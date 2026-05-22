Ολυμπιακός: Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στον Πειραιά μετά την πρόκριση στον τελικό της Euroleague (vid+pics)
Ο Ολυμπιακός πέρασε στον τελικό του Final Four της Euroleague 2026 και ο Πειραιάς… κάηκε για τον Θρύλο της Ευρώπης!
- Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες των δικαιούχων του κοινωνικού τουρισμού
- Η αυτοψία μίας ήττας: Τελικά γιατί η Κάμαλα Χάρις απέτυχε να νικήσει τον Τραμπ στις εκλογές του 2024
- Στο μικροσκόπιο ο θάνατος προέδρου κοινότητας στο Ηράκλειο - Ανθρωποκτονία «βλέπει» ο ιατροδικαστής
- Πώς σχετίζονται τα δωρεάν σχολικά γεύματα με τη συμπεριφορά των παιδιών – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες τα παρέχουν
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Για 10η φορά στην ιστορία του ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον τελικό της Euroleague, στο Final Four 2026 που διεξάγεται στο «T-Center» της Αθήνας.
Μετά τη λήξη της σαρωτικής νίκης με το επιβλητικό 79-61 επί της Φενέρμπαχτσε, οι οπαδοί του Θρύλου… έκαψαν τον Πειραιά με τους έντονους πανηγυρισμούς!
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού γιόρτασαν με τη ψυχή τους την πρόκριση, κάνοντας κατακόκκινο τον Πειραιά, ξεσπώντας σε ξέφρενους πανηγυρισμούς.
Βαλένθια ή Ρεάλ Μαδρίτης τώρα για την 4η κούπα των «ερυθρόλευκων»!
- Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 90-105: Η «βασίλισσα» αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό της Euroleague!
- Υπόκλιση της Euroleague στον σπουδαίο Νάντο Ντε Κολό: «Ευχαριστούμε για όλα» (pic)
- Ρεάλ Μαδρίτης: Σοκ για τη «βασίλισσα», τραυματίστηκε o Γκαρούμπα! (vid)
- Βασίλης Σπανούλης και Νίκος Ζήσης πήγαν μαζί στο ΟΑΚΑ (vid, pics)
- Ομιλία του Μπαρτζώκα στους παίκτες ενόψει του τελικού: «Να έχουμε τη μύτη μας κάτω» (vid)
- Μαρινάκης: «Να το σηκώσουμε ξανά, εδώ μέσα»
- Γιασικεβίτσιους: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ήταν ξεκάθαρα καλύτερος από εμάς»
- Τέλος και επίσημα από τον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις