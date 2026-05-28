Βίντεο ντοκουμέντο μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού, το οποίο τραβήχτηκε πριν από δέκα ημέρες, αποκαλύπτει τη ζωή που κάνουν ορισμένοι κρατούμενοι στο σωφρονιστικό ίδρυμα και μάλιστα σκληροί ποινικοί.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Mega που φέρνει στη δημοσιότητα το βίντεο, ένας αρχιμαφιόζος αφγανικής καταγωγής κάθεται σε τραπέζι, φορώντας χρυσές αλυσίδες, καπνίζοντας, πίνοντας αλκοόλ και ακούγοντας δυνατά τραπ μουσική.

Δίπλα του βρίσκεται ένας άλλος συγκρατούμενος που φαίνεται να χρησιμοποιεί τελευταίας τεχνολογίας κινητό τηλέφωνο.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, οι άλλοι κρατούμενοι βρίσκονται μέσα στα κελιά τους. Το συγκεκριμένο βίντεο το ανέβασαν οι ίδιοι κρατούμενοι στα social media.

Σημειώνεται επίσης ότι ο εν λόγω ποινικός έχει διαπράξει πλήθος αδικημάτων, όπως διακίνηση ναρκωτικών, τρεις ανθρωποκτονίες και απαγωγές. Πριν από λίγες μέρες το ελληνικό FBI πραγματοποίησε επιχείρηση μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού και στο κελί του βρήκαν διάφορες ποσότητες ναρκωτικών, μέχρι και κοκαΐνη.

Ο ίδιος κρατούνταν στις φυλακές της Λάρισας και ήρθε στον Κορυδαλλό για να εκδικαστεί μια δική του υπόθεση, αλλά αυτή πήρε αναβολή. Παρ’ όλα αυτά, αντί να γυρίσει πίσω έμεινε στον Κορυδαλλό.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς όλα δείχνουν ότι ο αρχιμαφιόζος ζει αυτή την πολυτελή ζωή με την ανοχή των σωφρονιστικών υπαλλήλων, ενώ αναμένονται απαντήσεις από το υπουργείο Δικαιοσύνης.