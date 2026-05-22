Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ξανά στο μικροσκόπιο μπαίνει ο μυστηριώδης θάνατος του 49χρονου προέδρου κοινότητας Αλέκου Δασκαλάκη, στο χωριό Απεσωκάρι, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δύο μήνες μετά τον θάνατό του, το ιατροδικαστικό πόρισμα κάνει πλέον λόγο για πιθανή ανθρωποκτονία.

Ο 49χρονος είχε υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις την 1η Μαρτίου, ωστόσο παραμένει άγνωστο από ποιον ή από τι προκλήθηκαν. Αρχικά οι αρχές έκαναν λόγο για τροχαίο με το μηχανάκι του, όμως πλέον εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Το πρωινό της ίδιας ημέρας, ο 49χρονος είχε μεταφέρει με το μηχανάκι του έναν εργάτη σε χωράφι και στη συνέχεια έφυγε για να του φέρει καφέ. Αργότερα κατευθύνθηκε προς το δικό του χωράφι, όπου γίνονταν εργασίες, προκειμένου να συναντήσει τον εργάτη που ήδη βρισκόταν εκεί.

Η συνάντηση, ωστόσο, δεν έγινε ποτέ. Λίγα μέτρα πριν φτάσει στο χωράφι, και ενώ επέστρεφε με καφέ και σάντουιτς που είχε προμηθευτεί, τραυματίστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο σημείο, μάλιστα, εντοπίστηκαν πεσμένα στο έδαφος τα αντικείμενα που μετέφερε.

«Με άφησε εκεί και μου είπε “Νίκο, τον καφέ θα σου φέρω έντεκα, έντεκα μισή, με δώδεκα”. Και του λέω εγώ “Φέρε, φέρε όποτε θέλεις, εσύ. Δεν μας νοιάζει για καφέ. Και περιμένω εγώ. Δεν είδε αυτός. Μετά, όταν ξεκίνησα πάλι για δουλειά εγώ, άκουσα ένα τέτοιο θόρυβο μηχανές, τέτοιο παπάκι, πώς το λένε. Τώρα δεν είδα εγώ, αλήθεια. Αυτός όταν μ’ έφερνε καφέ συνέχεια, μου είχε πει “Νίκο έρχομαι, βγες στον δρόμο”, λέμε. Κατάλαβες; Και δεν βγήκα εγώ και άκουσα ένα μετά σαν, έτσι. “Εεεεεει!” Έφυγα από τη δουλειά, έπεσα στον δρόμο και είδα κάτι καφές εγώ, καφέδες τέτοια, πεταμένα, ναι. Και σταμάτησα εγώ έτσι όπως ήμουνα πάνω στο ποδήλατο αυτό και λέω εγώ “Τι είναι αυτό εδώ ρε;” Ήτανε φρέσκα καφέδες», περιέγραψε ο εργάτης του 49χρονου μιλώντας στο Live News.

Και πρόσθεσε: «Αλλά δεν φαινότανε για πέσιμο. Δηλαδή, θα έπεφτε στο μηχανάκι και θα είχε χτυπήσει τα πόδια, στα χέρια. Και το χτύπημα στη μύτη. Δεν μπορεί να ανέβω πέσιμο κάτω στο έδαφος, για παράδειγμα. Και πίσω, ούτε καν αιμορραγία είχε. Δεν ήταν και λερωμένος. Δηλαδή το κεφάλι του δεν είχε ας πούμε χώματα ή κάποια χόρτα κοντά».

Οι τελευταίες στιγμές του 49χρονου

Ο 49χρονος κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του φέροντας ήδη τραύματα στο κεφάλι. Χωρίς να αναφέρει κάτι στη σύζυγό του, συνέχισε αρχικά τις καθημερινές του δραστηριότητες. Στη συνέχεια κατέβηκε στην αποθήκη για να βάλει πυρηνόξυλο στο λεβητοστάσιο και, επιστρέφοντας, ένιωσε έντονη ατονία και ζάλη, με αποτέλεσμα να καθίσει στον καναπέ.

Η σύζυγός του τον εντόπισε με αίματα στο πρόσωπο και τη μύτη και ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι είχε πέσει, ενώ λίγο αργότερα άρχισε να χάνει τις αισθήσεις του.

Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου οι γιατροί τον διασωλήνωσαν. Παρά τις προσπάθειες, κατέληξε 21 ημέρες αργότερα.

«Του είπα “Αλέκο, δεν είσαι καλά”»

Στην εκπομπή Live News μίλησε και ο τελευταίο άνθρωπος που είδε ζωντανό τον 49χρονο, εξηγώντας ότι το μοιραίο πρωί της 1ης Μαρτίου, είχε παρατηρήσει ότι ο Αλέκος Δασκαλάκης, δεν φαινόταν καλά.

«Δεν έδωσα σημασία εγώ. Ξέρεις γιατί; Ο Αλέκος ήτανε το καλύτερο παιδί εδώ. Πού να πάει το μυαλό να γίνει αυτό; Αυτός μου έλεγε εμένα: “Εσύ τώρα που έρχεσαι εδώ μην τσακώνεσαι με κανέναν”. Εγώ με τον Αλέκο ήμουνα πολύ φίλος. Έχω πει και στην αστυνομία, εγώ το πρωί από τον Αλέκο φοβήθηκα. Πριν να ξεκινήσουμε από το σπίτι, μου λέει: “Θα πάμε μαζί με το αμάξι”.

Μόλις μπήκε αυτός στο αμάξι κι εγώ, αυτός, πώς να σας πω, σαν ξεφούσκωσε, έτσι, βααα, κάνει έτσι. Και του λέω εγώ: ”Αλέκο, δεν είσαι καλά”. ”Όχι, καλά είμαι”, λέει. Εγώ λέω μήπως τρακάρουμε, κατάλαβες; Του λέω εγώ: “Σταμάτα να κατέβω εγώ να πάρω το ποδήλατο και να πάω μόνος μου”».