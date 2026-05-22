Η αυτοψία μίας ήττας: Τελικά γιατί η Κάμαλα Χάρις απέτυχε να νικήσει τον Τραμπ στις εκλογές του 2024

Το Δημοκρατικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών δημοσίευσε την πολυαναμενόμενη έκθεσή του, στην οποία εξετάζει τους λόγους για τους οποίους η πρώην Αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις δεν κατάφερε να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Ωστόσο, το λεγόμενο «αυτοψιακό» έγγραφο, που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη, ήταν ελλιπές και ασαφές – γεμάτο με λάθη στα γεγονότα και σχολιασμούς που αμφισβητούν τους ισχυρισμούς του, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Επίσης, δεν περιείχε πολλές προτάσεις πολιτικής και έλειπαν ορισμένα τμήματα.

Εδώ και μήνες, το Εθνικό Επιτροπή των Δημοκρατικών (DNC) δεχόταν αυξανόμενες πιέσεις από ακτιβιστές να δημοσιεύσει την έκθεση.

Ο πρόεδρος του DNC, Κεν Μάρτιν, αναγνώρισε τις ελλείψεις της έκθεσης την Πέμπτη, αλλά είπε ότι η συνέχιση της απόκρυψής της θα αποτελούσε μεγαλύτερο εμπόδιο από τη δημοσίευσή της στην παρούσα μορφή της.

«Δεν είμαι περήφανος για αυτό το προϊόν· δεν πληροί τα πρότυπά μου και δεν θα πληροί τα δικά σας. Δεν υποστηρίζω το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης, ούτε αυτά που έχουν παραλειφθεί. Δεν θα μπορούσα, με καλή πίστη, να της αποδώσω τη σφραγίδα έγκρισης του DNC», δήλωσε ο Μάρτιν σε ανακοίνωσή του.

«Ωστόσο, η διαφάνεια είναι υψίστης σημασίας. Επομένως, σήμερα δημοσιεύω την έκθεση όπως την παρέλαβα – στο σύνολό της, χωρίς επεξεργασία και χωρίς περικοπές – με σχολιασμούς για ισχυρισμούς που δεν ήταν δυνατό να επαληθευτούν.»

Καμία αναφορά στη Γάζα

Πριν από τις εκλογές του 2024, ο γενοκτονικός πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα ήταν ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και διχαστικά ζητήματα για τους Δημοκρατικούς και την Χάρις.

Ο τότε Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε παραδώσει στο Ισραήλ σχεδόν 18 δισ. δολάρια για τη χρηματοδότηση της βίαιης επίθεσής του, η οποία μετέτρεψε το παλαιστινιακό έδαφος σε ερείπια, σκότωσε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και προκάλεσε λιμό στον θύλακα.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν-Χάρις άσκησε επίσης βέτο σε διάφορα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που ζητούσαν κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Αυτή η αδιάλλακτη φιλοϊσραηλινή πολιτική οδήγησε ορισμένα τμήματα της δημοκρατικής βάσης να στραφούν εναντίον της Χάρις.

Ενώ η τότε αντιπρόεδρος συνέχιζε να τονίζει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, δεσμεύτηκε να συνεχίσει τον εξοπλισμό του Ισραήλ. Η εκστρατεία της αρνήθηκε επίσης να παραχωρήσει χρόνο ομιλίας σε έναν Παλαιστίνιο-Αμερικανό εκπρόσωπο στο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών τον Αύγουστο του 2024.

Ορισμένες δημοσκοπήσεις υποδηλώνουν ότι η πολιτική για τη Γάζα ήταν ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους η Χάρις έχασε τις εκλογές.

Μια έρευνα του IMEU Policy Project του 2025 έδειξε ότι η Γάζα ήταν ένα από τα κορυφαία ζητήματα για τους ανθρώπους που ψήφισαν τον Μπάιντεν το 2020, αλλά δεν υποστήριξαν την Χάρις τέσσερα χρόνια αργότερα.

Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία αναφορά στη Γάζα και το Ισραήλ στις 192 σελίδες της έκθεσης ανάλυσης.

Ο Ρομπ Φλάχερτι, ο οποίος υπηρέτησε ως αναπληρωτής διευθυντής της εκστρατείας της Χάρις, υπογράμμισε πρόσφατα τις επιπτώσεις της πολιτικής για τη Γάζα στις εκλογές.

«Για πολλούς ψηφοφόρους που παρακολουθούσαν τα φρικτά, οδυνηρά πλάνα από τη Γάζα, αυτό έγινε ένα ηθικό ζήτημα – ένα για το οποίο δεν είχαμε καλή απάντηση», έγραψε ο Φλάχερτι στις δημοσιεύσεις του The Bulwark στο Substack.

«Με τρόπους που μπορεί να μην αντανακλώνται σε μια δημοσκόπηση, αυτό μείωσε σημαντικά τον ενθουσιασμό. Όπως μου είπε κάποιος από την εκστρατεία: ‘Περάσαμε ολόκληρες τις εκλογές με ένα τεράστιο, σάπιο ψάρι γύρω από το λαιμό μας’».

Ο Μπάιντεν δεν υποστήριξε αρκετά την Χάρις

Σύμφωνα με την έκθεση, το DNC διεξήγαγε δημοσκοπήσεις πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του 2022 για να διερευνήσει τρόπους με τους οποίους η τότε Πρώτη Κυρία Τζιλ Μπάιντεν θα μπορούσε να υποστηρίξει τον σύζυγό της, αλλά δεν έγινε παρόμοια έρευνα για την Χάρις – την αντιπρόεδρο.

Το έγγραφο φαίνεται επίσης να κατηγορεί τον Λευκό Οίκο για την ανάθεση αρμοδιοτήτων μετανάστευσης στην Χάρις χωρίς να την εκπαιδεύσει επαρκώς για να χειριστεί το ζήτημα πολιτικά.

Η αντιπρόεδρος είχε αναλάβει ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης από την Κεντρική και Νότια Αμερική, και όχι στην επιβολή των μεταναστευτικών νόμων.

Ωστόσο, οι Ρεπουμπλικανοί έσπευσαν να την αποκαλέσουν «αυτοκράτειρα των συνόρων».

«Η προσέγγιση του Λευκού Οίκου να αναδείξει την αντιπρόεδρο με ένα αμφιλεγόμενο θέμα χωρίς να αξιοποιήσει την έρευνα για να κατανοήσει πώς θα αντιδρούσαν οι φορολογούμενοι και οι ψηφοφόροι στους εκπροσώπους της Δημοκρατικής κυβέρνησης ήταν μια τεράστια χαμένη ευκαιρία», ανέφερε η έκθεση.

Προστέθηκε ότι αν ο Μπάιντεν είχε «αξιολογήσει τρόπους αξιοποίησης της Κάμαλα Χάρις νωρίτερα στην κυβέρνηση», αυτό θα είχε ωφελήσει και τους δύο.

«Η ιδέα ότι μια προετοιμασμένη και υποστηριζόμενη αντιπρόεδρος δεν θα μπορούσε να είχε βοηθήσει τον πρόεδρο τα προηγούμενα τρεισήμισι χρόνια αποτελεί σημαντική έλλειψη φαντασίας», ανέφερε η έκθεση.

Η προσέγγιση «Όχι Τραμπ» απέτυχε

Ο έλεγχος περιέγραψε μια γνωστή κριτική για την εκστρατεία της Χάρις – ότι δεν κατάφερε να προωθήσει το δικό της όραμα της υποψήφιας των Δημοκρατικών και εστίασε αντίθετα στη σημασία της ήττας του Τραμπ.

«Η Χάρις δυσκολεύτηκε να ορίσει κάτι πέρα από το ότι ‘δεν είναι Τραμπ’ και το ‘εισαγγελέας εναντίον εγκληματία’. Το συντομευμένο χρονοδιάγραμμα της εκστρατείας δεν βοήθησε, αλλά η εκστρατεία δεν αποφάσισε γρήγορα πώς να χαρακτηρίσει τον Τραμπ και να ορίσει τη Χάρις», ανέφερε η έκθεση.

Ωστόσο, εν μέσω της κρίσης οικονομικής προσιτότητας που μαστίζει τη χώρα υπό τη δημοκρατική κυβέρνηση, «η προφανής αντίθεση με τον Τραμπ δεν ήταν επαρκής κίνητρο» για τους ψηφοφόρους, αναφέρεται στο έγγραφο.

Επίσης, υποστήριξε ότι όταν η εκστρατεία της Χάρις υιοθέτησε αρνητική στάση έναντι του Τραμπ, δεν ανέδειξε αποτελεσματικά τα μειονεκτήματα του Ρεπουμπλικάνου ηγέτη.

«Η εκ των υστέρων αποδοχή της δουλειάς του Τραμπ ήταν πολύ υψηλή και η εκστρατεία και οι σύμμαχοί της απέτυχαν να υπενθυμίσουν στους ψηφοφόρους την ανικανότητά του», ανέφερε το έγγραφο.

«Η ιδέα [ότι] τα αρνητικά στοιχεία του Τραμπ ήταν ‘ενσωματωμένα’ αποτελεί σημαντική αποτυχία της ανάλυσης και της πραγματικότητας».

Η έκθεση δεν παρέχει συγκεκριμένο παράδειγμα για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς της.

Η διαφήμιση για τα τρανς άτομα «έβαλε σε δύσκολη θέση» την εκστρατεία της Χάρις

Η έκθεση ανέφερε ότι μία από τις πιο αξιομνημόνευτες διαφημίσεις της προεκλογικής περιόδου – μια διαφήμιση στην οποία η Χάρις δηλώνει ότι υποστηρίζει την πρόσβαση σε χειρουργικές επεμβάσεις αλλαγής φύλου για «κάθε τρανς κρατούμενο» στο σωφρονιστικό σύστημα – απέδωσε.

Η διαφήμιση έδειχνε βίντεο της Χάρις να κάνει αυτή τη δήλωση και κατέληγε με έναν αφηγητή να λέει: «Η Κάμαλα είναι υπέρ τους/αυτών· ο Πρόεδρος Τραμπ είναι υπέρ σας».

Οι δημοσκόποι «αναγνώρισαν όλοι την επίθεση ως πολύ αποτελεσματική και θεώρησαν ότι η εκστρατεία είχε μπλοκαριστεί – η διαφήμιση ήταν ένα βίντεο με την ίδια να λέει ό,τι είπε, και παρουσιάστηκε ως επίθεση στις οικονομικές της προτεραιότητες», ανέφερε η έκθεση.

«Αν η Αντιπρόεδρος δεν άλλαζε τη θέση της – και δεν την άλλαξε – τότε δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως απάντηση», πρόσθεσε.

«Οι δημοσκόποι συμφώνησαν γενικά με τις απόψεις που μοιράστηκε η ηγεσία της εκστρατείας – δεδομένων των διακυβευμάτων και του χρονισμού, η εστίαση έπρεπε να είναι στην επίθεση εναντίον του Τραμπ».