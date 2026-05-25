O Μασκ… στέλνει κέντρα δεδομένων στο διάστημα
Τεχνολογία 25 Μαΐου 2026, 00:15

O Μασκ… στέλνει κέντρα δεδομένων στο διάστημα

Το μεγαλύτερο κίνητρο ώστε τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης να επεκταθούν στο διάστημα είναι το κόστος. Τι σχεδιάζει ο Μασκ,

Ο ιδρυτής της SpaceX, Ίλον Μασκ, έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εγκαταστήσει κέντρα δεδομένων στο διάστημα. Ένας από τους πρωτοπόρους του κλάδου εξήγησε στο Yahoo Finance πώς θα λειτουργούσε στην πράξη αυτό το εγχείρημα.

Ο Mασκ δήλωσε στο Forbes σε συνέντευξη νωρίτερα αυτό το μήνα ότι «τα κέντρα δεδομένων στο διάστημα είναι πολύ πιο εύκολα από ό,τι μπορεί να πιστεύουν οι άνθρωποι».

Αν και η ιδέα φέρνει στο νου τεράστια κτίρια που επιπλέουν άσκοπα στο σύμπαν, ο Κρίστοφερ Στοτ, ιδρυτής της Lonestar Data Holdings, μιας εταιρείας αποθήκευσης δεδομένων για κυβερνήσεις, δήλωσε στο Yahoo Finance ότι η αρχιτεκτονική της υπολογιστικής στο διάστημα μοιάζει περισσότερο με δορυφόρους που περιστρέφονται σε μια πυκνή, συγχρονισμένη διάταξη.

«Φανταστείτε ένα τεράστιο κέντρο δεδομένων φτιαγμένο από Lego, και στη συνέχεια να χωρίζετε αυτά τα τουβλάκια Lego σε μεμονωμένα κομμάτια και να τα στέλνετε να πετούν στο διάστημα το ένα δίπλα στο άλλο, ενώ όλα συνδέονται μεταξύ τους», είπε ο Στοτ. Η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω οπτικών λέιζερ και ραδιοσυχνοτήτων.

Η Lonestar αποτελεί μέρος του προγράμματος Inception της Nvidia, το οποίο παρέχει σε νεοφυείς επιχειρήσεις πρόσβαση σε τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και υποστήριξη, ώστε να μπορούν να αναπτύσσονται και να επεκτείνονται ταχύτερα. Από τον Αύγουστο του 2021, η Lonestar έχει εκτοξεύσει τέσσερα δοκιμαστικά φορτία κέντρων δεδομένων στο διάστημα — δύο στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και δύο στην επιφάνεια της Σελήνης. Στους πελάτες της Lonestar περιλαμβάνονται κυβερνήσεις, ΜΚΟ και εταιρείες κοινωνικών μέσων.

Το μεγαλύτερο κίνητρο για την επέκταση των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στο διάστημα είναι το κόστος, εξήγησε ο Στοτ.

Σε τροχιά, τα κέντρα δεδομένων μπορούν να αποβάλλουν τη θερμότητά τους απευθείας στο παγωμένο κενό του διαστήματος χωρίς να βασίζονται σε τεχνολογίες ψύξης με αέρα, ενώ ο ήλιος παρέχει συνεχή παροχή ενέργειας.

«Η ενέργεια είναι πολύ ακριβή», είπε. «Τώρα, μόλις κατασκευάσεις ένα διαστημικό κέντρο, το μεγαλύτερο κόστος [λειτουργίας] σου εξαφανίζεται.»

Το όραμα για κέντρα δεδομένων στο διάστημα

Πολλές εταιρείες προσπαθούν να κάνουν πραγματικότητα το όραμα των κέντρων δεδομένων στο διάστημα. Στην αίτηση S-1 που δημοσίευσε την Τετάρτη, η SpaceX ανέφερε ότι οι πύραυλοί της και η τεχνογνωσία της στον τομέα της κατασκευής θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν «τεράστιους δορυφορικούς σχηματισμούς υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης — με πιθανώς εκατομμύρια δορυφόρους — για κέντρα δεδομένων σε τροχιά», με την πρώτη εκτόξευση να πραγματοποιείται ήδη από το 2028.

Η Wall Street Journal ανέφερε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι η Google της Alphabet και η SpaceX βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις σχετικά με την εκτόξευση κέντρων δεδομένων στο διάστημα.

Πέρυσι, η Google ανακοίνωσε το Project Suncatcher, μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία με στόχο την εκτόξευση πρωτοτύπων δορυφόρων έως το 2027. Η εταιρεία συνεργάζεται με την Planet Labs για την κατασκευή αυτών των δορυφόρων. Μια συνεργασία με την SpaceX θα ενίσχυε αυτές τις φιλοδοξίες, καθώς η SpaceX είναι η κορυφαία ιδιωτική εταιρεία εκτόξευσης πυραύλων και πάροχος διαστημικών φορτίων, ανέφερε η εφημερίδα.

Μακροπρόθεσμα, «η τεχνητή νοημοσύνη με βάση το διάστημα είναι προφανώς ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί κλίμακα», έγραψε ο Ίλον Μασκ τον Φεβρουάριο, όταν η νεοφυής επιχείρησή του xAI συγχωνεύθηκε με τη SpaceX.

«Η μόνη λογική λύση, επομένως, είναι να μεταφερθούν αυτές οι προσπάθειες που απαιτούν τεράστιους πόρους σε μια τοποθεσία με άφθονη ενέργεια και χώρο», πρόσθεσε.

Η υλοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει ορισμένες προκλήσεις. Δύο από τα ωφέλιμα φορτία που εκτόξευσε η Lonestar ανατράπηκαν όταν προσγειώθηκαν στην επιφάνεια της Σελήνης. Ωστόσο, ο Στοτ είπε ότι η εταιρεία ολοκλήρωσε τις δοκιμές ενός από αυτά σε σεληνιακή τροχιά πριν από την προσγείωση. Το άλλο συνέχισε να λειτουργεί ακόμη και μετά την ανατροπή του.

«Συνέχιζε να λειτουργεί», είπε ο Στοτ. «Οι διακομιστές δεν χρειαζόταν να είναι σε όρθια θέση για να επεξεργάζονται δεδομένα», είπε.

Δεν είναι σαφές ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την τοποθέτηση κέντρων δεδομένων στο διάστημα. Ο Mασκ δήλωσε στο Forbes σε συνέντευξη νωρίτερα αυτό το μήνα ότι «τα κέντρα δεδομένων στο διάστημα είναι πολύ πιο εύκολα από ό,τι μπορεί να πιστεύουν οι άνθρωποι».

Πηγή: ΟΤ

Wall Street
Wall Street: «Σύννεφα» μετά το άλμα στις μετοχές – Εκτίναξη αποδόσεων στα ομόλογα

googlenews

Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος!

Google: Η αναζήτηση στο διαδίκτυο αλλάζει θεαματικά – Το «γκουγκλάρισμα» δεν θα είναι ξανά ίδιο
Η αναζήτηση στο διαδίκτυο αλλάζει θεαματικά - Το «γκουγκλάρισμα» δεν θα είναι ξανά ίδιο

Η Google αλλάζει τη μηχανή αναζήτησης για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης παρεμβαίνοντας στον τρόπο πρόσβασης στη γνώση στο διαδίκτυο.

Ευρώπη: Η μάχη με τις Big Tech – Ένας ψηφιακός «πόλεμος»… κυριαρχίας
Η μάχη της Ευρώπης με τις Big Tech - Ένας ψηφιακός «πόλεμος»… κυριαρχίας

Η Ευρώπη βλέπει πλέον με δυσπιστία την κυριαρχία των αμερικανικών Big Tech και δεν κάθεται με «σταυρωμένα τα χέρια». Τι έδειξε η πρώτη επίσημη αξιολόγηση του νόμου για τις ψηφιακές αγορές.

Social media: Η «τρέλα» στη Βόρεια Ευρώπη – Ο χάρτης των χρηστών και οι μεγάλες διαφορές ανά χώρα
Η «τρέλα» των social media στη Βόρεια Ευρώπη - Ο χάρτης των χρηστών και οι μεγάλες διαφορές ανά χώρα

Η χρήση των social media στην Ευρώπη παρουσιάζει μια εικόνα «δύο ταχυτήτων», με τον Βορρά να πρωταγωνιστεί και τον Νότο (μαζί με τη Γερμανία) να εμφανίζεται πιο συγκρατημένος.

Nescod: Πείτε αντίο στον παραδοσιακό κλιματισμό – Μια νέα μέθοδος που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο ψύξης
Πείτε αντίο στον παραδοσιακό κλιματισμό - Μια νέα μέθοδος που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο ψύξης

Το Nescod υπόσχεται μείωση της θερμοκρασίας χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που την καθιστά λύση οικονομικά αποδοτική και περιβαλλοντικά βιώσιμη.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου – Πώς σχολιάζει το γεγονός
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου – Πώς σχολιάζει το γεγονός

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, είτε ήταν Αμερικανοί, Έλληνες ή οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας».

Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος: «Σήμερα είναι πέντε χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας, το αφιερώνουμε στη μνήμη του»
Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος: «Σήμερα είναι πέντε χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας, το αφιερώνουμε στη μνήμη του»

Όσα δήλωσαν οι διοικητικοί ηγέτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, μετά την κατάκτηση της Euroleague, την οποία αφιέρωσαν στη μνήμη του πατέρα τους.

Ο Ολυμπιακός κυπελλούχος στη Euroleague – Συγχαρητήρια και από την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία
Ο Ολυμπιακός κυπελλούχος στη Euroleague – Συγχαρητήρια και από την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός και οι ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης δίνουν συγχαρητήρια στους «ερυθρόλευκούς». Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα της Euroleague στον τελικό επί της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ολυμπιακός: Μία εικόνα 1.000 λέξεις, πέντε εικόνες 5.000 λέξεις – Πανάξιος πρωταθλητής Ευρώπης
Μία εικόνα 1.000 λέξεις, πέντε εικόνες 5.000 λέξεις - Πανάξιος πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός ανέβηκε πανάξια στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου της Euroleague σκορπώντας ντελίριο ενθουσιασμού στα εκατομμύρια των φιλάθλων του. Οι εικόνες μετά το τελευταίο σφύριγμα που συγκλονίζουν…

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

