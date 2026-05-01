science
Σάββατο 02 Μαϊου 2026
weather-icon 12o
Stream

in
science

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τεχνητή νοημοσύνη και εργασία: Το τέλος της καριέρας ή η αρχή μιας νέας εποχής;
AI 01 Μαΐου 2026, 18:00

Η τεχνητή νοημοσύνη γκρεμίζει την παραδοσιακή καριέρα και γεννά «CEOs από απελπισία», μετατοπίζοντας τον εργασιακό χάρτη από την καταστροφή στην προσαρμογή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Spotlight

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του παγκόσμιου εργασιακού τοπίου εξελίσσεται με καταιγιστικούς ρυθμούς, με την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) να βρίσκεται στον πυρήνα μιας ιστορικής ανατροπής. Δεν πρόκειται πλέον για μια αφηρημένη έννοια ή για πειραματικά εργαλεία περιορισμένης εμβέλειας. Τα δεδομένα από την αγορά εργασίας και τις διεθνείς εταιρικές τάσεις δείχνουν ότι η AI έχει περάσει σε ένα νέο στάδιο ωριμότητας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τεράστιες προκλήσεις για εκατομμύρια εργαζομένους, αλλά και γεννώντας νέα ερωτήματα για το πώς θα μοιάζει η απασχόληση στο άμεσο μέλλον. Καθώς η συζήτηση φουντώνει, τα στοιχεία δείχνουν ένα διττό πρόσωπο: από τη μία πλευρά, μια βαθιά αναταραχή στις δομές της απασχόλησης και από την άλλη, την εμφάνιση νέων παραδειγμάτων που συχνά αγνοούνται από τον δημόσιο διάλογο.

Από τα γλωσσικά μοντέλα στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων

Η πρώτη φάση της επανάστασης της Τεχνητής Νοημοσύνης χαρακτηρίστηκε από την εξάπλωση των Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων (LLMs), τα οποία απέδειξαν την ικανότητα των μηχανών να κατανοούν, να συνθέτουν και να παράγουν ανθρώπινο λόγο με εντυπωσιακή φυσικότητα. Ωστόσο, η παρούσα φάση είναι πολύ πιο περίπλοκη και επιδραστική. Η AI έχει μεταβεί από την απλή παραγωγή περιεχομένου στην ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Καθώς οι αλγόριθμοι αναλαμβάνουν στρατηγικούς ρόλους, η αγορά εργασίας δεν πεθαίνει, αλλά απαιτεί ταχύτατη επανεκπαίδευση και νέες, αμιγώς ανθρώπινες δεξιότητες

Σύγχρονα συστήματα αναλαμβάνουν πλέον την αξιολόγηση επενδυτικών κινδύνων, την εφοδιαστική αλυσίδα, τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και τον στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων. Οι αλγόριθμοι δεν λειτουργούν απλώς ως βοηθοί που εκτελούν εντολές, αλλά ως «έξυπνοι» αναλυτές που προτείνουν κατευθύνσεις, ζυγίζουν επιλογές και λαμβάνουν αποφάσεις βάσει πολύπλοκων σετ δεδομένων σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Αυτή η ποιοτική αναβάθμιση σημαίνει ότι η AI αγγίζει πλέον διευθυντικές και εποπτικές θέσεις, αμφισβητώντας το μέχρι πρότινος αφήγημα ότι η τεχνολογία θα αυτοματοποιούσε μόνο χειρωνακτικές ή αυστηρά τυποποιημένες εργασίες ρουτίνας.

Το πλήγμα στην απασχόληση και το γκρέμισμα της παραδοσιακής καριέρας

Η άμεση συνέπεια αυτής της βαθιάς διείσδυσης αποτυπώνεται στον αριθμό των θέσεων εργασίας που πλήττονται. Η αυτοματοποίηση επηρεάζει πλέον έναν τεράστιο κύκλο βιομηχανιών. Από την επενδυτική τραπεζική, όπου οι αλγόριθμοι αναλύουν χιλιάδες σελίδες οικονομικών εκθέσεων σε ελάχιστα λεπτά, μέχρι τον προγραμματισμό και τη νομική υποστήριξη, τα παραδοσιακά οχυρά της ανθρώπινης εργασίας δέχονται πιέσεις. Πολυεθνικές εταιρείες και τεχνολογικοί κολοσσοί προχωρούν σε εκτεταμένες μειώσεις προσωπικού, αντικαθιστώντας ολόκληρα τμήματα με αυτοματοποιημένα συστήματα με στόχο τη δραστική μείωση του λειτουργικού και μισθολογικού κόστους.

Αυτή η συρρίκνωση των διαθέσιμων ρόλων, ωστόσο, πυροδοτεί ένα ευρύτερο φαινόμενο: το απόλυτο γκρέμισμα της παραδοσιακής έννοιας της καριέρας. Το ιστορικό μοντέλο της «εταιρικής κλίμακας» —όπου ένας νέος εργαζόμενος εισερχόταν σε μια εταιρεία, εκπαιδευόταν και ανέβαινε ιεραρχικά— τείνει να εξαφανιστεί. Οι εισαγωγικές (entry-level) θέσεις εξαϋλώνονται, στερώντας από τους νέους επαγγελματίες την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία.

Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον αναδύεται το νέο προφίλ των «CEOs από απελπισία». Πρόκειται για εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης οι οποίοι, αντιμέτωποι με ένα εργασιακό τοπίο κλειστών θυρών και αβεβαιότητας, αναγκάζονται να δημιουργήσουν τις δικές τους μικρο-επιχειρήσεις (solopreneurs). Γίνονται ανεξάρτητοι σύμβουλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή πάροχοι υπηρεσιών, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του «διευθύνοντος συμβούλου» για τον εαυτό τους. Αυτή η στροφή δεν γίνεται απαραίτητα ως φυσική εξέλιξη ενός επιχειρηματικού οράματος, αλλά ως μοναδική διέξοδο επιβίωσης σε μια διαλυμένη αγορά σταθερής μισθωτής εργασίας.

Η αυτοματοποίηση εξαφανίζει θέσεις, αλλά η επιβίωση απαιτεί πλέον συνεργασία ανθρώπου και μηχανής

Μέσα στον ορυμαγδό των δυσοίωνων αναλύσεων, έχει κυριαρχήσει ένα αφήγημα απόλυτης «εργασιακής αποκάλυψης». Παρόλα αυτά, η αποκλειστική εστίαση στην απώλεια θέσεων εργασίας παραβλέπει συστηματικά ορισμένες κρίσιμες διαστάσεις της τεχνολογικής επανάστασης. Η ιστορία της οικονομίας διδάσκει ότι κάθε μεγάλη τεχνολογική τομή καταργεί επαγγέλματα, αλλά ταυτόχρονα γεννά νέα.

Αυτό που συχνά αγνοείται είναι ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν λειτουργεί μόνο ως υποκατάστατο της ανθρώπινης εργασίας, αλλά κυρίως ως πολλαπλασιαστής ισχύος. Η παραγωγικότητα των εργαζομένων που εκπαιδεύονται να χρησιμοποιούν τα νέα εργαλεία αυξάνεται ραγδαία. Νέες κατηγορίες επαγγελμάτων κάνουν την εμφάνισή τους: μηχανικοί εντολών (prompt engineers), επιβλέποντες ηθικής αλγορίθμων, αναλυτές ποιότητας δεδομένων και στρατηγικοί διαχειριστές συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνολογία δεν εξαφανίζει τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά απαιτεί την ταχύτατη επανακατάρτισή του (reskilling). Το ζητούμενο δεν είναι η αντικατάσταση του ανθρώπου από τη μηχανή, αλλά η αντικατάσταση του ανθρώπου που δεν χρησιμοποιεί AI από αυτόν που τη χειρίζεται άριστα.

Επιπρόσθετα, η ανάληψη των γραφειοκρατικών, υπολογιστικών και επαναλαμβανόμενων γνωστικών εργασιών από τις μηχανές απελευθερώνει πολύτιμο χρόνο για τις πτυχές της εργασίας που είναι αμιγώς ανθρώπινες. Δεξιότητες που θεωρούνται ανθεκτικές στην αυτοματοποίηση, όπως η συναισθηματική νοημοσύνη, η ενσυναίσθηση, η δημιουργική επίλυση απρόβλεπτων προβλημάτων, η ηγεσία και η ουσιαστική διαπροσωπική επικοινωνία επαναξιολογούνται.

Είναι κρίσιμο να συνειδητοποιήσουμε ότι η πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες σήμερα δεν είναι απαραίτητα ο «θάνατος της εργασίας», αλλά η επείγουσα ανάγκη προσαρμογής. Η μετάβαση αυτή απαιτεί την επανασχεδίαση της δια βίου μάθησης, εξασφαλίζοντας ότι το ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να ακολουθήσει τις ταχύτητες της νέας ψηφιακής εποχής. Η συζήτηση, επομένως, καλείται να μετατοπιστεί από τον φόβο της τεχνολογικής δυστοπίας στην προετοιμασία για ένα νέο, υβριδικό εργασιακό πλαίσιο, όπου άνθρωπος και μηχανή θα συνυπάρχουν και θα αλληλοσυμπληρώνονται.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΗΠΑ: Πώς ο Τραμπ κατάφερε να αναζωπυρώσει την απειλή του πληθωρισμού

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Markets
Wall Street: Nέο ρεκόρ για S&P 500 – Η Apple οδηγεί την άνοδο, το πετρέλαιο υποχωρεί

inWellness
inTown
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream science
AI 30.04.26

Αγορά εργασίας 26.04.26

Τεχνολογία 26.04.26

Έρευνα 23.04.26

AI 22.04.26

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Μπάσκετ 01.05.26

Πόλεμος στο Ιράν 01.05.26

Ποδόσφαιρο 01.05.26

Λύκοι και καρκίνος 01.05.26

Νίκος Ζώτος 01.05.26

Πόλο 01.05.26

Επικαιρότητα 01.05.26

Ξέσπασμα Washington Post 01.05.26

Ποδόσφαιρο 01.05.26

Έρευνα Εurofound 01.05.26

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 01.05.26

Ναυάγιο στη Σικελία 01.05.26

Ποδόσφαιρο 01.05.26

Επίσημα σε όλη την ΕΕ 01.05.26

Μπάσκετ 01.05.26

Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies