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Αιφνιδιαστική επιχείρηση στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών πραγματοποίησε το Ελληνικό FBI.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 άνδρες της συγκεκριμένης υπηρεσίας μετά τις 2 τα ξημερώματα μπήκαν στο σωφρονιστικό κατάστημα και έκαναν εκτεταμένους ελέγχους σε πάρα πολλά κελιά κρατουμένων.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, η κατοχή των οποίων απαγορεύεται για τους κρατούμενους.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε διάφορους χώρους του καταστήματος κράτησης, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα ευρήματα που προέκυψαν από την επιχείρηση.