newspaper
Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Κολυμπώ για τη Ζωή»
Αυτοδιοίκηση 05 Ιουνίου 2026, 11:06

«Κολυμπώ για τη Ζωή»

7η Σκυταλοδρομία Κολύμβησης «Βασίλης Τοκάκης» το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πειραιά «Ανδρέας Γαρύφαλλος».

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Προβιοτικά: 8+1 τροφές για υγιές έντερο & καλύτερη πέψη

Προβιοτικά: 8+1 τροφές για υγιές έντερο & καλύτερη πέψη

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Μια μεγάλη «αλυσίδα αγάπης» και κοινωνικής προσφοράς πρόκειται να σχηματιστεί για 7η συνεχή χρονιά στον Πειραιά, με τη σκυταλοδρομία κολύμβησης «Βασίλης Τοκάκης», η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πειραιά «Ανδρέας Γαρύφαλλος» (πλαζ Βοτσαλάκια).

Όπως προσθέτει στη σχετική του ανακοίνωση ο Δήμος Πειραιά, «τη δράση συνδιοργανώνουν ο Δήμος Πειραιά, η Διεύθυνση Αθλητισμού και ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ημέρες Θάλασσας 2026».

Η συμβολική αυτή σκυταλοδρομία είναι αφιερωμένη στη μνήμη του αείμνηστου συμβούλου επικοινωνίας του Δημάρχου Πειραιά, Βασίλη Τοκάκη, ο οποίος «έφυγε» πρόωρα από τη ζωή χτυπημένος από τον καρκίνο. Ο Βασίλης Τοκάκης ήταν ο εμπνευστής και οραματιστής αυτής της σπουδαίας πρωτοβουλίας ανθρωπιάς, η οποία έχει πλέον μετατραπεί σε έναν ισχυρό θεσμό για την πόλη.

Μικροί και μεγάλοι, ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές, σύλλογοι και οικογένειες καλούνται να βουτήξουν στην πισίνα και να κολυμπήσουν, στηρίζοντας έμπρακτα τους ογκολογικούς ασθενείς.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ κατά τη διάρκεια της δράσης, οι συμμετέχοντες και οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν οικονομικά με όποιο ποσό επιθυμούν, ενισχύοντας το πολύπλευρο έργο του Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ»».

*πηγή φωτογραφίας: Δήμος Πειραιά

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Bally’s Intralot: Κατέθεσε πρόταση εξαγοράς της Evoke

Bally’s Intralot: Κατέθεσε πρόταση εξαγοράς της Evoke

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Προβιοτικά: 8+1 τροφές για υγιές έντερο & καλύτερη πέψη

Προβιοτικά: 8+1 τροφές για υγιές έντερο & καλύτερη πέψη

Ηλεκτρισμός
ΔΕΗ: Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για ναυτιλία και νομικό κλάδο «κουμπώνουν» στο data center της Κοζάνης

ΔΕΗ: Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για ναυτιλία και νομικό κλάδο «κουμπώνουν» στο data center της Κοζάνης

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στο in.gr για το κυκλοφοριακό στην πόλη
Αυτοδιοίκηση 05.06.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στο in.gr για το κυκλοφοριακό στην πόλη

Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες και τα όρια των αρμοδιοτήτων, η Δημοτική Αρχή Πειραιά προβαίνει σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την διαχείριση του κυκλοφοριακού, όπως δήλωσε αποκλειστικά στο in ο Δήμαρχος Πειραιά.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Γεύμα εργασίας του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά με τον Αρχιεπίσκοπο και μέλη της Ιεράς Συνόδου
Αυτοδιοίκηση 05.06.26

Γεύμα εργασίας του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά με τον Αρχιεπίσκοπο και μέλη της Ιεράς Συνόδου

Ενίσχυση πρωτοβουλιών με κοινωνικό αποτύπωμα προς όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών και για συντονισμό των σχετικών δράσεων, αποφασίστηκε στην συνάντηση Νίκου Χαρδαλιά με τον Αρχιεπίσκοπο.

Σύνταξη
Σε τροχιά δράσεων μπαίνει η συνεργασία Δικτύου Δήμων και αρμοδίου Υπουργείου
Στο πεδίο 03.06.26

Σε τροχιά δράσεων μπαίνει η συνεργασία Δικτύου Δήμων και αρμοδίου Υπουργείου

Την ενεργοποίηση του μνημονίου συνεργασίας και κοινές πρωτοβουλίες για την ανθεκτικότητα των Δήμων στη Συνάντηση Ελ.Δ.Α.Π. – Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Χάλκης στις Βρυξέλλες και στην Επιτροπή Φυσικών Πόρων
Ελληνική εκπροσώπηση 03.06.26

Ο Δήμαρχος Χάλκης στις Βρυξέλλες και στην Επιτροπή Φυσικών Πόρων

Συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας, της βιοοικονομίας, της δημόσιας υγείας, της διαχείρισης φυσικών πόρων και της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών.

Σύνταξη
Μήνυμα ειρήνης, αποδοχής και συνύπαρξης από το 1ο Σχολικό Street Festival Τέχνης και Αποδοχής του Δήμου Πειραιά
Έδειξαν τον δρόμο 03.06.26

Μήνυμα ειρήνης, αποδοχής και συνύπαρξης από το 1ο Σχολικό Street Festival Τέχνης και Αποδοχής του Δήμου Πειραιά

Η σημαντική εκδήλωση στο Δήμο Πειραιά αποτέλεσε μια πολυθεματική γιορτή πολιτισμού και δημιουργίας, στην οποία συμμετείχαν σχολεία, εκπαιδευτικές δομές, οργανώσεις και συλλογικότητες.

Σύνταξη
Το οικόπεδο του Βρεφοκομείου Αθηνών στο επίκεντρο συνάντησης των Δημάρχων Αθηναίων και Παλαιού Φαλήρου
Αυτοδιοίκηση 03.06.26

Το οικόπεδο του Βρεφοκομείου Αθηνών στο επίκεντρο συνάντησης των Δημάρχων Αθηναίων και Παλαιού Φαλήρου

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό των Δημοτικών Αρχών της Αθήνας και του Παλαιού Φαλήρου, για την ενίσχυση και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών των πόλεων, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Σύνταξη
Εκδήλωση τιμής από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τους αδικοχαμένους γιατρούς του ΓΝΛ Τηλ. Ζαφειρίδη και Θεοδ. Χατζόπουλο
Αυτοδιοίκηση 02.06.26

Εκδήλωση τιμής από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τους αδικοχαμένους γιατρούς του ΓΝΛ Τηλ. Ζαφειρίδη και Θεοδ. Χατζόπουλο

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να αποδοθεί ο ελάχιστος φόρος τιμής σε δύο εξαίρετους επιστήμονες και ανθρώπους, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σίφνος: Αποθεώνεται σε γαλλικό αφιέρωμα – «Παραμυθένιο νησί όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει»
Εκτενές αφιέρωμα 05.06.26

«Παραμυθένιο νησί όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει» - Ο ελληνικός προορισμός που αποθεώνεται διεθνώς

Διακριτικό κόσμημα των Κυκλάδων που τα έχει όλα και πρέπει οπωσδήποτε να εξερευνηθεί αυτό το καλοκαίρι, χαρακτηρίζει τη Σίφνο η ταξιδιωτική ιστοσελίδα EnVols σε εκτενές αφιέρωμά της

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στο in.gr για το κυκλοφοριακό στην πόλη
Αυτοδιοίκηση 05.06.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στο in.gr για το κυκλοφοριακό στην πόλη

Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες και τα όρια των αρμοδιοτήτων, η Δημοτική Αρχή Πειραιά προβαίνει σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την διαχείριση του κυκλοφοριακού, όπως δήλωσε αποκλειστικά στο in ο Δήμαρχος Πειραιά.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
ΗΠΑ: Αφαιρείται με δικαστική απόφαση το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι
Στην Ουάσινγκτον 05.06.26

Αφαιρείται με δικαστική απόφαση το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι

Το προσωπικό του Κέντρου Κένεντι στις ΗΠΑ έλαβε εντολή να αφαιρέσει το όνομα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από την επωνυμία και τα επίσημα έγγραφα - Προθεσμία 14 ημερών έθεσε το δικαστήριο

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι διαρροές, το «κλειδωμένο» ντουλάπι και η στοχοποίηση της Τυχεροπούλου
Πολιτική Γραμματεία 05.06.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι διαρροές, το «κλειδωμένο» ντουλάπι και η στοχοποίηση της Τυχεροπούλου

Μόνο... τυχαία δεν είναι η επίθεση εις βάρος της πρώην διευθύντριας εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα κενά στο αφήγημα και η απάντηση της ίδιας της Τυχεροπούλου μέσω μαρτύρων.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική – Οι εκτιμήσεις και οι απαντήσεις
Ελλάδα 05.06.26

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική – Οι εκτιμήσεις και οι απαντήσεις

Σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα στις Πανελλαδικές οι υποψήφιοι των ΓΕΛ - Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζουν τις εκτιμήσεις για τη δυσκολία των θεμάτων

Σύνταξη
Γεύμα εργασίας του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά με τον Αρχιεπίσκοπο και μέλη της Ιεράς Συνόδου
Αυτοδιοίκηση 05.06.26

Γεύμα εργασίας του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά με τον Αρχιεπίσκοπο και μέλη της Ιεράς Συνόδου

Ενίσχυση πρωτοβουλιών με κοινωνικό αποτύπωμα προς όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών και για συντονισμό των σχετικών δράσεων, αποφασίστηκε στην συνάντηση Νίκου Χαρδαλιά με τον Αρχιεπίσκοπο.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Χώρο στην ΕΛΑΣ ή μέτωπο στον Τσίπρα – Ανάμεσα σε παραιτήσεις και αμφισβήτηση ο Φάμελλος
Πολιτική Γραμματεία 05.06.26

ΣΥΡΙΖΑ: Χώρο στην ΕΛΑΣ ή μέτωπο στον Τσίπρα – Ανάμεσα σε παραιτήσεις και αμφισβήτηση ο Φάμελλος

Να ικανοποιήσει μια από τις δυο πλευρές καλείται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έτοιμοι να ανεξαρτητοποιηθούν από την πλειοψηφία, έτοιμοι για αντάρτικο Πολάκης - Παππάς - Δούρου.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Υπάρχουν όρια στην οδήγηση; Τι ισχύει για τους ηλικιωμένους και τι εξετάζεται στην Ευρώπη
Έρευνα 05.06.26

Υπάρχουν όρια στην οδήγηση; Τι ισχύει για τους ηλικιωμένους και τι εξετάζεται στην Ευρώπη

Η Ευρώπη εξετάζει ευρύτερες αλλαγές όσον αφορά στην οδήγηση και τους κανόνες κυκλοφορίας, με στόχο να περιορίσει τα τροχαία και να ενισχύσει την ασφάλεια όλων των χρηστών του οδικού δικτύου

Σύνταξη
ΕΛΑΣ: Στον καιρό της ακρίβειας ένα πράγμα είναι φτηνό – Οι δικαιολογίες της κυβέρνησης
Το καλάθι δεν βγαίνει 05.06.26

ΕΛΑΣ: Στον καιρό της ακρίβειας ένα πράγμα είναι φτηνό – Οι δικαιολογίες της κυβέρνησης

Για «ακρίβεια Μητσοτάκη» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ και παρουσιάζει τα «άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν» για να στηριχθούν τα νοικοκυριά για μια «ζωή με αξιοπρέπεια»

Σύνταξη
Μίνι απόδραση; Τα gadgets που δεν πρέπει να ξεχάσεις
Τα Νέα της Αγοράς 05.06.26

Μίνι απόδραση; Τα gadgets που δεν πρέπει να ξεχάσεις

Η καλοκαιρινή σεζόν έχει αρχίσει και μπορεί η άδεια να αργεί ακόμα αλλά κάθε σαββατοκύριακο μπορεί να είναι μια μίνι απόδραση! Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχεις τα απαραίτητα!

Σύνταξη
Μάρτιν Σκορσέζε: Ανταρσία στο Χόλιγουντ για τη συμμαχία του με την Τεχνητή Νοημοσύνη – «Αδιανόητη προδοσία»
«Αηδιαστικό» 05.06.26

Μάρτιν Σκορσέζε: Ανταρσία στο Χόλιγουντ για τη συμμαχία του με την Τεχνητή Νοημοσύνη – «Αδιανόητη προδοσία»

Ο Μάρτιν Σκορσέζε συμφώνησε να είναι δημιουργικός σύμβουλος σε εταιρείας Τενητής Νοημοσύνης. Η απόφαση του δεν είχε την υποδοχή που ο ίδιος περίμενε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026
Cookies