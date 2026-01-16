newspaper
Ανοιχτοί δρόμοι, παραμονή των μπλόκων και στάση αναμονής αγροτών εν όψει της συνάντησης με Μητσοτάκη
16 Ιανουαρίου 2026

Ανοιχτοί δρόμοι, παραμονή των μπλόκων και στάση αναμονής αγροτών εν όψει της συνάντησης με Μητσοτάκη

Σε ένδειξη καλής θέλησης δεν θα πραγματοποιηθεί από τους αγρότες συλλαλητήριο στην Αθήνα, ωστόσο όπως τονίζουν οι αγρότες «δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, αλλά τα μπλόκα δεν φεύγουν»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A



Με ανοιχτούς δρόμους αλλά παραμονή στα μπλόκα προετοιμάζονται οι αγρότες για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκου Μητσοτάκη, την προσεχή Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου, στις 13:00.

Η κλήση για διάλογο με τους αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, έγινε την επομένη της επαφής του κ. Μητσοτάκη με τους πρόθυμους, καθώς φαίνεται ότι τελικά στο Μέγαρο Μαξίμου αντιλήφθηκαν πως δεν έχει νόημα να συνομιλούν με ομάδα αγροτών, οι οποίοι ούτως ή άλλως δεν επηρεάζουν τα μπλόκα.

Για τους ανθρώπους της παραγωγής απαράβατες γραμμές παραμένουν τα αιτήματα αυτά που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν στον τόπο τους, τα χωράφια τους, τα κοπάδια τους και τις εκμεταλλεύσεις τους και αφορούν το κόστος παραγωγής, τις τιμές των προϊόντων, τις αποζημιώσεις και γενικότερα το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Οι αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων διαμηνύουν πως θέλουν να κάνουν με τον πρωθυπουργό μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ξαναγυρίσουν στους δρόμους.

«Πιστεύουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα η κυβέρνηση να ικανοποιήσει βασικά αιτήματα ώστε να υπάρξει μια προοπτική στον αγροτικό τομέα, σε όλους τους συναδέλφους να μπορούν να ζουν από το επάγγελμά τους. Να πουλάνε δηλαδή τα προϊόντα τους σε τιμές που θα τους εξασφαλίσουν και για τις οικογένειές τους και να μπορούν να ξανά επενδύουν στην αγροτική παραγωγή», σημείωσε εκ μέρους της συντονιστικής του μπλόκου Νίκαιας, Ρίζος Μαρούδας.

Σε ένδειξη καλής θέλησης δεν θα πραγματοποιηθεί από τους αγρότες συλλαλητήριο στην Αθήνα, ωστόσο όπως τονίζουν οι αγρότες «δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, αλλά τα μπλόκα δεν φεύγουν».

Από την άλλη η κυβέρνηση επιθυμεί να παραμείνουν όλοι οι δρόμοι ανοιχτοί, να υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός εκπροσώπων, η συζήτηση να είναι πιο λειτουργική και να μην συμμετάσχουν ελεγχόμενα πρόσωπα ή πρόσωπα με παραβατική συμπεριφορά.

Ανοιχτά τα μπλόκα

Σήμερα Παρασκευή, μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας αναμένεται να προσέλθουν στον Εισαγγελέα, ζητώντας να δοθεί εντολή για άνοιγμα του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι ευθύνονται για τις φθορές που προκλήθηκαν στα τρακτέρ δύο αγροτών.

Την Τρίτη, οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν εκ νέου γενική συνέλευση, προκειμένου να ενημερωθούν συλλογικά για τα αποτελέσματα της συνάντησης και να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Από το μεσημέρι της Πέμπτης, οι ίδιοι αγρότες έχουν ανοίξει την αερογέφυρα με μέτωπο προς Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα λεωφορεία, φορτηγά και αυτοκίνητα να προσεγγίζουν την ΠΑΘΕ χωρίς παρακάμψεις.

Οι αγρότες της Καρδίτσας έχουν παρατεταγμένα τα τρακτέρ στην άκρη του αυτοκινητόδρομου Ε65, αφήνοντας μιάμιση λωρίδα ελεύθερη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οι αγρότες του μπλόκου Δυτικής Μακεδονίας έχουν δώσει στην κυκλοφορία την Εγνατία Οδό για όλα τα οχήματα, ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό, στην οποία θα συμμετάσχουν δύο εκπρόσωποί τους.

Η περιμετρική οδός της Πάτρας έχει δοθεί στην κυκλοφορία, καθώς οι αγρότες άναψαν το πράσινο φως και παραμέρισαν τα τρακτέρ στην άκρη.

Σε ασφαλές σημείο στα δεξιά του δρόμου έχουν μεταφέρει τα τρακτέρ τους οι αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα του Μπράλου, της Αταλάντης, του Κάστρου και της Θήβας, επιτρέποντας την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην εθνική οδό από τη Λαμία έως την Αθήνα.

Οι αγρότες στη συνέλευση τους στον Παλαμά Καρδίτσας αποφάσισαν να δώσουν χώρο στον διάλογο, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει το περιθώριο να δώσει λύσεις σε βασικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

«Παιχνίδι» εντυπώσεων με Ανεστίδη πριν το κρίσιμο ραντεβού στο Μαξίμου

Παράλληλα, ένα σκληρό «παιχνίδι», με καθόλου τυχαίες διαρροές, μοιάζει να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αποπροσανατολίζοντας την κοινή γνώμη από τα μείζονα ζητήματα.

«Πρωταγωνιστής» σε αυτό ο αγροτοσυνδικαλιστής από το Μάλγαρα με τον «γαλάζιο» παρελθόν, Κώστας Ανεστίδης, που βγήκε στη «σέντρα», όχι αδίκως, για τις απρεπείς δηλώσεις του εναντίον του πρωθυπουργού σε όχι ουδέτερο χρόνο και ενώ προετοιμαζόταν να παρευρεθεί στο ραντεβού με τον πρωθυπουργό.

Στο βίντεο που έγινε «σημαία» στα φιλοκυβερνητικά μέσα εξαπολύει μια χυδαία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη μπροστά στις κάμερες και με ανοιχτά τα μικρόφωνα με εκφράσεις που δεν μεταφέρονται.


Πιερρακάκης: Η επίσημη πρώτη στην προεδρία του Eurogroup

Πιερρακάκης: Η επίσημη πρώτη στην προεδρία του Eurogroup


Funds: Η Ελλάδα επιστρέψει δυναμικά στο ραντάρ των επενδυτών, άλλα όχι χωρίς κόστος 

Funds: Η Ελλάδα επιστρέψει δυναμικά στο ραντάρ των επενδυτών, άλλα όχι χωρίς κόστος 



inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Μπλόκα: Στάση αναμονής από τους αγρότες ενόψει της συνάντησης με Μητσοτάκη – Οι κόκκινες γραμμές
Agro-in 15.01.26

Μπλόκα: Στάση αναμονής από τους αγρότες ενόψει της συνάντησης με Μητσοτάκη – Οι κόκκινες γραμμές

Οι αγρότες ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό σημειώνουν ότι «δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, αλλά τα μπλόκα δεν φεύγουν» - Επικρατέστερες ημερομηνίες για τη συνάντηση, είναι η Παρασκευή ή η Δευτέρα 19/1

Σύνταξη
Αγρότες: Διάλογος με «γραμμές» που δεν «σπάνε» – Το blame game του Μαξίμου εν αναμονή της συνάντησης
Λευκός και γκρίζος καπνός 14.01.26

Διάλογος με «γραμμές» που δεν «σπάνε» - Το blame game του Μαξίμου εν αναμονή της συνάντησης με τους αγρότες

Η βασική γραμμή της κυβέρνησης και οι όροι για να κάτσει στο ίδιο τραπέζι ο πρωθυπουργός με τους αγρότες. Το «πράσινο φως» από την Πανελλαδική Επιτροπή και οι «κόκκινες γραμμές» των μπλόκων. Κυβερνητικό «καψόνι» για τον ορισμός ώρας και ημέρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων – Οι προτάσεις κλιμάκωσης
Agro-in 14.01.26

Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων – Οι προτάσεις κλιμάκωσης

Τα επόμενα βήματά τους συντονίζουν οι αγρότες οι οποίοι για περισσότερο από ενάμιση μήνα παραμένουν στους δρόμους, διεκδικώντας ουσιαστική λύση στα οξυμένα προβλήματά τους - Δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν και εξετάζουν τις μορφές δράσης

Σύνταξη
Προς κλιμάκωση οι αγρότες – Σκληρό μπρα ντε φερ με την κυβέρνηση που μοιράζει «τυράκια» και εξαπολύει απειλές
Agro-in 14.01.26

Προς κλιμάκωση οι αγρότες – Σκληρό μπρα ντε φερ με την κυβέρνηση που μοιράζει «τυράκια» και εξαπολύει απειλές

Με προτάσεις κλιμάκωσης πραγματοποιείται το μεσημέρι στην Καρδίτσα η νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων - Οι αγρότες που εδώ και 6 εβδομάδες δίνουν αγώνα επιβίωσης καθορίζουν τα επόμενα βήματά τους κόντρα στις απειλές της κυβέρνησης όπως εκφράστηκαν από τον ίδιο τον Κ. Μητσοτάκη στη συνάντησή του με τους «πρόθυμους»

Σύνταξη
Αγρότες: Στο Μαξίμου η αντιπροσωπεία των «προθύμων» για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – Συνεδριάζει αύριο για κλιμάκωση η Πανελλαδική Επιτροπή
Agro-in 13.01.26 Upd: 15:00

Αγρότες: Στο Μαξίμου η αντιπροσωπεία των «προθύμων» για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – Συνεδριάζει αύριο για κλιμάκωση η Πανελλαδική Επιτροπή

Γνωστά έγιναν τα ονόματα των 25 ατόμων που θα συναντηθούν με τον κ. Μητσοτάκη, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί αν και ποιους τελικά εκπροσωπούν - Την ίδια ώρα οι αγωνιζόμενοι αγρότες κλείνουν δρόμους και τελωνεία και ετοιμάζονται για κλιμάκωση κόντρα στις απειλές για καταστολή και ποινικές διώξεις

Σύνταξη
Κλιμακώνουν οι αγρότες, σκέψεις και για τρακτέρ στην Αθήνα – Με ποινές απειλεί το Μαξίμου και συναντά μόνο τους «πρόθυμους»
«Δεν είναι παίξε γέλασε η ζωή μας» 13.01.26

Κλιμακώνουν οι αγρότες, σκέψεις και για τρακτέρ στην Αθήνα – Με ποινές απειλεί το Μαξίμου και συναντά μόνο τους «πρόθυμους»

«Όχι» στα παιχνίδια της κυβέρνησης είπαν οι αγρότες, που ετοιμάζονται για τη νέα κλιμάκωση - Αύριο η Πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων - Το Μαξίμου καταφεύγει σε απειλές και συκοφάντηση και ο πρωθυπουργός πραγματοποιεί ραντεβού με όσους «πρόθυμους» καταφέρει να συγκεντρώσει

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αγρότες: «Ψύχος» πριν τη συνάντηση στο Μαξίμου – «Υπονομευτική η κίνηση της κυβέρνησης»
Κρίσιμες αποφάσεις 12.01.26

«Ψύχος» πριν τη συνάντηση στο Μαξίμου με τους αγρότες - «Υπονομευτική η κίνηση της κυβέρνησης»

Η στρατηγική των «δύο ραντεβού» της κυβέρνησης θέτει εν αμφιβόλω το μονοπάτι του διαλόγου. «Φωτιά» έχουν πάρει τα τηλέφωνα των επικεφαλής και συμμετεχόντων στα μπλόκα. Αγρότες και κτηνοτρόφοι επανακαθορίζουν τη στάση τους. Τι λέει στο in ο αντιπρόεδρος των Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Οι αγρότες περιμένουν την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης για τις δύο επιτροπές με τη σύνθεση που έχουν προτείνει 25 +10 - Σημειώνουν ότι με την αντιπρόταση για δύο 20μελεις επιτροπές, το Μαξίμου «κλείνει το μάτι» στα μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή

Σύνταξη
Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα – Επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη
Agro-in 11.01.26

Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα – Επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Παραμένοντας στα μπλόκα, οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Θα θέσουν εκ νέου το σύνολο των αιτημάτων τους τονίζοντας ότι κόκκινη γραμμή είναι η επιβίωσή τους

Σύνταξη
Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»
Τι ζητούν 11.01.26

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»

Οι αγρότες, παραμένουν στα μπλόκα και ετοιμάζονται για το ραντεβού με τον πρωθυπουργό, προειδοποιώντας με νέα κλιμάκωση αν δεν ικανοποιηθούν με όσα θα ειπωθούν την Τρίτη

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από τα τρακτέρ: Μειώνονται σε αριθμό, «γκριζάρουν» σε ηλικία οι Έλληνες αγρότες
Έρευνα Eurostat 10.01.26

Ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από τα τρακτέρ: Μειώνονται σε αριθμό, «γκριζάρουν» σε ηλικία οι Έλληνες αγρότες

Στην Ελλάδα σχεδόν οι τέσσερις στους δέκα αγρότες είναι άνω των 65 ετών. Μόλις το 7% είναι κάτω των 40 ετών. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Εurostat για το δημογραφικό προφίλ του πρωτογενούς τομέα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Διάλογο με τα τρακτέρ στα Μπλόκα αποφάσισαν οι αγρότες – Τι δηλώνουν στο in
«Ενωμένοι θα νικήσουμε» 10.01.26 Upd: 20:27

Διάλογο με τα τρακτέρ στα Μπλόκα αποφάσισαν οι αγρότες – Τι δηλώνουν στο in

Επιτροπή αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων από τα 62 Μπλόκα θα συναντηθεί το απόγευμα της ερχόμενης Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση στη Νίκαια – Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο
Ώρα αποφάσεων 10.01.26

Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια - Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο

Οργή κυριαρχεί στη πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια με εκπροσώπους αγροτών να αμφισβητούν ακόμα και το εάν πρέπει να κατέβουν σε διάλογο - «Υποτίθεται συζητάμε και ψήφισαν τη Mercosur»

Σύνταξη
Αγρότες: Αποφασίζουν σήμερα την τακτική τους για το ραντεβού με τον Μητσοτάκη
Τι αποφασίζουν 10.01.26

Τα βλέμματα στη Νίκαια: Σήμερα οι κρίσιμες αποφάσεις για τη «γραμμή» διαλόγου και το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων

Οι αγρότες αποφασίζουν σήμερα τις «κόκκινες γραμμές» για τη συνάντησή τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη - «Βάση διαλόγου» οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης - Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχειας των κινητοποιήσεων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Κόβεται» από τη συνάντηση της Δευτέρας ο Ανεστίδης – «Θα κατέβω Αθήνα και θα δούμε» επιμένει ο ίδιος
Ελλάδα 16.01.26

«Κόβεται» από τη συνάντηση της Δευτέρας ο Ανεστίδης – «Θα κατέβω Αθήνα και θα δούμε» επιμένει ο ίδιος

Τη θέση του στην επιτροπή των αγροτών που θα συναντηθούν τη Δευτέρα στο Μαξίμου φαίνεται πως χάνει -μετά τη διαρροή βίντεο με απαράδεκτες εκφράσεις κατά Μητσοτάκη- ο εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η Επιστροφή του Βασιλιά: Ο Ρότζερ Φέντερερ έπαιξε ξανά τένις στην Rod Laver Arena (vids)
Australian Open 16.01.26

Η Επιστροφή του Βασιλιά: Ο Ρότζερ Φέντερερ έπαιξε ξανά τένις στην Rod Laver Arena (vids)

Στα 44 του, ο θρύλος του παγκόσμιου τένις, Ρότζερ Φέντερερ, έπαιξε ξανά μπροστά στο κοινό της Αυστραλίας και υπενθύμισε σε όλους ότι όσο κι αν τα χρόνια περνούν, η κλάση παραμένει αιώνια.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Γροιλανδία: Πώς η κλιματική αλλαγή την φέρνει στο στόχαστρο του Τραμπ – Νέες θαλάσσιες οδοί, κρυμμένα ορυκτά
Δείτε χάρτες 16.01.26

Πώς η κλιματική αλλαγή φέρνει τη Γροιλανδία στο στόχαστρο του Τραμπ - Νέες θαλάσσιες οδοί, κρυμμένα ορυκτά

Λιώνουν οι θαλάσσιοι πάγοι γύρω από τη Γροιλανδία - Οι θαλάσσιες διαδρομές της Αρκτικής γίνονται όλο και πιο προσιτές - «Έχει αυξηθεί το στρατιωτικό ενδιαφέρον», σημειώνει αναλύτρια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κρήτη: Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον 15χρονο που σκοτώθηκε όταν ανετράπη το Ι.Χ. που οδηγούσε φίλος του
Στην Κρήτη 16.01.26

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον 15χρονο που σκοτώθηκε όταν ανετράπη το Ι.Χ. που οδηγούσε φίλος του

Ο 16χρονος φίλος του κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα και πρόκληση θανατηφόρου τροχαίου - Απολογείται σήμερα μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε από τον ανακριτή στην Κρήτη

Σύνταξη
Volley League: Ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στο Μετς
Βόλεϊ 16.01.26

Volley League: Ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στο Μετς

Tρεις μέρες μετά τον τελικό του Super Cup που... βάφτηκε κόκκινος, αυτή τη φορά Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναμετρώνται το απόγευμα της Παρασκευής (18:00) στο Μετς, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Volley League ανδρών.

Σύνταξη
Βόλος: Μαθητής δημοτικού έβγαλε αυτοσχέδιο «σουγιά» και απείλησε άλλο παιδί στο προαύλιο του σχολείου
Στον Βόλο 16.01.26

Μαθητής δημοτικού έβγαλε αυτοσχέδιο «σουγιά» και απείλησε άλλο παιδί στο προαύλιο του σχολείου

Το απίστευτο περιστατικό ξεκίνησε από έναν ασήμαντο καυγά ανάμεσα σε μαθητές της ΣΤ' και της Ε' τάξης, μέχρι που ο ένας μαθητής έβγαλε ένα αμβλύ αντικείμενο που είχε φτιάξει και απείλησε τον άλλον

Σύνταξη
Πριγκίπισσα Ειρήνη: Δίπλα από τον αδερφό της Κωνσταντίνο στο Τατόι η ταφή της
Ελλάδα 16.01.26

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Δίπλα από τον αδερφό της Κωνσταντίνο στο Τατόι η ταφή της

Η πριγκίπισσα Ειρήνη ήταν η μικρότερη αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου Β’ και της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας, με την οποία τη συνέδεε ένας ιδιαίτερα στενός δεσμός σε όλη της τη ζωή.

Σύνταξη
Συνωμοσία υπουργών στις ΗΠΑ για παραβίαση του Συντάγματος – Τι καταγγέλλει δικαστής
Μηχανισμός καταστολής 16.01.26

Συνωμοσία υπουργών στις ΗΠΑ για παραβίαση του Συντάγματος – Τι καταγγέλλει δικαστής

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ συνέταξαν αναφορές για 100 έως 200 φοιτητές με τη βοήθεια φιλοϊσραηλινής οργάνωσης για να τους φορτώσουν εγκληματικές πράξεις

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ μετακινεί την Κίτρινη Γραμμή πιο βαθιά στη Λωρίδα τη στιγμή που οι ΗΠΑ ανακοινώνουν τη δεύτερη φάση εκεχειρίας
Δείτε χάρτη 16.01.26

Το Ισραήλ μετακινεί την Κίτρινη Γραμμή πιο βαθιά στη Γάζα, τη στιγμή που οι ΗΠΑ ανακοινώνουν τη δεύτερη φάση εκεχειρίας

Το Ισραήλ σκότωσε δέκα Παλαιστίνιους στη Γάζα την Πέμπτη την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε την ίδρυση του «Συμβουλίου Ειρήνης» χωρίς να αναφέρει ακόμα ποιοι θα συμμετάσχουν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μια συναρπαστική παρέλαση σεξ, καπνού και μουντής σιωπής – H Ναν Γκόλντιν βλέπει τον κόσμο όπως πραγματικά είναι
1980 16.01.26

Μια συναρπαστική παρέλαση σεξ, καπνού και μουντής σιωπής – H Ναν Γκόλντιν βλέπει τον κόσμο όπως πραγματικά είναι

Πλέον, μετά από περισσότερα από 40 χρόνια, το έργο της Ναν Γκόλντιν «Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης» καταγράφει έναν χαμένο κόσμο, ο οποίος όμως μοιάζει τόσο παρών όσο και όταν τον αντικρίσαμε πρώτη φορά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
NBA: Υπό διάλυση οι Μπακς, νέα βαριά ήττα από τους Σπερς
Μπάσκετ 16.01.26

NBA: Υπό διάλυση οι Μπακς, νέα βαριά ήττα από τους Σπερς

Σε ένα ματς που η διαφορά έφτασε έως και τους 39 πόντους, τελικά οι Μιλγουόκι Μπακς είναι και... χαρούμενοι που έχασαν μόλις με 18 (119-101) από τους Σαν Αντόνιο Σπερς, με τα «Ελάφια» να συνεχίζουν τις πολύ κακές εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα.

Σύνταξη
Κίνα – Καναδάς: Οι πιέσεις από τον Τραμπ τους έφεραν πιο κοντά – Κάρνεϊ: «Νέα στρατηγική εταιρική σχέση»
Συνάντηση στο Πεκίνο 16.01.26

Οι πιέσεις από τον Τραμπ έφεραν πιο κοντά Κίνα και Καναδά - Κάρνεϊ: «Νέα στρατηγική εταιρική σχέση»

Οι σχέσεις ανάμεσα σε Κίνα και Καναδά εισήλθαν σε τροχιά ραγδαίας επιδείνωσης το 2018 - Ωστόσο, η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και η πολιτική που ακολουθεί, τα άλλα όλα

Σύνταξη
