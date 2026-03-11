Πειραματικά κέντρα δεδομένων λειτουργούν με ζωντανούς ανθρώπινους νευρώνες

Η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης βασίζεται στα νευρωνικά δίκτυα, εμπνευσμένα από τις συνδέσεις του ανθρώπινου εγκεφάλου. Όπως φαίνεται όμως μπορεί κανείς να δημιουργήσει υπολογιστές και από πραγματικούς, ζωντανούς νευρώνες.

Η αυστραλιανή εταιρεία βιοτεχνολογίας Cortical Labs παρουσίασε το πρώτο βιολογικό data center στη Μελβούρνη και ετοιμάζει ένα δεύτερο στη Σιγκαπούρη σε συνεργασία με την DayOne Data Centers Ltd, αναφέρει το Bloomberg.

Αντί για συστοιχίες διακομιστών που βασίζονται σε συμβατικούς επεξεργαστές, τα κέντρα δεδομένων φιλοξενούν τους βιολογικούς υπολογιστές CL1 της Cortical Labs, καθένας από τους οποίους συντηρεί με θρεπτικά συστατικά περίπου 200.000 νευρώνες.

Τα κύτταρα παράγονται στο εργαστήριο από βλαστοκύτταρα του αίματος και ζουν περίπου έξι μήνες μέσα στο μηχάνημα.

Αν και οι βιολογικοί υπολογιστές απέχουν χρόνια ή δεκαετίες από το να βρουν πρακτικές εφαρμογές, η εταιρεία υποστηρίζει ότι το CL1 ήδη επιτρέπει σε ερευνητές να μελετήσουν πώς οι ανθρώπινοι νευρώνες επεξεργάζονται πληροφορίες.

Και, σε αντίθεση με τους συμβατικούς επεξεργαστές ΑΙ, το CL1 καταναλώνει μόλις 30 watt ενέργειας.

Μέσα στον υπολογιστή, οι νευρώνες αναπτύσσονται απευθείας πάνω σε ένα τσιπ και είναι συνδεδεμένοι με ηλεκτρόδια για να δέχονται και να μεταδίδουν ηλεκτρικά σήματα.

Ένα από τα πρώτα επιτεύγματα της Cortical Labs ήταν ότι δίδαξε τα πραγματικά νευρωνικά της δίκτυα να παίζουν το παλιό βιντεοπαιχνίδι Pong. Τον περασμένο μήνα, τα κατάφερε με το πιο απαιτητικό Doom.

Το βιολογικό κέντρο δεδομένων στη Μελβούρνη θα στεγάσει 120 μονάδες CL1, ενώ η εγκατάσταση στη Σιγκαπούρη θα δεχτεί σε φάσης έως και 1.000 μονάδες.

Σε πρώτη φάση, το κέντρο θα χρησιμοποιηθεί για μελέτες της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Πανεπιστημίου Σιγκαπούρης.

Αν και το CL1 μπορεί να εκπαιδευτεί για συγκεκριμένες εργασίες όπως τα βιντεοπαιχνίδια, στη σημερινή του μορφή δεν μπορεί να τρέξει αλγορίθμους.