πώς το λένε; Πήρα τα ρολά, τα παντζούρια εννοώ, τα άλλαξα. Όλα τα αξεσουάρ του μπάνιου σάπια από τη μούχλα, τα οποία τα άλλαξα. Η μπανιέρα τρόμαξα να την καθαρίσω με ειδικό συνεργείο καθαρισμού, γιατί μόνη μου δεν μπορούσα. Οι μεντεσέντες από τις ντουλάπες και τα ντουλάπια είχανε μούχλα από την κλεισούρα. Τα άλλαξα όλα, τα πάντα. Το μάρμαρο το γυάλισα, γιατί ήταν παντού μαύρο. Μαύρο, με στάμπες μαύρο».

«Φοβισμένα παιδιά»

Ο διευθυντής στο σχολείο που πήγαιναν τα μεγαλύτερα αδέρφια, θυμάται ακόμη την εικόνα των παιδιών που είχε προκαλέσει στεναχώρια και έντονο προβληματισμό στον ίδιο και στους συναδέλφους του.

«Φοβισμένα, θα έλεγα, κάπως. Όταν μία μαμά λέει σε ένα παιδί “θα κάτσεις στο παγκάκι και δε θα κουνηθείς μέχρι να σου πω” και το παιδί δεν κουνιέται, ένας εκπαιδευτικός δεν καταλαβαίνει πολλά».

Εκείνη την περίοδο ασχολήθηκαν για πρώτη φορά και οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Περιστερίου.

Από τους συζητήσεις και τους ελέγχους που έγιναν εκείνη την περίοδο, φάνηκε πως τα προβλήματα της οικογένειας γιγαντώθηκαν όταν πέθανε η μία γιαγιά των παιδιών, εκείνη που εργαζόταν ως καθαρίστρια στον δήμο και συντηρούσε τα παιδιά και τα εγγόνια της.

Μητέρες συμμαθητών των μεγαλύτερων παιδιών και γείτονες της οικογένειας, λένε οι γονείς είχαν αρνηθεί κατ’ επανάληψη τη βοήθεια που τους είχε προσφερθεί.

Τα παιδιά ήταν αναγκασμένα όπως φαίνεται να ζουν σε ένα σπίτι όπου είχαν πάει περίπατο ακόμα και οι στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής. Τα παράπονα ορισμένων για ενοχλητικούς θορύβους τη νύχτα, έρχονταν να προβληματίσουν ακόμα περισσότερο.

«Μου καταστρέψανε το σπίτι και χρειάστηκα σχεδόν δέκα χιλιάρικα για να το ξαναφτιάξω. Συν τα χίλια πεντακόσια ευρώ που έδωσα στον δικηγόρο για να τον βγάλω έξω. Ήταν τα παιδιά ατημέλητα. Το αυτοκίνητό τους ήταν γεμάτο με ρούχα, με σαβούρες, με τέτοια πράγματα».

Τα ακόμα χειρότερα για τα ανήλικα αδερφάκια ήρθαν όπως φαίνεται στη συνέχεια, όταν μαζί με τους γονείς τους, άρχισαν να μένουν σε ταράτσα πολυκατοικίας, μακριά από το σχολείο τους.

«Μέναμε 10 μέρες στο σπίτι στην ταράτσα, που ήταν μικρό σε τετραγωνικά. Κάποια στιγμή τα παιδιά μου έπαθαν γαστρεντερίτιδα. Η μία τουαλέτα που έχει το σπίτι ήταν διαρκώς κατειλημμένη. Έπρεπε να βρω μια λύση. Έδινα σακούλες στα παιδιά για να κάνουν την ανάγκη τους, γιατί δεν μπορούσαν να περιμένουν. Όταν τελείωναν, τις άφηνα στην άκρη, για να τις πετάξω όλες μαζί. Είμαι έγκυος στον 7ο και δεν μπορούσα να κατεβαίνω συνέχεια για να τις πετάω μία μία», είπε η μητέρα των παιδιών.

Οι γονείς των παιδιών καταδικάστηκαν χθες για παραμέληση και έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη, ενώ όπως έγινε γνωστό, η μητέρα είναι έγκυος στο 7ο παιδί της. Τόσο εκείνη όσο κι ο σύζυγός της κάνουν λόγο για προβλήματα που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα, από οικονομικά αδιέξοδα.

Τα 6 παιδιά της οικογένειας, ηλικίας σήμερα από 3 έως 13 ετών παραμένουν στο νοσοκομείο Παίδων και υποβάλλονται σε εξετάσεις. Υποστηρίζονται ψυχολογικά, είναι όλα μαζί και περιμένουν να μάθουν πώς θα συνεχιστεί η ζωή τους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Macro
Ελληνική οικονομία: «Βλέπει» καθοδικούς κινδύνους για την Ελλάδα

Ελληνική οικονομία: «Βλέπει» καθοδικούς κινδύνους για την Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Μακροζωία: Γιατί οι άνθρωποι ζουν πιο πολύ στις «blue zones»;

Μακροζωία: Γιατί οι άνθρωποι ζουν πιο πολύ στις «blue zones»;

World
Τραμπ – Σι: Τα 3 βασικά συμπεράσματα από την ιστορική συνάντηση κορυφής στο Πεκίνο

Τραμπ – Σι: Τα 3 βασικά συμπεράσματα από την ιστορική συνάντηση κορυφής στο Πεκίνο

inWellness
inTown
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Stream newspaper
Reuters: Σενάριο «τεχνικής βλάβης» για το ουκρανικό drone με τα εκρηκτικά στη Λευκάδα
Ελλάδα 15.05.26

Reuters: Σενάριο «τεχνικής βλάβης» για το ουκρανικό drone με τα εκρηκτικά στη Λευκάδα

Οι ερευνητές εξετάζουν τα μεταδεδομένα του drone για να διαπιστώσουν την αποστολή του και αν ξεκίνησε από κάποιο μητρικό πλοίο ή από την ακτή, πιθανώς τη Λιβύη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters

Σύνταξη
Σοβαρό τροχαίο με τροχόσπιτο στην Ιόνια Οδό – Απεγκλωβίστηκε τετραμελής οικογένεια Γάλλων – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Ελλάδα 15.05.26

Σοβαρό τροχαίο με τροχόσπιτο στην Ιόνια Οδό – Απεγκλωβίστηκε τετραμελής οικογένεια Γάλλων – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Για τον απεγκλωβισμό του ζευγαριού με τα δύο μικρά παιδιά επιχείρησαν τρία οχήματα με επτά πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Φιλιππιάδας, κάνοντας χρήση διασωστικής σειράς.

Σύνταξη
«Της αρέσουν οι ένστολοι» – Οι προκλητικοί ισχυρισμοί των αστυνομικών στη δίκη για τον βιασμό της 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας
Ελλάδα 15.05.26

«Της αρέσουν οι ένστολοι» – Οι προκλητικοί ισχυρισμοί των αστυνομικών στη δίκη για τον βιασμό της 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας

Στη διάρκεια των απολογιών τους παραδέχθηκαν ότι συνευρέθηκαν ερωτικά με την κοπέλα, αλλά επανέλαβαν ότι όλα έγιναν και με τη δική της συναίνεση.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς μέσα στο μπαρ γεμάτο κόσμο
Ελλάδα 15.05.26

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς μέσα στο μπαρ γεμάτο κόσμο

Κάμερα ασφαλείας μέσα στο μπαρ στην Καλλιθέα κατέγραψε τις στιγμές που ο δράστης με το όπλο στο χέρι αναζητά την 43χρονη και την πυροβολεί ανάμεσα στους θαμώνες - Η γυναίκα αρχίζει να τρέχει και ο δράστης ατάραχος παραμένει μέσα στο μπαρ

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκαν δύο συμμορίες που συνεργάζονταν στις κλοπές αυτοκινήτων και στη διακίνηση ναρκωτικών – 18 συλλήψεις
Ελλάδα 15.05.26

Εξαρθρώθηκαν δύο συμμορίες που συνεργάζονταν στις κλοπές αυτοκινήτων και στη διακίνηση ναρκωτικών – 18 συλλήψεις

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκε, μεταξύ άλλων, αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, πυροβόλο όπλο και σφαίρες καθώς και ποσότητες ναρκωτικών

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Παρέμβαση Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για τη δημοσιοποίηση σημειωμάτων που αποδίδονται στις 17χρονες
Τραγωδία στην Ηλιούπολη 15.05.26

Παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για τη δημοσιοποίηση σημειωμάτων που αποδίδονται στις δύο 17χρονες

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έδωσε παραγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τη διεξαγωγή επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προς διαπίστωση αυτεπαγγέλτως διωκομένων πράξεων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Προμαχώνας: Επίθεση των ΜΑΤ στους αγρότες στο τελωνείο
Ελλάδα 15.05.26

Επίθεση των ΜΑΤ στους αγρότες στο τελωνείο του Προμαχώνα

Αγρότες από όλο τον νομό Σερρών πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό της Ε.Ο. Σερρών – Θεσσαλονίκης στο ύψος του Λευκώνα, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, είχαν παρατάξει κλούβες, ξεκαθαρίζοντας στους αγρότες πως η κυκλοφορία τρακτέρ στον αυτοκινητόδρομο απαγορεύεται

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι η δεύτερη πιο επικίνδυνη αντισημίτρια στη νέα «μαύρη λίστα» του Ισραήλ
Παγκοσμίως 15.05.26

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι η δεύτερη πιο επικίνδυνη αντισημίτρια στη νέα «μαύρη λίστα» του Ισραήλ

Έκθεση του Υπουργείου Διασποράς του Ισραήλ κατατάσσει τη Γκρέτα Τούνμπεργκ στους πιο «επικίνδυνους αντισημίτες» παγκοσμίως, βάζοντάς την πάνω από τον εθνικιστή Φουέντες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σε επιφυλακή για τον Έμπολα ο ΠΟΥ – Ξέσπασμα σε Κονγκό και Ουγκάντα με θανάτους και αύξηση κρουσμάτων
Νέα επιδημία 15.05.26

Σε επιφυλακή για τον Έμπολα ο ΠΟΥ – Ξέσπασμα σε Κονγκό και Ουγκάντα με θανάτους και αύξηση κρουσμάτων

Το Αφρικανικό CDC συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για την πρόληψη της διασυνοριακής μετάδοσης σε Ουγκάντα ​​και Νότιο Σουδάν. Οι τρεις χώρες κάλεσαν διεθνείς εταίρους να εντείνουν τη διασυνοριακή επιτήρηση

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε τον ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα παρά την εκεχειρία – Νετανιάχου: Ελέγχουμε 60% του θύλακα
«Αύριο θα δούμε» 15.05.26

Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε τον ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα παρά την εκεχειρία – Νετανιάχου: Ελέγχουμε 60% του θύλακα

Με το επιχείρημα ότι ο Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ, ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, «εμπόδιζε τον αφοπλισμό» της οργάνωσης, Νετανιάχου και Κατζ έδωσαν την εντολή της «εξάλειψής» του. Το πλήγμα έγινε σε κτίριο κατοικιών στην Πόλη της Γάζας.

Σύνταξη
Αριστείδης Μπαλτάς: Παραίτηση με αιχμές για την ηγεσία της Νέας Αριστεράς – Η διαρροή που τον εξώθησε στην έξοδο
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Αριστείδης Μπαλτάς: Παραίτηση με αιχμές για την ηγεσία της Νέας Αριστεράς – Η διαρροή που τον εξώθησε στην έξοδο

Ο Αριστείδης Μπαλτάς τονίζει ότι η συνέχιση της συμμετοχής του στο Πολιτικό Γραφείο της Νέας Αριστεράς «δεν υπηρετεί τίποτε συναφές με τους στόχους τους οποίους όλοι και όλες είχαμε θέσει στην ιδρυτική μας διακήρυξη»

Σύνταξη
Η Ρωσία διεκδικεί 249 δισ. δολάρια για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από την ΕΕ – Ζητά αποκατάσταση ζημιών
Πόλεμος στην Ουκρανία 15.05.26

Η Ρωσία διεκδικεί 249 δισ. δολάρια για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από την ΕΕ – Ζητά αποκατάσταση ζημιών

Δικαστήριο της Μόσχας υποστήριξε την αγωγή που κατέθεσε η κεντρική τράπεζα στη Ρωσία κατά της Euroclear, του διεθνή χρηματοπιστωτικού οργανισμού που έχει δεσμεύσει τα ρωσικά κεφάλαια.

Σύνταξη
Η αόρατη αλήθεια της φωνής: Αυτό είναι μυστικό για να αναγνωρίζεις έναν ψεύτη
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 15.05.26

Η αόρατη αλήθεια της φωνής: Αυτό είναι μυστικό για να αναγνωρίζεις έναν ψεύτη

Ίσως νομίζετε ότι καταλαβαίνετε πότε κάποιος προσπαθεί να σας εξαπατήσει, αλλά υπάρχει ένα έξυπνο τέχνασμα που λίγοι γνωρίζουν – ένα τέχνασμα που έχει ξεφύγει τόσο από την AI όσο και από τους ανθρώπους

Σύνταξη
Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν εύκολα εργοδότη;
Διεθνής Οικονομία 15.05.26

Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν εύκολα εργοδότη;

Είναι απλώς οι καλύτεροι μισθοί και τα επιπλέον προνόμια, ή κάτι περισσότερο; Ανακαλύψτε τους κύριους λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι παραμένουν πιστοί στις εταιρείες όπου δουλεύουν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Reuters: Σενάριο «τεχνικής βλάβης» για το ουκρανικό drone με τα εκρηκτικά στη Λευκάδα
Ελλάδα 15.05.26

Reuters: Σενάριο «τεχνικής βλάβης» για το ουκρανικό drone με τα εκρηκτικά στη Λευκάδα

Οι ερευνητές εξετάζουν τα μεταδεδομένα του drone για να διαπιστώσουν την αποστολή του και αν ξεκίνησε από κάποιο μητρικό πλοίο ή από την ακτή, πιθανώς τη Λιβύη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters

Σύνταξη
Μαύρη Πανώλη, η άλλη πλευρά: Μια σπάνια λίστα δείχνει ότι κάποιοι επέστρεψαν από τον «θάνατο»
Danse Macabre 15.05.26

Μαύρη Πανώλη, η άλλη πλευρά: Μια σπάνια λίστα δείχνει ότι κάποιοι επέστρεψαν από τον «θάνατο»

Μια μοναδική μεσαιωνική καταγραφή αποκαλύπτει ότι ακόμη και στη Μαύρη Πανώλη υπήρχαν άνθρωποι που νόσησαν βαριά, επέζησαν και επέστρεψαν στην εργασία τους μέσα σε λίγες εβδομάδες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Bloomberg: Νομοθετική πρωτοβουλία Ερντογάν για ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο
Διπλωματία 15.05.26

Bloomberg: Νομοθετική πρωτοβουλία Ερντογάν για ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο

Το κυβερνών κόμμα ΑΚP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει να του παραχωρήσει την εξουσία να κηρύξει μονομερώς ΑΟΖ ζώνη που θα εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια (370 χιλιόμετρα) από τις ακτές της Τουρκίας, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg

Σύνταξη
Νέα Δημοκρατία: Αυτοθαυμασμός και ξεπεσμένα συνθήματα στο εναρκτήριο λάκτισμα του συνεδρίου
«Μητσοτάκης ή χάος»; 15.05.26 Upd: 20:50

Αυτοθαυμασμός και ξεπεσμένα συνθήματα στο εναρκτήριο λάκτισμα του συνεδρίου της ΝΔ

Με ηχηρές απουσίες, βαρύγδουπα λόγια και «όλα καλώς καμωμένα», στον απολογισμό που έκανε ο Κυρ. Μητσοτάκης, ξεκίνησε το συνέδριο της ΝΔ. Σε επανάληψη τα γνωστά διλήμματα στον δρόμο προς τις κάλπες.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
LIVE: Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson
Μπάσκετ 15.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson

LIVE: Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson για το Game 1 των προημιτελικών της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Καραγεωργοπούλου για Κωνσταντοπούλου: Είπε ότι έχω κλεμμένη έδρα, ο σύντροφός της πήρε έδρα ενώ δεν είχε δικαίωμα
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Καραγεωργοπούλου για Κωνσταντοπούλου: Είπε ότι έχω κλεμμένη έδρα, ο σύντροφός της πήρε έδρα ενώ δεν είχε δικαίωμα

Βαθύτατα ενοχλημένη από την προσωπική και ευθεία αντιπαράθεση που είχε με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εμφανίστηκε μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες η ανεξάρτητη βουλευτής, Ελένη Καραγεωργοπούλου. Με αφορμή το επεισόδιο που σημειώθηκε στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, την ώρα που είχε ολοκληρωθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας και ενώ είχε […]

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο Μερτς απορρίπτει το κοινό ευρωπαϊκό χρέος: Μέτωπο με Γαλλία, Ισπανία και Ελλάδα για τα ευρωομόλογα
Αντιδρά ο Γερμανός 15.05.26

Ο Μερτς απορρίπτει το κοινό ευρωπαϊκό χρέος: Μέτωπο με Γαλλία, Ισπανία και Ελλάδα για τα ευρωομόλογα

Ο Γερμανός καγκελάριος ξεκαθάρισε ότι το Βερολίνο δεν πρόκειται να συναινέσει στην έκδοση κοινού χρέους για τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, παρά τις εκκλήσεις του Μάριο Ντράγκι.

Γεώργιος Μαζιάς
Σοβαρό τροχαίο με τροχόσπιτο στην Ιόνια Οδό – Απεγκλωβίστηκε τετραμελής οικογένεια Γάλλων – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Ελλάδα 15.05.26

Σοβαρό τροχαίο με τροχόσπιτο στην Ιόνια Οδό – Απεγκλωβίστηκε τετραμελής οικογένεια Γάλλων – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Για τον απεγκλωβισμό του ζευγαριού με τα δύο μικρά παιδιά επιχείρησαν τρία οχήματα με επτά πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Φιλιππιάδας, κάνοντας χρήση διασωστικής σειράς.

Σύνταξη
«Της αρέσουν οι ένστολοι» – Οι προκλητικοί ισχυρισμοί των αστυνομικών στη δίκη για τον βιασμό της 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας
Ελλάδα 15.05.26

«Της αρέσουν οι ένστολοι» – Οι προκλητικοί ισχυρισμοί των αστυνομικών στη δίκη για τον βιασμό της 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας

Στη διάρκεια των απολογιών τους παραδέχθηκαν ότι συνευρέθηκαν ερωτικά με την κοπέλα, αλλά επανέλαβαν ότι όλα έγιναν και με τη δική της συναίνεση.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πληθωρισμός: Από τις Βρυξέλλες έως την Αθήνα – Οι πιέσεις προμηνύουν εξελίξεις
Οικονομικές Ειδήσεις 15.05.26

Από τις Βρυξέλλες έως την Αθήνα - Οι πληθωριστικές πιέσεις προμήνυμα εξελίξεων

«Καλπάζει» ο πληθωρισμός απειλώντας την οικονομική σταθερότητα. Η εύθραυστη κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ επηρεάζει καθοριστικά την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, συμπαρασύροντας τις τιμές προς τα πάνω. Τα «καμπανάκια» που ηχούν, προπομπός εξελίξεων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 15 Μαϊου 2026
Cookies