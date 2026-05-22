newspaper
Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κοινωνικός τουρισμός: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες περιόδου 2026-2027
Οικονομικές Ειδήσεις 22 Μαΐου 2026, 19:35

Κοινωνικός τουρισμός: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες περιόδου 2026-2027

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, το πρόγραμμα «κοινωνικός τουρισμός» επιδοτεί και ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
7+1 αποφάσεις που μπορεί να καθορίσουν τη ζωή μας

7+1 αποφάσεις που μπορεί να καθορίσουν τη ζωή μας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου, οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), στον ιστότοπό της www.dypa.gov.gr.

Το πρόγραμμα που αφορά σε 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ

Το πρόγραμμα που αφορά σε 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, θα ξεκινήσει στις 23 Μαΐου 2026 και θα έχει διάρκεια 13 μηνών, με ημερομηνία λήξης την 22 Ιουνίου 2027.

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ειδικά σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή), ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία (πλην Σποράδων), μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Κοινωνικός τουρισμός και επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για ΑμεΑ τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (από 15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027) και του Πάσχα (από 23 Απριλίου 2027 έως 9 Μαΐου 2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας (εκτός των Σποράδων).

Για τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι εκτυπώνουν την επιταγή από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) της ΔΥΠΑ και προσέρχονται σε ταξιδιωτικά γραφεία, πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων ή εκδοτήρια ηλεκτρονικών εισιτηρίων των παρόχων. Εκεί επιδεικνύουν την εκτυπωμένη επιταγή και ζητούν την έκδοση Εισιτηρίου Κοινωνικού Τουρισμού της κατηγορίας στην οποία εντάσσονται. Επισημαίνεται ότι για καμία κατηγορία δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, εξαιρουμένης της κατηγορίας πολυτέκνων.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι του περσινού προγράμματος, που δεν έχουν ενεργοποιήσει ακόμη τις επιταγές τους, μπορούν να κάνουν διακοπές έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Όλες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Γουόρς: Αναλαμβάνει τα ηνία της Fed – Ο πληθωρισμός και το δίλημμα

Γουόρς: Αναλαμβάνει τα ηνία της Fed – Ο πληθωρισμός και το δίλημμα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
7+1 αποφάσεις που μπορεί να καθορίσουν τη ζωή μας

7+1 αποφάσεις που μπορεί να καθορίσουν τη ζωή μας

Business
Lamda Development: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ

Lamda Development: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Γιατί το ΝΑΤΟ χρειάζεται Plan B
Διεθνής Οικονομία 22.05.26

Γιατί το ΝΑΤΟ χρειάζεται Plan B

Ο Μαρκ Ρούτε αγνοεί τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ετοιμότητα των ΗΠΑ να τηρήσουν το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Μαύρος Μάης για τα εργατικά δυστυχήματα: Μια ζωή χάνεται κάθε μέρα
Μακάβριο ρεκόρ 22.05.26

Μαύρος Μάης για τα εργατικά δυστυχήματα: Μια ζωή χάνεται κάθε μέρα

Eνώ στην Ευρωβουλή ψηφίζεται η καθιέρωση «Ημέρας Μνήμης Θυμάτων» για όσους έχασαν τη ζωή τους σε εργατικά δυστυχήματα, στην Ελλάδα θρηνούμε κάθε μέρα έναν νεκρό σε χώρους δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οφειλές: Προς ενεργοποίηση οι 72 δόσεις για χρέη σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ – Ποιοι εξαιρούνται
Οι δικαιούχοι 22.05.26

Προς ενεργοποίηση οι 72 δόσεις για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές - Ποιοι δεν εντάσσονται στη ρύθμιση

Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις στις ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται μέσα στον Ιούνιο - Η προθεσμία για τις αιτήσεις ένταξης και οι προϋποθέσεις

Σύνταξη
Σε αναμονή οι ευρωπαίοι ασθενείς για νέες θεραπείες ίσως και πάνω από 3 χρόνια
Μελέτη 22.05.26

Σε αναμονή οι ευρωπαίοι ασθενείς για νέες θεραπείες ίσως και πάνω από 3 χρόνια

Εντείνονται οι ανισότητες πρόσβασης των ευρωπαίων ασθενών σε νέες θεραπείες, ενόσω αυξάνονται οι διαθέσιμοι πόροι για φαρμακευτική δαπάνη στις άλλες χώρες του κόσμου

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 90-105: Η «βασίλισσα» αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό της Euroleague!
Euroleague 22.05.26

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 90-105: Η «βασίλισσα» αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό της Euroleague!

Με κορυφαίο τον Μάριο Χεζόνια (25π.), η Ρεάλ νίκησε τη Βαλένθια με 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four και προκρίθηκε στον τελικό της Euroleague όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Γιατί το ΝΑΤΟ χρειάζεται Plan B
Διεθνής Οικονομία 22.05.26

Γιατί το ΝΑΤΟ χρειάζεται Plan B

Ο Μαρκ Ρούτε αγνοεί τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ετοιμότητα των ΗΠΑ να τηρήσουν το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Έμπολα: Ο ΠΟΥ αναβάθμισε τον κίνδυνο σε «πολύ υψηλό» – Το Κονγκό αναστέλλει κηδείες και συγκεντρώσεις
Αντιδράσεις στα μέτρα 22.05.26

Έμπολα: Ο ΠΟΥ αναβάθμισε τον κίνδυνο σε «πολύ υψηλό» – Το Κονγκό αναστέλλει κηδείες και συγκεντρώσεις

Στην προσπάθειά τους να περιορίσουν την εξάπλωση του Έμπολα, οι αρχές στο Κονγκό απαγόρευσαν τις κηδείες και τις συγκεντρώσεις. Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι τα κρούσματα του αιμορραγικού πυρετού είναι πολύ περισσότερα από τα γνωστά.

Σύνταξη
Μαρινάκης: «Να το σηκώσουμε ξανά, εδώ μέσα»
Euroleague 22.05.26

Μαρινάκης: «Να το σηκώσουμε ξανά, εδώ μέσα»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρακολούθησε από κοντά τον νικηφόρο ημιτελικό του Ολυμπιακού επί της Φενέρ στο «T-Center» και μετά το τέλος του ευχήθηκε να δει τους «ερυθρόλευκους» να σηκώνουν εκεί ένα ακόμη ευρωπαϊκό.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Από το επιτελικό κράτος στο επιτελικό «μπάζωμα» ενός τεράστιου σκανδάλου
Πολιτική 22.05.26

Υποκλοπές: Από το επιτελικό κράτος στο επιτελικό «μπάζωμα» ενός τεράστιου σκανδάλου

Με αλλοπρόσαλλα και αντικρουόμενα επιχειρήματα η κυβέρνηση απέφυγε στη Βουλή τη βάσανο νέας εξεταστικής για τις υποκλοπές. Πλήρως απομονωμένη πρόσθεσε άλλο ένα κερασάκι στη συγκάλυψη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Στην Τεχεράνη και ο στρατάρχης του Πακιστάν, ενώ το Ιράν ξεκαθαρίζει: Το ουράνιο δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση
«Σημείο καμπής» 22.05.26

Στην Τεχεράνη και ο στρατάρχης του Πακιστάν, ενώ το Ιράν ξεκαθαρίζει: Το ουράνιο δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση

Μετά την αντιπροσωπεία του Κατάρ, στο Ιράν έφτασε και ο βασικός διαπραγματευτής του Πακιστάν, καθώς αυξάνεται η κινητικότητα σε διπλωματικό επίπεδο. Ο Τραμπ επιμένει ότι η Τεχεράνη «πεθαίνει για συμφωνία».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μαύρος Μάης για τα εργατικά δυστυχήματα: Μια ζωή χάνεται κάθε μέρα
Μακάβριο ρεκόρ 22.05.26

Μαύρος Μάης για τα εργατικά δυστυχήματα: Μια ζωή χάνεται κάθε μέρα

Eνώ στην Ευρωβουλή ψηφίζεται η καθιέρωση «Ημέρας Μνήμης Θυμάτων» για όσους έχασαν τη ζωή τους σε εργατικά δυστυχήματα, στην Ελλάδα θρηνούμε κάθε μέρα έναν νεκρό σε χώρους δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κρήτη: Βαρύτατο κατηγορητήριο για τους 16 συλληφθέντες – Διώξεις για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά και όπλα
Κρήτη 22.05.26

Κρήτη: Βαρύτατο κατηγορητήριο για τους 16 συλληφθέντες – Διώξεις για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά και όπλα

Διαχωρίστηκε το τμήμα της δικογραφίας που αφορά παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες

Σύνταξη
«Η πιο βάρβαρη εμπειρία της ζωής μου», λέει Έλληνας – Σοβαρές καταγγελίες από ακτιβιστές για κακομεταχείριση στο Ισραήλ
Η άφιξη των Ελλήνων 22.05.26

«Η πιο βάρβαρη εμπειρία της ζωής μου», λέει Έλληνας – Σοβαρές καταγγελίες από ακτιβιστές για κακομεταχείριση στο Ισραήλ

Ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, που συνελήφθησαν και κρατήθηκαν στο Ισραήλ, καταγγέλλουν ξυλοδαρμούς, ηλεκτροσόκ, σεξουαλική κακοποίηση. Πολλοί νοσηλεύτηκαν στην Κωνσταντινούπολη μετά την απέλασή τους.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Ήμασταν επιβλητικοί και συμπαγείς, μανατζάραμε καλά το μυαλό μας»
Euroleague 22.05.26

Μπαρτζώκας: «Ήμασταν επιβλητικοί και συμπαγείς, μανατζάραμε καλά το μυαλό μας»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four, τονίζοντας πως όταν οι Ερυθρόλευκοι προετοιμάζονται καλά έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Σύνταξη
Πώς σχετίζονται τα δωρεάν σχολικά γεύματα με τη συμπεριφορά των παιδιών – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες τα παρέχουν
Κόσμος 22.05.26

Πώς σχετίζονται τα δωρεάν σχολικά γεύματα με τη συμπεριφορά των παιδιών – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες τα παρέχουν

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η καθολική παροχή δωρεάν σχολικών γευμάτων μπορεί να μειώσει τις αποβολές από το σχολείο τόσο στα δημοτικά όσο και στα γυμνάσια

Σύνταξη
Βεζένκοφ: «Είμαστε μια νίκη μακριά από τον στόχο, αλλά πρέπει να μείνουμε ταπεινοί»
Euroleague 22.05.26

Βεζένκοφ: «Είμαστε μια νίκη μακριά από τον στόχο, αλλά πρέπει να μείνουμε ταπεινοί»

Μετά τη μεγάλη πρόκριση του Ολυμπιακού επί της Φενέρ, o Σάσα Βεζένκοφ στάθηκε στο ταλέντο που διαθέτει η ομάδα του, ζητώντας ωστόσο από τους συμπαίκτες του να μείνουν ταπεινοί ενόψει τελικού.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
Cookies