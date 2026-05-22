Κρήτη: Βαρύτατο κατηγορητήριο για τους 16 συλληφθέντες – Διώξεις για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά και όπλα
Ελλάδα 22 Μαΐου 2026, 20:57

Διαχωρίστηκε το τμήμα της δικογραφίας που αφορά παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες

Βαρύτατες ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος των 16 ατόμων που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης σε περιοχές του Ηρακλείου και του Μαλεβιζίου για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (22/5), υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, ενώ οι απολογίες τους αναμένεται να ξεκινήσουν από τη Δευτέρα και να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.

Οι διώξεις αφορούν, κατά περίπτωση, συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Στοχευμένες έρευνες

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες των Αρχών ήταν στοχευμένες και επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένες οικογένειες που είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν την Αστυνομία. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 22 σπίτια και ποιμνιοστάσια, όπου εντοπίστηκαν ποσότητες κοκαΐνης και χασίς, όπλα, φυσίγγια, μεγάλα χρηματικά ποσά, οχήματα, χιλιάδες ενώτια προβάτων και μηχάνημα καταμέτρησης χρημάτων.

Παράλληλα, δεσμεύτηκαν περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί, ενώ η υπόθεση φαίνεται να συνδέεται και με έρευνα για πιθανές παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κεντρικό πρόσωπο της δικογραφίας φέρεται να είναι ένας 43χρονος, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από πολύωρες αναζητήσεις στην περιοχή της Θερίσου. Οι Αρχές τον εντόπισαν έξω από ΑΤΜ, όπου φέρεται να είχε μεταβεί για ανάληψη χρημάτων, λίγο πριν επιχειρήσει να εξαφανιστεί.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται και στοιχεία που σχετίζονται με δηλώσεις μεγάλου αριθμού ζώων για την εξασφάλιση επιδοτήσεων. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εξετάζεται αν είχαν δηλωθεί εκατοντάδες ζώα που δεν αντιστοιχούσαν στην πραγματική κατοχή της οικογένειας, ενώ φέρεται να οργανώθηκε ακόμη και μεταφορά «δανεικών» κοπαδιών ενόψει ελέγχων.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει δεκάδες εμπλεκόμενους και χιλιάδες σελίδες στοιχείων και καταγεγραμμένων συνομιλιών.

Ο Νίκος Στειακάκης, συνήγορος υπεράσπισης τεσσάρων εκ των κατηγορουμένων, δήλωσε: «Αναμένουμε τη δικογραφία, για να δούμε ποια είναι η ευθύνη του κάθε κατηγορουμένου και ποια η έκταση αυτής, ούτως ώστε και η αντιμετώπισή τους στο στάδιο της απολογίας και της ανάκρισης, να είναι αντίστοιχη για τον καθένα και εξατομικευμένη».

Για «υπερτροφικές» διώξεις έκανε λόγο από την πλευρά του ο δικηγόρος Γιώργος Κοκοσάλης. «Έχει γίνει κατάχρηση του νομικού χαρακτηρισμού τα τελευταία χρόνια» ανέφερε με φόντο το χαρακτηρισμό περί εγκληματικής οργάνωσης, ο κ. Κοκοσάλης, προσθέτοντας πως «είμαι βέβαιος ότι θα καταπέσει στο ακροατήριο».

Ο δικηγόρος, Διονύσης Βέρρας, σχολιάζοντας το επιχειρησιακό μέρος της υπόθεσης αλλά και την αστυνομική προανάκριση, τόνισε ότι διαχωρίστηκε το τμήμα της δικογραφίας που αφορά στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Όλο το επιχειρησιακό μέρος και όλη η αστυνομική προανάκριση, στηρίζεται πάνω στην άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και αυτό με θλίβει» ανέφερε ο κ. Βέρρας, μιλώντας για «κυνήγι μαγισσών» και σχολιάζοντας πως, αν και γίνεται λόγος για απάτη, εντούτοις δεν προκύπτει το ύψος της ζημίας που έχει διαπιστωθεί.

Αλέξης Τσικόπουλος: Αυτοκτονία δείχνουν τα στοιχεία για τον 33χρονο γιατρό – Χρησιμοποίησε καλώδιο ως θηλιά
Κρήτη 22.05.26

Τα ίχνη του 33χρονου είχαν χαθεί από τον Δεκέμβριο του 2025 - Την Πέμπτη (21/5) ο Αλέξης Τσικόπουλος βρέθηκε νεκρός από βοσκό σε δύσβατη περιοχή στα Χανιά

Τα ίχνη του 33χρονου είχαν χαθεί από τον Δεκέμβριο του 2025 - Την Πέμπτη (21/5) ο Αλέξης Τσικόπουλος βρέθηκε νεκρός από βοσκό σε δύσβατη περιοχή στα Χανιά

Σύνταξη
Ηράκλειο: Στο μικροσκόπιο ο θάνατος προέδρου κοινότητας – Ανθρωποκτονία «βλέπει» ο ιατροδικαστής
Κρήτη 22.05.26

Στο μικροσκόπιο ο θάνατος προέδρου κοινότητας στο Ηράκλειο - Ανθρωποκτονία «βλέπει» ο ιατροδικαστής

Ανατροπή στην υπόθεση του θανάτου 49χρονου στο Ηράκλειο - Αρχικά οι αρχές έκαναν λόγο για τροχαίο με το μηχανάκι του, όμως πλέον εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Σύνταξη
Συνελήφθη χρήστης διαδικτυακής εφαρμογής – Έβλεπε συνδρομητικά και ταινίες χωρίς να πληρώνει συνδρομή
Ψηφιακή πειρατεία 22.05.26

Συνελήφθη χρήστης διαδικτυακής εφαρμογής – Έβλεπε συνδρομητικά και ταινίες χωρίς να πληρώνει συνδρομή

Κατασχέθηκε Smart TV, η οποία είχε εγκατεστημένη εφαρμογή που επέτρεπε την επικοινωνία με παράνομους servers αναμετάδοσης καναλιών, ενώ έδινε και τη δυνατότητα παράνομης θέασης συνδρομητικών καναλιών χωρίς τη νόμιμη συνδρομή

Σύνταξη
Αγρίνιο: Μαθήτρια έκανε μπούλινγκ επί δύο μήνες στη συμμαθήτριάς της – Δάγκωσε και την μητέρα της
Αγρίνιο 22.05.26

Μαθήτρια έκανε μπούλινγκ επί δύο μήνες στη συμμαθήτριάς της - Δάγκωσε και την μητέρα της

Η ανήλικη φερόμενη ως δράστιδα φέρεται να εξύβριζε, να απειλούσε και να προκαλούσε σωματικές βλάβες στη συμμαθήτριά της σε επαναλαμβανόμενα περιστατικά - Συλλήψεις και μηνύσεις στο Αγρίνιο

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κοράκι επιτίθεται σε περαστικούς – Τρεις τραυματίες
Δείτε βίντεο 22.05.26

Κοράκι στη Θεσσαλονίκη επιτίθεται σε... περαστικούς - Τρεις τραυματίες

Οι τραυματισμοί προκλήθηκαν από τα νύχια του πουλιού, καθώς επιτίθετο αιφνιδιαστικά σε περαστικούς που πλησίαζαν το σημείο όπου βρισκόταν το μικρό του - Αναστάτωση στο κέντρο της πόλης

Σύνταξη
Αδιαθεσία ένιωσε στη Βουλή η Ειρήνη Αγαπηδάκη – Μεταφέρεται με ασθενοφόρο στον Ευαγγελισμό
Ελλάδα 22.05.26

Αδιαθεσία ένιωσε στη Βουλή η Ειρήνη Αγαπηδάκη – Μεταφέρεται με ασθενοφόρο στον Ευαγγελισμό

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, μετεφέρεται για προληπτικούς λόγους στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», καθώς συνεργάτες της αναφέρουν πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας

Σύνταξη
Πλακιάς: Ούτε ένας συγγενής στην εκδήλωση για το κόμμα Καρυστιανού – «Τα αλλάζει» για Τέμπη και μεταφορές
Ελλάδα 22.05.26

Πλακιάς: Ούτε ένας συγγενής στην εκδήλωση για το κόμμα Καρυστιανού – «Τα αλλάζει» για Τέμπη και μεταφορές

«Ούτε ένας πατέρας, μια μάνα, ένας άδερφός, μια αδερφή, ένας γιος, μια κόρη, ένας σύζυγος, τίποτα κανένας!!» δεν πήγε στην εκδήλωση για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και μάλιστα σε μια πόλη που θρηνεί 28 θύματα, τονίζει χαρακτηριστικά ο Νίκος Πλακιάς

Σύνταξη
Αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Έρευνα καταγγελιών περί οργανωμένης απάτης
Ελλάδα 22.05.26

Αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Έρευνα καταγγελιών περί οργανωμένης απάτης

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταβαίνει στην Ελλάδα για να συναντηθεί με εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης και να συζητήσει τη διερεύνηση για απάτη που αφορά αγροτικές επιδοτήσεις,», δήλωσε ο επικεφαλής της επιτροπής του ΕΚ

Σύνταξη
Final Four: Κορυφώνονται τα αστυνομικά μέτρα λίγο πριν τη μετακίνηση των οπαδών
Ελλάδα 22.05.26

Final Four: Κορυφώνονται τα αστυνομικά μέτρα λίγο πριν τη μετακίνηση των οπαδών

Περιφράξεις και ΜΑΤ στον ΗΣΑΠ για τη μεταφορά των οπαδών του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε για την «πρεμιέρα» του Final Four - Από το Παναθηναϊκό Στάδιο θα αναχωρήσουν αυτοί της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια.

Σύνταξη
Νέο Φάληρο: Στο νοσοκομείο γυναίκα που έπεσε από τον 3ο όροφο – Οι πρώτες πληροφορίες για την πτώση
Στο Νέο Φάληρο 22.05.26

Στο νοσοκομείο γυναίκα που έπεσε από τον 3ο όροφο - Οι πρώτες πληροφορίες για την πτώση

Η 70χρονη ήταν ένοικος του διαμερίσματος στο Νέο Φάληρο, όπου διέμενε με τον σύζυγό της - Όταν παρελήφθη από το ασθενοφόρο φέρεται να διατηρούσε τις αισθήσεις της

Σύνταξη
Μαύρος Μάης για τα εργατικά δυστυχήματα: Μια ζωή χάνεται κάθε μέρα
Μακάβριο ρεκόρ 22.05.26

Μαύρος Μάης για τα εργατικά δυστυχήματα: Μια ζωή χάνεται κάθε μέρα

Eνώ στην Ευρωβουλή ψηφίζεται η καθιέρωση «Ημέρας Μνήμης Θυμάτων» για όσους έχασαν τη ζωή τους σε εργατικά δυστυχήματα, στην Ελλάδα θρηνούμε κάθε μέρα έναν νεκρό σε χώρους δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Η πιο βάρβαρη εμπειρία της ζωής μου», λέει Έλληνας – Σοβαρές καταγγελίες από ακτιβιστές για κακομεταχείριση στο Ισραήλ
Η άφιξη των Ελλήνων 22.05.26

«Η πιο βάρβαρη εμπειρία της ζωής μου», λέει Έλληνας – Σοβαρές καταγγελίες από ακτιβιστές για κακομεταχείριση στο Ισραήλ

Ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, που συνελήφθησαν και κρατήθηκαν στο Ισραήλ, καταγγέλλουν ξυλοδαρμούς, ηλεκτροσόκ, σεξουαλική κακοποίηση. Πολλοί νοσηλεύτηκαν στην Κωνσταντινούπολη μετά την απέλασή τους.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Ήμασταν επιβλητικοί και συμπαγείς, μανατζάραμε καλά το μυαλό μας»
Euroleague 22.05.26

Μπαρτζώκας: «Ήμασταν επιβλητικοί και συμπαγείς, μανατζάραμε καλά το μυαλό μας»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four, τονίζοντας πως όταν οι Ερυθρόλευκοι προετοιμάζονται καλά έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Σύνταξη
Πώς σχετίζονται τα δωρεάν σχολικά γεύματα με τη συμπεριφορά των παιδιών – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες τα παρέχουν
Κόσμος 22.05.26

Πώς σχετίζονται τα δωρεάν σχολικά γεύματα με τη συμπεριφορά των παιδιών – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες τα παρέχουν

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η καθολική παροχή δωρεάν σχολικών γευμάτων μπορεί να μειώσει τις αποβολές από το σχολείο τόσο στα δημοτικά όσο και στα γυμνάσια

Σύνταξη
Βεζένκοφ: «Είμαστε μια νίκη μακριά από τον στόχο, αλλά πρέπει να μείνουμε ταπεινοί»
Euroleague 22.05.26

Βεζένκοφ: «Είμαστε μια νίκη μακριά από τον στόχο, αλλά πρέπει να μείνουμε ταπεινοί»

Μετά τη μεγάλη πρόκριση του Ολυμπιακού επί της Φενέρ, o Σάσα Βεζένκοφ στάθηκε στο ταλέντο που διαθέτει η ομάδα του, ζητώντας ωστόσο από τους συμπαίκτες του να μείνουν ταπεινοί ενόψει τελικού.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Όποιος αντίπαλος και να είναι στον τελικό, θα πρέπει να έχουμε την ίδια νοοτροπία»
Euroleague 22.05.26

Μπαρτζώκας: «Όποιος αντίπαλος και να είναι στον τελικό, θα πρέπει να έχουμε την ίδια νοοτροπία»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε πως ο Ολυμπιακός σκέφτεται ήδη τον μεγάλο τελικό της Euroleague και ζήτησε από τους παίκτες του να παρουσιαστούν με τη νοοτροπία νικητή που είχαν κόντρα στη Φενέρ.

Σύνταξη
«Ιπτάμενοι δίσκοι και πύρινες μπάλες»: Τι αποκαλύπτουν τα νέα ντοκουμέντα του Πενταγώνου για τα UFO
Νέα βίντεο 22.05.26

UFO: Αναφορές για «πράσινες ουράνιες σφαίρες» και «ιπτάμενους δίσκους»

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία για θεάσεις UFO βλέπουν το φως της δημοσιότητας, καθώς το Πεντάγωνο δημοσιοποίησε νέα σειρά απόρρητων εγγράφων. Τι κρύβουν τα αρχεία δεκαετιών που τροφοδοτούν τα σενάρια περί εξωγήινης ζωής.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Απίθανο πάρτι στο κατακόκκινο «Τ-Center» (vids)
Euroleague 22.05.26

Απίθανο πάρτι στο κατακόκκινο «Τ-Center» (vids)

«Και μέσα στο ΟΑΚΑ θα πάρουμε το ευρωπαϊκό», τραγουδούν οι 14 χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού που το έκαναν ΣΕΦ και ετοιμάζονται για την Κυριακή του τελικού.

Σύνταξη
Λιακούλη: Ορμπανοποιούν τη χώρα – Τίθεται ζήτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Λιακούλη: Ορμπανοποιούν τη χώρα – Τίθεται ζήτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου

«Η σημερινή δραματική παρέμβαση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως προς την Κομισιόν, αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα της διεθνούς απαξίωσης της χώρας μας και συνιστά κόλαφο για την κυβερνητική πολιτική», τονίζει η Ευαγγελία Λιακούλη

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

