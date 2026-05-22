newspaper
Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ηράκλειο: Στο μικροσκόπιο ο θάνατος προέδρου κοινότητας – Ανθρωποκτονία «βλέπει» ο ιατροδικαστής
Ελλάδα 22 Μαΐου 2026, 18:52

Ηράκλειο: Στο μικροσκόπιο ο θάνατος προέδρου κοινότητας – Ανθρωποκτονία «βλέπει» ο ιατροδικαστής

Ανατροπή στην υπόθεση του θανάτου 49χρονου στο Ηράκλειο - Αρχικά οι αρχές έκαναν λόγο για τροχαίο με το μηχανάκι του, όμως πλέον εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τένις: Το «καλύτερο» άθλημα αρκεί να μην κάνετε 1 βασικό λάθος

Τένις: Το «καλύτερο» άθλημα αρκεί να μην κάνετε 1 βασικό λάθος

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ξανά στο μικροσκόπιο μπαίνει ο μυστηριώδης θάνατος του 49χρονου προέδρου κοινότητας Αλέκου Δασκαλάκη, στο χωριό Απεσωκάρι, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δύο μήνες μετά τον θάνατό του, το ιατροδικαστικό πόρισμα κάνει πλέον λόγο για πιθανή ανθρωποκτονία.

Ο 49χρονος είχε υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις την 1η Μαρτίου, ωστόσο παραμένει άγνωστο από ποιον ή από τι προκλήθηκαν. Αρχικά οι αρχές έκαναν λόγο για τροχαίο με το μηχανάκι του, όμως πλέον εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Το πρωινό της ίδιας ημέρας, ο 49χρονος είχε μεταφέρει με το μηχανάκι του έναν εργάτη σε χωράφι και στη συνέχεια έφυγε για να του φέρει καφέ. Αργότερα κατευθύνθηκε προς το δικό του χωράφι, όπου γίνονταν εργασίες, προκειμένου να συναντήσει τον εργάτη που ήδη βρισκόταν εκεί.

Η συνάντηση, ωστόσο, δεν έγινε ποτέ. Λίγα μέτρα πριν φτάσει στο χωράφι, και ενώ επέστρεφε με καφέ και σάντουιτς που είχε προμηθευτεί, τραυματίστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο σημείο, μάλιστα, εντοπίστηκαν πεσμένα στο έδαφος τα αντικείμενα που μετέφερε.

«Με άφησε εκεί και μου είπε “Νίκο, τον καφέ θα σου φέρω έντεκα, έντεκα μισή, με δώδεκα”. Και του λέω εγώ “Φέρε, φέρε όποτε θέλεις, εσύ. Δεν μας νοιάζει για καφέ. Και περιμένω εγώ. Δεν είδε αυτός. Μετά, όταν ξεκίνησα πάλι για δουλειά εγώ, άκουσα ένα τέτοιο θόρυβο μηχανές, τέτοιο παπάκι, πώς το λένε. Τώρα δεν είδα εγώ, αλήθεια. Αυτός όταν μ’ έφερνε καφέ συνέχεια, μου είχε πει “Νίκο έρχομαι, βγες στον δρόμο”, λέμε. Κατάλαβες; Και δεν βγήκα εγώ και άκουσα ένα μετά σαν, έτσι. “Εεεεεει!” Έφυγα από τη δουλειά, έπεσα στον δρόμο και είδα κάτι καφές εγώ, καφέδες τέτοια, πεταμένα, ναι. Και σταμάτησα εγώ έτσι όπως ήμουνα πάνω στο ποδήλατο αυτό και λέω εγώ “Τι είναι αυτό εδώ ρε;” Ήτανε φρέσκα καφέδες», περιέγραψε ο εργάτης του 49χρονου μιλώντας στο Live News.

Και πρόσθεσε: «Αλλά δεν φαινότανε για πέσιμο. Δηλαδή, θα έπεφτε στο μηχανάκι και θα είχε χτυπήσει τα πόδια, στα χέρια. Και το χτύπημα στη μύτη. Δεν μπορεί να ανέβω πέσιμο κάτω στο έδαφος, για παράδειγμα. Και πίσω, ούτε καν αιμορραγία είχε. Δεν ήταν και λερωμένος. Δηλαδή το κεφάλι του δεν είχε ας πούμε χώματα ή κάποια χόρτα κοντά».

Οι τελευταίες στιγμές του 49χρονου

Ο 49χρονος κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του φέροντας ήδη τραύματα στο κεφάλι. Χωρίς να αναφέρει κάτι στη σύζυγό του, συνέχισε αρχικά τις καθημερινές του δραστηριότητες. Στη συνέχεια κατέβηκε στην αποθήκη για να βάλει πυρηνόξυλο στο λεβητοστάσιο και, επιστρέφοντας, ένιωσε έντονη ατονία και ζάλη, με αποτέλεσμα να καθίσει στον καναπέ.

Η σύζυγός του τον εντόπισε με αίματα στο πρόσωπο και τη μύτη και ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι είχε πέσει, ενώ λίγο αργότερα άρχισε να χάνει τις αισθήσεις του.

Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου οι γιατροί τον διασωλήνωσαν. Παρά τις προσπάθειες, κατέληξε 21 ημέρες αργότερα.

«Του είπα “Αλέκο, δεν είσαι καλά”»

Στην εκπομπή Live News μίλησε και ο τελευταίο άνθρωπος που είδε ζωντανό τον 49χρονο, εξηγώντας ότι το μοιραίο πρωί της 1ης Μαρτίου, είχε παρατηρήσει ότι ο Αλέκος Δασκαλάκης, δεν φαινόταν καλά.

«Δεν έδωσα σημασία εγώ. Ξέρεις γιατί; Ο Αλέκος ήτανε το καλύτερο παιδί εδώ. Πού να πάει το μυαλό να γίνει αυτό; Αυτός μου έλεγε εμένα: “Εσύ τώρα που έρχεσαι εδώ μην τσακώνεσαι με κανέναν”. Εγώ με τον Αλέκο ήμουνα πολύ φίλος. Έχω πει και στην αστυνομία, εγώ το πρωί από τον Αλέκο φοβήθηκα. Πριν να ξεκινήσουμε από το σπίτι, μου λέει: “Θα πάμε μαζί με το αμάξι”.

Μόλις μπήκε αυτός στο αμάξι κι εγώ, αυτός, πώς να σας πω, σαν ξεφούσκωσε, έτσι, βααα, κάνει έτσι. Και του λέω εγώ: ”Αλέκο, δεν είσαι καλά”. ”Όχι, καλά είμαι”, λέει. Εγώ λέω μήπως τρακάρουμε, κατάλαβες; Του λέω εγώ: “Σταμάτα να κατέβω εγώ να πάρω το ποδήλατο και να πάω μόνος μου”».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελαβε τριπλή στήριξη από Cenergy, Aegean, Metlen

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελαβε τριπλή στήριξη από Cenergy, Aegean, Metlen

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Τένις: Το «καλύτερο» άθλημα αρκεί να μην κάνετε 1 βασικό λάθος

Τένις: Το «καλύτερο» άθλημα αρκεί να μην κάνετε 1 βασικό λάθος

Business
Lamda Development: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ

Lamda Development: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Αλέξης Τσικόπουλος: Αυτοκτονία δείχνουν τα στοιχεία για τον 33χρονο γιατρό – Χρησιμοποίησε καλώδιο ως θηλιά
Κρήτη 22.05.26

Αλέξης Τσικόπουλος: Αυτοκτονία δείχνουν τα στοιχεία για τον 33χρονο γιατρό – Χρησιμοποίησε καλώδιο ως θηλιά

Τα ίχνη του 33χρονου είχαν χαθεί από τον Δεκέμβριο του 2025 - Την Πέμπτη (21/5) ο Αλέξης Τσικόπουλος βρέθηκε νεκρός από βοσκό σε δύσβατη περιοχή στα Χανιά

Σύνταξη
Συνελήφθη χρήστης διαδικτυακής εφαρμογής – Έβλεπε συνδρομητικά και ταινίες χωρίς να πληρώνει συνδρομή
Ψηφιακή πειρατεία 22.05.26

Συνελήφθη χρήστης διαδικτυακής εφαρμογής – Έβλεπε συνδρομητικά και ταινίες χωρίς να πληρώνει συνδρομή

Κατασχέθηκε Smart TV, η οποία είχε εγκατεστημένη εφαρμογή που επέτρεπε την επικοινωνία με παράνομους servers αναμετάδοσης καναλιών, ενώ έδινε και τη δυνατότητα παράνομης θέασης συνδρομητικών καναλιών χωρίς τη νόμιμη συνδρομή

Σύνταξη
Αγρίνιο: Μαθήτρια έκανε μπούλινγκ επί δύο μήνες στη συμμαθήτριάς της – Δάγκωσε και την μητέρα της
Αγρίνιο 22.05.26

Μαθήτρια έκανε μπούλινγκ επί δύο μήνες στη συμμαθήτριάς της - Δάγκωσε και την μητέρα της

Η ανήλικη φερόμενη ως δράστιδα φέρεται να εξύβριζε, να απειλούσε και να προκαλούσε σωματικές βλάβες στη συμμαθήτριά της σε επαναλαμβανόμενα περιστατικά - Συλλήψεις και μηνύσεις στο Αγρίνιο

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κοράκι επιτίθεται σε περαστικούς – Τρεις τραυματίες
Δείτε βίντεο 22.05.26

Κοράκι στη Θεσσαλονίκη επιτίθεται σε... περαστικούς - Τρεις τραυματίες

Οι τραυματισμοί προκλήθηκαν από τα νύχια του πουλιού, καθώς επιτίθετο αιφνιδιαστικά σε περαστικούς που πλησίαζαν το σημείο όπου βρισκόταν το μικρό του - Αναστάτωση στο κέντρο της πόλης

Σύνταξη
Αδιαθεσία ένιωσε στη Βουλή η Ειρήνη Αγαπηδάκη – Μεταφέρεται με ασθενοφόρο στον Ευαγγελισμό
Ελλάδα 22.05.26

Αδιαθεσία ένιωσε στη Βουλή η Ειρήνη Αγαπηδάκη – Μεταφέρεται με ασθενοφόρο στον Ευαγγελισμό

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, μετεφέρεται για προληπτικούς λόγους στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», καθώς συνεργάτες της αναφέρουν πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας

Σύνταξη
Πλακιάς: Ούτε ένας συγγενής στην εκδήλωση για το κόμμα Καρυστιανού – «Τα αλλάζει» για Τέμπη και μεταφορές
Ελλάδα 22.05.26

Πλακιάς: Ούτε ένας συγγενής στην εκδήλωση για το κόμμα Καρυστιανού – «Τα αλλάζει» για Τέμπη και μεταφορές

«Ούτε ένας πατέρας, μια μάνα, ένας άδερφός, μια αδερφή, ένας γιος, μια κόρη, ένας σύζυγος, τίποτα κανένας!!» δεν πήγε στην εκδήλωση για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και μάλιστα σε μια πόλη που θρηνεί 28 θύματα, τονίζει χαρακτηριστικά ο Νίκος Πλακιάς

Σύνταξη
Αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Έρευνα καταγγελιών περί οργανωμένης απάτης
Ελλάδα 22.05.26

Αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Έρευνα καταγγελιών περί οργανωμένης απάτης

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταβαίνει στην Ελλάδα για να συναντηθεί με εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης και να συζητήσει τη διερεύνηση για απάτη που αφορά αγροτικές επιδοτήσεις,», δήλωσε ο επικεφαλής της επιτροπής του ΕΚ

Σύνταξη
Final Four: Κορυφώνονται τα αστυνομικά μέτρα λίγο πριν τη μετακίνηση των οπαδών
Ελλάδα 22.05.26

Final Four: Κορυφώνονται τα αστυνομικά μέτρα λίγο πριν τη μετακίνηση των οπαδών

Περιφράξεις και ΜΑΤ στον ΗΣΑΠ για τη μεταφορά των οπαδών του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε για την «πρεμιέρα» του Final Four - Από το Παναθηναϊκό Στάδιο θα αναχωρήσουν αυτοί της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια.

Σύνταξη
Νέο Φάληρο: Στο νοσοκομείο γυναίκα που έπεσε από τον 3ο όροφο – Οι πρώτες πληροφορίες για την πτώση
Στο Νέο Φάληρο 22.05.26

Στο νοσοκομείο γυναίκα που έπεσε από τον 3ο όροφο - Οι πρώτες πληροφορίες για την πτώση

Η 70χρονη ήταν ένοικος του διαμερίσματος στο Νέο Φάληρο, όπου διέμενε με τον σύζυγό της - Όταν παρελήφθη από το ασθενοφόρο φέρεται να διατηρούσε τις αισθήσεις της

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αλέξης Τσικόπουλος: Αυτοκτονία δείχνουν τα στοιχεία για τον 33χρονο γιατρό – Χρησιμοποίησε καλώδιο ως θηλιά
Κρήτη 22.05.26

Αλέξης Τσικόπουλος: Αυτοκτονία δείχνουν τα στοιχεία για τον 33χρονο γιατρό – Χρησιμοποίησε καλώδιο ως θηλιά

Τα ίχνη του 33χρονου είχαν χαθεί από τον Δεκέμβριο του 2025 - Την Πέμπτη (21/5) ο Αλέξης Τσικόπουλος βρέθηκε νεκρός από βοσκό σε δύσβατη περιοχή στα Χανιά

Σύνταξη
Γιώτα Νέγκα – Κώστας Τριανταφυλλίδης: «Ο κόσμος του Γιάννη Σπανού είναι μεγάλος και πολυδιάστατος»
Συνέντευξη 22.05.26

Γιώτα Νέγκα - Κώστας Τριανταφυλλίδης: «Ο κόσμος του Γιάννη Σπανού είναι μεγάλος και πολυδιάστατος»

Λίγο πριν τη μεγάλη τους συναυλία αφιέρωμα στον Γιάννη Σπανό, μιλήσαμε με τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη για τον σπουδαίο συνθέτη και το έργο του

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
«Ιπτάμενοι δίσκοι και πύρινες μπάλες»: Τι αποκαλύπτουν τα νέα ντοκουμέντα του Πενταγώνου για τα UFO
Νέες αποκαλύψεις Πενταγώνου 22.05.26

UFO: Αναφορές για «πράσινες ουράνιες σφαίρες» και «ιπτάμενους δίσκους»

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία για θεάσεις UFO βλέπουν το φως της δημοσιότητας, καθώς το Πεντάγωνο δημοσιοποίησε νέα σειρά απόρρητων εγγράφων. Τι κρύβουν τα αρχεία δεκαετιών που τροφοδοτούν τα σενάρια περί εξωγήινης ζωής.

Σύνταξη
Η Ευρ. Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους Δικαίου
Επικαιρότητα 22.05.26

Η Ευρ. Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους Δικαίου

Στην Κομισιόν φέρνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες-εξπρές πολιτικών, θέτοντας ζήτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα

Σύνταξη
Ο Τζον Κλιζ και το βρετανικό χιούμορ των Monty Python για ένα βράδυ στην Αθήνα
SNF Nostos 2026 22.05.26

Ο Τζον Κλιζ και το βρετανικό χιούμορ των Monty Python για ένα βράδυ στην Αθήνα

Το SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) υποδέχεται στις 26 Ιουνίου το Τζον Κλιζ, ιδρυτικό μέλος των Monty Python με αφορμή τον μισό αιώνα ζωής της ταινίας Οι Ιππότες της Ελεεινής Τραπέζης

Σύνταξη
Καλως ήρθατε στην εποχή των misfluencers: Όταν η παραπληροφόρηση γίνεται viral
Go Fun 22.05.26

Καλως ήρθατε στην εποχή των misfluencers: Όταν η παραπληροφόρηση γίνεται viral

Η παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο αντιμετωπίζεται συχνά ως τεχνικό πρόβλημα, κάτι που μπορούν να διορθώσουν καλύτεροι αλγόριθμοι ή αυστηρότερη εποπτεία. Ωστόσο, η έρευνα υποδεικνύει μια πιο σύνθετη πραγματικότητα

Σύνταξη
Ετοιμαστείτε για το δεύτερο μέρος της βιογραφίας του Μάικλ Τζάκσον
Ιστορίες, μουσική 22.05.26

Ετοιμαστείτε για το δεύτερο μέρος της βιογραφίας του Μάικλ Τζάκσον

Η ταινία «Michael», σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φουκουά και με πρωταγωνιστή τον ανιψιό του Μάικλ Τζάκσον, Τζαφάρ Τζάκσον, έκανε πρεμιέρα στις 24 Απριλίου. Ωστόσο, ήδη ετοιμάζεται το δεύτερο μέρος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στην Κύπρο βρέθηκαν οι αρχαιότερες ενδείξεις εξημέρωσης του περιστεριού
Σχέση 3.500 ετών 22.05.26

Στην Κύπρο βρέθηκαν οι αρχαιότερες ενδείξεις εξημέρωσης του περιστεριού

Πολυάριθμα οστά από περιστέρια βρέθηκαν σε αρχαιολογικό χώρο της Εποχής του Χαλκού κοντά στη Λευκωσία. Ισοτοπικές αναλύσεις έδειξαν ότι ταΐζονταν με ανθρώπινα τρόφιμα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Δυτική Όχθη: Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία καλούν το Ισραήλ να σταματήσει τους εποικισμούς
Κόσμος 22.05.26

Δυτική Όχθη: Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία καλούν το Ισραήλ να σταματήσει τους εποικισμούς

«Τους τελευταίους μήνες, η κατάσταση στη Δυτική Όχθη έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Η βία των εποίκων έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα», τονίζουν οι ηγέτες των τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών

Σύνταξη
Συνελήφθη χρήστης διαδικτυακής εφαρμογής – Έβλεπε συνδρομητικά και ταινίες χωρίς να πληρώνει συνδρομή
Ψηφιακή πειρατεία 22.05.26

Συνελήφθη χρήστης διαδικτυακής εφαρμογής – Έβλεπε συνδρομητικά και ταινίες χωρίς να πληρώνει συνδρομή

Κατασχέθηκε Smart TV, η οποία είχε εγκατεστημένη εφαρμογή που επέτρεπε την επικοινωνία με παράνομους servers αναμετάδοσης καναλιών, ενώ έδινε και τη δυνατότητα παράνομης θέασης συνδρομητικών καναλιών χωρίς τη νόμιμη συνδρομή

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
Cookies