Τζορτζ Κλούνεϊ: «Ήταν λάθος η επιλογή της Κάμαλα Χάρις» — Επιμένει ότι οι Δημοκρατικοί έπρεπε να κάνουν προκριματικές
Βίντεο 03 Νοεμβρίου 2025 | 08:38

Τζορτζ Κλούνεϊ: «Ήταν λάθος η επιλογή της Κάμαλα Χάρις» — Επιμένει ότι οι Δημοκρατικοί έπρεπε να κάνουν προκριματικές

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δηλώνει ότι η απόφαση να αντικατασταθεί ο Τζο Μπάιντεν από την Κάμαλα Χάρις ήταν «λάθος» και επιμένει πως οι Δημοκρατικοί έπρεπε να ανοίξουν τη διαδικασία στους ψηφοφόρους με προκριματικές εκλογές.

Τα μυστικά των αιωνόβιων: Πάμε για τα 100

Τα μυστικά των αιωνόβιων: Πάμε για τα 100

Spotlight

«Ο Τζορτζ Κλούνεϊ επανήλθε στη δημόσια συζήτηση γύρω από την πορεία των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2024, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση να αντικατασταθεί ο Τζο Μπάιντεν από την Κάμαλα Χάρις ήταν λάθος. Μιλώντας στην εκπομπή Sunday Morning του CBS, ο ηθοποιός και ενεργός υποστηρικτής του κόμματος δήλωσε ότι οι Δημοκρατικοί θα έπρεπε να είχαν ανοίξει τη διαδικασία στους ψηφοφόρους, με κανονικές προκριματικές εκλογές και όχι με εσωτερική, εικονική ψηφοφορία αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιλογή υποψηφίου μέσα από κλειστή διαδικασία άφησε αναπάντητα ερωτήματα και έθεσε την Χάρις σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς έπρεπε να αποστασιοποιηθεί από την κυβέρνηση στην οποία συμμετείχε ως αντιπρόεδρος.

YouTube thumbnail

Έγιναν λάθη

Ο Κλούνεϊ εξήγησε πως, με αυτή τη συνθήκη, η Χάρις αναγκάστηκε να τρέξει μια προεκλογική καμπάνια απομακρυσμένη από την ίδια πολιτική πορεία που είχε μέχρι τότε. «Ήθελα να γίνουν προκριματικές. Να δοκιμαστούν οι υποψήφιοι, να υπάρξει διαδικασία. Είχαμε την ευκαιρία και δεν τη χρησιμοποιήσαμε», είπε. Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι το λάθος με την επιλογή της Κάμαλα είναι πως έπρεπε να τρέξει απέναντι στο ίδιο της το παρελθόν. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις αυτό, αν ο λόγος που κατεβαίνεις υποψήφιος είναι να πεις “δεν είμαι αυτό το άτομο”. Είναι δύσκολο και της ανατέθηκε ένα πολύ δύσκολο έργο».

Ο Κλούνεϊ υπερασπίστηκε εκ νέου το άρθρο γνώμης που είχε δημοσιεύσει στους New York Times με τίτλο «Αγαπώ τον Τζο Μπάιντεν. Αλλά χρειαζόμαστε νέο υποψήφιο». Σε αυτό υποστήριζε πως ο Μπάιντεν δεν θα μπορούσε να οδηγήσει τους Δημοκρατικούς σε εκλογική νίκη και πως πολλά στελέχη του κόμματος συμμερίζονταν ιδιωτικά αυτή την άποψη, παρότι δεν την εξέφραζαν δημόσια. Σήμερα δηλώνει πως εξακολουθεί να το πιστεύει και πως δεν μετανιώνει για τη δημόσια τοποθέτησή του. «Νομίζω ότι ήταν λάθος, ειλικρινά. Αλλά εδώ βρισκόμαστε. Λένε ότι θα χάναμε περισσότερες έδρες στη Βουλή. Δεν ξέρω. Το να μην το πω θα ήταν σαν να λέω ‘δεν θα πω την αλήθεια’», εξήγησε.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ ποζάρει μαζί με τον Γκραντ Χέσλοβ πριν από το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ με το έργο «Goodnight and Good Luck», έξω από το Winter Garden Theater, στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, 6 Φεβρουαρίου 2025. REUTERS/Caitlin Ochs

Η αντίδραση του Χάντερ Μπάιντεν και η απάντηση του Κλούνεϊ

Το άρθρο του Κλούνεϊ είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, μεταξύ των οποίων και αυτή του Χάντερ Μπάιντεν, ο οποίος είχε μιλήσει με σκληρή γλώσσα σε τρίωρη συνέντευξή του. «Να πάει να γ…θεί!» είπε ο Χάντερ Μπάιντεν για τον Κλούνεϊ. «Να πάει να γ…θεί αυτός και όλοι γύρω του. Δεν χρειάζεται να είμαι ευγενικός». Αναρωτήθηκε γιατί ο κόσμος να τον ακούει: «Τι σχέση έχεις εσύ με οτιδήποτε; Με ποιο δικαίωμα πατάς πάνω σε έναν άνθρωπο που έχει δώσει τη ζωή του στην υπηρεσία της χώρας και αποφασίζεις εσύ, ο Τζορτζ Κλούνεϊ, να πάρεις ολόκληρη σελίδα στους New York Times;».

Όταν ο Κλούνεϊ ρωτήθηκε στο CBS για το ξέσπασμα, περιορίστηκε να πει ότι είδε τις δηλώσεις, αλλά δεν θεωρεί χρήσιμο να κοιτάει κανείς πίσω. «Θα μπορούσα να ξοδέψω πολύ χρόνο αντικρούοντας πολλά απ’ όσα είπε… αλλά η πραγματικότητα είναι πως το να κοιτάμε πίσω δεν βοηθά κανέναν. Ιδιαίτερα εκείνον. Δεν βοηθά το Δημοκρατικό Κόμμα. Οπότε του εύχομαι καλή συνέχεια στην ανάρρωσή του και ελπίζω να είναι καλά. Θα το αφήσω εκεί», δήλωσε, αποφεύγοντας να μπει σε δημόσια αντιπαράθεση. «Έχω πολλές προσωπικές απόψεις για το θέμα, αλλά δεν θεωρώ πως είναι χρήσιμο να έχουμε μια δημόσια κόντρα».

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, μέλος του καστ, παρευρίσκεται στην πρεμιέρα της ταινίας «Jay Kelly» στο AFI Fest, στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, ΗΠΑ, στις 23 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Mario Anzuoni.

Η Κάμαλα Χάρις στο βιβλίο 107 Days

Παράλληλα, η Κάμαλα Χάρις στο πρόσφατο βιβλίο της 107 Days αναφέρει ότι είχε αμφιβολίες για το αν ο Μπάιντεν θα έπρεπε να διεκδικήσει δεύτερη θητεία. Ωστόσο, εξηγεί πως δεν ένιωθε ότι μπορούσε να του το πει, καθώς πίστευε πως κάθε παρέμβασή της θα παρερμηνευόταν ως προσωπική φιλοδοξία ή έλλειψη πίστης προς τον πρόεδρο. Η θέση της ως αντιπροέδρου, σημειώνει, την κρατούσε «δεσμευμένη» πολιτικά, με αποτέλεσμα να επιλέξει τη σιωπή. «Ήξερα ότι θα το εκλάμβανε ως απίστευτα ιδιοτελές αν τον συμβούλευα να μην κατέβει. Θα το έβλεπε ως γυμνή φιλοδοξία, ίσως ως δηλητηριώδη έλλειψη πίστης, ακόμη κι αν το μόνο μου μήνυμα ήταν: ‘μην αφήσεις τον άλλον να κερδίσει’».

*Mε πληροφορίες από: The Guardian 

Μεταφορές
ΕΛΤΑ: Το ψαλίδι στα καταστήματα και στο βάθος στρατηγικός επενδυτής

ΕΛΤΑ: Το ψαλίδι στα καταστήματα και στο βάθος στρατηγικός επενδυτής

Τράπεζες
UniCredit: Πώς η Alpha Bank μπορεί να σώσει την παρτίδα για τον Ορσέλ

UniCredit: Πώς η Alpha Bank μπορεί να σώσει την παρτίδα για τον Ορσέλ

inWellness
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
inTown
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Από το Royal Lodge στο Σάντρινγχαμ: Ο Άντριου μεταφέρεται σε ιδιωτικό κτήμα του Καρόλου
Fizz 03.11.25

Από το Royal Lodge στο Σάντρινγχαμ: Ο Άντριου μεταφέρεται σε ιδιωτικό κτήμα του Καρόλου

Μετά τα σκάνδαλα και την οργή της κοινής γνώμης, ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ εγκαταλείπει το Royal Lodge και μετακομίζει στο ιδιωτικό Σάντρινγχαμ. Ο Κάρολος καλύπτει προσωπικά το κόστος.

Σύνταξη
Κεφαλή επί πίνακι: Βεντέτα για την Κέιτ Μίντλετον ανάμεσα σε Άντριου και Γουίλιαμ – «Θα είναι αδυσώπητος»
«Εξοργισμένος» 03.11.25

Κεφαλή επί πίνακι: Βεντέτα για την Κέιτ Μίντλετον ανάμεσα σε Άντριου και Γουίλιαμ – «Θα είναι αδυσώπητος»

Μπορεί επίσημα ο λόγος για την πτώση του πρώην πρίγκιπα Άντριου να είναι η αμφιλεγόμενη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ωστόσο φήμες θέλουν τον Γουίλιαμ να αποφάσισε να «αποκεφαλίσει» τον θείο του εξαιτίας της Κέιτ Μίντλετον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μια στιγμή στον χρόνο με τον αδερφό του Τζον – Ο Τζιμ Μπελούσι θυμάται
The Blues Brothers 02.11.25

Μια στιγμή στον χρόνο με τον αδερφό του Τζον - Ο Τζιμ Μπελούσι θυμάται

O Τζιμ Μπελούσι αναπολεί μια αγαπημένη στιγμή από τα πρώτα βήματα της καριέρας του στο Χόλιγουντ — και πώς αυτή σχετίζεται με τον αδελφό του Τζον, που έφυγε από τη ζωή στα 33 του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τσάρλι Σιν διευκρινίζει τις δηλώσεις του για τις σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες – «Συγγνώμη για τη γραφικότητα»
Follow up 02.11.25

Ο Τσάρλι Σιν διευκρινίζει τις δηλώσεις του για τις σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες - «Συγγνώμη για τη γραφικότητα»

«Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εντάξει, έκανα αυτό το πράγμα, αλλά αυτό και αυτό δεν συνέβησαν, απλά, δε συνέβησαν…» είπε ο Τσάρλι Σιν στην πρόσφατη εκπομπή «In Depth With Graham Bensinger».

Σύνταξη
Θα δωρίζατε το νεφρό σας σε κάποιον άγνωστο; – Για τον Τζέσι Άιζενμπεργκ η απάντηση είναι αυτονόητη
Εύγε! 02.11.25

Θα δωρίζατε το νεφρό σας σε κάποιον άγνωστο; – Για τον Τζέσι Άιζενμπεργκ η απάντηση είναι αυτονόητη

Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ αποφάσισε να δωρίσει το νεφρό του σε έναν άγνωστο, ξεκινώντας μια «αλυσίδα ζωής». «Αν μπορείς να σώσεις έναν άνθρωπο, γιατί να μην το κάνεις;» λέει ο ηθοποιός.

Σύνταξη
Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ: Πόσο θα παραμείνει στο Royal Lodge – Νέα στοιχεία που τον συνδέουν με τον Έπσταϊν
Παραμένει στη διαδοχή 01.11.25

Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ: Πόσο θα παραμείνει στο Royal Lodge – Νέα στοιχεία που τον συνδέουν με τον Έπσταϊν

Παρά την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να του αφαιρέσει τίτλους και προνόμια, ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ δεν φεύγει άμεσα από το Royal Lodge, ενώ νέα έγγραφα τον συνδέουν ξανά με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
«Ζωγραφίζω για να μάθω τα λόγια μου»: Η Κίρα Νάιτλι αποκαλύπτει πώς η δυσλεξία έγινε το μυστικό της όπλο
Όσο ακούω, σχεδιάζω 01.11.25

«Ζωγραφίζω για να μάθω τα λόγια μου»: Η Κίρα Νάιτλι αποκαλύπτει πώς η δυσλεξία έγινε το μυστικό της όπλο

Η Κίρα Νάιτλι μιλά για τον πρωτότυπο τρόπο με τον οποίο αποστηθίζει τα λόγια της λόγω δυσλεξίας: δεν διαβάζει, αλλά ζωγραφίζει εικόνες που «εγγράφουν» το σενάριο στο μυαλό της

Σύνταξη
«Κάτι αληθινό μέσα στον θόρυβο» – Η συγκινητική αλήθεια για την πατρική φιγούρα που δεν είχε ποτέ ο Μπρους Σπρίνγκστιν
Τραύμα 01.11.25

«Κάτι αληθινό μέσα στον θόρυβο» - Η συγκινητική αλήθεια για την πατρική φιγούρα που δεν είχε ποτέ ο Μπρους Σπρίνγκστιν

Η τρυφερότητα μεταξύ του «Αφεντικού», Μπρους Σπρίνγκστιν και του μάνατζέρ του είναι η καρδιά της ασυνήθιστης ροκ, κινηματογραφικής βιογραφίας «Springsteen: Deliver Me from Nowhere».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Halloween – Η Χάιντι Κλουμ μεταμφιέστηκε σε Μέδουσα και ο σύζυγός της σε Έλληνα πολεμιστή
Ετήσιο πάρτι 01.11.25

Halloween - Η Χάιντι Κλουμ μεταμφιέστηκε σε Μέδουσα και ο σύζυγός της σε Έλληνα πολεμιστή

Η σούπερ μοντέλο Χάιντι Κλουμ έχει εδραιώσει τη θέση της ως η ανεπίσημη επίσημη βασίλισσα του Halloween μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες ακραίων και υπερβολικών κοστουμιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Έμα Τόμσον δεν κρύβει την «έντονη ενόχληση» που της προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη
Αρκετά! 01.11.25

Η Έμα Τόμσον δεν κρύβει την «έντονη ενόχληση» που της προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη

Η ηθοποιός και σεναριογράφος Έμα Τόμσον είπε στον παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής Στίβεν Κόλμπερτ ότι δεν συμφωνούσε διόλου με την πρόταση της Microsoft Copilot να ξαναγράψει τα σενάριά της αντί για εκείνη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Γιατί είσαι δισεκατομμυριούχος;»: Η Μπίλι Άιλις καλεί τους πιο πλούσιους του κόσμου να «δώσουν τα λεφτά τους»
Ποιος δεν χειροκρότησε 01.11.25

«Γιατί είσαι δισεκατομμυριούχος;»: Η Μπίλι Άιλις καλεί τους πιο πλούσιους του κόσμου να «δώσουν τα λεφτά τους»

«Αν έχεις χρήματα, χρησιμοποίησέ τα για κάτι καλό. Ίσως δώσε τα σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη», είπε μεταξύ άλλων η Μπίλι Άιλις απευθυνόμενη στους Μαρκ Ζάκερμπεργκ, Πρισίλα Τσαν, Χέιλι Μπίμπερ μεταξύ άλλων

Σύνταξη
«Τσιτσιολίνα για πάντα»: Η Ιρίνα Σάικ είναι η γυμνή (αναπάντεχη) βασίλισσα του Halloween 2025
Φόρος τιμής 31.10.25

«Τσιτσιολίνα για πάντα»: Η Ιρίνα Σάικ είναι η γυμνή (αναπάντεχη) βασίλισσα του Halloween 2025

Το top model από τη Ρωσία Ιρίνα Σάικ αποφάσισε να σκανδαλίσει το Instagram με ένα φόρο τιμής στην Τσιτσιολίνα που υπερασπίστηκε με ανορθόδοξο τρόπο το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση κάνοντας το σεξ πολιτική πράξη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες για τον θάνατο του Σαμ Ρίβερς: Σε «λουτρό αίματος» εντοπίστηκε το νεκρό σώμα του μπασίστα
RIP legend 31.10.25

Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες για τον θάνατο του Σαμ Ρίβερς: Σε «λουτρό αίματος» εντοπίστηκε το νεκρό σώμα του μπασίστα

Ο Σαμ Ρίβερς, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των Limp Bizkit, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Φλόριντα. Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες, ενώ η επίσημη αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βορίζια – Αδελφός 56χρονης στο in: Είδα τη Βαγγελιώ πεσμένη στην άσφαλτο – Πρέπει πια να επικρατήσει η λογική
Ελλάδα 03.11.25

Βορίζια – Αδελφός 56χρονης στο in: Είδα τη Βαγγελιώ πεσμένη στην άσφαλτο – Πρέπει πια να επικρατήσει η λογική

Ο αδελφός της 56χρονης που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών στα Βορίζια περιέγραψε στο in, όλα όσα έζησε

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Άρης: Οι επιστροφές που περιμένει ο Χιμένεθ και ο Πέρεθ
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Οι επιστροφές που περιμένει ο Χιμένεθ και ο Πέρεθ

Ο Χιμένεθ περιμένει τους παίκτες που θα ξεπεράσουν τα προβλήματα τραυματισμών για να καταστρώσει τα αγωνιστικά του πλάνα για το κυριακάτικο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ θέση βασικού διεκδικεί ο Ισπανός εξτρέμ.

Σύνταξη
«Όχι» του ΔΣ Γρεβενών στο σχέδιο για τον υγειονομικό χάρτη της Δ. Μακεδονίας
Αντιρρήσεις 03.11.25

«Όχι» του ΔΣ Γρεβενών στο σχέδιο για τον υγειονομικό χάρτη της Δ. Μακεδονίας

Ο Δήμος Γρεβενών απορρίπτει το σχέδιο για την αναδιοργάνωση και ενίσχυση των Υπηρεσιών και Δομών Υγείας προς όφελος των πολιτών στο πλαίσιο συνολικού σχεδιασμού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σύνταξη
Συγκλονίζει μαρτυρία γυναίκας στο in από τα Βορίζια: «Άκουσα φωνές, δεν υπολόγιζα ότι ήταν τραυματίας ή νεκρός»
Ελλάδα 03.11.25

Συγκλονίζει μαρτυρία γυναίκας στο in από τα Βορίζια: «Άκουσα φωνές, δεν υπολόγιζα ότι ήταν τραυματίας ή νεκρός»

Κάτοικος που άκουσε το περιστατικό στα Βορίζια μίλησε στο in και έκανε λόγο για πολλούς πυροβολισμούς στην περιοχή

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Ζόραν Μαμντάνι: Το φαβορί για δήμαρχος Νέας Υόρκης που μπορεί να γίνει αντίπαλο δέος στον Τραμπ
Ζόραν Μαμντάνι 03.11.25

Αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές της Νέας Υόρκης - Ένας 34χρονος μουσουλμάνος σοσιαλιστής απειλεί τον Τραμπ

Ο Ζόραν Μαμντάνι ετοιμάζεται να γράψει ιστορία - Οι εκλογές της Νέας Υόρκης είναι το «μικρόβιο που θα μολύνει» την Αμερική του Τραμπ;

Σύνταξη
Λάνθιμος και Έμα Στόουν έδωσαν συνέντευξη για την ταινία τους και κατέληξαν στον Ολυμπιακό (vids)
Μπάσκετ 03.11.25

Λάνθιμος και Έμα Στόουν έδωσαν συνέντευξη για την ταινία τους και κατέληξαν στον Ολυμπιακό (vids)

Ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος πήρε συνέντευξη από τον Γιώργο Λάνθιμο και την Έμα Στόουν για τη νέα ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη, όμως κατέληξαν στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Από το Royal Lodge στο Σάντρινγχαμ: Ο Άντριου μεταφέρεται σε ιδιωτικό κτήμα του Καρόλου
Fizz 03.11.25

Από το Royal Lodge στο Σάντρινγχαμ: Ο Άντριου μεταφέρεται σε ιδιωτικό κτήμα του Καρόλου

Μετά τα σκάνδαλα και την οργή της κοινής γνώμης, ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ εγκαταλείπει το Royal Lodge και μετακομίζει στο ιδιωτικό Σάντρινγχαμ. Ο Κάρολος καλύπτει προσωπικά το κόστος.

Σύνταξη
«Συμβασιούχοι 17 ετών μένουν χωρίς δουλειά» – Πληθαίνουν οι αντιδράσεις για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ
Ελλάδα 03.11.25

«Συμβασιούχοι 17 ετών μένουν χωρίς δουλειά» – Πληθαίνουν οι αντιδράσεις για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ

Απεργία ενάντια στο κλείσιμο των ΕΛΤΑ πραγματοποιείται σήμερα σε Ικαρία και Σάμο - Για «μαύρη ημέρα» στην Αττική όπου σφραγίζονται άμεσα 38 καταστήματα κάνει λόγο ο πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων

Σύνταξη
Είναι αδιανόητο να αφήσουμε το αδεσποτάκι, κουταβάκι με μειωμένη όραση, Λάκυ χωρίς οικογένεια
Υιοθεσία 03.11.25

Αγκαλιάζουμε το αδεσποτάκι, κουταβάκι, Λάκυ με τη μειωμένη όραση, που τόσο έχει ανάγκη την αγάπη μας

Ο Λάκυ σώθηκε την τελευταία στιγμή από διερχόμενο αυτοκίνητο που κατευθυνόταν προς το μέρος του καθώς βρισκόταν στη μέση της λεωφόρου Πόρτο Ράφτη Ν. Αττικής.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
PETA: «Τα ζώα πετιούνται σαν σκουπίδια» – Έκκληση στον Αλ-Σίσι να σταματήσει τις βόλτες με καμήλες στις Πυραμίδες
Βίντεο 03.11.25

PETA: «Τα ζώα πετιούνται σαν σκουπίδια» – Έκκληση στον Αλ-Σίσι να σταματήσει τις βόλτες με καμήλες στις Πυραμίδες

Μετά το άνοιγμα του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, η PETA ζητά να διατεθεί μέρος των εσόδων για τη δημιουργία καταφυγίου και την απόσυρση των ζώων από τις τουριστικές διαδρομές στις Πυραμίδες.

Σύνταξη
Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΚΔ’)
Literature 03.11.25

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΚΔ’)

Ο Αριστοτέλης κατάφερε να προλειάνει το έδαφος για τον απογαλακτισμό των επιμέρους επιστημών από τη φιλοσοφία, συνδέοντας έτσι τους παλαιότερους ίωνες φιλοσόφους με τους αλεξανδρινούς επιστήμονες

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Αγώνας δρόμου της ΕΕ για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας – Τα πιθανά σενάρια
Αβέβαιο 03.11.25

Αγώνας δρόμου της ΕΕ για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας – Τα πιθανά σενάρια

Η ΕΕ δίνει μάχη με τον χρόνο ώστε να καταλήξει σε μία κοινά αποδεκτή λύση για την οικονομική επικουρία της Ουκρανίας, με εναλλακτικά σχέδια να πέφτουν στο «τραπέζι» των διαπραγματεύσεων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ληστεία στο Λούβρο: Ερασιτέχνες, όχι επαγγελματίες, πραγματοποίησαν την κλοπή – Ζευγάρι με παιδιά ανάμεσά τους
Τι λέει η εισαγγελέας 03.11.25

«Ερασιτέχνες, όχι επαγγελματίες»: Ζευγάρι με παιδιά μεταξύ των συλληφθέντων για την κλοπή στο Λούβρο

«...είναι ένα είδος εγκληματικότητας που γενικά δεν συνδέουμε με τα ανώτερα κλιμάκια του οργανωμένου εγκλήματος», δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού για την κλοπή στο Λούβρο

Σύνταξη
Βορίζια: Το μεσημέρι η κηδεία του 39χρονου – Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις υπό τον φόβο αντιποίνων
Αναζητούνται 3 άτομα 03.11.25

Σε αστυνομικό κλοιό τα Βορίζια ενόψει της κηδείας του 39χρονου - Αύριο στα Χανιά το τελευταίο αντίο στην 56χρονη

Η αστυνομική παρουσία στα Βορίζια είναι ισχυρή και διαρκής, υπό τον φόβο αντιποίνων - Θεωρείται πως όσοι εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό δεν έχουν ακόμη αφοπλιστεί - Αύριο η κηδεία της 56χρονης

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Κεφαλή επί πίνακι: Βεντέτα για την Κέιτ Μίντλετον ανάμεσα σε Άντριου και Γουίλιαμ – «Θα είναι αδυσώπητος»
«Εξοργισμένος» 03.11.25

Κεφαλή επί πίνακι: Βεντέτα για την Κέιτ Μίντλετον ανάμεσα σε Άντριου και Γουίλιαμ – «Θα είναι αδυσώπητος»

Μπορεί επίσημα ο λόγος για την πτώση του πρώην πρίγκιπα Άντριου να είναι η αμφιλεγόμενη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ωστόσο φήμες θέλουν τον Γουίλιαμ να αποφάσισε να «αποκεφαλίσει» τον θείο του εξαιτίας της Κέιτ Μίντλετον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

