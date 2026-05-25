Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κρύβεται σε μυστική τοποθεσία, επικοινωνεί μέσω δικτύου αγγελιοφόρων

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κρύβεται σε μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω ενός περίπλοκου δικτύου αγγελιοφόρων, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο CBS News, επικαλούμενοι τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες.

Τα προληπτικά μέτρα, που αποσκοπούν στο να αποτρέψουν το Ισραήλ από το να δολοφονήσει τον Χαμενεΐ, προκαλούν καθυστερήσεις στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρει το ρεπορτάζ. Προσθέτει ότι ακόμη και ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τον Χαμενεΐ.

U.S. intelligence says Iran’s Supreme Leader Mojtaba Khamenei is hiding in a secret location and communicating only through couriers, making talks with the Trump administration slow and difficult. Officials say delays happen because messages take time to reach him and return.… pic.twitter.com/LgUKvo3XND — Clash Report (@clashreport) May 24, 2026



«Γι’ αυτό βλέπετε ανθρώπους να λένε πράγματα όπως: “Ο ανώτατος ηγέτης έχει συμφωνήσει με το πλαίσιο” ή “Περιμένουμε να ακούσουμε νέα για τα τελικά σημεία της συμφωνίας”. Κάθε πληροφορία που λαμβάνει είναι ξεπερασμένη και υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στις απαντήσεις του», λέει ένας αξιωματούχος στο δίκτυο.

«Στην παρανομία»

Ο πατέρας και προκάτοχος του Χαμενεΐ, Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν. Ο Μοτζτάμπα, ο οποίος τραυματίστηκε επίσης στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις, διορίστηκε για να διαδεχθεί τον πατέρα του τον Μάρτιο, αλλά δεν έχει εμφανιστεί ή ακουστεί δημόσια από τότε.

Δεν είναι ο μόνος ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος που έχει περάσει στην παρανομία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CBS. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι ηγέτες περνούν εβδομάδες σε καταφύγια και προσπαθούν να αποφύγουν την επικοινωνία μεταξύ τους.

«Το να τους βλέπεις να προσπαθούν να βρουν πώς να μιλήσουν μεταξύ τους είναι σχεδόν σαν να παρακολουθείς κωμική σειρά. Είναι εντελώς εξοργισμένοι», λέει ένας αξιωματούχος.