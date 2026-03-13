Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Μαλανδρίνου – Κατασχέθηκαν μαχαίρια, σουβλί και κινητά τηλέφωνα
Αστυνομικοί έκαναν ελέγχους σε 16 κελιά στις φυλακές Μαλανδρίνου τα ξημερώματα της Παρασκευής - Σχηματίστηκε δικογραφία σε 4 κρατούμενους
Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα, Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, επιχείρηση στις φυλακές Μαλανδρίνου, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά 4 έγκλειστοι.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, καθώς και αστυνομικού σκύλου, πραγματοποίησαν ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, έρευνες σε συνολικά 16 κελιά.
Βρέθηκαν μαχαίρια και κινητά
Στο πλαίσιο των ερευνών, κατά περίπτωση, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, -2- μαχαίρια, αυτοσχέδιο σουβλί, -4- κινητά τηλέφωνα, φορτιστής κινητών τηλεφώνων, κρίκος με -3- κλειδιά, καθώς και ιδιόχειρες σημειώσεις.
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα ανωτέρω πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εξέταση.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις