«Κολυμπώ για τη Ζωή»
7η Σκυταλοδρομία Κολύμβησης «Βασίλης Τοκάκης» το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πειραιά «Ανδρέας Γαρύφαλλος».
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Μια μεγάλη «αλυσίδα αγάπης» και κοινωνικής προσφοράς πρόκειται να σχηματιστεί για 7η συνεχή χρονιά στον Πειραιά, με τη σκυταλοδρομία κολύμβησης «Βασίλης Τοκάκης», η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πειραιά «Ανδρέας Γαρύφαλλος» (πλαζ Βοτσαλάκια).
Όπως προσθέτει στη σχετική του ανακοίνωση ο Δήμος Πειραιά, «τη δράση συνδιοργανώνουν ο Δήμος Πειραιά, η Διεύθυνση Αθλητισμού και ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ημέρες Θάλασσας 2026».
Η συμβολική αυτή σκυταλοδρομία είναι αφιερωμένη στη μνήμη του αείμνηστου συμβούλου επικοινωνίας του Δημάρχου Πειραιά, Βασίλη Τοκάκη, ο οποίος «έφυγε» πρόωρα από τη ζωή χτυπημένος από τον καρκίνο. Ο Βασίλης Τοκάκης ήταν ο εμπνευστής και οραματιστής αυτής της σπουδαίας πρωτοβουλίας ανθρωπιάς, η οποία έχει πλέον μετατραπεί σε έναν ισχυρό θεσμό για την πόλη.
Μικροί και μεγάλοι, ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές, σύλλογοι και οικογένειες καλούνται να βουτήξουν στην πισίνα και να κολυμπήσουν, στηρίζοντας έμπρακτα τους ογκολογικούς ασθενείς.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ κατά τη διάρκεια της δράσης, οι συμμετέχοντες και οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν οικονομικά με όποιο ποσό επιθυμούν, ενισχύοντας το πολύπλευρο έργο του Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ»».
*πηγή φωτογραφίας: Δήμος Πειραιά
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