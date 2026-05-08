08.05.2026 | 17:15
Ελεύθεροι οι όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα στη Γερμανία – Διέφυγαν οι δράστες
Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης
AI 08 Μαΐου 2026, 15:47

Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Αντί να αυξάνει την παραγωγικότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί έναν «φόρο επαλήθευσης», μετατρέποντας τους δημιουργούς σε ελεγκτές των λαθών της

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Κάτι μεγάλο συμβαίνει», έγραψε ο ιδρυτής μιας startup Τεχνητής Νοημοσύνης Matt Shumer σε ένα πρόσφατο viral άρθρο, το οποίο αποτύπωσε την αυξανόμενη αυτοπεποίθηση του κλάδου του ότι η τεχνολογία θα τροφοδοτήσει την επόμενη μεγάλη έκρηξη παραγωγικότητας. Μέχρι στιγμής, η οικονομία δεν έχει ακολουθήσει τον ίδιο ρυθμό.

Στην πραγματικότητα, μετά την απότομη επιβράδυνση της δεκαετίας του 1970, η παραγωγικότητα των ΗΠΑ έχει βιώσει μόνο μία σύντομη έκρηξη ανάπτυξης: την εποχή των υπολογιστών. Η παραγωγή ανά ώρα εργασίας αυξήθηκε κατά περίπου 3% ετησίως στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, και στη συνέχεια εξασθένησε.

Όταν η AI παίρνει αποφάσεις αυτόνομα, ποιος θα πληρώσει το βαρύ τίμημα των λαθών του;

Θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη (AI) να είναι διαφορετική περίπτωση; Οι αισιόδοξοι δείχνουν την κύρια παραγωγικότητα της εργασίας, η οποία αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 1,8% το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σημειώνει στο Social Europe ο καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης Καρλ Μπένεντικτ Φρέι.

Αλλά μια πιο καθαρή μέτρηση από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα του Αγίου Φραγκίσκου, η οποία αφαιρεί την κυκλική ένταση (την επίδραση του να βάζεις απλώς ανθρώπους και μηχανές να δουλεύουν πιο εντατικά), δείχνει ότι η παραγωγικότητα της εργασίας αυξήθηκε μόλις 0,2% σε ετήσια βάση. Αυτό δύσκολα υποδηλώνει «κάτι μεγάλο».

Μια θεμελιώδης διαφορά

Αντιθέτως, θα ήμασταν τυχεροί αν βλέπαμε την τεχνολογία να φτάνει έστω και τη βραχύβια επανάσταση των υπολογιστών.

Η αύξηση της παραγωγικότητας πιθανότατα θα απογοητεύσει, όχι επειδή η τεχνολογία είναι αδύναμη, αλλά επειδή αυτοματοποιεί κάτι θεμελιωδώς διαφορετικό από αυτό που έκαναν ο προσωπικός υπολογιστής και το διαδίκτυο.

Πιο συγκεκριμένα, η AI δημιουργεί ένα σημείο συμφόρησης (bottleneck) που τα προηγούμενα ψηφιακά εργαλεία κατάφεραν σε μεγάλο βαθμό να αποφύγουν.

Η AI δεν ολοκληρώνει τη δουλειά, απλώς παράγει αβέβαια προσχέδια

Σκεφτείτε τι πραγματικά αυτοματοποίησε η επανάσταση των υπολογιστών — ταχύτερους υπολογισμούς και πρόσβαση στη γνώση. Οι υπολογιστές, το email, τα λογιστικά φύλλα και ο Παγκόσμιος Ιστός (web) αφαίρεσαν τις τριβές από τη διαδικασία εύρεσης, αποθήκευσης και μετάδοσης πληροφοριών.

Ένας ερευνητής που χρειαζόταν μια πηγή δεν χρειαζόταν πλέον να ψάξει σε μια βιβλιοθήκη ή να περιμένει να του αποσταλεί ταχυδρομικά.

Τα κέρδη παραγωγικότητας ήταν σχετικά απλά, επειδή οι άνθρωποι μπορούσαν απλώς να υποκαταστήσουν την πιο αργή μέθοδο (μια βιβλιοθήκη) με την ταχύτερη (Google). Η πληροφορία που βρισκόταν στο διαδίκτυο ήταν η ίδια με αυτή που θα έβρισκε κανείς σε ένα ράφι.

Κρίσιμης σημασίας είναι το γεγονός ότι, όταν οι υπολογιστές εκτελούσαν βασικές εργασίες, το έκαναν ντετερμινιστικά. Ένα λογιστικό φύλλο θα μπορούσε να πολλαπλασιάσει λανθασμένα δεδομένα εισόδου, αλλά δεν εφηύρε την αριθμητική.

Οι μηχανές αναζήτησης μπορούσαν να εμφανίσουν άσχετο υλικό, αλλά δεν κατασκεύαζαν ανύπαρκτες πηγές. Ο κύριος κίνδυνος ήταν το ανθρώπινο λάθος, όχι η πειστική επινόηση.

Το ακριβό τίμημα του λάθους

Η AI αυτοματοποιεί κάτι διαφορετικό: την ίδια την παραγωγή γνωστικών αποτελεσμάτων — από τη συγγραφή κειμένων μέχρι τη σύνταξη κώδικα. Συχνά εκτελεί αυτές τις εργασίες αρκετά καλά.

Αλλά επειδή μπορεί επίσης να κάνει λάθη με μεγάλη αυτοπεποίθηση και με τρόπους που φαίνονται αληθοφανείς, δημιουργεί μια ένταση που όσοι βίωσαν την επανάσταση των υπολογιστών δεν αντιμετώπισαν ποτέ: αν οι άνθρωποι πρέπει να παραμείνουν στο κύκλωμα για να επαληθεύσουν τα αποτελέσματα της AI, θα εξακολουθούν να χρειάζονται τη βαθιά γνώση του αντικειμένου που υποτίθεται ότι υποκαθιστά η AI.

Η διασφάλιση της αξιοπιστίας εξακολουθεί να απαιτεί σπάνια τεχνογνωσία και χρόνο. Έτσι, μέρος του χρόνου που εξοικονομείται κατά την παραγωγή του περιεχομένου αντισταθμίζεται εν μέρει —και μερικές φορές εξ ολοκλήρου— από τον χρόνο που δαπανάται για την ανακατασκευή της συλλογιστικής, τη δοκιμή των ισχυρισμών και την ανάληψη της ευθύνης για το τελικό αποτέλεσμα.

Ένα πτωχευτικό δικαστήριο του Μανχάταν έδωσε το πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτού του προβλήματος μόλις αυτόν τον μήνα. Η Sullivan & Cromwell —μία από τις πιο διακεκριμένες νομικές εταιρείες της Wall Street— κατέθεσε μια επείγουσα αίτηση γεμάτη από κατασκευασμένες παραπομπές και άλλα λάθη που δημιουργήθηκαν από AI.

Τα λάθη δεν εντοπίστηκαν από τη διαδικασία ελέγχου της ίδιας της εταιρείας, αλλά από τον δικηγόρο της αντίδικης πλευράς. Το περιστατικό έδειξε τι συμβαίνει όταν ένα εργαλείο που παράγει ρέοντα λόγο συναντά έναν κόσμο που απαιτεί επαληθεύσιμη αλήθεια.

Το βαθύτερο ζήτημα δεν είναι απλώς ότι η AI μπορεί να κάνει λάθος. Είναι ότι το κόστος των λαθών αλλάζει. Καθώς τα συστήματα γίνονται πιο «πρακτορικά» (agentic) —καθώς ενεργούν αυτόνομα, αντί να παράγουν απλώς κείμενο— τα λάθη αποκτούν μεγαλύτερες συνέπειες.

Ένα chatbot που «παραισθάνεται» μια παράγραφο είναι ενοχλητικό. Ένας αυτόνομος πράκτορας που αλλάζει κώδικα, μεταφέρει χρήματα, καταθέτει έγγραφα ή διαγράφει μια βάση δεδομένων, μπορεί να προκαλέσει πραγματική ζημιά στην ταχύτητα μιας μηχανής.

Ο «φόρος επαλήθευσης»

Ονομάστε το «φόρο επαλήθευσης» (verification tax). Σε οποιοδήποτε περιβάλλον όπου κάποιος είναι υπόλογος για ένα αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα του AI δεν είναι ένα τελικό προϊόν.

Είναι ένα προσχέδιο που πρέπει να ελεγχθεί. Η δουλειά δεν εξαφανίζεται· μετατοπίζεται από την παραγωγή στην επίβλεψη. Η καθαρή παραγωγικότητα ισούται με τον χρόνο που εξοικονομείται για τη δημιουργία ενός προσχεδίου μείον τον χρόνο που δαπανάται για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του.

Συνεπώς, σε μια μεγάλη μελέτη πεδίου για την υποστήριξη πελατών, ένας παραγωγικός βοηθός τεχνητής νοημοσύνης αύξησε την παραγωγικότητα κατά 14% κατά μέσο όρο, με πολύ μεγαλύτερα κέρδη για τους αρχάριους και ελάχιστα οφέλη για τους έμπειρους. Επειδή οι εργασίες ήταν τυποποιημένες, τα αποτελέσματα ήταν ευκολότερο να αξιολογηθούν.

Αλλά όταν το πλαίσιο είναι πιο περίπλοκο, το βάρος της επαλήθευσης μπορεί να υπερβεί το όφελος.

Μια τυχαιοποιημένη δοκιμή με έμπειρους προγραμματιστές που εργάζονταν στα δικά τους αποθετήρια, διαπίστωσε ότι η πρόσβαση σε εργαλεία AI αιχμής τους έκανε περίπου 19% πιο αργούς — σε μεγάλο βαθμό επειδή ο χρόνος τους αναλώθηκε στο να δίνουν εντολές, να αναθεωρούν και να διορθώνουν.

Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η απόδοση της τεχνητής νοημοσύνης εξαρτάται από τη δομή της εργασίας. Όπου τα λάθη είναι φθηνά και τα αποτελέσματα ελέγχονται εύκολα, η AI μπορεί να επιταχύνει την εργασία. Όπου τα λάθη είναι δαπανηρά, το σημείο συμφόρησης μετατοπίζεται από την «εκτέλεση της δουλειάς» στην «πιστοποίησή» της.

Όταν η AI σπρώχνει το κόστος εκτέλεσης προς το μηδέν, ο περιοριστικός παράγοντας γίνεται η ικανότητά μας να επικυρώνουμε τα αποτελέσματα.

Ο κίνδυνος για το μέλλον

Αυτό το πλαίσιο αποσαφηνίζει επίσης έναν μακροπρόθεσμο κίνδυνο. Εάν οι εταιρείες ανταποκριθούν στην τεχνητή νοημοσύνη προσλαμβάνοντας λιγότερους junior υπαλλήλους, παρέχοντας λιγότερη εκπαίδευση και υποθέτοντας ότι η μηχανή θα αναλάβει το πρώτο προσχέδιο, διαβρώνουν την ίδια την τεχνογνωσία που απαιτείται για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της μηχανής.

Ο οργανισμός θα φαίνεται πιο ευέλικτος μέχρι τη στιγμή που το κρυφό λάθος θα βγει στην επιφάνεια.

Η ανάγκη για νέους κανόνες

Τι θα χρειαζόταν, λοιπόν, για να αποδώσει η AI ευρεία αύξηση της παραγωγικότητας, αντί για πολλή δραστηριότητα και ακοστολόγητο κίνδυνο;

Η απάντηση είναι η υποδομή επαλήθευσης. Για παράδειγμα, ένας ομοσπονδιακός δικαστής στο Τέξας απαιτεί πλέον από τους δικηγόρους να πιστοποιούν ότι οποιοδήποτε κείμενο έχει συνταχθεί από AI, έχει επαληθευτεί με παραδοσιακή έρευνα, προσθέτει ο Φρέι

Καταλήγοντας, ο καθηγητής επισημαίνει ότι μια παρόμοια αλλαγή απαιτείται σε όλες τις εργασίες γραφείου. Εάν οι εταιρείες θέλουν οι πράκτορες AI να διαχειρίζονται κρίσιμα δεδομένα, θα χρειαστούν αποδείξεις προέλευσης, ίχνη ελέγχου και σαφή πρότυπα δέουσας επιμέλειας. Μια τέτοια θεσμική αλλαγή δεν συμβαίνει με την ίδια ταχύτητα που κυκλοφορούν τα νέα μοντέλα.

Μέχρι να προλάβουν να προσαρμοστούν οι κανονισμοί, οι επαγγελματικοί κανόνες και τα δικαστήρια, οι δυνατότητες της AI θα παραμένουν περιορισμένες.

Πηγή: Social Europe

Ελληνική οικονομία: Οι πέντε δείκτες που δείχνουν πότε ξεκινούν τα δύσκολα

Ελληνική οικονομία: Οι πέντε δείκτες που δείχνουν πότε ξεκινούν τα δύσκολα

"Tired but Wired": Γιατί νιώθετε εξαντλημένοι αλλά σε υπερένταση

Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά
Τεχνητή Νοημοσύνη 07.05.26

Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά

Νέα έκθεση της Microsoft αποκαλύπτει το διπλό πρόσωπο του AI: Μεγαλώνει την ψαλίδα πλουσίων-φτωχών, κατακρημνίζει τις ΗΠΑ στην 21η θέση και τάζει προσλήψεις εν μέσω μαζικών απολύσεων

Σύνταξη
Όταν η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί την παράνοια: Περιπτώσεις που οδήγησαν σε παραλήρημα
AI 04.05.26

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί την παράνοια: Περιπτώσεις που οδήγησαν σε παραλήρημα

Ένα ολοένα και πιο ανησυχητικό φαινόμενο αναδεικνύεται γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς χρήστες από διαφορετικές χώρες αναφέρουν ότι καθημερινές συνομιλίες με chatbots εξελίχθηκαν σε έντονες παραληρηματικές πεποιθήσεις.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Πώς η ΑΙ του Μασκ οδηγεί τους ανθρώπους σε παραλήρημα – «Επιτέθηκε και προσπάθησε να βιάσει τη σύζυγό του»
Τεχνητή Νοημοσύνη 03.05.26

Πώς η ΑΙ του Μασκ οδηγεί τους ανθρώπους σε παραλήρημα - «Επιτέθηκε και προσπάθησε να βιάσει τη σύζυγό του»

Το Grok του Μασκ το παράκανε... Οι πληροφορίες που έδινε οδήγησαν πολλούς χρήστες σε διάφορα μέρη του κόσμου σε παραλήρημα. Ο Άνταμ ετοιμάστηκε για πόλεμο, ενώ ο Τάκα πίστευε ότι μπορεί να διαβάζει τις σκέψεις των ανθρώπων

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τεχνητή νοημοσύνη και αγορά εργασίας: Ποια ηλικιακή ομάδα «χτύπησε» – Τι δείχνουν μελέτες σε Ευρώπη και ΗΠΑ
AI 03.05.26

Τεχνητή νοημοσύνη και αγορά εργασίας: Ποια ηλικιακή ομάδα «χτύπησε» - Τι δείχνουν μελέτες σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Από τη μία πλευρά μειώνεται η ζήτηση για επαγγέλματα που μπορούν να υποκατασταθούν από τα μοντέλα της ΑΙ, από την άλλη όμως δημιουργεί ζήτηση για νέα επαγγέλματα που είναι σχετικά με αυτήν.

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη και εργασία: Το τέλος της καριέρας ή η αρχή μιας νέας εποχής;
Ψηφιακός μετασχηματισμός 01.05.26

Τεχνητή νοημοσύνη και εργασία: Το τέλος της καριέρας ή η αρχή μιας νέας εποχής;

Η τεχνητή νοημοσύνη γκρεμίζει την παραδοσιακή καριέρα και γεννά «CEOs από απελπισία», μετατοπίζοντας τον εργασιακό χάρτη από την καταστροφή στην προσαρμογή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
AI: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;
AI 30.04.26

Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;

Η Ευρώπη αναδεικνύεται σε τρίτη αγορά ταλέντων στον τομέα της AI, καθώς οι περιορισμοί στις βίζες δυσχεραίνουν τη διαμονή και την εργασία των εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας στις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μόνο τρεις εβδομάδες έκατσε σε κέντρο θεραπείας η ποπ σταρ μετά τη σύλληψή της
Οδήγηση & αλκοόλ 08.05.26

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μόνο τρεις εβδομάδες έκατσε σε κέντρο θεραπείας η ποπ σταρ μετά τη σύλληψή της

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φέρεται να μπήκε σε ιδιωτικό κέντρο θεραπείας μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά αποχώρησε σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες

Σύνταξη
Η στεγαστική κρίση θερίζει, ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει – Στο 13,8% ο πληθωρισμός στέγασης
Κοινωνικός εφιάλτης 08.05.26

Η στεγαστική κρίση θερίζει, ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει – Στο 13,8% ο πληθωρισμός στέγασης

Η στεγαστική κρίση οξύνεται ραγδαία, με τον πληθωρισμό στη στέγαση να τρέχει με ετήσιο ρυθμό 13,8% και 40% στην εξαετία. Παρεμβάσεις από την αντιπολίτευση για στεγαστικό και ακρίβεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Παναθηναϊκός – Βαλένθια 86-89: Ηττήθηκε ξανά και πάει για «τελικό» στην Ισπανία
Μπάσκετ 08.05.26

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 86-89: Ηττήθηκε ξανά και πάει για «τελικό» στην Ισπανία

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε για 2η σερί φορά στο ΟΑΚΑ από τη Βαλένθια (89-86), οι Ισπανοί ισοφάρισαν τη σειρά σε 2-2 και πλέον η πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι στην έδρα τους

Σύνταξη
NBA Europe: Το σχέδιο των 3 δισ. δολαρίων που αλλάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ
Μπάσκετ 08.05.26

NBA Europe: Το σχέδιο των 3 δισ. δολαρίων που αλλάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ

NBA και η FIBA ετοιμάζουν τη μεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με επενδύσεις-μαμούθ, μόνιμα franchises, εγγυημένα έσοδα και στόχο τη δημιουργία μιας νέας πανευρωπαϊκής «σουπερλίγκας»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε 90-94: Πρόκριση στην παράταση οι Τούρκοι και «ραντεβού» με τον Ολυμπιακό στο F-4
Μπάσκετ 08.05.26

Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε 90-94: Πρόκριση στην παράταση οι Τούρκοι και «ραντεβού» με τον Ολυμπιακό

Η πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε επικράτησε στην παράταση της Ζαλγκίρις με 94-90, έκανε το 3-1 στη σειρά και προκρίθηκε στο Final 4 της Αθήνας όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται
1983 08.05.26

«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται

Ο Κέρμιτ Όσβαλντ γνώριζε τον Κιθ Χάρινγκ από τότε που ήταν πέντε ετών. Ξεκίνησαν ανταλλάσσοντας σημειώματα στην εκκλησία της γενέτειράς τους, το Κούτσταουν της Πενσυλβανίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παραδοχή Μέσι: «Η Αργεντινή δεν είναι φαβορί για το Μουντιάλ» – Τι είπε για την «κόντρα» του με τον Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Μέσι: «Η Αργεντινή δεν είναι φαβορί για το Μουντιάλ» - Τι είπε για την «κόντρα» του με Ρονάλντο

Ο Λιονέλ Μέσι δήλωσε ότι η Αργεντινή δεν είναι το φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που θα φιλοξενήσουν ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς, από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δουδωνής: Ανυπολόγιστο το κόστος της κυβερνητικής ολιγωρίας για εμβολιασμό – Καταστρέφεται η κτηνοτροφία της Λέσβου
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Δουδωνής: Ανυπολόγιστο το κόστος της κυβερνητικής ολιγωρίας για εμβολιασμό – Καταστρέφεται η κτηνοτροφία της Λέσβου

Επίθεση στην κυβέρνηση για καθυστέρηση στους εμβολιασμούς ζώων εξαπέλυσε από τη Λέσβο ο Π. Δουδωνής, ζητώντας άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων.

Σύνταξη
«Στο εξωτερικό κινδυνεύει η ζωή μου»: Συγκλονίζει η ιστορία Ιρακινής που ζητά άδεια διαμονής από το υπ. Μετανάστευσης
Τι λέει στο in 08.05.26

«Στο εξωτερικό κινδυνεύει η ζωή μου»: Συγκλονίζει η ιστορία Ιρακινής που ζητά άδεια διαμονής από το υπ. Μετανάστευσης

«Ζητώ μόνο να μείνω και να δουλέψω μόνιμα στη χώρα που μεγάλωσα. Έφυγα για να γλυτώσω. Με διώχνουν και από την Ελλάδα. Δεν έχω πού αλλού να πάω» λέει η 35χρονη, που δέχεται απειλές από μαφία προηγμένης δυτικής χώρας. Η απάντηση πηγών του υπουργείου.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Acropolis Swim Open: Σπουδαίος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο, καλύτερη επίδοση στον κόσμο και Πανελλήνιο ρεκόρ! (vid)
«Τρέλανε» τα χρονόμετρα 08.05.26

Σπουδαίος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο: Κορυφαία επίδοση στον κόσμο και Πανελλήνιο ρεκόρ! (vid)

Εντυπωσιακός ο Απόστολος Σίσκος στην πρεμιέρα του «Acropolis Swim Open» στο ΟΑΚΑ. Ο 21χρονος πρωταθλητής σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ και την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στα 200μ. ύπτιο!

Σύνταξη
Πάπας Λέων ΙΔ’: Έξι πράγματα που μάθαμε για τον πρώτο Αμερικάνο ποντίφικα στο πρώτο έτος της θητείας του
Κόσμος 08.05.26

Πάπας Λέων ΙΔ’: Έξι πράγματα που μάθαμε για τον πρώτο Αμερικάνο ποντίφικα στο πρώτο έτος της θητείας του

Ο καρδινάλιος Ρομπέρ Πρεβό, ο οποίος επέλεξε το όνομα Πάπας Λέων ΙΔ' εξελέγη στις 8 Μαΐου 2025 ως ο 267ος επίσκοπος της Ρώμης και ηγέτης των 1,4 δισεκατομμυρίων καθολικών παγκοσμίως

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια
Μπάσκετ 08.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βαλένθια για το Game 4 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Κόντρα στην πολιτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου
Διεθνής Οικονομία 08.05.26

Κόντρα στην πολιτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου

Παρά την θέληση της ΕΕ να απεξαρτηθεί από την ρωσική ενέργεια, η ένωση αύξησε τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2026

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης: Στα «μαλακά» Τσουαμενί και Βαλβέρδε μετά το σοβαρό επεισόδιο που είχαν (pic)
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Η ποινή της Ρεάλ σε Τσουαμενί και Βαλβέρδε μετά μετά το σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους

Ούτε διακοπή συμβολαίου, ούτε αποκλεισμός από αγώνες η ποινή της Ρεάλ σε Βαλβέρδε και Τσουαμενί για τον άγριο καυγά που είχαν. Έκαστος θα πληρώσει πρόστιμο ύψους μισού εκατομμυρίου ευρώ.

Σύνταξη
ΝΔ: Η σκιώδης κούρσα διαδοχής έχει ήδη ξεκινήσει – Θέσεις εκκίνησης και θέσεις μάχης
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

ΝΔ: Η σκιώδης κούρσα διαδοχής έχει ήδη ξεκινήσει – Θέσεις εκκίνησης και θέσεις μάχης

Με γραμμή εκκίνησης το επικείμενο συνέδριο και με ορατό σταθμό τη βραδιά της πρώτης κάλπης, οι επίδοξοι εσωκομματικοί παίκτες οργανώνουν τον σχεδιασμό τους για την επόμενη μέρα στη ΝΔ. Τα στρατόπεδα, οι στρατηγικές και οι συμμαχίες για τη μετά Μητσοτάκη εποχή.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

