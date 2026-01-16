«Κόβεται» από τη συνάντηση της Δευτέρας ο Ανεστίδης – «Θα κατέβω Αθήνα και θα δούμε» επιμένει ο ίδιος

Χωρίς τη συμμετοχή του εκπροσώπου του μπλόκου των Μαλγάρων, Κώστα Ανεστίδη θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων με την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Αιτία, η διαρροή ενός βίντεο με πρωταγωνιστή τον αγροτοσυνδικαλιστή από το Μάλγαρα -με τον «γαλάζιο» παρελθόν- και στο οποίο κάνει απρεπείς δηλώσεις του εναντίον του πρωθυπουργού, μπροστά στις κάμερες και με ανοιχτά τα μικρόφωνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του in, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων έχει ήδη ζητήσει από το μπλόκο των Μαλγάρων να αντικαταστήσει το όνομα του Ανεστίδη με την απάντηση να αναμένεται.

Θα μπει στο Μαξίμου;

«Δεν εκφράζει την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων αυτή η φρασεολογία και αυτή η συμπεριφορά όσο και αν ο ίδιος είναι πιεσμένος» λέει ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Τζέλλας από το μπλόκο της Καρδίτσας για το βίντεο που διέρρευσε με τον Κώστα Ανεστίδη να χρησιμοποιεί χυδαίες εκφράσεις για τον πρωθυπουργό.

Στην ερώτηση αν ο κ. Ανεστίδης θα παρίσταται στη συνάντηση της Δευτέρας με τον πρωθυπουργό ο κ. Τζέλλας ανέφερε ότι η Πανελλαδική Επιτροπή θα περιμένει καταρχάς την απόφαση του μπλόκου των Μαλγάρων και έπειτα θα αποφασίσει συλλογικά επί του θέματος.

«Στον δημόσιο λόγο πρέπει να είσαι προσεχτικός. Ειδικά αν είσαι σε έναν αγώνα μαζί και με άλλους ανθρώπους. Η φρασεολογία του Ανεστίδη ήταν ελεεινή» λέει και ο Κυριάκος Κυριαζής από τους επικεφαλής του μπλόκου του Κάστρου.

«Θα κατέβω…»

Ο ίδιος ο Ανεστίδης πάντως συνεχίζει να δηλώνει αποφασισμένος να κατέβει στην Αθήνα και να δώσει το παρών στη συνάντηση.

Μιλώντας στο in είπε «θα κατέβω στην Αθήνα και θα δω εκείνη την ώρα αν θα με δεχτούν». Ο ίδιος κάνει λόγο για κουβέντες που ειπώθηκαν στο «off» μιας συζήτησης ανάμεσα σε δημοσιογράφους και τον ίδιο, με κάμερες κλειστές, μια συζήτηση στην οποία και άλλοι παρευρισκόμενοι εκφράζονταν με απρεπή τρόπο.

«Κάποιος πολύ πρόθυμος έδωσε το βίντεο στου Μαξίμου για να δείξει πόσο καλό παιδί είναι» συμπλήρωσε ο κ. Ανεστίδης.

«Εμπόδιο για τη συζήτηση»

Πολλοί εκ των μελών του κινήματος θεωρούν πως η συμπεριφορά του εκθέτει συνολικά τις κινητοποιήσεις και πως ακόμα και αν είναι προφανές πως ο Ανεστίδης δέχεται πόλεμο από την κυβέρνηση και η διαρροή του βίντεο δεν είναι τυχαία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, εντούτοις ο ίδιος θα όφειλε να είναι πολύ πιο προσεκτικός και φειδωλός στα λόγια του ειδικά όταν βρίσκεται περιστοιχισμένος από δημοσιογράφους, ακριβώς επειδή εδώ και καιρό βρίσκεται στο στόχαστρο του Μαξίμου. Αλλοι, πάλι, θεωρούν την παρουσία του στη συνάντηση, σημαντική.

Όπως σημειώνει στο in ο Θωμάς Μόσχος, τεχνικός σύμβουλος ΣΕΚ «είναι o μόνος που γνωρίζει τόσο καλά την ΚΑΠ και μπορεί να την αναλύσει. Δεν μου άρεσαν ούτε εμένα αυτά που είπε ο Ανεστίδης αλλά έχουν εξαπολύσει πόλεμο εναντίον του. Ο Αυγενάκης ο οποίος χτύπησε υπάλληλο απουσιάζει άραγε από τη Βουλή;».

Σύμφωνα πάντως με το ρεπορτάζ του in, η πλειονότητα των αγροτών δεν επιθυμεί να βρίσκεται στην επιτροπή της Δευτέρας ο Ανεστίδης μετά τη διαρροή του βίντεο, χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά του απαράδεκτη, εμπόδιο για τη συζήτηση με τον πρωθυπουργό ειδικά μετά από όλες αυτές τις προσπάθειες και τα πισωγυρίσματα που έχουν γίνει και θεωρούν ειλημμένη την απόφαση να αντικατασταθεί ο Ανεστίδης από κάποιον άλλον στη συνάντηση της Δευτέρας.