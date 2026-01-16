Με ανοιχτούς δρόμους αλλά παραμονή στα μπλόκα προετοιμάζονται οι αγρότες για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκου Μητσοτάκη, την προσεχή Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου, στις 13:00.

Η κλήση για διάλογο με τους αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, έγινε την επομένη της επαφής του κ. Μητσοτάκη με τους πρόθυμους, καθώς φαίνεται ότι τελικά στο Μέγαρο Μαξίμου αντιλήφθηκαν πως δεν έχει νόημα να συνομιλούν με ομάδα αγροτών, οι οποίοι ούτως ή άλλως δεν επηρεάζουν τα μπλόκα.

Για τους ανθρώπους της παραγωγής απαράβατες γραμμές παραμένουν τα αιτήματα αυτά που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν στον τόπο τους, τα χωράφια τους, τα κοπάδια τους και τις εκμεταλλεύσεις τους και αφορούν το κόστος παραγωγής, τις τιμές των προϊόντων, τις αποζημιώσεις και γενικότερα το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Οι αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων διαμηνύουν πως θέλουν να κάνουν με τον πρωθυπουργό μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ξαναγυρίσουν στους δρόμους.

«Πιστεύουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα η κυβέρνηση να ικανοποιήσει βασικά αιτήματα ώστε να υπάρξει μια προοπτική στον αγροτικό τομέα, σε όλους τους συναδέλφους να μπορούν να ζουν από το επάγγελμά τους. Να πουλάνε δηλαδή τα προϊόντα τους σε τιμές που θα τους εξασφαλίσουν και για τις οικογένειές τους και να μπορούν να ξανά επενδύουν στην αγροτική παραγωγή», σημείωσε εκ μέρους της συντονιστικής του μπλόκου Νίκαιας, Ρίζος Μαρούδας.

Σε ένδειξη καλής θέλησης δεν θα πραγματοποιηθεί από τους αγρότες συλλαλητήριο στην Αθήνα, ωστόσο όπως τονίζουν οι αγρότες «δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, αλλά τα μπλόκα δεν φεύγουν».

Από την άλλη η κυβέρνηση επιθυμεί να παραμείνουν όλοι οι δρόμοι ανοιχτοί, να υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός εκπροσώπων, η συζήτηση να είναι πιο λειτουργική και να μην συμμετάσχουν ελεγχόμενα πρόσωπα ή πρόσωπα με παραβατική συμπεριφορά.

Ανοιχτά τα μπλόκα

Σήμερα Παρασκευή, μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας αναμένεται να προσέλθουν στον Εισαγγελέα, ζητώντας να δοθεί εντολή για άνοιγμα του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι ευθύνονται για τις φθορές που προκλήθηκαν στα τρακτέρ δύο αγροτών.

Την Τρίτη, οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν εκ νέου γενική συνέλευση, προκειμένου να ενημερωθούν συλλογικά για τα αποτελέσματα της συνάντησης και να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Από το μεσημέρι της Πέμπτης, οι ίδιοι αγρότες έχουν ανοίξει την αερογέφυρα με μέτωπο προς Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα λεωφορεία, φορτηγά και αυτοκίνητα να προσεγγίζουν την ΠΑΘΕ χωρίς παρακάμψεις.

Οι αγρότες της Καρδίτσας έχουν παρατεταγμένα τα τρακτέρ στην άκρη του αυτοκινητόδρομου Ε65, αφήνοντας μιάμιση λωρίδα ελεύθερη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οι αγρότες του μπλόκου Δυτικής Μακεδονίας έχουν δώσει στην κυκλοφορία την Εγνατία Οδό για όλα τα οχήματα, ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό, στην οποία θα συμμετάσχουν δύο εκπρόσωποί τους.

Η περιμετρική οδός της Πάτρας έχει δοθεί στην κυκλοφορία, καθώς οι αγρότες άναψαν το πράσινο φως και παραμέρισαν τα τρακτέρ στην άκρη.

Σε ασφαλές σημείο στα δεξιά του δρόμου έχουν μεταφέρει τα τρακτέρ τους οι αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα του Μπράλου, της Αταλάντης, του Κάστρου και της Θήβας, επιτρέποντας την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην εθνική οδό από τη Λαμία έως την Αθήνα.

Οι αγρότες στη συνέλευση τους στον Παλαμά Καρδίτσας αποφάσισαν να δώσουν χώρο στον διάλογο, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει το περιθώριο να δώσει λύσεις σε βασικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

«Παιχνίδι» εντυπώσεων με Ανεστίδη πριν το κρίσιμο ραντεβού στο Μαξίμου

Παράλληλα, ένα σκληρό «παιχνίδι», με καθόλου τυχαίες διαρροές, μοιάζει να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αποπροσανατολίζοντας την κοινή γνώμη από τα μείζονα ζητήματα.

«Πρωταγωνιστής» σε αυτό ο αγροτοσυνδικαλιστής από το Μάλγαρα με τον «γαλάζιο» παρελθόν, Κώστας Ανεστίδης, που βγήκε στη «σέντρα», όχι αδίκως, για τις απρεπείς δηλώσεις του εναντίον του πρωθυπουργού σε όχι ουδέτερο χρόνο και ενώ προετοιμαζόταν να παρευρεθεί στο ραντεβού με τον πρωθυπουργό.

Στο βίντεο που έγινε «σημαία» στα φιλοκυβερνητικά μέσα εξαπολύει μια χυδαία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη μπροστά στις κάμερες και με ανοιχτά τα μικρόφωνα με εκφράσεις που δεν μεταφέρονται.