Φραντσέσκο Σαρατσένο: Η Ιταλία είναι ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης, αλλά όχι λόγω χρέους
Κόσμος 25 Μαΐου 2026, 06:00

Φραντσέσκο Σαρατσένο: Η Ιταλία είναι ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης, αλλά όχι λόγω χρέους

«Η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι και φαίνεται ανίκανη να διαμορφώσει μια σοβαρή μακροπρόθεσμη στρατηγική» λέει ο Ιταλός οικονομολόγος αναπληρωτής διευθυντής του γαλλικού οικονομικού think tank OFCE

ΣυνέντευξηΠέτρος Κωνσταντινίδης
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ιταλικής κυβέρνησης, το δημόσιο χρέος της Ιταλίας εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 138,6% του ΑΕΠ στα τέλη του 2026 και να ξεπεράσει το αντίστοιχο της Ελλάδας, που υπολογίζεται ότι θα διαμορφωθεί στο 136,8%. Ετσι, η Ιταλία θα φτάσει να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό χρέους προς ΑΕΠ στην ΕΕ μέχρι τα τέλη του έτους, κλείνοντας έναν κύκλο 16 ετών, κατά τα οποία η χώρα μας ήταν σταθερά «πρωταθλήτρια» στο χρέος.

Ενόψει της επιστροφής της Ιταλίας στην πρώτη θέση της σχετικής κατάταξης, μιλήσαμε με τον επιφανή Ιταλό οικονομολόγο Φραντσέσκο Σαρατσένο, αναπληρωτή διευθυντή του γαλλικού οικονομικού think tank OFCE, που υπάγεται στο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Ινστιτούτου Πολιτικών Επιστημών του Παρισίου (Sciences Po Paris).

Ο λόγος δημόσιου χρέους της Ιταλίας προς το ΑΕΠ της αναμένεται να είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη στα τέλη του έτους. Πόσο ανησυχητικό είναι αυτό για την Ιταλία και κατά πόσο υπάρχει φόβος για μια νέα κρίση χρέους;

Η Ιταλία δεν βρίσκεται κοντά σε κρίση χρέους, ουσιαστικά για δύο λόγους. Πρώτον, διατηρεί σχετικά περιορισμένο δημοσιονομικό έλλειμμα και η κυβέρνηση Μελόνι, επιδιώκοντας να ενισχύσει την αξιοπιστία της απέναντι στην Ευρώπη, ακολουθεί από το 2022 μια ιδιαίτερα συνετή δημοσιονομική πολιτική. Δεύτερον, η ΕΚΤ δεν θα επιτρέψει να εκδηλωθεί νέα κρίση χρέους σε μια τόσο δύσκολη περίοδο για την ευρωπαϊκή οικονομία. Μετά την κρίση του 2010 -η οποία βρήκε απροετοίμαστους τους Ευρωπαίους ηγέτες- δημιουργήθηκαν διάφοροι μηχανισμοί ώστε οι χώρες να προστατεύονται από τις πιέσεις των αγορών. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ιταλία δεν πρέπει να ανησυχεί. Η αύξηση του χρέους, παρά τη συνετή δημοσιονομική πολιτική, είναι μία από τις πολλές συνέπειες της εξαιρετικά χαμηλής ανάπτυξης και παραγωγικότητας, μαζί με τη στασιμότητα των εισοδημάτων, τις χαμηλές επενδύσεις και την επιβράδυνση της καινοτομίας. Αυτοί είναι οι λόγοι που η Ιταλία θεωρείται σήμερα ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης. Όχι το χρέος.

Πώς επηρεάζει το δημόσιο χρέος την ιταλική οικονομία και τις ιταλικές επιχειρήσεις με διεθνή παρουσία; Σκέφτομαι τα παραδείγματα τραπεζών όπως η UniCredit, αυτοκινητοβιομηχανιών όπως η Fiat και εταιρειών ενέργειας όπως η Eni.

Οι ιταλικές επιχειρήσεις είναι θύματα, αλλά και συνυπεύθυνες στη δημιουργία του προβλήματος. Θύματα, επειδή υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής στασιμότητας, των υψηλών επιτοκίων, της αυξημένης φορολογικής επιβάρυνσης και της απουσίας ουσιαστικής βιομηχανικής πολιτικής. Συνυπεύθυνες, επειδή καθυστέρησαν να επενδύσουν στις καλές περιόδους, προτίμησαν να στηριχθούν σε βραχυπρόθεσμα οφέλη αντί να σχεδιάσουν το μέλλον και αντιστάθηκαν τόσο στην ψηφιακή όσο και στην πράσινη μετάβαση, αντί να τις αξιοποιήσουν ως ευκαιρία για καινοτομία και αύξηση της παραγωγικότητας. Ακόμη και σήμερα, ζητούν επιδοτήσεις για να προστατευθούν από τις υψηλές τιμές ενέργειας, αντί να πιέζουν την ιταλική κυβέρνηση να κατευθύνει τους περιορισμένους πόρους της χώρας προς τη μετάβαση.

Η Ιταλία είναι ο αδύναμος κρίκος της ευρωπαϊκής οικονομίας ή μήπως η Γαλλία με τα μεγάλα ελλείμματα αποτελεί μεγαλύτερη απειλή για τη σταθερότητα;

Σήμερα τα δημόσια οικονομικά δεν συνιστούν κίνδυνο για τη σταθερότητα της ευρωζώνης. Υπάρχουν τα εργαλεία για την αντιμετώπιση των πιέσεων των αγορών και επαρκείς αποταμιεύσεις για τη χρηματοδότηση των ελλειμμάτων. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι χώρες πρέπει να θεωρήσουν πως έχουν λευκή επιταγή για ανεξέλεγκτη αύξηση των δαπανών. Ωστόσο, μέσα στα όρια της δημοσιονομικής σύνεσης, προτεραιότητα θα πρέπει να είναι οι επενδύσεις και η βιομηχανική πολιτική, όχι η εμμονή να μειωθούν το χρέος και το έλλειμμα κάτω από αυθαίρετα όρια. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες τρέχουν. Η Ευρώπη οφείλει τουλάχιστον να περπατήσει.

Είναι η Ευρώπη προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει μια νέα οικονομική κρίση, δεδομένης της μεγάλης αβεβαιότητας που προκαλούν, μεταξύ άλλων, οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και ο αμερικανικός προστατευτισμός;

Η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι και φαίνεται ανίκανη να διαμορφώσει μια σοβαρή μακροπρόθεσμη στρατηγική ώστε να καλύψει το χάσμα με τους ανταγωνιστές της και να προχωρήσει στις αναγκαίες μεταβάσεις. Δεν υπάρχει κοινή βιομηχανική πολιτική. Το ένα μεγαλόπνοο σχέδιο διαδέχεται το άλλο -θυμάται κανείς το «σύμφωνο ανταγωνιστικότητας»;- αλλά όλα παραμένουν συστηματικά υποχρηματοδοτημένα.

Υπάρχει επίσης μια εμμονική προσήλωση σε μέτρα όπως η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, τα οποία, αν και αναγκαία, δεν πρόκειται να αποδώσουν χωρίς μαζικές επενδύσεις. Κοινές βιομηχανικές πολιτικές, κοινός δανεισμός και πανευρωπαϊκά επενδυτικά προγράμματα δεν βρίσκονται καν στο τραπέζι της συζήτησης, ούτε βέβαια και μια μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας που θα επέτρεπε περισσότερες επενδύσεις. Ακόμη χειρότερα, μέρος της πράσινης ατζέντας εγκαταλείπεται, χωρίς να γίνεται κατανοητό ότι η μελλοντική ανάπτυξη θα προέλθει από τις πράσινες τεχνολογίες και ασφαλώς όχι από τις στρατιωτικές δαπάνες.

Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που οι ανταγωνιστές μας σχεδιάζουν με ορίζοντα 10 ή 20 ετών και επενδύουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια στην έρευνα και ανάπτυξη, στις ψηφιακές και πράσινες υποδομές και στη στήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων και νεοφυών εταιρειών. Την ίδια ώρα, η Ευρώπη -για να επιστρέψουμε στο παράδειγμα της Ιταλίας- συζητά αν μια απόκλιση του ελλείμματος κατά 0,1% από το όριο του 3% αρκεί ή όχι για να εξέλθει η χώρα από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Η κοντόφθαλμη πολιτική κινδυνεύει να οδηγήσει το ευρωπαϊκό εγχείρημα σε αδιέξοδο.

Καμπανάκι για τον Έμπολα στη ΛΔ του Κονγκό – Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα
Κόσμος 25.05.26

Καμπανάκι για τον Έμπολα στη ΛΔ του Κονγκό – Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα

Στον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό του, που δημοσιοποιήθηκε προχθές Σάββατο, το υπουργείο Υγείας της κεντροαφρικανικής χώρας έκανε λόγο για 204 θανάτους επί συνόλου 867 ύποπτων κρουσμάτων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιδημίας

Σύνταξη
Γροιλανδία, η επιστροφή – Τα ηγεμονικά σχέδια του Τραμπ μπαίνουν σε νέα φάση
Νεο-ιμπεριαλισμός 25.05.26

Γροιλανδία, η επιστροφή – Τα ηγεμονικά σχέδια του Τραμπ μπαίνουν σε νέα φάση

Τέσσερις μήνες μετά την ευρωατλαντική κρίση για τη Γροιλανδία, οι ΗΠΑ επανέρχονται με σχέδια ενίσχυσης του αποτυπώματός τους στο αρκτικό νησί, δοκιμάζοντας τις ήδη τεταμένες σχέσεις με την Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κρύβεται σε μυστική τοποθεσία, επικοινωνεί μέσω δικτύου αγγελιοφόρων
Πόλεμος στο Ιράν 25.05.26

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κρύβεται σε μυστική τοποθεσία, επικοινωνεί μέσω δικτύου αγγελιοφόρων

Τα προληπτικά μέτρα, που αποσκοπούν στο να αποτρέψουν το Ισραήλ από το να δολοφονήσει τον Χαμενεΐ, προκαλούν καθυστερήσεις στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρει το CBS.

Σύνταξη
Ακτή Ελεφαντοστού: Οκτώ νεκροί από κατάρρευση κτιρίου στην Αμπιτζάν
Αφρική 25.05.26

Ακτή Ελεφαντοστού: Οκτώ νεκροί από κατάρρευση κτιρίου στην Αμπιτζάν

Οι καταρρεύσεις κτιρίων στην Αμπιτζάν δεν είναι σπάνιες εν μέσω δημογραφικής ακμής κι εκρηκτικής οικιστικής ανάπτυξης. Ωστόσο αυτή η ανάπτυξη ενίοτε προσλαμβάνει χαοτικό χαρακτήρα

Σύνταξη
Ο στρατός της Νιγηρίας διέσωσε 92 άτομα που είχαν απαχθεί από τζιχαντιστές μαχητές
Αφρική 25.05.26

Ο στρατός της Νιγηρίας διέσωσε 92 άτομα που είχαν απαχθεί από τζιχαντιστές μαχητές

Οι απαχθέντες από τους τζιχαντιστές -52 άνδρες, 33 γυναίκες, 7 παιδιά - διασώθηκαν στην περιοχή Μπιου της πολιτείας Μπορνό. Ο στρατός δεν διευκρίνισε για πόσο καιρό οι διασωθέντες ήταν αιχμάλωτοι.

Σύνταξη
Πετρέλαιο: Οι τιμές υποχωρούν, ενώ οι αγορές ποντάρουν σε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος
Ενεργειακή κρίση 25.05.26

Πετρέλαιο: Οι τιμές υποχωρούν, ενώ οι αγορές ποντάρουν σε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου έρχεται καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν διαπραγματεύονται μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει το άνοιγμα του Πορθμού του Ορμούζ. Το αμερικανικό πετρέλαιο Μπρεντ άνοιξε στις ασιατικές αγορές με πτώση 5%.

Σύνταξη
Οι διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές σε κίνδυνο – Αιτία, γεωπολιτικές εντάσεις και ελλείψεις χρηματοδότησης
Έκθεση SIPRI 25.05.26

Οι διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές σε κίνδυνο – Αιτία, γεωπολιτικές εντάσεις και ελλείψεις χρηματοδότησης

Οι ολοένα πιο οξυμένες γεωπολιτικές εντάσεις και η συνεχιζόμενη κρίση της χρηματοδότησης θέτουν σε κίνδυνο τις διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη (SIPRI).

Σύνταξη
Εξακομματική Βουλή στην Κύπρο – Τα αποτελέσματα στο 100% της καταμέτρησης
Βουλευτικές εκλογές 24.05.26

Εξακομματική Βουλή στην Κύπρο – Τα αποτελέσματα στο 100% της καταμέτρησης

Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση στην Κύπρο. Πρώτος ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ), με δεύτερο το ΑΚΕΛ, με μικρή διαφορά. Δεν υπάρχει κόμμα που να μπορεί να σχηματίσει μόνο του κυβέρνηση.

Σύνταξη
Το Ισραήλ σε προεκλογικό πυρετό – Γιατί μια ήττα Νετανιάχου δεν θα αλλάξει τίποτα
Αυταπάτες 24.05.26

Το Ισραήλ σε προεκλογικό πυρετό – Γιατί μια ήττα Νετανιάχου δεν θα αλλάξει τίποτα

«Αυτοί οι διεκδικητές δεν αντιπροσωπεύουν ρήξη με τις πιο επιβλαβείς ιδεολογίες του Ισραήλ και την απαράδεκτη πολιτική πραγματικότητα που αυτές καλλιεργούν εδώ και δεκαετίες»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αφοπλισμός θα σήμαινε «ολοκληρωτική καταστροφή» λέει η Χεζμπολάχ – Ελπίζει σε συμφωνία που να περιλαμβάνει τον Λίβανο
Μέση Ανατολή 24.05.26 Upd: 00:14

Αφοπλισμός θα σήμαινε «ολοκληρωτική καταστροφή» λέει η Χεζμπολάχ – Ελπίζει σε συμφωνία που να περιλαμβάνει τον Λίβανο

«Ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ σημαίνει ολοκληρωτική καταστροφή και δεν μπορούμε να τον δεχθούμε», δήλωσε ο Ναΐμ Κάσεμ σε τηλεοπτική ομιλία του.

Σύνταξη
Οι δικαιολογίες Τραμπ για το ρεσάλτο στην Κούβα – «Ε, μην προσβάλλετε τη νοημοσύνη μας»
Ακρότητες 24.05.26

Οι δικαιολογίες Τραμπ για το ρεσάλτο στην Κούβα – «Ε, μην προσβάλλετε τη νοημοσύνη μας»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θεωρεί πως δεν είναι μεγάλη η πιθανότητα για τις προοπτικές μιας συμφωνίας με την Κούβα τη στιγμή που ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται σε ετοιμότητα επέμβασης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα χρειαστεί μέρες – «Όλα πρέπει να γίνουν σωστά», λέει ο Τραμπ
Δύσκολο παζλ 24.05.26

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα χρειαστεί μέρες – «Όλα πρέπει να γίνουν σωστά», λέει ο Τραμπ

Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, βλέπει ο Λευκός Οίκος, αμερικανικά εμπόδια η Τεχεράνη. Η συμφωνία δεν αναμένεται να υπογραφεί εντός της ημέρας, καθώς ο Τραμπ υποστήριξε ότι όλα «πρέπει να γίνουν σωστά».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ: Προετοιμάζονται για Τσίπρα και απαντούν με το πράσινο «μανιφέστο»
Πολιτική 25.05.26

ΠΑΣΟΚ: Προετοιμάζονται για Τσίπρα και απαντούν με το πράσινο «μανιφέστο»

Στο ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να θωρακίσουν το αφήγημα της πολιτικής αλλαγής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρεμβαίνει με ένα ιδεολογικό κείμενο, που στοχεύει στη συσπείρωση του προοδευτικού χώρου και στην κατοχύρωση ρόλου εναλλακτικής διακυβέρνησης.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγικότητα: Στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ η Ελλάδα
Oxford Economics 25.05.26

Τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγικότητα: Στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ η Ελλάδα

H θετική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγικότητα αρχίζει και γίνεται ορατή, αλλά μόνο στις «τοπ 5 χώρες» της ΕΕ, με την υψηλότερη χρήση ΑΙ. Στις υπόλοιπες... πέρα βρέχει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Euroleague: Υπόκλιση στο λαό του Θρύλου από την Marca και την AS – Η «ηρωική» Ρεάλ και ο «θρίαμβος» του Ολυμπιακού
Euroleague 25.05.26

Υπόκλιση στο λαό του Θρύλου από την Marca και την AS - Η «ηρωική» Ρεάλ και ο «θρίαμβος» του Ολυμπιακού

Ερυθρόλευκο χρώμα έχουν τα πρωτοσέλιδα των δύο κορυφαίων ισπανικών αθλητικών εφημερίδων, της Marca και την AS. Περιγράφωντας την «Οδύσσεια» της Ρεάλ Μαδρίτης να φτάσει στην «Ιθάκη» της κατάκτησης του τροπαίου (Euroleague) κάνουν μια βαθιά υπόκλιση στον κόσμο του Ολυμπιακού που «πλημμύρισε» το ΟΑΚΑ.

Σύνταξη
