Πάτρα: Έφοδος του Ελληνικού FBI στις φυλακές Αγίου Στεφάνου
Οι αστυνομικοί εισήλθαν στις εγκαταστάσεις μετά τις 2 τα ξημερώματα και προχώρησαν σε ελέγχους σε μεγάλο αριθμό κελιών
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Αιφνιδιαστική επιχείρηση στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών πραγματοποίησε το Ελληνικό FBI.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 άνδρες της συγκεκριμένης υπηρεσίας μετά τις 2 τα ξημερώματα μπήκαν στο σωφρονιστικό κατάστημα και έκαναν εκτεταμένους ελέγχους σε πάρα πολλά κελιά κρατουμένων.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, η κατοχή των οποίων απαγορεύεται για τους κρατούμενους.
Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε διάφορους χώρους του καταστήματος κράτησης, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα ευρήματα που προέκυψαν από την επιχείρηση.
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