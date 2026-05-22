Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61: Ο Θρύλος στον τελικό! (vid)
Ο Ολυμπιακός σάρωσε τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four στο κατακόκκινο από 14.000 οπαδούς του ΟΑΚΑ και προκρίθηκε στον 10ο τελικό της ιστορία του.
Το ένα βήμα έγινε, έμεινε ακόμη ένα! Σε ένα κατακόκκινο ΟΑΚΑ, μπροστά σε σχεδόν 14.000 οπαδούς του, ο Ολυμπιακός έκανε πάρτι, πέρασε… πάνω από Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague -τη νίκησε με 79-61- και τώρα πάει στον τελικό για το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας του!
Με μεγάλο όπλο την ατσάλινη άμυνά του, με πρωταγωνιστές τα βαριά του «χαρτιά» -Βεζένκοφ, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ- που δήλωσαν «παρών» στα κρίσιμα σημεία του μεγάλου αυτού ραντεβού και X-factor τον τρομερό Άλεκ Πίτερς, ο Ολυμπιακός έκανε μια από τις μεγάλες τους εμφανίσεις στα Final Four και δίκαια πάει στον τελικό της Κυριακής (24/5) όπου περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης.
Το ματς σημαδεύτηκε από τα μεγάλα σερί και βεβαίως τα μεγάλα καλάθια των «ερυθρόλευκων» στο δεύτερο ημίχρονο, όταν η Φενέρ μείωνε τη διαφορά. Ένα 12-0 σερί στο ξεκίνημα του πρώτου ημιχρόνου έδειξε τον… δρόμο για τους Πειραιώτες, ενώ αντίστοιχο σερί είχε και στο δεύτερο, με 11-0, με το οποίο το σκορ έφτασε στο 44-24 και η διαφορά στη μεγαλύτερη τιμή της. Η τουρκική ομάδα απάντησε με 10-0, αλλά νέο ξέσπασμα του Ολυμπιακού έφερε τη διαφορά ξανά στο +15 και μετά από νέα τουρκικά καλάθια, ξανά στο +14. Στο φινάλε, οι «ερυθρόλευκοι» κράτησαν τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα με ψύχραιμες επιθέσεις και… μανιασμένες άμυνες, ολοκληρώνοντας τον ημιτελικό μέσα σε ένα ξέφρενο πάρτι στο «T-Center».
Στους 17 πόντους με 7/7 σουτ ο Πίτερς, στους 16 ο Βεζένκοφ, τους 15 ο Ντόρσεϊ και ακόμη 10 αλλά με μεγάλα καλάθια από τον Φουρνιέ. Μπιμπέροβιτς με 17 και Χόρτον-Τάκερ με 16 οι κορυφαίοι της Φενέρ.
Η εξέλιξη του αγώνα – Καυτός Ολυμπιακός από την αρχή
Το ματς ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να έχουν τεράστια νευρικότητα με το σκορ να είναι 0-0 στο πρώτο τρίλεπτο. Το… ρόδι έσπασε ο Γουόκαπ με καλάθι του, για να ακολουθήσει ο Ντόρσεϊ με δύο κολλητά τρίποντα που έκαναν το 8-0 για τους ερυθρόλευκους στο 5’. Ο Ολυμπιακός συνέχισε να παίζει με… λύσσα στην άμυνα αναγκάζοντας τη Φενέρ να κάνει το ένα λάθος πίσω από το άλλο. Ο Βεζένκοφ με τελείωμα κοντά στο καλάθι, κάνοντας το 10-0 στο 6’.
Μπιρτς και Ντε Κολό σκόραραν για να μειώσει με τους πρώτους της πόντους η Φενέρ σε 12-5 στο 7΄. Ο Ντόρσεϊ έκανε με 2/2 βολές το 15-7 στο 8’. Ο Γουόρντ με τρίποντο έκανε το 18-9 στο 9’, για να κλείσει την πρώτη περίοδο με καλάθι και φάουλ ο Τάκερ που έκανε το 18-12, με τον Ολυμπιακό να είναι στο +6.
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε εύστοχος το δεύτερο δεκάλεπτο με Γουόρντ και Πίτερς να κάνουν το 22-12 στο 12’. Ο Πίτερς σκόραρε και πάλι στο τέλος του χρόνου κάνοντας το 26-12 στο 13’. Και πάλι ο Αμερικανός με τρομερό πίβοτ έκανε το 28-12 στο 15’. Η Φενέρμπαχτσε μείωσε με καλάθι του Σίλβα και τρίποντο του Μπιμπέροβιτς σε 29-17 στο 17’, με τον Πίτερς να απαντάει με τρίποντο για το 32-17, φτάνοντας τους εννέα πόντους. Ο Τούρκος σκόραρε και πάλι για τρεις κάνοντας το 32-20 στο 18’. Ο Ολυμπιακός είχε νευρικότητα και η Φενέρ μείωσε σε 33-24 με τον Μέλι στο 19’, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.
Τρομερό ξεκίνημα και στο δεύτερο ημίχρονο
Ο Ολυμπιακός μπήκε στο τρίτο δεκάλεπτο… μανιασμένος και με τον Βεζένκοφ να βάζει τρίποντο και δίποντο, έκανε το 40-24. Ο Ντόρσεϊ με σουτ μέσης απόστασης έδωσε κεφάλι +18 και σκορ 42-24 στον Ολυμπιακό στο 22’. Τάκερ και Μπόλντγουιν μείωσαν σε 44-28 στο 24’. Ο Ντε Κολό μείωσε κι άλλο σε 44-31 στο 25’.
Ο Μπιμπέροβιτς μείωσε σε 44-34, με τον Βεζένκοφ να βάζει τέσσερις συνεχόμενους και να κάνει το 48-34 στο 26’. Ο Τάκερ με τρίποντο κατέβασε τη διαφορά στους εννέα και έκανε το 48-39 στο 28’. Ο Βεζένκοφ με ακόμμα τέσσερις πόντους διαμόρφωσε το σκορ της τρίτης περιόδου που ήταν 56-41 υπέρ των Πειραιωτών.
Η Φενέρμπαχτσε ξεκίνησε με 8-0 την τέταρτη περίοδο και τον Μπιμπέροβιτς να βάζει τους έξι από αυτούς μέσα σε ενάμιση λεπτό, μειώνοντας σε 56-49. Ο Μιλουτίνοφ και ο Φουρνιέ ανέβασαν τη διαφορά και πάλι σε διψήφιο, κάνοντας το 61-49 στο 32’.
Ο Πίτερς συνέχισε να είναι τρομερός και με πέντε προσωπικούς πόντους έκανε το 66-52 στο 35’. Ο Γουόρντ με δύο συνεχόμενα καλάθια και φάουλ έκανε το 71-55 στο 37’. Ο Πίτερς σκόραρε για τρεις και έκανε το 74-57 στο 38’. Οι «ερυθρόλευκοι» έκλεισαν πανηγυρικά το ματς επικρατώντας με 79-61, πέρασαν στον τελικό και περιμένουν αντίπαλο από το δεύτερο ημιτελικό.
Τα στατιστικά του αγώνα
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-12, 33-24, 56-41, 79-61
Δείτε εδώ το αναλυτικό στατιστικό του αγώνα
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γουορντ 10 (3/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, Βεζένκοφ 16 (5/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 15 (2/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5/6 βολές), Πίτερς 17 (4/4 δίποντα, 3/3 τρίποντα), Μιλουτίνοφ 6 (13 ριμπάουντ), Τζόσεφ, Χολ, ΜακΚίσικ 1, Τζόουνς 2, Φουρνιέ 10 (0/3 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ)
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπάλντουιν 10 (4/7 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 2/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μέλι 7 (2/3 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χόρτον-Τάκερ 16 (3/4 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 7/8 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντε Κολό 6 (2), Μπιμπέροβιτς 17 (2/3 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 1/1 βολή, 6 ριμπάουντ), Μπιτίμ, Γιάντουνεν (0/6 σουτ), Χολ, Σίλβα 2, Κόλσον, Μπιρτς 3 (4 ριμπάουντ)
