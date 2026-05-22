Χεζόνια: «Τα συγχαρητήρια ανήκουν στον Σκαριόλο, όταν ήρθε δεν ξέραμε τι να κάνουμε»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Ρεάλ επιβλήθηκε με 105-90 της Βαλένθια και θα παίξει στον τελικό της Euroleague με τον Ολυμπιακό.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά το παιχνίδι ο Μάριο Χεζόνια στάθηκε στον Σέρτζιο Σκαριόλο τονίζοντας πως έχει αλλάξει τα πάντα στην ομάδα με την έλευσή του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χεζόνια

«Είχαμε τον καλό επιθετικό μας ρυθμό. Είναι οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Σήμερα χάσαμε ακόμα έναν παίκτη (σ.σ. Γκαρούμπα), κάτι που ήταν σοκαριστικό. Αλλά όλοι οι παίκτες μπορούν να προσφέρουν.

Πιστεύουμε στην ομάδα. Ο Πουαριέ τραυματίστηκε, ακόμα ένας σέντερ. Ο Ντεκ είναι ένας υπολογιστής, ο Λάιλς είναι μαζί μας. Πρέπει σε αυτές τις μικρές λεπτομέρειες, που δεν γίνονται αντιληπτές από τον κόσμο, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να κάνουμε το 100% που μπορούμε.

Για την απόδοση της Ρεάλ και τα επιθετικά ριμπάουντ: Τα συγχαρητήριά μας στον κόουτς Σκαριόλο, που μπορεί να προσαρμοστεί. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία ο Σκαριόλο και μπορεί να κάνει αυτές τις προσαρμογές. Τον Σεπτέμβριο νομίζαμε ότι δεν ήξερε τι κάνει, αλλά πλέον τον εμπιστευόμαστε τυφλά».

«Στον τελικό η πίστη θα παίξει ρόλο και το ποιος το θέλει πιο πολύ» ανέφερε αρχικά για τον ημιτελικό», πρόσθεσε ο Χεζόνια.

Σε ερώτηση για τη θητεία του στον Παναθηναϊκό και στο ίδιο γήπεδο το 2021, είπε: «Πέρασα εδώ τρεις πολύ όμορφους μήνες στη ζωή μου και στην καριέρα μου, αλλά νομίζω δεν υπάρχουν περισπασμοί, αυτό το ματς είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι μεγάλο αυτός ο τελικός και για τις δύο από τις πιο ιστορικές ομάδες της Euroleague».