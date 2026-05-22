Ο Ολυμπιακός υπέταξε τη Φενέρ με 79-61 στον ημιτελικό του Final Four και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή (24/5, 21:00) και πλέον οι Ερυθρόλευκοι αναμένουν τον αντίπαλό τους, από το ζευγάρι του άλλου ημιτελικού στο Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης, το οποίο κάνει τζάμπολ στις 21:00.

Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον 10ο τελικό Euroleague της ιστορίας του και θα διεκδικήσει την 4η κούπα του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.