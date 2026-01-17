newspaper
«Έχω παραιτηθεί», απαντά ο Ανεστίδης για τη «διαγραφή» από τη ΝΔ – Καταδικάζει τη μετάδοση των υβριστικών δηλώσεων η ΠΟΕΣΥ
Ελλάδα 17 Ιανουαρίου 2026 | 19:02

«Έχω παραιτηθεί», απαντά ο Ανεστίδης για τη «διαγραφή» από τη ΝΔ – Καταδικάζει τη μετάδοση των υβριστικών δηλώσεων η ΠΟΕΣΥ

Η ΠΟΕΣΥ και οι τεχνικοί της ιδιωτικής τηλεόρασης καταδικάζουν τη μετάδοση των υβριστικών σχολίων του Κώστα Ανεστίδη εν είδει δηλώσεων. Τι απαντά ο αγροτοσυνδικαλιστής στον Παύλο Μαρινάκη που υποστήριξε ότι έχει διαγραφεί από τη ΝΔ

Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Spotlight

Καταδικάζουν τόσο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) όσο και η Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βόρειας Ελλάδας την προβολή των υβριστικών δηλώσεων του Κώστα Ανεστίδη. Υπενθυμίζεται ότι οι συγκεκριμένες αναφοράς σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας δήλωσης του αγροτοσυνδικαλιστή του σε δημοσιογράφους.

«Το γεγονός αυτό, το οποίο να σημειώσουμε δεν καταγράφηκε από κανέναν οπερατέρ αλλά μεταδόθηκε απευθείας σε μάστερ την ώρα της προετοιμασίας, το εκμεταλλεύτηκε κάποιος στέλνοντας αντίγραφο εκεί που θεώρησε ότι πρέπει, για να βοηθήσει με τον τρόπο του στον αποπροσανατολισμό του κοινού από τα πραγματικά προβλήματα των αγροτών. Δηλώνουμε αντίθετοι με τέτοιες πρακτικές που από την μια λειτουργούν σαν μοχλός αποπροσανατολισμού και από την άλλη βλάπτουν την επαφή των εργαζομένων στα ΜΜΕ με κοινωνικές ομάδες καθιστώντας τους υπόλογους σε τέτοιες ενέργειες χωρίς να έχουν καμία απολύτως ευθύνη», αναφέρει η Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βόρειας Ελλάδας.

«Καταδικαστέα η μετάδοση των σχολίων Ανεστίδη εν είδει δηλώσεων»

Από την πλευρά της η ΠΟΕΣΥ, επισημαίνει πως «όσο καταδικαστέο και αν είναι το περιεχόμενο των σχολίων που είδαν το φως της δημοσιότητας, το πρόσωπο που τα διατύπωσε θεωρούσε ότι το κάνει σε πλαίσιο άτυπο και πάντως όχι με προορισμό τη δημόσια σφαίρα».

Όσα υπογραμμίζει η ΠΟΕΣΥ:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) επισημαίνει ότι η επιλογή Μέσων Ενημέρωσης να μεταδώσουν εν είδει δηλώσεων σχόλια συνδικαλιστή αγρότη που διατυπώθηκαν «εκτός αέρα», είναι καταδικαστέα γιατί αφήνει εκτεθειμένους τους δημοσιογράφους που υπό δύσκολες συνθήκες βρίσκονται στο πεδίο για να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Όσο καταδικαστέο και αν είναι το περιεχόμενο των σχολίων που είδαν το φως της δημοσιότητας, το πρόσωπο που τα διατύπωσε θεωρούσε ότι το κάνει σε πλαίσιο άτυπο και πάντως όχι με προορισμό τη δημόσια σφαίρα.

Αν η διάκριση μεταξύ δημόσιων δηλώσεων και ιδιωτικών σχολίων ακυρωθεί, οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τα γεγονότα θα είναι αυτομάτως αντιμέτωποι με τη δυσπιστία των πηγών τους και θα χάσουν την πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την άρτια ενημέρωση του κοινού».

Τι είπε ο πρωθυπουργός – «Διαγράφηκε από τη ΝΔ», τόνισε ο Π. Μαρινάκης

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε σημερινή συνέντευξη που παραχώρησε στον Alpha υποστήριξε πως «δεν θέλω να πω τίποτα για τον κ. Ανεστίδη, νομίζω ότι όλοι μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Για τα δέκα δευτερόλεπτα δημοσιότητας, άνθρωποι που δεν έχουν εμπειρία μπορεί να καταφεύγουν στην κάθε ακρότητα για να ειπωθεί μια κουβέντα παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι αυτή η εικόνα του πρωτογενή τομέα».

Για το ίδιο θέμα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επισήμανε πως ο αγροτοσυνδικαλιστής έχει διαγραφεί από τη ΝΔ. «Ο κ. Ανεστίδης ήταν ενεργό μέλος της ΝΔ μέχρι το 2019, από τότε δεν ήταν ενεργό και, με αφορμή όσα έχουν συμβεί αυτές τις ημέρες, δεν είναι πια ούτε στις λίστες των ανενεργών μελών της ΝΔ, έχει διαγραφεί από τις λίστες, δεν τίθεται θέμα παρουσίας του στη συζήτηση», είπε, μιλώντας στο OPEN.

Ανεστίδης: Έχω παραιτηθεί από τις 5 του μηνός – Ποιος κυβερνάει, η ΝΔ ή το σημιτικό ΠΑΣΟΚ;

Απαντώντας ο Κώστας Ανεστίδης για τα όσα υποστήριξε για τη διαγραφή του ο Π. Μαρινάκης, τόνισε, μιλώντας στην Εφημερίδα των Συντακτών, πως ««σήμερα θυμήθηκαν να με διαγράψουν; Δήθεν δεν ήμουν οικονομικά τακτοποιημένος στο κόμμα από το 2019. Δεν χρειαζόταν πείτε τους. Είχα αυτοδιαγραφεί από τις 5 του μήνα στα Μάλγαρα, όταν έβγαλα το μπλε σακάκι και είπα τέλος! Άκου με διέγραψαν… Χ……α. Εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία, αυτοί είναι; Ποιος κυβερνάει; Η Νέα Δημοκρατία ή το σημιτικό ΠΑΣΟΚ; Και βγαίνουν και λένε να φύγουν τα παλιά βαρίδια… Ποιοι είναι βαρίδια; Εμείς ή αυτοί;».

Όσον αφορά για το συμβάν της καταγραφής, υπογράμμισε ότι «κοιτάξτε, καθόμασταν και τρώγαμε σάντουιτς και κάναμε καλαμπούρι. Λέγανε κι οι συνάδελφοί σας τα δικά τους. Μπορεί να μην ήταν στημένο, αλλά κάποιος το εκμεταλλεύτηκε για να πουλήσει εκδούλευση. Ζήτησα συγγνώμη, όμως όλοι βρίζουν τον Μητσοτάκη. Μόνο εγώ βρίζω; Εμένα περιμένανε να τα ακούσουν αυτά; Όλη η κοινωνία τα ίδια λέει».

Υπενθυμίζεται ότι κ. Ανεστίδης «κόπηκε» από τη συνάντηση των μπλόκων με τον πρωθυπουργό τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου. Τη θέση του από το μπλόκο των Μαλγάρων πήρε ο Κώστας Σέφης.

