Κρήτη: Βαρύτατο κατηγορητήριο για τους 16 συλληφθέντες – Διώξεις για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά και όπλα

Βαρύτατες ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος των 16 ατόμων που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης σε περιοχές του Ηρακλείου και του Μαλεβιζίου για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (22/5), υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, ενώ οι απολογίες τους αναμένεται να ξεκινήσουν από τη Δευτέρα και να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.

Οι διώξεις αφορούν, κατά περίπτωση, συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Στοχευμένες έρευνες

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες των Αρχών ήταν στοχευμένες και επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένες οικογένειες που είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν την Αστυνομία. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 22 σπίτια και ποιμνιοστάσια, όπου εντοπίστηκαν ποσότητες κοκαΐνης και χασίς, όπλα, φυσίγγια, μεγάλα χρηματικά ποσά, οχήματα, χιλιάδες ενώτια προβάτων και μηχάνημα καταμέτρησης χρημάτων.

Παράλληλα, δεσμεύτηκαν περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί, ενώ η υπόθεση φαίνεται να συνδέεται και με έρευνα για πιθανές παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κεντρικό πρόσωπο της δικογραφίας φέρεται να είναι ένας 43χρονος, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από πολύωρες αναζητήσεις στην περιοχή της Θερίσου. Οι Αρχές τον εντόπισαν έξω από ΑΤΜ, όπου φέρεται να είχε μεταβεί για ανάληψη χρημάτων, λίγο πριν επιχειρήσει να εξαφανιστεί.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται και στοιχεία που σχετίζονται με δηλώσεις μεγάλου αριθμού ζώων για την εξασφάλιση επιδοτήσεων. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εξετάζεται αν είχαν δηλωθεί εκατοντάδες ζώα που δεν αντιστοιχούσαν στην πραγματική κατοχή της οικογένειας, ενώ φέρεται να οργανώθηκε ακόμη και μεταφορά «δανεικών» κοπαδιών ενόψει ελέγχων.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει δεκάδες εμπλεκόμενους και χιλιάδες σελίδες στοιχείων και καταγεγραμμένων συνομιλιών.

Ο Νίκος Στειακάκης, συνήγορος υπεράσπισης τεσσάρων εκ των κατηγορουμένων, δήλωσε: «Αναμένουμε τη δικογραφία, για να δούμε ποια είναι η ευθύνη του κάθε κατηγορουμένου και ποια η έκταση αυτής, ούτως ώστε και η αντιμετώπισή τους στο στάδιο της απολογίας και της ανάκρισης, να είναι αντίστοιχη για τον καθένα και εξατομικευμένη».

Για «υπερτροφικές» διώξεις έκανε λόγο από την πλευρά του ο δικηγόρος Γιώργος Κοκοσάλης. «Έχει γίνει κατάχρηση του νομικού χαρακτηρισμού τα τελευταία χρόνια» ανέφερε με φόντο το χαρακτηρισμό περί εγκληματικής οργάνωσης, ο κ. Κοκοσάλης, προσθέτοντας πως «είμαι βέβαιος ότι θα καταπέσει στο ακροατήριο».

Ο δικηγόρος, Διονύσης Βέρρας, σχολιάζοντας το επιχειρησιακό μέρος της υπόθεσης αλλά και την αστυνομική προανάκριση, τόνισε ότι διαχωρίστηκε το τμήμα της δικογραφίας που αφορά στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Όλο το επιχειρησιακό μέρος και όλη η αστυνομική προανάκριση, στηρίζεται πάνω στην άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και αυτό με θλίβει» ανέφερε ο κ. Βέρρας, μιλώντας για «κυνήγι μαγισσών» και σχολιάζοντας πως, αν και γίνεται λόγος για απάτη, εντούτοις δεν προκύπτει το ύψος της ζημίας που έχει διαπιστωθεί.