ΟΠΕΚΕΠΕ: Κυβερνητικό φιάσκο με Ανεστίδη – Αθωώθηκε ο αγροτοσυνδικαλιστής

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Με απαλλακτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών γράφτηκε ο επίλογος σε μια υπόθεση που απασχόλησε έντονα την επικαιρότητα, αθωώνοντας πλήρως τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη.

Η δικαστική απόφαση έρχεται να επιβεβαιώσει τη νομιμότητα των πράξεών του και ανοίγει τον δρόμο για τη δική του νομική αντεπίθεση. Η περιπέτεια του Κώστα Ανεστίδη ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν τέθηκε στο μικροσκόπιο προκαταρκτικής έρευνας για δήθεν παράνομη λήψη επιδοτήσεων.

Ωστόσο, το σημερινό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών τον απαλλάσσει οριστικά από κάθε ποινική ευθύνη. Όπως εξήγησε ο συνήγορος υπεράσπισής του, Δημήτρης Τσικρικάς, η προσφυγή τους έγινε δεκτή στο σύνολό της, καθώς δεν προέκυψε κανένα απολύτως στοιχείο ή ένδειξη περί εικονικών δηλώσεων.

Οι αρμόδιες αρχές διαπίστωσαν ότι όλες οι δηλώσεις του προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα επίδικα έτη ήταν απολύτως κανονικές και αφορούσαν πραγματικές, υπαρκτές καλλιέργειες. Την αθωότητά του και τη νομιμότητα των εσόδων του είχε στηρίξει με τη σχετική της εισήγηση και η εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέας Ευγενία Κυβέλου.

Ως άμεση συνέπεια της δικαστικής του αθώωσης, διατάχθηκε η πλήρης άρση της δέσμευσης όλων των περιουσιακών του στοιχείων. Αυτό σημαίνει ότι αποδεσμεύονται άμεσα τόσο οι τραπεζικοί του λογαριασμοί όσο και το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, τα οποία παρέμεναν «παγωμένα» τους τελευταίους έξι μήνες, δημιουργώντας σοβαρά εμπόδια στην επαγγελματική και προσωπική του ζωή.

Έχοντας το απαλλακτικό βούλευμα στα χέρια του, ο επικεφαλής του μπλόκου των Μαλγάρων δεν προτίθεται να αφήσει την υπόθεση να περάσει χωρίς νομικές συνέπειες για όσους τον ενέπλεξαν αδίκως. Έχει ήδη ξεκαθαρίσει με κατηγορηματικό τρόπο πως θα προχωρήσει στην άμεση κατάθεση μηνύσεων.

Όπως ανέφερε, σκοπεύει να ζητήσει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης προκειμένου να διαπιστώσει με ακρίβεια ποια πρόσωπα υπέγραψαν τα έγγραφα που τον κατέστησαν ύποπτο για ένα «σκάνδαλο» που αποδείχθηκε τελικά ανύπαρκτο.

Ο ίδιος επιρρίπτει βαρύτατες ευθύνες τόσο στον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο. Αναρωτιέται μάλιστα πώς οι ελεγκτές μετέτρεψαν την υπόθεσή του σε κακουργηματική πράξη, τη στιγμή που τα στοιχεία ήταν εντελώς ανυπόστατα.

Σε δηλώσεις του στο thesspost.gr, ο Κώστας Ανεστίδης περιέγραψε την ψυχολογική του κατάσταση μιλώντας χαρακτηριστικά για «ανακούφιση, συγκίνηση και απόλυτη ηθική ικανοποίηση». Τόνισε πως αισθάνεται ευγνωμοσύνη απέναντι στους ευσυνείδητους δικαστικούς λειτουργούς που εξέτασαν την υπόθεση αντικειμενικά και έπραξαν τα δέοντα.

Αναφερόμενος στην ουσία των οικονομικών κατηγοριών, υπογράμμισε το παράλογο της κατάστασης με μια εμφατική φράση, λέγοντας πως τον έλεγχαν για 122.000 ευρώ χωρίς να βρεθεί τελικά ούτε ένα ευρώ.

Πλέον, ο αγροτοσυνδικαλιστής αναμένει τις τυπικές διαδικασίες για να δοθεί η επίσημη εντολή αποδέσμευσης των λογαριασμών του, ενώ παραμένει πλήρως ενεργός στο μέτωπο των διεκδικήσεων, με την Πανελλήνια Επιτροπή Μπλόκων να συνεχίζει τις τηλεδιασκέψεις για τον σχεδιασμό νέων αγροτικών κινητοποιήσεων εν μέσω θέρους.

Θυμίζουμε ότι η φερόμενη εμπλοκή του Ανεστίδη εργαλειοποιήθηκε από την κυβέρνηση τον περασμένο Ιανουάριο, σε μια περίοδο όπου οι αγροτικές κινητοποιήσεις βρίσκονταν στην κορύφωσή τους. Με όχημα τη διάταξη του εισαγγελέα Δημήτρη Γκύζη, το Μέγαρο Μαξίμου είδε τον αγροτοσυνδικαλιστή να αποκλείεται από την κρίσιμη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των αγροτών.